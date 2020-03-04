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И на том спасибо: В Башкирии не будут использовать слежку за гражданами на самоизоляции

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Власти Башкирии не намерены использовать IT-технологии для надзора за соблюдением гражданами режима самоизоляции. «Такая возможность на практике есть, телеком-операторы готовы.

И на том спасибо: В Башкирии не будут использовать слежку за гражданами на самоизоляции


Но мы решили не идти на это, так как у нас люди и так дисциплинированные,— сообщил "Ъ-Уфа" председатель совета директоров ИА "Башинформ" Ростислав Мурзагулов, курирующий проект "Инцидент-менеджмент".

— Мы следим за сервисами Яндекса, статистикой использования транспортной карты "Алга", и еще до введения режима всеобщей самоизоляции видели снижение активности населения на 30-50%.

Поэтому мы решили не вмешиваться в персональные данные наших граждан. Людям это не нравится, и мы сочли возможным действовать просто путем убеждения. Тем более что люди адекватно реагируют».

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 02.04.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии не будут использовать слежку за гражданами на самоизоляции
=============================
А куда вы нахрен денетесь?!
Что вы мне можете предьявить если я выйду на улицу?!
Под какую статью меня можно подвести?!
Я что, по преговору суда нахожусь под домашним арестом?!

Идите вы все... лесом!!!!



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  • Участник
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Припев:
Отчизна властною рукою

Дала чекистам грозный меч.

Мы знамя Родины святое

Клянемся доблестно беречь.

Чекисты мы, нам Родина доверила

Всегда беречь родной советский дом.

Вперед, за Сталиным ведет нас Берия,

Мы к зорям будущим уверенно идем.

Родной семье народов нужен

Чекистов острый, зоркий взгляд.



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1

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  • Участник
  •  
Как прекрасно наше небо,

Край счастливый расцветает,

Лучезарною звездою

Друг наш Берия сияет.

От каспийских волн до Понта

Он — учитель, друг любимый,

Дал им счастье, дал им радость

Дружбы братской, нерушимой.

Ереван, Баку, Тбилиси

Он связал любовью чистой.



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0

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 02.04.2020, 11:00 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 312 | Рейтинг: +104,4
***аболы, и в москве-то не могут это толком запустить, в Татарии сделали дурацкие бесполезные СМСки. Кишка тонка просто, тут ведь надо быстро, а попильные конторы так не работают



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 02.04.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
92 | Комментарии: 312 | Рейтинг: +104,3
***аболы, и в москве-то не могут это толком запустить, в Татарии сделали дурацкие бесполезные СМСки. Кишка тонка просто, тут ведь надо быстро, а попильные конторы так не работают


Неужели ты знаешь всю технологию слежки? Неужели стажировалась в ФБР?



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 02.04.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67716 | Рейтинг: +11998,8
Вчера Веник пояснил - с утра они в эфир звали чела, который занимался реализацией этой проги, что:
1. Слежка за носителями - уже выявленными, у которых вирус подтвердился, но симптомы слабые и они на домашней изоляции.
2. Если человек не хочет устанавливать себе на смарт эту прогу слежение или у него не смарт, а кнопощщный - то телефон ему выдадут в администрации.
3. Это - добровольно.

В общем - оказалось - буря в стакане - позавчера вечером она началась и продолжалась целый день в твиттере... И всего лишь потому, что эти ушлёпки во власти НЕ УМЕЮТ разговаривать с людьми! Не умеют доносить до людей даже то неплохое, что они делают.

Дело в том, что народ переполошился, что эту прогу тотального слежения, включая звонки и прочие переписки - заставят устанавливать ВСЕХ.



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2

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  • Участник
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  • 7 | 02.04.2020, 12:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9699 | Рейтинг: -748,3
В мире, в стране беда большая, а здешня блядва, прошмандовки мудные злорадсттвуют именно по бедам "своей" страны. И ведь премного такой короновирусной блядвы в нашей стране. Их любшие янки тоже было очень злорадствовали в адрес Китая, и обратку вполне получили, жалко только нормальное население этой блядской страны.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 02.04.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.04.2020, 12:08 | Автор: Ирек

В мире, в стране беда большая, а здешня блядва, прошмандовки мудные злорадсттвуют именно по бедам "своей" страны. И ведь премного такой короновирусной блядвы в нашей стране. Их любшие янки тоже было очень злорадствовали в адрес Китая, и обратку вполне получили, жалко только нормальное население этой блядской страны.
===================================================
.1 ........." в стране беда большая, а здешня блядва, прошмандовки мудные злорадсттвуют именно по бедам "своей" страны. И ведь премного такой короновирусной блядвы в нашей стране......"

2........." Их любшие янки тоже было очень злорадствовали в адрес Китая,
и обратку вполне получили, жалко только нормальное население этой блядской страны...."

Ирек , я не понял где нормальное население Блядской страны ?
Каких жалеешь ? То ли у любящих янки , то ли в Китае ?



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