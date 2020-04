Юрий Фельштинский. Пока все заняты коронавирусом, возможна новая война

Юрий Фельштинский — доктор исторических наук, автор многочисленных работ по истории России и соавтор Александра Литвиненко.Вопрос Корр.: "Спецоперация по принятию поправок в Конституцию плавно перетекла в спецоперацию по борьбе с коронавирусом. Мотивы принимаемых властью решений не всегда понятны гражданам. Что происходит сегодня, на ваш взгляд, в России?».Юрий Фельштинский: "Ничего хорошего в России не происходит. И ничего хорошего не будет. Поймите правильно. Огромная страна, в которой живет 146 миллионов человек. И у каждого конкретного человека, есть своя жизнь. Многие счастливы, как были счастливы люди (не все) в Советском Союзе.Но в России, при этом, ничего не происходит, потому что - давно уже всё произошло. Давно — это 20 лет назад, в 2000 году. В стране захватила и узурпировала власть небольшая группа людей, и с тех пор, прочно эту власть удерживает, подчиняя своим интересам жизнь всего остального населения. Кто-то считает этих узурпаторов - ворами, кто-то — бандитской мафией, кто-то — отморозками. Кто-то, что тоже справедливо, видит в новой власти элементы первого, второго и третьего.Поэтому не очень понятно, как этот новый тип власти называть?Когда я жил в Советском Союзе, и был студентом, и было мне лет 17-20, то большинство моих сокурсников, и даже самые умные и продвинутые, не интересовались жизнью страны. Они думали исключительно о себе. Это считалось нормальным.Более того, интересоваться жизнью страны было опасно, потому, как в голову начинали приходить вопросы, отвечать на которые было рискованно. Я стал эти вопросы себе задавать и в результате в январе 1978 года в возрасте 21 года уехал, понимая, что иначе - посадят.Мне кажется, что сейчас в России, примерно такая же ситуация. Во многом она лучше, чем была в СССР. Сегодня есть рыночная экономика, есть открытые границы. Многие живут зажиточно и даже богато. Постепенно, за 20 лет, все привыкли и к тому, что нет свободы вообще, в том числе свободы слова, прессы, выборов... И к тому, что захвачено и контролируется телевидение. Все живут - без этого. Многие с этим легко смирились.Кто-то, кого сильно тошнит, выходит протестовать на улицу. Их задерживают, бьют, бросают в камеры, потом выпускают. Они снова выходят. Их снова сажают... Я очень уважаю этих людей, — которые выходят на улицы, зная, что их могут изувечить или посадить. Но это протестное движение, как мне кажется, ни к чему не ведет, потому что людям, которые засели…, абсолютно всё равно, сколько именно народу выходит протестовать — хоть вся страна.На их стиле жизни это не отражается никак. Вот, изменили Конституцию, кто-то пробил какие-то поправки про бога, на что все обратили внимание. На самом деле, важной была одна - о бессрочном президентстве П.По новой Конституции Россия формально стала «диктатурой с пожизненным президентом во главе».Сделать никто ничего не может, дискутировать на эту тему бессмысленно. Все только хихикали, потому что, любому разумному человеку, который не за деньги рот открывает, а независимо, понятно, что никакой борьбы за власть в России с П. никто не ведет, что П. от власти никогда не уйдет. А как именно, это будет оформлено и названо — значения не имеет. В обычной ситуации возмутилась бы мировая общественность, к которой прислушивалось раньше и российское общество, и российское руководство. До 2016 года точка зрения мирового сообщества имела значение.Но в 2016 году на выборах в США победил «ставленник П.» - Трамп, открыто объявивший себя союзником П., и мировая общественность сосредоточилась на борьбе с Трампом, которому, как и П., на всех плевать, потому что с ним, как и с П., сделать, как оказалось, ничего нельзя.Конечно, можно возразить, что Трампа, в отличие от П., можно не переизбрать в 2020 году. Но это мы еще увидим, действительно ли его можно не переизбрать. Может, и нельзя.Потому как, Соединенные Штаты, увы, что было абсолютно неожиданно, по крайней мере для меня, прожившего здесь сорок c лишним лет, оказались «банановой республикой, похлеще Африки и Латинской Америки».При отсутствующем давлении со стороны мировой общественности российское правительство ведет себя хуже, чем советское. У них сегодня абсолютно развязаны руки. И это ровно то, к чему он долго и упорно шел, с первого дня и.о. президента, с 31 декабря 1999 года.Вопрос К.: «Необязательно читать поправки, чтобы понимать, что в России в ближайшем будущем произойдет трансформация существующей модели управления. Как, по-вашему, могут перераспределиться силы? Насколько П., зависим от силовиков, и насколько самим силовикам и примкнувшим к ним госкорпорациям, нужен П.? Удастся ли ему сохранить свое положение на вершине власти?Юрий Фельштинский: «В России давно произошла трансформация власти и "модели управления", и перераспределение сил... То есть всё то, что ваш вопрос относит к будущему, я считаю уже свершившимся прошлым. Конечно, сегодня П. себя чувствует намного увереннее, чем в 2000-м, так как прошли годы, к нему привыкли и воспринимают его как неотъемлемую часть пейзажа.Был Сталин — долго. Был Брежнев — долго. Теперь вот П. — тоже долго. Какая может быть в нынешней России трансформация модели управления? Уйдет П. — будет трансформация. Умер Сталин. Умер Брежнев. Уйдет и П... Только никто не знает, когда.А какая в России сегодня модель управления? Очень простая. Силовики шулерски подтасовали колоду и вроде бы переиграли всех в карточной игре, и сделали их директора - президентом.Захватили они всего лишь одну должность, но - самую главную.Шулер с честными глазами (он же, потому и шулер) обыграл растерявшегося противника (назовем его для простоты российским избирателем), забрал выигрыш (на кону была вся Россия) и прекратил игру. Все дальнейшие партии шулер играл по своим правилам, заранее об этих правилах не сообщая, а только после окончания очередного кона, типа- а теперь президентом будет мой подчиненный М.Или - а теперь президентом снова буду я, но не восемь лет, а двенадцать. После этих, новых двенадцати лет, мы стали гадать, что же шулер теперь придумает (всё-таки надо совесть иметь и хоть какое-то приличие соблюдать!).Оказалось, что у шулера нет совести и нет приличия. Он просто сообщил населению, что после 2024 года, решил остаться президентом еще на двенадцать лет. Теперь объясните мне, зачем шулеру менять столь удобную "модель управления", при которой он всегда в выигрыше?И зачем ему нужно, перераспределять имеющиеся силы, когда все сами всё ему приносят, а когда не приносят, он отнимает силой, благо ее предостаточно? Никаких сил в России больше ни у кого нет. Только у Кремля и Силовиков. У власти в России стоит Корпорация Силовиков. Эта структура, пережившая падение СССР, — единственная уцелевшая советская структура — из которой никто никогда не уходит, только в могилу. Даже на пенсию оттуда никто никогда не уходит, а переходит в "действующий резерв". Каждый участник этой структуры знает, что должен быть ей предан до конца. Это вовсе не означает, что он не может в личных интересах воровать, …, лгать, быть богатым или сверхбогатым... Это всё допустимо. Но, при одном условии: если являешься частью всесильной Корпорации, винтиком в огромной машине. И выше этой структуры, мощнее этой машины - ничего нет.П. не нужно "зависеть от силовиков". Он сам - силовик. Ему не нужно "опираться на силовиков". Он - их неотъемлемая часть. Правая (или левая) рука единого тела. Или даже голова. Олигархов в России с 2000 года нет. Есть агенты «Корпорации силовиков".Госкорпораций - тоже нет. Есть бизнесы, в том числе очень крупные, захваченные Корпорацией, инфильтрированные и контролируемые силовиками, через внедренных в них офицеров, или действующего резерва, или агентов. Не будем преувеличивать монополию Корпорации на владение Россией.Что-то принадлежит Министерству обороны РФ (тоже инфильтрированному Корпорацией) и ГРУ («самостоятельной структуре»).Удастся ли П. сохранить такое положение? А как его можно не сохранить, если противостояния происходящему нет никакого?Как можно потерять эту власть, если Россия — единственная в мире страна, где политические партии, входящие в парламент и тоже инфильтрированные сверху донизу Корпорацией, не вступают в политическую борьбу за власть?В России создана система, где «Корпорация силовиков» стоит над политическими партиями и над государством. Она и олицетворяет собой и российское государство, и государственную власть. Поверьте, я не преувеличиваю. Назовите мне любого политического лидера в нынешней Думе, и я с большой вероятностью смогу сказать, когда и каким отделом Корпорации, он был завербован. Жириновский, Рогозин, Подберезкин — проекты силовиков... И так далее.Вопрос: — Коронавирус и экономические неурядицы нанесли удар по имиджу власти. Возможно ли, что подчинение населения перестанет быть беспрекословным? Какие группы могут выступить против? Возможно ли, что режим в ответ начнет закручивать гайки и, может быть, даже закрывать страну?Юрий Фельштинский: «Коронавирус? Представляете, на этом совершенно светлом фоне, когда П., только что, был провозглашен «пожизненным президентом», когда во всем мире глобалисты терпят поражение и власть перехватывают националисты... Когда Трамп вышел «сухим из воды» и после расследования Мюллера, и после импичмента. Когда Англия покинула Евросоюз, а на парламентских выборах в ЕС правые заняли неплохие позиции.Когда в Чехии и Венгрии, «агенты уже стоят во главе» своих стран... На этом абсолютно безоблачном для П. небосклоне, такой «неожиданный подарок судьбы, бонус»: всемирная пандемия, коронавирус! (Не зря внедряли Бога в российскую Конституцию!). Да и одному ли П., помог коронавирус?Трамп четыре года бился, исхитрялся, изворачивался, выбивал деньги на стену — как бы ему закрыть границу с Мексикой. Коронавирус пришел, и закрыли границу в 24 часа, никто даже «не пикнул». Трамп требовал прекратить пускать новых иммигрантов в США: остановили эмиграцию из-за коронавируса.Евросоюз и Канада, по версии Трампа, все эти годы были главными его соперниками в борьбе за "America first". Из-за пандемии остановили авиасообщение c Европой, закрыли границу с Канадой. В суматохе в Америке даже внимания никто не обратил на то, что с Россией Трамп авиасообщение не остановил. Его закрыли только с ЕС. Рейтинг поддержки Трампа впервые за всё его президентство перевалил за 50%. Мы всё никак не могли себе представить, что такое - "изоляционизм", по версии Трампа. И вот мы в нем оказались. Каждый за себя. "Америка прежде всего". Между тем в Европе никакой Адольф, не сумел бы сегодня, закрыть границы между странами Евросоюза. Коронавирус закрыл их в несколько дней.Никакое российское вторжение, не смогло бы остановить жизнь, разрушить экономику, обвалить рынки — коронавирус остановил, разрушил, обвалил.Какой бы вопль поднялся среди российских обладателей заграничных паспортов, второго гражданства, третьего вида на жительство и четвертой недвижимости за границей, если бы П. закрыл Россию. Но он ее закрыл, со ссылкой на коронавирус, и все остались довольны."Имидж" власти улучшился (в России эпидемии почти нет, по сравнению с США, Европой и Азией). Население и раньше не сильно бунтовало, а теперь из-за вируса должно по домам сидеть, а не на улицах протестовать. Протестующих групп (это ответ на ваш вопрос) вообще больше нет, так как группами из-за вируса нельзя собираться. Какие же еще нужно «завинчивать гайки», если всё и так уже завинчено до предела, а страна (как и остальной мир) закрыты?И мы еще посмотрим, как, где именно, и с какой скоростью будут открываться все эти запертые сегодня двери после того, как уйдет пандемия. Я думаю, что после ее завершения мы будем жить в другом мире. Этот мир, как и после 11 сентября 2001 года, будет хуже того, который от нас ушел навсегда.Мы просто еще не знаем об этом.Вопрос: — Внешняя политика режима представляет собой череду все менее успешных спецопераций против стран Запада. Может ли обнулившийся президент решиться на повышения градуса в противостоянии? Почему страны Европы и США не торопятся с жестким ответом П., ведь опыт саудитов и турок показывает, что это и действенно и безопасно? Реакция западных лидеров кажется неоправданно мягкой.Юрий Фельштинский: « Для П. есть один барометр - территориальный захват. Он в этом смысле, ничем не отличается ни от Сталина, ни от Адольфа — «меряет успех в прирезке земель». Поэтому, я не считал бы, что его активные мероприятия против Запада - неуспешные. Какие-то очень успешные (Крым, Абхазия, Южная Осетия), какие-то менее успешные (Донбасс, серия … и отравлений, не всегда гладкая поддержка правых сил в Европе и США).Но поскольку, за совершаемыми преступлениями не следует наказания, то можно считать, что и самые провалившиеся операции, на самом деле - тоже очень успешные.Стратегические задачи П. — удержание власти в интересах Корпорации (эту задачу он уже решил) и захват территорий. Никаких других задач у него нет. Есть, разумеется, задача развалить Евросоюз и НАТО, но и это нужно воспринимать в контексте планов по захвату территорий и расширению сфер влияния Кремля (причем именно Кремля, а не России). Советский Союз не включал страны Варшавского договора или Кубу в состав СССР. Но в сферу советского влияния они входили.Идеал П. - Пятый интернационал (с П. во главе), куда входят все европейские государства, а их президенты и премьер-министры — «агенты», например, Земан — в Чехии, Орбан — в Венгрии, Сальвини — в Италии, Шредер — в Германии и так далее.О какой реакции западных лидеров можно говорить, если России позволено банальным образом подкупать и скупать политических и экономических лидеров Европы? Одни входят в советы директоров "международных" корпораций за российские деньги, другие принимают российские деньги как пожертвования, на свою политическую или общественную деятельность... Коррупция, опирающаяся на российские деньги, стала одной из форм гибридной войны Корпорации - против цивилизованного человечества, и не менее опасной, чем ядерный шантаж.Ссориться с П. никто не хочет, все хотят с ним дружить. У него нефть, газ, атомное оружие и многомиллионное население, которое он готов … (благо, «пожизненному президенту», не нужно заботиться об очередных выборах, да и народ в серьезном проценте, особо не возражает против смерти в интересах государства).Вопрос: — Похоже, и в экономике Россия начинает все больше проигрывать остальным странам на международной арене. Чем это грозит стране и режиму?Юрий Фельштинский: — Ничем не грозит. Советский Союз, а затем Россия, всегда экономически проигрывали Западу, поскольку зависели только от спроса на нефть и газ. При Ельцине цены на нефть не поднимались выше 12 долларов за баррель, если не ошибаюсь. После прихода П. цены стали расти. Заслуги П. в этом не было. Только везение. Каждый раз, когда цены доходили до 100 долларов за баррель и Россия становилась зажиточной, начинались войны. В 2008 году против Грузии, в 2014-м против Украины. Нефть стоила тогда больше 100 долларов за баррель. Сейчас цены упали, поскольку Саудовская Аравия решила таким образом нанести удар по своему стратегическому противнику Ирану. Вроде бы можно расслабиться, раз у России нет нефтяных денег на очередную войну. Но есть одно отягчающее обстоятельство: 2020 год — последний год Трампа (если он не будет переизбран) в Белом доме. Новый президент, предположительно Байден, не будет ставленником П., каковым был Трамп, и не станет обслуживать интересы Кремля в Вашингтоне, подобно Трампу.Если и «планировать очередное вторжение», то либо сейчас, пока все заняты коронавирусом, либо откладывать войну на 2021 год и позже, в надежде на второй срок Трампа. Но это для П. рискованно, разумеется. Время работает против него в том смысле, что жить он будет не вечно. С такой черепашьей скоростью до границы с Беларусью до смерти не доползешь; об Украине и говорить не приходится.Вопрос К.: — Насколько России грозит изоляция, возможна ли она?Ф: — Я бы иначе ставил вопрос. В изоляции у нас КНДР (из-за диктаторского режима в КНДР) или, частично, Иран, из-за правительственного мракобесия в этой стране. Такого типа изоляция России не грозит, поскольку «правящая в ней хунта», хочет в обывательском плане, быть частью западной цивилизации: ездить за границу, жить в дорогих отелях, иметь недвижимость, обучать детей за границей, носить соответствующие часы, ездить на западных машинах. Погружать Россию в изоляцию, как это сделано в КНДР, им не выгодно. А Россию загонять в изоляцию, если иметь в виду Запад, никто не будет. И только в его «параноидальной голове» живет сценарий, по которому весь мир мечтает навредить России или угробить ее. Весь мир мечтает, чтобы Россия стала частью европейской цивилизации. Вредят России и гробят её исключительно её, собственные руководители последних ста лет: Ленин, Сталин, всё советское руководство и вот теперь П., с 2000 года и до его ухода.Вопрос: — В связи со всем вышесказанным, как вы оцениваете устойчивость режима? И чего нам следует ожидать в случае его падения? Какой возможен сценарий?Юрий Фельштинский: — Режим всех империй, к каковым относится, недораспавшаяся советская империя …, всегда устойчив до момента крушения, который наступает всегда неожиданно. И распадется на очередном витке истории. Если они начнут европейскую войну, они приблизят этот виток и ускорится распад ... Если эта война будет вестись, как сейчас — в гибридном формате, до открытого вооруженного противостояния с Европой и НАТО может не дойти, но и ощутимых побед Они не увидят. Вредить Западу можно долго и безнаказанно. Они этим успешно занимаются и будут заниматься.Только на самом деле выгоды они не имеют от этого никакой, одно удовольствие. Если наступит конец … — в той форме, в которой империя пока существует, — виновата в этом будет исключительно «Корпорация силовиков», заполнившая собой, как идеальный газ, всё имеющееся в России пространство.Я думаю, что на этом новом историческом витке — если нам доведется стать его свидетелями или участниками — нам не следует повторять ошибки 1991 года и ограничиваться сносом памятника Д. Я думаю, что правильно было бы запретить и распустить «Корпорацию», и все ее дочерние структуры, и снести их здание, как символ советской и нынешней тирании.Конечно, поднимутся голоса, которые станут утверждать, что здание добротное и лучше его не стирать с лица земли, а открыть там музей памяти жертвам деспотии. Но я считал бы, что в данном случае не стоит экономить на сносе. Музей можно, в конце концов, и в Кремле открыть. Хотя, если всё будет развиваться, как сейчас, нам все придется сносить, ...Юрий Фельштинский. Оригинал на странице Ю.Ф. в ФБ.Дополнение. Ю.Г. Фельштинский: «Сложно сказать, способна ли российская экономика выдержать столь сильно упавшую цену на нефть. Думаю, никто этого не знает. Во времена Бориса Ельцина, в начале 1990-х, цена на нефть составляла около 12 долларов за баррель. Это было одной из причин крайне тяжелого положения российской экономики и правительства Ельцина. С конца 1990-х цена на нефть постепенно росла. Это имело отношение не к режиму в России и не к приходу П. к власти, а к глобальному росту цен на сырье на мировом рынке. К сожалению, каждый раз, когда цена на нефть поднималась выше 100 долларов за баррель, Россия использовала нефтяные деньги для … войны. Так было и в 2008 году, когда РФ вошла в Грузию, или в Украину в 2014 году.Можно ожидать, что сейчас, при упавшей цене на нефть, «внешнеполитическая активность» России снизится.Однако, есть два серьезных обстоятельства, которые делают нынешнюю ситуацию абсолютно непрогнозируемой: первое – коронавирус;второе - нахождение Трампа в Белом доме.Может оказаться, что Трамп там последний год. Если Трамп проиграет выборы, то П. лишится своего союзника. Поэтому, П. приходится решать свои стратегические задачи, пока Трамп находится в Белом доме.Не знаю, сможет ли он это сделать при сильно упавших ценах на нефть и пандемии коронавируса?Может быть, эта пандемия, для П. покажется - серьезным «союзником» для достижения каких-то его целей.Мы и видим, как в последние дни Трамп предпринимает открытые попытки искусственно поднять цену на нефть. Я бы даже считал, попытки рискованные, лично для него и противоречащие интересам Соединенных Штатов и американского народа. Попытки помочь режиму П. выкрутиться из сложной ситуации, в которую П. попал из-за нефтяной войны с Саудовской Аравией.Решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и понизить на нее цену, связано не только с ее желанием увеличить свою долю на мировом нефтяном рынке и подавить конкурентов. Но, главное, нанести экономический удар по своему главному стратегическому внешнеполитическому противнику – Ирану, для которого нефть – единственный серьезный источник получения валюты. Снижая цены на нефть на мировом рынке (чему по случайному стечению обстоятельств ощутимо помог коронавирус) Саудовская Аравия наносит по Ирану мощный экономический удар, сравнимый с открытыми военными действиями».