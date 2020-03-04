Эфир должен быть только у местных воров

Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский". Экс-глава ЮКОСа преследуется по закону, напомнил пресс-секретарь президента РФ.МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным давать радиоэфир беглецам вроде Михаила Ходорковского. Таким образом представитель Кремля в среду прокомментировал критические высказывания журналиста Владимира Соловьева в адрес "Эхо Москвы" за интервью с экс-главой ЮКОСа."Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы", за то что они дали слово Ходорковскому, я бы присоединился к этой критике", - сказал Песков. При этом он отметил, что высказывания Соловьева не слышал, поэтому комментирует лишь сам факт. "Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Он же (Ходорковский - прим. ТАСС) преследуется по закону, поэтому, мне кажется, это некорректно", - добавил представитель Кремля.Ранее Владимир Соловьев в передаче на радио "Вести ФМ" эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме, который выражается якобы в "заигрывании" с различными политическими силами, в том числе оппозиционными. Он, в частности, раскритиковал "Эхо Москвы" за интервью, которое радиостанция взяла у Ходорковского.***«Просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина»ТАСС: Соловьев в эмоциональном выступлении упрекнул чиновников из, как он сказал, башен, которые заигрались и перемигиваются с различными политическими силами, пытаясь, по его словам, хранить яйца в разных корзинах. То же самое – он раскритиковал наших коллег из «Эха Москвы» за то, что они пообщались с Ходорковским. И кстати, прошелся, в том числе, по интервью, которое президент России дал ТАСС. Назвав его непрофессиональным. Согласны ли вы с такими оценками? Может быть, президент критиковал интервью? Спасибо!Дмитрий Песков: Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы» за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике.Максим Курников: Разрешите уточнить, чем вам не понравилось наше интервью с Ходорковским?Дмитрий Песков: Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Я его не слышал, поэтому я в данном случае…Максим Курников: А, то есть сам факт?Дмитрий Песков: Сам факт, да. Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому мне кажется, что это некорректно.Алексей Венедиктов:С уважением относясь к мнению Дмитрия Пескова по поводу факта интервью г-на Ходорковского (тема — продажа венесуэльских нефтяных активов Игорем Сечиным российскому правительству) отмечу:1. Российское законодательство позволяет брать интервью не только у «беглецов», не только у подозреваемых, но даже у осужденных.2. Г-н Ходорковский безусловно является экспертом как в нефтяных сделках, так и в деятельности господина Сечина.3. Мы всегда открыты критике и просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина.