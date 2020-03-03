И давайте вспомним, что у нас всегда были те, кто на угрозы отвечали вот такой, может быть, и нагловатой фразой… Но бойцы вдохновлялись ей и создали одно из двух самых героических соединений Огромной страны. А генерала Шаймуратова, нашего героя, вчера, спустя несправедливых 78 лет ожидания нашла наконец-то награда!
Справимся и сейчас.
Главное — не ныть, не трястись от страха (но и не быть раздолбаями!), не ругаться, не спихивать работу друг на друга, не пытаться отсидеться с краю, не засовывать голову в песок, а спокойно делать то, что должен сейчас делать каждый. И все будет хорошо.
Соберемся в июне на нефтянике и побьем снова каких-нибудь спартачей и зенитчиков.
А вместо кричалок зарядим: «Потомки Салавата отступать не умеют!»
Эхо Москвы
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Бойко, задорно, с огоньком! «Потомки Салавата отступать не умеют!»
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