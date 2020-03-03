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«Введение особого правового режима, то есть ограничение свобод граждан, породит новую исключительную ответственность государства перед нами»

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Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. Слушайте, ну надо называть вещи своими именами.. То, что сейчас происходит в районе, в Республике, в стране правильно величать не самоизоляцией, это — КАРАНТИН. То, что он всеобщий и действует на всей территории, говорит о введении ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Это значит, у нас ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

«Введение особого правового режима, то есть ограничение свобод граждан, породит новую исключительную ответственность государства перед нами»


Почему власти избегают говорить правду, понятно. Введение особого правового режима, то есть ограничение свобод граждан, породит новую исключительную ответственность государства перед нами. А мы, в свою очередь, будем освобождены от некоторых обязанностей.

Например, от необходимости оплачивать текущие счета за электроэнергию, газ, воду, канализацию — обеспечение всем этим в чрезвычайной ситуации государство должно взять на себя, а иначе зачем оно нам вообще нужно. Кроме того, ссылаясь на нормы законодательства о форс-мажоре, граждане и организации будут освобождены от ответственности за неисполнение взятых ими на себя обязательств, в том числе по кредитным договорам, на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Наше государство, доведённое правлением единоросов до крайней нищеты, не готово взять на себя такую ответственность. У него просто нет денег для компенсации всех потерь, а они вырисовываются астрономические в экономическом и финансовом плане. Именно поэтому чиновники выкручиваются, выдумывая новые термины, но не хотят произносить страшных для себя слов.

Рано или поздно правда выйдет наружу, да мы и так всё знаем, и внутриполитическое фиаско Единой России будет уже не скрыть.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.04.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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И это все правда и правильно высказано ! Особенно о правящей партии власти .



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  • 2 | 01.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия - практически сырьевая колония западных стран, у нас нет промышленности или науки, всё это уничтожено властью за последние 20 лет. Нашу экономику нельзя ничем подкрепить кроме нефти и газа, следовательно, экономика зависима от цен на эти ресурсы.
Если торговля упала , откуда деньги взять на обеспечение всем этим в чрезвычайной ситуации в РФ !



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3

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  • 3 | 01.04.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рано или поздно правда выйдет наружу, да мы и так всё знаем, и внутриполитическое фиаско Единой России будет уже не скрыть.
================================
Муниципальный депутат Денис Шендерович и активист Алексей Обухов решили подать административный иск к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения в столице режима самоизоляции без объявления чрезвычайной ситуации.
Цель этого иска — признать незаконными такие действия должностного лица. Второе — чтобы чиновники научились брать ответственность за свои действия. Понятно, что ситуация с коронавирусом чрезвычайная, мы все осознаем. Но в период чрезвычайно ситуации должностные лица, у которых есть полномочия, власть, бюджеты, обязаны брать на себя ответственность. Такими „указитками“ они дискредитируют понятие законности, нарушая конституционный принцип свободы передвижения, региональный чиновник не имеет права вводить такие ограничения. Президент не ввел так называемый „режим ЧС“

Интересно найдется ли в сране башкир грамотный юрист, который подаст иск на гадия?



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  • 4 | 01.04.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия - практически сырьевая колония западных стран, у нас нет промышленности или науки, всё это уничтожено властью за последние 20 лет. Нашу экономику нельзя ничем подкрепить кроме нефти и газа, следовательно, экономика зависима от цен на эти ресурсы.
Если торговля упала , откуда деньги взять на обеспечение всем этим в чрезвычайной ситуации в РФ !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ За последние 30 лет! Очень Опытный



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2

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  • 5 | 01.04.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему власти избегают говорить правду, понятно...
========================
Путин покинул Москву: Президент будет бороться с коронавирусом удаленно?
На фоне роста случаев COVID-19 появились слухи о самоизоляции Владимира Путина в одной из государственных резиденций. В частности, журналист Олег Ролдугин со ссылкой на управление «В» ФСО РФ сообщает в Telegram, что президент перешел на «удаленку» в Валдайскую резиденцию вместе с семьей. Аналогичную версию озвучили авторы телеграм-канала «Около Кремля».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что дом Владимира Путина — относительное понятие, потому что он работает там, где живет, и наоборот. Пресс-служба Кремля не подтверждает, но и не отрицает что президент находится на Валдае…



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  • 6 | 01.04.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также как и при гибели Курска - отдыхал на море у себя.
Почему трамп в Белом доме - нет у него 20-ти дворцов по всему США.
А этот уехал с семьей на Валдай.
А зомбоящик крутит его пластинки.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++

Так почему он сбежал, не объявив о чрезвычайной ситуации?
как всегда предал народ



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  • 7 | 01.04.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обман
Помните, как Путин доставал со дна Черного моря древнюю посуду? Потом его обсмеяли. Теперь еще один обман, ради рейтинга. Как в больнице №40 Коммунарке Путин ходил с главврачем Денисом Проценко. Жал ему руки, общался... И на тебе, через несколько дней заболел этот главврач короновирусом и сидит себе и сидит в своем кабинете.Работает! Стахановец, блин! До этого сообщали, что в Кремле тоже один заболел вирусом. Все это, думаю, простой обман. Другие мировые лидеры болеют, люди их жалеют, почему бы не провернуть такое же и у нас. Зато рейтинг подскочит до небес! Вспомните, как писали, показывали наши СМИ. Наш, оказывается - ГЕРОЙ! В пасть тигру, то бишь короновирусу заглянул! Гордись народ, Российский! Мне кажется, у этого спектакля будет продолжение. Обязательно "заболеет" легкой формой или сам лидер, или еще кто-то из его окружения. Например, его пресс-секретарь. Хотя он был там в маске. (смотрите фотки в интерне). Или другой, очень важный господинчик. Подождем день-другой, увидим продолжение.



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  • 8 | 01.04.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия - практически сырьевая колония западных стран, у нас нет промышленности или науки, всё это уничтожено властью за последние 20 лет. Нашу экономику нельзя ничем подкрепить кроме нефти и газа, следовательно, экономика зависима от цен на эти ресурсы.
Если торговля упала , откуда деньги взять на обеспечение всем этим в чрезвычайной ситуации в РФ !
________________
Вы в молодости напёрсточником ни промышляли? А то повадки у вас похожие.
Пишите: "всё это уничтожено властью за последние 20 лет".
А до этого всё процветало? Особенно в 1998 году после дефолта?
А ни ельцинско-чубайсовская приватизация привела к обрушению промышленности? Ах, да, для вас же это были "святые годы"!



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3

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  • 9 | 01.04.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.04.2020, 12:30 | Автор:

Вы в молодости напёрсточником ни промышляли? А то повадки у вас похожие.
Пишите: "всё это уничтожено властью за последние 20 лет".
А до этого всё процветало? Особенно в 1998 году после дефолта?
А ни ельцинско-чубайсовская приватизация привела к обрушению промышленности? Ах, да, для вас же это были "святые годы"!
==========================================
Не понял Вашей ДЕМАГОГИИ , ваши высказывания , меняют суть
моего комментария ?
Или разрушенное в первое десятилетие " ельцинско -чубайсовской приватизацией " , Путин что - то восстановил за последние 20 лет ?



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1

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  • Эксперт
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  • 10 | 01.04.2020, 13:09 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
Почему власти избегают говорить правду, понятно. Введение особого правового
===
Действительно!!!

Сказали бы искренне, что всем светит большая звезда, которую толстый писец принёс.

Население тогда б не истерило из-за ерунды, а молча копало себе ямки.



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  • 11 | 01.04.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.04.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.04.2020, 12:30 | Автор:

Вы в молодости напёрсточником ни промышляли? А то повадки у вас похожие.
Пишите: "всё это уничтожено властью за последние 20 лет".
А до этого всё процветало? Особенно в 1998 году после дефолта?
А ни ельцинско-чубайсовская приватизация привела к обрушению промышленности? Ах, да, для вас же это были "святые годы"!
==========================================
Не понял Вашей ДЕМАГОГИИ , ваши высказывания , меняют суть
моего комментария ?
Или разрушенное в первое десятилетие " ельцинско -чубайсовской приватизацией " , Путин что - то восстановил за последние 20 лет ?
_________________
Я же не виноват, что до вас туго доходит.
Разъясняю на пальцах для особо "продвинутых"
Чтобы сжечь дом, достаточно одной спички и пьяного хозяина.
Чтобы отстроить дом, нужны не одни рабочие руки и куча денег, которые сначала надо где-то взять.
В 1990-е страна была разрушена в хлам, и не факт, что на её восстановление достаточно 20-ти лет.
Из-за распада СССР приходится перестраивать и логистику, и налаживать новую структуру хозяйства в целом. На всё это необходимы гигантские средства, взять которые можно только с народа. Весь свист про раскулачивание олигархов годен только для особо тупых из особо глупых: основные капиталы олигархов это именно предприятия, а не брюлики в шкатулке или монеты в сундуке, и прибыли в основном идут на скупку новых активов или развитие уже имеющихся.
За 20 лет сделано очень много, и надо быть весьма бессовестным человеком, чтобы не видеть этого. Но человек устроен так, как старуха из "Сказки о золотой рыбки" - сколько ему ни дай, а всё мало, и в результате сидит потом у разбитого корыта.
Россия - огромная страна, и её развитие не может быть очень быстрым. Да, при Сталине на индустриализацию ушло 10 лет, но какой ценой! Желаете вновь пройти это?



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 12 | 01.04.2020, 13:14 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
Рано или поздно правда выйдет наружу, да мы и так всё знаем, и внутриполитическое фиаско Единой России будет уже не скрыть.
===
Автор темы,однако большой чудак, если считает что только ему в разодранной комуняками России жрать нечего.

Так население живет все последние 100 лет, с 1917 года, сразу как комуняки хапанули власть и начали разграбление России с целью её уничтожения.



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0

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  • 13 | 01.04.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.04.2020, 13:14 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39121 | Рейтинг: +6469,3
Рано или поздно правда выйдет наружу, да мы и так всё знаем, и внутриполитическое фиаско Единой России будет уже не скрыть.
===
Автор темы,однако большой чудак, если считает что только ему в разодранной комуняками России жрать нечего.

Так население живет все последние 100 лет, с 1917 года, сразу как комуняки хапанули власть и начали разграбление России с целью её уничтожения.
___________________
Эксперимент по переводу врачей Базилевки на дистанционку явно провалился, чему доказательство Вдумчивый.



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  • 14 | 01.04.2020, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Социальная пенсия в РФ с 1 апреля увеличивается на 602 ₽ (или 6,1%) — с 9 276 ₽ до 9 878 ₽.

Тем временем в пересчёте на $ пенсия сократилась на 15% за три месяца: если 1 января она составляла $149,8 (при 61,9 ₽ за $), то 1 апреля она составляет $127,1 (при 77,7 ₽ за $).



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  • 15 | 01.04.2020, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
У него просто нет денег для компенсации всех потерь,
______________________________________
Это не правда. Деньги есть, но как в старом анекдоте "дам, но не вам".
Есть 11 триллионов в ФНБ - а на ВСЕ меры, включая соц-поддержку КАЖДОГО гражданина страны и бизнеса - нужно всего лишь 3 трлн.
Но ведь там в очереди пуйло-друганы из питерской подворотни... Им и 11-ти не хватит...



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  • 16 | 01.04.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.04.2020, 13:12 | Автор:
Я же не виноват, что до вас туго доходит.
Разъясняю на пальцах для особо "продвинутых"
Чтобы сжечь дом, достаточно одной спички и пьяного хозяина.
Чтобы отстроить дом, нужны не одни рабочие руки и куча денег, которые сначала надо где-то взять.
В 1990-е страна была разрушена в хлам, и не факт, что на её восстановление достаточно 20-ти лет.
Из-за распада СССР приходится перестраивать и логистику, и налаживать новую структуру хозяйства в целом. На всё это необходимы гигантские средства, взять которые можно только с народа. Весь свист про раскулачивание олигархов годен только для особо тупых из особо глупых: основные капиталы олигархов это именно предприятия, а не брюлики в шкатулке или монеты в сундуке, и прибыли в основном идут на скупку новых активов или развитие уже имеющихся.
За 20 лет сделано очень много, и надо быть весьма бессовестным человеком, чтобы не видеть этого. Но человек устроен так, как старуха из "Сказки о золотой рыбки" - сколько ему ни дай, а всё мало, и в результате сидит потом у разбитого корыта.
Россия - огромная страна, и её развитие не может быть очень быстрым. Да, при Сталине на индустриализацию ушло 10 лет, но какой ценой! Желаете вновь пройти это?
=================================================
Слушай " совестливая " сука ! Я ведь не на луне живу и вижу и слышу как нам хорошо с каждым годом " лучше живется "
Таких бессовестных СУК , которые на белое говорят - черное немало Раз Путин такой " великий " на хрена добавили Пенсионный возраст, на хрена природные недра отданы на откуп олигархам и не принадлежат народу , на хрена плановые повышения цен , а значит бесконечная инфляция .
Зачем за последние 20 лет разрушено боллее 80 тысяч предприятий промышленности и сельского хозяйства РФ! Почему даже не может создать электронную промышленность и тд и тп .
Кого тут собрался лечит , думаешь дуракам и так сойдет !



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4

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  • 17 | 01.04.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 01.04.2020, 13:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67690 | Рейтинг: +11997,9
Социальная пенсия в РФ с 1 апреля увеличивается на 602 ₽ (или 6,1%) — с 9 276 ₽ до 9 878 ₽.

Тем временем в пересчёте на $ пенсия сократилась на 15% за три месяца: если 1 января она составляла $149,8 (при 61,9 ₽ за $), то 1 апреля она составляет $127,1 (при 77,7 ₽ за $).
__________________
А сколько это будет в мавродиках?
Помнится, когда-то это была ещё более ценная валюта, чем доллар.



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2

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  • 18 | 01.04.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.04.2020, 13:12 | Автор:

......"Да, при Сталине на индустриализацию ушло 10 лет, но какой ценой! Желаете вновь пройти это?..."
=================================================
При Сталине не было продажных Сук , навроде тебя !
Все строилось здесь в пределах , страны СССР ! И не было Сук продажных которые были гражданами других стран и не имели там недвижимость и предприятия выкупленные на ворованные деньги в СССР !Все граждане СССР строили для себя и для своих детей счастливое будущее ! И прожили счастливо 70 лет , пока такие суки как вы не предали страну и народ !



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3

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  • 19 | 01.04.2020, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 01.04.2020, 14:10 | Автор:

А сколько это будет в мавродиках?
Помнится, когда-то это была ещё более ценная валюта, чем доллар.
======================================
Зй Сука , ведь ты получаешь в долларах и наверное не в мавродиках . Так что твои чисто вылизанные блюда то есть - Лизоблюдство и пенсионные выплаты престарелым людям почему должны не сравниваться на доллар ?!



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  • 20 | 01.04.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жена Малкина о травле за паспорт США: «Женя подрасстроился. Он патриот и любит Россию»
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