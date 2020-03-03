Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. Слушайте, ну надо называть вещи своими именами.. То, что сейчас происходит в районе, в Республике, в стране правильно величать не самоизоляцией, это — КАРАНТИН. То, что он всеобщий и действует на всей территории, говорит о введении ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Это значит, у нас ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.Почему власти избегают говорить правду, понятно. Введение особого правового режима, то есть ограничение свобод граждан, породит новую исключительную ответственность государства перед нами. А мы, в свою очередь, будем освобождены от некоторых обязанностей.Например, от необходимости оплачивать текущие счета за электроэнергию, газ, воду, канализацию — обеспечение всем этим в чрезвычайной ситуации государство должно взять на себя, а иначе зачем оно нам вообще нужно. Кроме того, ссылаясь на нормы законодательства о форс-мажоре, граждане и организации будут освобождены от ответственности за неисполнение взятых ими на себя обязательств, в том числе по кредитным договорам, на время действия обстоятельств непреодолимой силы.Наше государство, доведённое правлением единоросов до крайней нищеты, не готово взять на себя такую ответственность. У него просто нет денег для компенсации всех потерь, а они вырисовываются астрономические в экономическом и финансовом плане. Именно поэтому чиновники выкручиваются, выдумывая новые термины, но не хотят произносить страшных для себя слов.Рано или поздно правда выйдет наружу, да мы и так всё знаем, и внутриполитическое фиаско Единой России будет уже не скрыть.