Но мы решили не идти на это, так как у нас люди и так дисциплинированные,— сообщил "Ъ-Уфа" председатель совета директоров ИА "Башинформ" Ростислав Мурзагулов, курирующий проект "Инцидент-менеджмент".
— Мы следим за сервисами Яндекса, статистикой использования транспортной карты "Алга", и еще до введения режима всеобщей самоизоляции видели снижение активности населения на 30-50%.
Поэтому мы решили не вмешиваться в персональные данные наших граждан. Людям это не нравится, и мы сочли возможным действовать просто путем убеждения. Тем более что люди адекватно реагируют».
Коммерсант
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И на том спасибо: В Башкирии не будут использовать слежку за гражданами на самоизоляции
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