И на том спасибо: В Башкирии не будут использовать слежку за гражданами на самоизоляции

Власти Башкирии не намерены использовать IT-технологии для надзора за соблюдением гражданами режима самоизоляции. «Такая возможность на практике есть, телеком-операторы готовы.Но мы решили не идти на это, так как у нас люди и так дисциплинированные,— сообщил "Ъ-Уфа" председатель совета директоров ИА "Башинформ" Ростислав Мурзагулов, курирующий проект "Инцидент-менеджмент".— Мы следим за сервисами Яндекса, статистикой использования транспортной карты "Алга", и еще до введения режима всеобщей самоизоляции видели снижение активности населения на 30-50%.Поэтому мы решили не вмешиваться в персональные данные наших граждан. Людям это не нравится, и мы сочли возможным действовать просто путем убеждения. Тем более что люди адекватно реагируют».