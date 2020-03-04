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Эфир должен быть только у местных воров

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Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский". Экс-глава ЮКОСа преследуется по закону, напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Эфир должен быть только у местных воров


МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным давать радиоэфир беглецам вроде Михаила Ходорковского. Таким образом представитель Кремля в среду прокомментировал критические высказывания журналиста Владимира Соловьева в адрес "Эхо Москвы" за интервью с экс-главой ЮКОСа.

"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы", за то что они дали слово Ходорковскому, я бы присоединился к этой критике", - сказал Песков. При этом он отметил, что высказывания Соловьева не слышал, поэтому комментирует лишь сам факт. "Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Он же (Ходорковский - прим. ТАСС) преследуется по закону, поэтому, мне кажется, это некорректно", - добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Соловьев в передаче на радио "Вести ФМ" эмоционально обвинил журналистов и чиновников в излишнем либерализме, который выражается якобы в "заигрывании" с различными политическими силами, в том числе оппозиционными. Он, в частности, раскритиковал "Эхо Москвы" за интервью, которое радиостанция взяла у Ходорковского.

ТАСС
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***

«Просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина»

ТАСС: Соловьев в эмоциональном выступлении упрекнул чиновников из, как он сказал, башен, которые заигрались и перемигиваются с различными политическими силами, пытаясь, по его словам, хранить яйца в разных корзинах. То же самое – он раскритиковал наших коллег из «Эха Москвы» за то, что они пообщались с Ходорковским. И кстати, прошелся, в том числе, по интервью, которое президент России дал ТАСС. Назвав его непрофессиональным. Согласны ли вы с такими оценками? Может быть, президент критиковал интервью? Спасибо!

Дмитрий Песков: Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы» за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике.
Максим Курников: Разрешите уточнить, чем вам не понравилось наше интервью с Ходорковским?

Дмитрий Песков: Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Я его не слышал, поэтому я в данном случае…

Максим Курников: А, то есть сам факт?

Дмитрий Песков: Сам факт, да. Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому мне кажется, что это некорректно.

Алексей Венедиктов:

С уважением относясь к мнению Дмитрия Пескова по поводу факта интервью г-на Ходорковского (тема — продажа венесуэльских нефтяных активов Игорем Сечиным российскому правительству) отмечу:

1. Российское законодательство позволяет брать интервью не только у «беглецов», не только у подозреваемых, но даже у осужденных.

2. Г-н Ходорковский безусловно является экспертом как в нефтяных сделках, так и в деятельности господина Сечина.

3. Мы всегда открыты критике и просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • 1 | 02.04.2020, 10:01 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14230 | Рейтинг: -2047,9
Эфир должен быть только у местных воров
__________________________________
Прекрасное название статьи.
То есть предлагается дать побольше эфира ещё и не местным ворам?



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  • 2 | 02.04.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, вся путиномика заточена не на то. что бы в РФ жизнь сделать лучше. а но то, что бы рассказать, как там хреновато живется
турк



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  • 3 | 02.04.2020, 10:10 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4860 | Рейтинг: -740,2
открытые враги России не так опасны,. как скрытые враги, например кухарки всякие и их хозяева.



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  • Гость
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  • 4 | 02.04.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы", за то что они дали слово Ходорковскому,
================================
Да на этом соловьеве клейма ставить негде, он один из самых лживых и наглых пропагандистов. На своем вранье он "заработал" миллиардное состояние, Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально, а если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить. Имея удостоверение резидента Италии, выданное местным муниципалитетом он как бы говорит окружающим: ребята, я здесь живу, у вас на Комо. Тут моё постоянное место жительства.
Сам Владимир Рудольфович Соловьев (девичья фамилия матери — Шапиро) позиционирует себя «русским» или «евреем» по мере служебной необходимости. Приезжая в Израиль, он накладывает тфиллин у Стены плача и с дрожью в голосе произносит «Шма, Исраэль!», а путешествия по городам РФ, с успехом рекламирует свою книгу «Мы — русские, с нами Бог!».
Мразь!!!



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  • 5 | 02.04.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский
=================================
А теперь о пескове
Навальный опубликовал новое расследование о «коррупционере» Пескове
Глава ФБК Алексей Навальный опубликовал на своём сайте «доказательства, что Песков — коррупционер». По информации фонда, бывшая жена пресс-секретаря Путина Екатерина Солоцинская в 2016 году приобрела квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро (125 миллионов рублей). Большая часть средств была выплачена сразу, а ещё 470 тысяч евро Солоницкая взяла в ипотеку в дочернем отделении банка «ВТБ» во Франции, пишет tjournal.ru.
В договоре на покупку квартире ФБК обнаружил, что бывшая жена Пескова задекларировала средства как собственные, но там же было написано, что у неё «нет профессии». По словам Навального, с жильём во Франции ей на самом деле помог Песков.

«Давайте не будем обманывать себя: единственный реальный вариант заключается в том, что вор и взяточник Песков развёлся и дал своей дочери и бывшей жене несколько миллионов евро на обустройство новой жизни. На эти деньги они купили квартиру в полутора километрах от Эйфелевой башни, оплачивают дорогостоящее обучение, полёты, путешествия, аристократический образ жизни и так далее», — говорится в расследовании ФБК.
В ФБК отметили, что Солоцинская не могла заработать деньги в России или Франции. Её задекларированных доходов с 2009 по 2013 года не хватило бы на жильё, при этом ничего из «более-менее значимой недвижимости в России» бывшая жена Пескова не продавала.

Мрази!!!!!



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Ходорковский преследуется по закону
У Дурова ВК отжали, наехали на Телегу - все позаконну



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  • 7 | 02.04.2020, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39766 | Рейтинг: +5197,6
141 | 02.04.2020, 02:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67713 | Рейтинг: +11998,7

Ужас! .....у старого пидораса по кличке доцент - тоже....
======================================================
3 | 02.04.2020, 10:10 | Автор: Дед

...открытые враги России не так опасны,. как скрытые враги, например кухарки всякие и их хозяева.

========================================================
Пора уже вместо трудодней работу смотрящей оплачивать пупырчатыми нежинскими огурцами, учитывая её болезненный интерес к нетрадиционной ориентации.



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А с Венесуэлой.... аукцион закончили продажей аукционного молотка хи-хи-хи какие стыдные от дяди Сэма драпали гнули гнули пальцы и вдруг не разогнули



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  • 9 | 02.04.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкая парочка ублюдков и третий путин гандон



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  • 10 | 02.04.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему у нас позволяют взору воров Муртазела быть медиамагнатом..?



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  • 11 | 02.04.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты хочешь сказать, что бывшая жена Пескова является патриотом России, несмотря на то, что живёт во Франции, так как берёт заём у российских банков?



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  • 12 | 02.04.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67716 | Рейтинг: +11998,8
Вообще не поняла... сами его сделали "беглецом" - только у трапа самолета, сняв с него наручники и фактически затолкав его в персональный рейс - а теперь понесли пургу...
Письков(наффкин муж) чо, думает, что у людей память как у аквариумных рыбок - 12 минут?



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  • 13 | 02.04.2020, 12:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4079 | Рейтинг: -322,4
Зулия

теперь ты отгадай загадку:

Без окон, без дверей
Полна жопа огурцов.

???



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  • 14 | 02.04.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно.Пусть обсуждают о своих ПМЖ. Пора запретить въезды ,а также интервью порхающим из Майами Макаревичам,Крутым,Агутиным с крым и рым прошедшей Варум , такими же Аллегровыми,Орбакайте ,Алсу .......отпрыскам чиновников,"законодателей",силовиков,наворовавшихс
я у нас "бизнесменов" типа ставших "успешными " там ..... И выдворять из страны навечно как при советской власти,лишать гражданства безвозвратно ,а не только голоса.



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  • 15 | 02.04.2020, 12:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31387 | Рейтинг: -707,6
13 | 02.04.2020, 12:17 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4078 | Рейтинг: -322,4
Зулия

теперь ты отгадай загадку:

Без окон, без дверей
Полна жопа огурцов.
----------------------------
У тебя?

Не знаю, предполагать не смею.



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  • 16 | 02.04.2020, 12:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4079 | Рейтинг: -322,4
Подсказка:
Это гараж в Зеленограде. Там кто-то сидит. Кто ?



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какие скабрезные викторины стали постить



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  • 18 | 02.04.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулову вопрос: Что за газета "Кармаскалинская новь" ,что за бездарь - главред газеты? И что за районное руководство ,занято только конкурсами,песняями и пр.созтязаниями ? Когда задействуют аграрии,когда вопросами предпринимательства реально займется Асия Анясова - она сколько лет в нашей Администрации - реальные результаты от ее работы - ?



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  • 19 | 02.04.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.04.2020, 12:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67716 | Рейтинг: +11998,5
Вообще не поняла... сами его сделали "беглецом" - только у трапа самолета, сняв с него наручники и фактически затолкав его в персональный рейс - а теперь понесли пургу...
Письков(наффкин муж) чо, думает, что у людей память как у аквариумных рыбок - 12 минут?
_________________
Достали со своим Ходорковским.
Он обычный криминальный продукт 90-х. Не пристрели в переделе собственности, не зарезали, на шарфике ещё не повесился, и пусть радуется.
А он всё в политику лезет, лавры Троцкого ему покоя не дают.
Ну и кончит как Троцкий.



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