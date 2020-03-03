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Бойко, задорно, с огоньком! «Потомки Салавата отступать не умеют!»

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Погодите со своей короной. Нет, недооценки противника у нас нет. Мы делаем все, что никто не умер и работаем 24/7. Но давайте вспомним, что эта угроза — не первая. Надеюсь, мы с вами сделаем все так, что потом констатируем, что и не самая страшная.

Бойко, задорно, с огоньком! «Потомки Салавата отступать не умеют!»


И давайте вспомним, что у нас всегда были те, кто на угрозы отвечали вот такой, может быть, и нагловатой фразой… Но бойцы вдохновлялись ей и создали одно из двух самых героических соединений Огромной страны. А генерала Шаймуратова, нашего героя, вчера, спустя несправедливых 78 лет ожидания нашла наконец-то награда!

Справимся и сейчас.

Главное — не ныть, не трястись от страха (но и не быть раздолбаями!), не ругаться, не спихивать работу друг на друга, не пытаться отсидеться с краю, не засовывать голову в песок, а спокойно делать то, что должен сейчас делать каждый. И все будет хорошо.

Соберемся в июне на нефтянике и побьем снова каких-нибудь спартачей и зенитчиков.

А вместо кричалок зарядим: «Потомки Салавата отступать не умеют!»

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.04.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Потомки Салавата отступать не умеют!»
=============================
- А если враг сзади?
- Всеравно АЛГА!!!!



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4

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  • 2 | 01.04.2020, 10:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1521 | Рейтинг: +363,1
Ну да, отступать не умеют. Разворачиваются и алга на лыжах к царю.



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  • 3 | 01.04.2020, 10:38 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 311 | Рейтинг: +104,2
«А мы сдаваться шли»



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2

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  • 4 | 01.04.2020, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
Слоган сколь красивый - столь и лживый.



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10

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  •  
  • 5 | 01.04.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта везде мелькающая физиономия-наглая.двойная надоела народу республики.как только она не надоела башлыгу.Потомок Салаватки продаст как два пальца обмочить при первом удобном случае



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6

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  • 6 | 01.04.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а при чем тут салават?



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5

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  • 7 | 01.04.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Потомки Салавата отступать не умеют!»
=================================
Вчера пошол в магазин, вижу ко мне идут два полицая, явно "потомки салавата", когда они приблизились метра на два, я сделал предупредительный "чих" в сторону, и сказал, что если они сделают хотябы еще один шаг в мою сторону, то я буду вынужден чихать на порожение, они недолго думая скоропостижно ретировались, еще раз убедив меня что это были именно "потомки салавата"...



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8

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  • 8 | 01.04.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов обратился к потомкам Салавата, а наташка с комендантшей здесь причем, их мнения никто не спрашивал вроде.



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7

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  • 9 | 01.04.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.04.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов обратился к потомкам Салавата, а наташка с комендантшей здесь причем, их мнения никто не спрашивал вроде.
======================================
А моё мнение, мнение потомка Тевкелева Алексей Ивановича или Кутлу Мухаммед Мамеш улы Тафкилева, тебя интересует?
А может ты забыл кто этот Герой с большой буквы, не чета твоему салаватке ?! Можем напомнить!!!
Совет: Не чеши там, где ни чешится....



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1

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  • Наблюдатель
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  • 10 | 01.04.2020, 13:05 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11929 | Рейтинг: -1943,2
А моё мнение, мнение потомка Тевкелева Алексей Ивановича или Кутлу Мухаммед Мамеш улы Тафкилева, тебя интересует?
А может ты забыл кто этот Герой с большой буквы, не чета твоему салаватке ?! Можем напомнить!!!
Совет: Не чеши там, где ни чешится....
-----------------------
Щас почешИм:

"Участие в подавлении башкирских восстаний.
Во время подавления Башкирского восстания 1735—1740 годов отличался особой жестокостью по отношению к восставшим.

В 1735 году казнил представителей башкир Казанской и Ногайской дорог, которые были направлены в Уфу для ознакомления с указами. 19 января 1736 года Тевкелевым с командой в 2000 солдат и служилых людей была уничтожена деревня Сеянтус, относимая к Балыкчинской волости Сибирской даруги.

«близ тысячи человек с женами и с детьми их во оной деревне перестреляно, и от драгун штыками, а от верных башкирцев и мещеряков копьями переколото. Сверх того сто пять человек забраны были в один амбар и тут огнём сожжены. …И таким образом вся деревни Сеянтус жители с их женами и с детьми от мала до велика чрез одну ночь огнём и оружием погублены а жилища их в пепел обращено»

В январе 1736 года отряды под командованием Алексея Ивановича сожгли около 50 башкирских деревень на территории Сибирской даруги, было убито около 2 тысяч человек. Всего за март—апрель 1736 года силами во главе с Тевкелевым было сожжено 503 деревни, убито не менее 3042 человек, а за весь 1736 год, по оценке А. И. Румянцева — не менее 10 тысяч.

Тевкелев уклонился от боя с боевыми силами повстанцев. Из его донесения о резне в деревне Сеянтус: «к оному воровскому многолюдному собранию за показанными обстоятельствами не пошли, а пошли для искоренения и выискивания воров в реченную Балакчинскую волость».

Тевкелев обосновал тактику расправы: «Бунтующие согласники могут приттить в страх и разделение, ибо принуждены будут своих жен и детей охранять».

Только в одной экспедиции весны 1736 года Тевкелев, объединившись с командой полковника Мартакова, сжёг дотла около 50 деревень, истребил более 2000 жителей. Из пленных взрослые после пыток казнены, а жены и дети розданы в рабство.



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 01.04.2020, 13:07 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11929 | Рейтинг: -1943,2
А героизм башкирского народа это исторический факт, старинные картины и гравюры, изображающие башкирских воинов, находятся во многих музеях мира.

Чего шавки расшавкались.



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5

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  • Эксперт
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  • 12 | 01.04.2020, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
старинные картины и гравюры, изображающие башкирских воинов, находятся во многих музеях мира.
______________________________
Смешно. Может расскажешь про картины и гравюры других этносов, находящихся во многих музеях мира, где запечатлен их позор.
Например - пленение 4-х миллионов совеццких солдат всех национальностей в первые дни ВОВ...



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4

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  • Участник
  •  
  • 13 | 01.04.2020, 13:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14229 | Рейтинг: -2047,4
буду вынужден чихать на порожение, они недолго думая скоропостижно ретировались, еще раз убедив меня что это были именно "потомки салавата"...
______________________________________
Конечно, ретировались. Если ты опорожниться собрался.
Даже твоя жена бы ретировалась, если она есть у тебя, конечно.
Потомки Салавата очень чистоплотные, в отличие от тебя, готового чихнуть на опорожнение в магазине.



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4

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  • Участник
  •  
  • 14 | 01.04.2020, 13:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14229 | Рейтинг: -2047,4
А моё мнение, мнение потомка Тевкелева Алексей Ивановича или Кутлу Мухаммед Мамеш улы Тафкилева, тебя интересует?
___________________________________________
Так кто же ты - Алексеевич или Кутлумузамедович?
А веры ты с ним одной, потомок?



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5

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  • Гость
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  • 15 | 01.04.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, вот эти все "Алга", "Айда на выборы", "Зур хоккей" и пр. личные придумки этого потомка Салавата?



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3

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  • Участник
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  • 16 | 01.04.2020, 13:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14229 | Рейтинг: -2047,4
Кстати, потомок, в Казани есть улица Салавата Юлаева, а улица Тевкелева есть?



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4

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  • Эксперт
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  • 17 | 01.04.2020, 13:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39131 | Рейтинг: +6467,8
Бойко, задорно, с огоньком! «Потомки Салавата отступать не умеют!»
===
А вы просто у станка поработать, типа штамповать болты и гайки, не хотите?



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 01.04.2020, 13:43 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11929 | Рейтинг: -1943,2
Смешно. Может расскажешь про картины и гравюры других этносов, находящихся во многих музеях мира, где запечатлен их позор.
----------------------

Не, мне больше нравиться смотреть про взятие Парижа или Берлина.

И не ври, тебе вовсе не смешно, у тебя опять истерика набухает.



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  • 19 | 01.04.2020, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67704 | Рейтинг: +11997,4
у тебя опять истерика набухает.
________________________
ОШО!!!



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  • 20 | 01.04.2020, 13:49 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11929 | Рейтинг: -1943,2
А вы просто у станка поработать, типа штамповать болты и гайки, не хотите?
-------------------

Вдум, а ты чо, реально мастер по гайкам и болтам, сколько наштамповал то за всю жизнь?

Не корячься уже попусту, а заводи давай пластинку про батырОв, давай сразу без разминки, тут все свои.



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3

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