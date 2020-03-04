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Метания двадцатилетней власти

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Тут случился у нас в России (ну и не только, но прочие меня интересуют меньше) небольшой кризис: небольшая эпидемия (не чума, не оспа, даже не холера — так ОРВИ с неприятными последствиями, которое убивает в основном, когда помощи нет), одновременно падение цены на нефть (небольшое — цены, по меркам моей практики — годящиеся), ну и «обнуление».

Метания двадцатилетней власти


Кризис — это всегда несколько проблем одновременно и, что характерно, последние две — рукотворные (оторвать бы эти ручки!).

Смотрю я на метания нашей власти:

то все фигня, то ужас-ужас, то будем проводить голосование, то устроим жесткий карантин, то будем помогать Америке с Китаем, то самим простых масок не хватает, то санкции — благо, то отменяйте скорее — голодуем (санкции к слову — свои собственные)...

А уж выступление Путина — полный восторг. Видимо кривая поза и расстегнутый пиджак должны были символизировать стабильность… Про содержание мы уже с вами говорили — не лучше поправок к Конституции — компот из фигни.

Прилично, на общем фоне, выглядит Собянин, но и у него нервы сдают… Хотя, работай я в подчинении такого набора придурков — может и у меня бы сдали.

Апофеоз — поездка в Коммунарку — американский чудо комбинезон, небольной больной для общения и… общение без обычной повязки и «социальной дистанции» с зараженным главврачем — начальники же у нас не болеют))

И где теперь тот Путин? Ау! Может так и лучше. Паникующий начальник на проблемном судне — путь к катастрофе.

В общем 20 лет у руля, а команды, способной работать в кризис, нет, и сам не готов. То, о чем все предупреждали: на чужом горбу и везении в рай не въехать — еще и пахать надо, а не только сказки про галеры рассказывать.

Нормальный кризис-менеджер сразу бы разделил тему:

Вот это план пиар-мероприятий, чтобы людей успокоить — ответственный, общественный совет с уважаемыми обществом людьми — через них правду обществу.

Вот ресурсы: желательно потратить не более 10% от ВВП — (больше нет) и карантин — жесткий — не более 2-3 недель (дальше людей не удержим), мягкий — 2-6 мес сможем.

Вот возможности быстрого наращивания реанимационных мощностей по регионам.

Вот задачи:

номер раз — минимизировать число дополнительных смертей по году, номер два — не допустить падения ВВП, снижения уровня жизни, обеспечить быстрое восстановление деловой активности, номер три (три!!) — минимизировать расход ресурсов.

Вопросы к специалистам: когда, в каком регионе, вводить мягкий карантин, когда жесткий, когда их заканчивать? В каком регионе и на базе чего разворачивать реанимационные мощности, сколько потребуется?

Обращение за помощью к волонтерам — все это быстро, четко, в прямом эфире и дав личные обязательства: никто не останется наедине с бедой.

«Вот наши возможности, вот наши проблемы, вот что делаем, вот здесь нужна помощь общества…»

Деньги гражданам, чтобы никто не боялся остаться голодным, налоговые каникулы и кредиты бизнесу, чтобы не увольняли людей и не закрывали предприятия, заказы промышленности на производство недостающего оборудования, и — не соревнование с китайцами, кто быстрее построит больницу!! — все равно проиграем, да и не поможет — а переоборудование имеющихся пространств!! Через три недели карантин можно ослаблять — все готово.

До властей теперь то доходит, что надо делать, но через месяц!

Дальше делим на жадность, на желание распила на всех этажах, на импотентность и сказочность «вертикали» и вот имеем то, что имеем: паникующий бизнес, паникующее и одновременно не понявшее, что от него хотят общество (ну надо было быть таким ..чудаком — объявить «выходные», а не карантин), растерянных организаторов здравоохранения…

В общем «вертикаль» во всей красе. Стабильность!

Послушаем потом, как они спасли страну от еще худшего…

Спасибо водиле — с обрыва не уронил, только в столб воткнул, но мы то хотели спокойно до дома доехать!

А под сурдинку — воруют, как не в себя. Посмотрите за Сечиным — фантастика! и если б он такой один!

В общем если еще кто захочет «жесткой руки» и «вертикали» — вспомните этот позор и больше не ведитесь — нам еще за обнуление голосовать…

Михаил Ходорковский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.04.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Метания двадцатилетней власти
============================
Путин мог панты гнуть только когда нефть была по в районе 100 баксов, а теперь, когда она упала до уровня 90-х, он сбежал на Волдай, а единственно чем он "гордится",- это победой в ВОВ.

НЕНАВИЖУ !!!



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  • Гость
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  • 2 | 02.04.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 баррель = 158.99 литра. Стоит 1 баррель юролса пусть 20$. Т.е. 1 литр стоит 0,126$. Курс рубля пусть 79 руб. Т.е. 1 литр нефти = 9,9 руб.
Кто подскажет, почем в россии литр водички или сока-соллы в магазине?

У нас в школе проходили отрицательные числа и училка задала уроки да только я ничего понять не мог. А теперь прочитал и всё сразу понял. Это значит мы нефть добываем и отправляем и за это платим. А без Путина я бы так и схватил двойку.
турк



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Реакция Сталина на начало Великой Отечественной войны

Реакция Сталина на начало Великой Отечественной войны и его поведение в первые дни войны (примерно до обращения к народу 3 июля 1941 года) являются предметом интереса историков и политологов, вызывающим споры. В частности, по мнению многих авторов, некоторое время вскоре после падения Минска (обычно говорят о периоде 29—30 июня 1941 года) глава советского государства находился в депрессивном, нерабочем и паническом состоянии, называемом иногда «прострацией».

Среди историков-советологов существуют различные мнения о глубине и длительности ступора, в котором находился Сталин:

Американский политолог, доктор исторических наук, советолог, профессор Принстонского университета Роберт Такер: «Состояние Сталина можно охарактеризовать как сильную панику»
Старший преподаватель кафедры политологии Лондонского университета Мартин Маколи «Сталин впал в шоковое состояние»
Кандидат педагогических наук Рой Медведев: «Сталин впал в глубокую депрессию»

Профессор истории Гарвардского университета Адам Улам: «У Сталина была нервная прострация»

Историк, профессор и председатель Ученого совета американской военной академии Авторханов: «Сталин фактически стал дезертиром»



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  • Гость
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  • 4 | 02.04.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му.

Ты хочешь сказать, что Ходорковкий не может родить собственную мысль и поэтому сплагиатил у американских политологов их мысли о Сталине и приписал их Путину?



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  • Гость
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  • 5 | 02.04.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.04.2020, 11:58 | Автор:
3-му.

Ты хочешь сказать, что Ходорковкий не может родить собственную мысль и поэтому сплагиатил у американских политологов их мысли о Сталине и приписал их Путину?
=============================================
На И,В, Сталина у Иннокентия Иванова есть " боольшой и больной зуб " как и Вдумчивого на " коммуняк " ничего не поделаешь ! У каждого из нас здешних , своя шиза !
Ну а так по человечески - Кеша нормальный - юморной и начитанный !



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