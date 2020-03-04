Метания двадцатилетней власти

Тут случился у нас в России (ну и не только, но прочие меня интересуют меньше) небольшой кризис: небольшая эпидемия (не чума, не оспа, даже не холера — так ОРВИ с неприятными последствиями, которое убивает в основном, когда помощи нет), одновременно падение цены на нефть (небольшое — цены, по меркам моей практики — годящиеся), ну и «обнуление».Кризис — это всегда несколько проблем одновременно и, что характерно, последние две — рукотворные (оторвать бы эти ручки!).Смотрю я на метания нашей власти:то все фигня, то ужас-ужас, то будем проводить голосование, то устроим жесткий карантин, то будем помогать Америке с Китаем, то самим простых масок не хватает, то санкции — благо, то отменяйте скорее — голодуем (санкции к слову — свои собственные)...А уж выступление Путина — полный восторг. Видимо кривая поза и расстегнутый пиджак должны были символизировать стабильность… Про содержание мы уже с вами говорили — не лучше поправок к Конституции — компот из фигни.Прилично, на общем фоне, выглядит Собянин, но и у него нервы сдают… Хотя, работай я в подчинении такого набора придурков — может и у меня бы сдали.Апофеоз — поездка в Коммунарку — американский чудо комбинезон, небольной больной для общения и… общение без обычной повязки и «социальной дистанции» с зараженным главврачем — начальники же у нас не болеют))И где теперь тот Путин? Ау! Может так и лучше. Паникующий начальник на проблемном судне — путь к катастрофе.В общем 20 лет у руля, а команды, способной работать в кризис, нет, и сам не готов. То, о чем все предупреждали: на чужом горбу и везении в рай не въехать — еще и пахать надо, а не только сказки про галеры рассказывать.Нормальный кризис-менеджер сразу бы разделил тему:Вот это план пиар-мероприятий, чтобы людей успокоить — ответственный, общественный совет с уважаемыми обществом людьми — через них правду обществу.Вот ресурсы: желательно потратить не более 10% от ВВП — (больше нет) и карантин — жесткий — не более 2-3 недель (дальше людей не удержим), мягкий — 2-6 мес сможем.Вот возможности быстрого наращивания реанимационных мощностей по регионам.Вот задачи:номер раз — минимизировать число дополнительных смертей по году, номер два — не допустить падения ВВП, снижения уровня жизни, обеспечить быстрое восстановление деловой активности, номер три (три!!) — минимизировать расход ресурсов.Вопросы к специалистам: когда, в каком регионе, вводить мягкий карантин, когда жесткий, когда их заканчивать? В каком регионе и на базе чего разворачивать реанимационные мощности, сколько потребуется?Обращение за помощью к волонтерам — все это быстро, четко, в прямом эфире и дав личные обязательства: никто не останется наедине с бедой.«Вот наши возможности, вот наши проблемы, вот что делаем, вот здесь нужна помощь общества…»Деньги гражданам, чтобы никто не боялся остаться голодным, налоговые каникулы и кредиты бизнесу, чтобы не увольняли людей и не закрывали предприятия, заказы промышленности на производство недостающего оборудования, и — не соревнование с китайцами, кто быстрее построит больницу!! — все равно проиграем, да и не поможет — а переоборудование имеющихся пространств!! Через три недели карантин можно ослаблять — все готово.До властей теперь то доходит, что надо делать, но через месяц!Дальше делим на жадность, на желание распила на всех этажах, на импотентность и сказочность «вертикали» и вот имеем то, что имеем: паникующий бизнес, паникующее и одновременно не понявшее, что от него хотят общество (ну надо было быть таким ..чудаком — объявить «выходные», а не карантин), растерянных организаторов здравоохранения…В общем «вертикаль» во всей красе. Стабильность!Послушаем потом, как они спасли страну от еще худшего…Спасибо водиле — с обрыва не уронил, только в столб воткнул, но мы то хотели спокойно до дома доехать!А под сурдинку — воруют, как не в себя. Посмотрите за Сечиным — фантастика! и если б он такой один!В общем если еще кто захочет «жесткой руки» и «вертикали» — вспомните этот позор и больше не ведитесь — нам еще за обнуление голосовать…