Бойко, задорно, с огоньком! «Потомки Салавата отступать не умеют!»

Погодите со своей короной. Нет, недооценки противника у нас нет. Мы делаем все, что никто не умер и работаем 24/7. Но давайте вспомним, что эта угроза — не первая. Надеюсь, мы с вами сделаем все так, что потом констатируем, что и не самая страшная.И давайте вспомним, что у нас всегда были те, кто на угрозы отвечали вот такой, может быть, и нагловатой фразой… Но бойцы вдохновлялись ей и создали одно из двух самых героических соединений Огромной страны. А генерала Шаймуратова, нашего героя, вчера, спустя несправедливых 78 лет ожидания нашла наконец-то награда!Справимся и сейчас.Главное — не ныть, не трястись от страха (но и не быть раздолбаями!), не ругаться, не спихивать работу друг на друга, не пытаться отсидеться с краю, не засовывать голову в песок, а спокойно делать то, что должен сейчас делать каждый. И все будет хорошо.Соберемся в июне на нефтянике и побьем снова каких-нибудь спартачей и зенитчиков.А вместо кричалок зарядим: «Потомки Салавата отступать не умеют!»