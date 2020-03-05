Г-н Путин, а что людям жрать?

Путин сказал: выживайте, как хотите. Президент объявил «выходные» до конца апреля. Как и раньше, за чужой счет. Гражданам предложено держаться, сохранять спокойствие, и выполнять рекомендации врачей и приказы властей.За пять минут выступления президента не прозвучало НИ СЛОВА о том, что гражданам дадут какую-то материальную помощь.Чтобы все те, кто сейчас из-за карантинных мер и «выходных» остался без работы или был вытолкнут в неоплачиваемый отпуск, могли как-то продержаться в апреле.Покупать продукты, лекарства, товары первой необходимости и платить за квартиру.Нет, гражданам не предложены даже крохи с барского стола.Им предложено выживать, как смогут.Увы, мои прогнозы, данные вчера, оправдываются.Президент умывает руки.И я в прямом, и в переносном смысле.***Сидите дома, много не пейте, учите языки, делайте зарядку, плодитесь и размножайтесь. В общем, займите себя чем-нибудь, потому что и Пасху вам придется встретить дома и начало Рамадана, и 150-летие Ильича, который на самоизоляции в Мавзолее уже 96 лет лежит, словно знал всё заранее.Путин выступил и было видно, насколько он не в своей тарелке. Ни про Конституцию не скажешь, ни про 75-летие Победы, ни про гиперзвуковое оружие. Всё, что так ему интересно, осталось за боротом, было безжалостно сметено реальной жизнью. Обычно федеральная власть контролирует каждый чих. Если не считать Чечни, которая на днях фактически ввела визовый режим с остальной Россией, наши регионы всегда были забитыми и бесправными. Им отдавали команды по любому мелкому делу. Свободу субъектам дают только теперь. В тот редкий момент, когда и нужна сильная координирующая рука центра. Но вместо того, чтобы показать гражданам, что Кремль их не бросит, что вождь с ними и всё держит в железном кулаке, им говорят, что спасение утопающих – дело самих утопающих.Каждый за себя и каждый теперь выживает как сможет. Без ограничений, безусловно нельзя! Но они должны быть четко регламентированы и единообразны на всей территории страны. Бредовая самодеятельность уже началась, без оглядки на центр — а теперь пойдут импровизации повсюду.Где-то справки, где-то коды, где-то штрафы, где-то сразу схватят и кинут в КПЗ. В произвольном порядке, кому как из губернаторов и мэров захочется.Так и начинается распад страны! Вы же понимаете, что сидение дома продлено не до 30 апреля, а фактически до середины мая, потому что там и Первомай и день Победы. Полтора месяца люди будут не просто отдыхать, а терять работу, деньги. Многие еще вчера говорили, что если ограничения продлятся месяц, то львиная доля малых предприятий просто уже не откроется, а средние фирмы превратятся в карликов. Прежде Путин хотя бы раздавал деньги или обещания. Сегодня не прозвучало ничего.Хотя запасы валюты и золота в стране велики. Когда, как ни теперь они нужны для помощи гражданам и бизнесу? Какого еще черного дня нам ждать? А вместо этот президент просто попрощался с нами до майских, уйдя на самоизоляцию, в которой на самом деле пребывает уже 20 лет, живя жизнью, отдельной от жизни народа. Путина сравнивали со Сталиным, который, наложив в галифе, молчал в первые дни войны. Нет. Путин не Сталин. Путин превратился в Брежнева. Даром, что выглядит бодро и говорить бойко. На самом деле он уже не способен ни на что, кроме получения восхвалений и аплодисментов. Путин привык торжествовать и побеждать, но не привык бороться.