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Г-н Путин, а что людям жрать?

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Путин сказал: выживайте, как хотите. Президент объявил «выходные» до конца апреля. Как и раньше, за чужой счет. Гражданам предложено держаться, сохранять спокойствие, и выполнять рекомендации врачей и приказы властей.

Г-н Путин, а что людям жрать?


За пять минут выступления президента не прозвучало НИ СЛОВА о том, что гражданам дадут какую-то материальную помощь.

Чтобы все те, кто сейчас из-за карантинных мер и «выходных» остался без работы или был вытолкнут в неоплачиваемый отпуск, могли как-то продержаться в апреле.

Покупать продукты, лекарства, товары первой необходимости и платить за квартиру.

Нет, гражданам не предложены даже крохи с барского стола.

Им предложено выживать, как смогут.

Увы, мои прогнозы, данные вчера, оправдываются.

Президент умывает руки.

И я в прямом, и в переносном смысле.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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***

Путин умыл руки

Сидите дома, много не пейте, учите языки, делайте зарядку, плодитесь и размножайтесь. В общем, займите себя чем-нибудь, потому что и Пасху вам придется встретить дома и начало Рамадана, и 150-летие Ильича, который на самоизоляции в Мавзолее уже 96 лет лежит, словно знал всё заранее.

Путин выступил и было видно, насколько он не в своей тарелке. Ни про Конституцию не скажешь, ни про 75-летие Победы, ни про гиперзвуковое оружие. Всё, что так ему интересно, осталось за боротом, было безжалостно сметено реальной жизнью. Обычно федеральная власть контролирует каждый чих. Если не считать Чечни, которая на днях фактически ввела визовый режим с остальной Россией, наши регионы всегда были забитыми и бесправными. Им отдавали команды по любому мелкому делу. Свободу субъектам дают только теперь. В тот редкий момент, когда и нужна сильная координирующая рука центра. Но вместо того, чтобы показать гражданам, что Кремль их не бросит, что вождь с ними и всё держит в железном кулаке, им говорят, что спасение утопающих – дело самих утопающих.

Каждый за себя и каждый теперь выживает как сможет. Без ограничений, безусловно нельзя! Но они должны быть четко регламентированы и единообразны на всей территории страны. Бредовая самодеятельность уже началась, без оглядки на центр — а теперь пойдут импровизации повсюду.

Где-то справки, где-то коды, где-то штрафы, где-то сразу схватят и кинут в КПЗ. В произвольном порядке, кому как из губернаторов и мэров захочется.

Так и начинается распад страны! Вы же понимаете, что сидение дома продлено не до 30 апреля, а фактически до середины мая, потому что там и Первомай и день Победы. Полтора месяца люди будут не просто отдыхать, а терять работу, деньги. Многие еще вчера говорили, что если ограничения продлятся месяц, то львиная доля малых предприятий просто уже не откроется, а средние фирмы превратятся в карликов. Прежде Путин хотя бы раздавал деньги или обещания. Сегодня не прозвучало ничего.

Хотя запасы валюты и золота в стране велики. Когда, как ни теперь они нужны для помощи гражданам и бизнесу? Какого еще черного дня нам ждать? А вместо этот президент просто попрощался с нами до майских, уйдя на самоизоляцию, в которой на самом деле пребывает уже 20 лет, живя жизнью, отдельной от жизни народа. Путина сравнивали со Сталиным, который, наложив в галифе, молчал в первые дни войны. Нет. Путин не Сталин. Путин превратился в Брежнева. Даром, что выглядит бодро и говорить бойко. На самом деле он уже не способен ни на что, кроме получения восхвалений и аплодисментов. Путин привык торжествовать и побеждать, но не привык бороться.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.04.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошее сокращение. Не господин, а ГАНДОН! Бля



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  • 2 | 03.04.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Карантин мне чем то напоминает ленинградскую блокаду, но есть одно существенное отличие я не худею, а толстею день ото дня.



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  • 3 | 03.04.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин сказал: выживайте, как хотите. Президент объявил «выходные» до конца апреля. Как и раньше, за чужой счет.
------------------------------------
За чужой счет это за чей? Кто платит расскажите?



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  • 4 | 03.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне и зарплата и пенсия пришли, хотя я на самоизоляции. Ореху тоже думаю деньги капают и гораздо больше чем мне. Гораздо больше чем 100 таким как я.



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  • 5 | 03.04.2020, 09:45 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 643 | Рейтинг: +196,9
Кошмар! Государство ведь - не только росгвардия, а прежде всего врачи, ученые, учителя... Государство ведь - не только налоги и штрафы, а и социальная помощь населению из общего кармана - бюджета и других накоплений.



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  • 6 | 03.04.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Г-н Путин, а что людям жрать?
================================
В Италии уже грабят продовольственные магазины.
Скоро и у нас начнется....



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  • 7 | 03.04.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Помочь гражданам государство должно. А бизнес причем? Бизнесмены же всегда говорят, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса. Пусть государство и не вмешивается, как они хотели.



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  • 8 | 03.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера заехал на рынок на площади перед Дворцом спорта за имбирём и был неприятно удивлён. Продавец сказал, что имбирь стоит 200 рублей за 100 гр. т.е. 2000 за килограмм !!!! Неделю назад он стоил 500 р. за кг. Неплохо наварились и без обещанного контроля за ценами.



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  • 9 | 03.04.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Как омерзителен этот сын поломойки из рядов Тамбовской 0ПГ !



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  • 10 | 03.04.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5й Карим...
То о чём вы помянули народ затребовал в Конституции: каждый имеет право на жизнь. Для реализации права на жизнь каждый должен быть обеспечен пайком политкорректно именуемым прожиточным минимумом. Путин отказываясь от обеспечения пайком отказывается не только от соблюдения Конституции, но и тем самым, от права называться президентом.
Если у вас иное мнение то поздравляю вас"0курок ваш презик"!
Американцы, как люди честные, в конституции установили что ежели презик плохой то каждый обязан убить плохого, если каждый не убьет его то он подлежит уголовной ответственности! А доя реализации этого права народ должен быть вооружен! Отсюда свобода оружия и не быдо бы лихих 90х как это любит изгаляться Путин соучастник этих лихих!



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  • 11 | 03.04.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.04.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как омерзителен этот сын поломойки из рядов Тамбовской 0ПГ !
-----------------------------------
Рассказал бы о себе, чей ты сын. Если поломойка для тебя не человек, так расскажи, кто является человеком. Кто лучшие люди города?



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  • 12 | 03.04.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кошмар! Государство ведь - не только росгвардия, а прежде всего врачи, ученые, учителя... Государство ведь - не только налоги и штрафы, а и социальная помощь населению из общего кармана - бюджета и других накоплений.
-----------------------------------
А государство сказало что врачам, учителям, ученым платить не будет? А если хочешь помочь спекулянтам, так за свой счет пожалуйста.



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  • 13 | 03.04.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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8. а имбирь это продукт первой важности? ты без него жить не можешь?
турк



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  • 14 | 03.04.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне нравится на карантине. Зарплата идет, пенсия тоже. С удовольствием сидим дома.



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  • 15 | 03.04.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.04.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8. а имбирь это продукт первой важности? ты без него жить не можешь?
турк
-------------------------------------
А что бизнесмены, которых раньше называли спекулянтами только на имбирь цены подняли?



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  • 16 | 03.04.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Все мои знакомые это бюджетники. Что такое малые предприятия понятия не имеют. Все рады посидеть дома недельку или месяц другой.



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  • 17 | 03.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что бизнесмены, которых раньше называли спекулянтами только на имбирь цены подняли?
____________________________
тарищ пишет именно об имбире... я в рот ноги понятия не имел и не имею какие цены на него и не уперся он мне ни в одно место. 6й десяток живу . есть имбирь, нет имбирь....
а про цены на продукты первой необходимости - вопросы к Кр. площади, тут даже Тукаевцы бессильны
турк



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  • 18 | 03.04.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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а про цены на продукты первой необходимости - вопросы к Кр. площади, тут даже Тукаевцы бессильны
турк
---------------------------------
А бизнесмены совсем не причем? Ты много государственных магазинов знаешь? А поговорку про кому война, а кому мать слышал?



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  • 19 | 03.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец-то воплотились в жизнь ожидания народа, Вишневскому с Орехом стало нечего жрать. Но мне сдаётся, что они прибедняются. Тут некоторым тоже кусок хлеба в горло не лезет, имбирём питаются.



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  • 20 | 03.04.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А бизнесмены совсем не причем? Ты много государственных магазинов знаешь? А поговорку про кому война, а кому мать слышал?
_______________________________
а ты в магазинах сколько проработал? я 7 лет - это раз. А 2 - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, это опять вопрос к Кр. Площади.
турк



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