Фёдор Телин: «Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Криминальная Башкирия. Дю ...

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать ВСЕМ женщинам Уфимск ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Жулики и воры в плену зар ...

А. Хинштейн - типичный представитель голубого лобби, скандальный депу ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Г-н Путин, а что людям ...

Путин сказал: выживайте, как хотите. Президент объявил «выходные» до конца ...
  3.04.2020   37094    53

«Слабые, бесхребетные, ...

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района И будьте, говорит, ...
  3.04.2020   22458    25

ГИБДД Башкирии начала ...

Стражи порядка не понимают разницу в режиме карантина и самоизоляции. С вечера ...
  3.04.2020   17113    18

Фёдор Телин: «Есть ...

Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. От чего так себя повёл Путин? ...
  3.04.2020   27709    23

Юрий Фельштинский. Пока ...

Юрий Фельштинский — доктор исторических наук, автор многочисленных работ по ...
  3.04.2020   37586    11

Последние публикации
Г-н Путин, а что людям ...

Путин сказал: выживайте, как хотите. Президент объявил «выходные» до конца ...
  3.04.2020   14218    53

«Слабые, бесхребетные, ...

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района И будьте, говорит, ...
  3.04.2020   24333    25

ГИБДД Башкирии начала ...

Стражи порядка не понимают разницу в режиме карантина и самоизоляции. С вечера ...
  3.04.2020   40969    18

Фёдор Телин: «Есть ...

Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. От чего так себя повёл Путин? ...
  3.04.2020   16918    23

Юрий Фельштинский. Пока ...

Юрий Фельштинский — доктор исторических наук, автор многочисленных работ по ...
  3.04.2020   26331    11

«Умиление»: На ...

Патриарх Кирилл сегодня объедет Москву с иконой Богородицы во избавление народа ...
  3.04.2020   29193    7

Крысы побежали с ...

Отстраниться от проблем с коронавирусом решили глава Камчатского края, ...
  3.04.2020   32739    11

И на том спасибо: В ...

Власти Башкирии не намерены использовать IT-технологии для надзора за ...
  2.04.2020   25298    28

Эфир должен быть только ...

Песков считает некорректным давать эфир "таким беглецам, как Ходорковский". ...
  2.04.2020   17393    34

Сухой закон по вечерам ...

С завтрашнего дня и до завершения режима самоизоляции в Башкирии Радий Хабиров ...
  2.04.2020   33899    22

Читаемое за месяц
Руслан Габбасов: ...

Руслан Габбасов — активист организации «Башкорт». Вчера прослушал интервью ...
  5.03.2020   40921    24

Еще и не то поддержит ...

Верховный муфтий России поддержал поправку в Конституцию о ...
  5.03.2020   23400    65

Лилия Чанышева: ...

Лилия Чанышева – координатор штаба Навального в Уфе. Суммирую пропаганду ...
  5.03.2020   25022    46

«Всемирному курултаю ...

Во Всемирном курултае башкир (ВКБ) — крупнейшей и одной из самых ...
  5.03.2020   37900    33

Глава Чекмагушевского ...

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. Почему я считаю поджог ...
  6.03.2020   41245    12

Архив публикаций
Апрель 2020 (16)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Фёдор Телин: «Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его»

Оценили
1


Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. От чего так себя повёл Путин? Главное для него — удержание власти, а не забота о населении. Если принять этот тезис за аксиому, вытекают следующие соображения по озвученным решениям:

Фёдор Телин: «Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его»


1) Регионы конечно не посмеют ослушаться полпредов, а значит все решения о степени изоляции/работы нельзя назвать полностью самостоятельными.

Путин избегает прямых обвинений в непопулярных решениях и в случае провала сваливает ответственность на местных “выборных“ назначенцев, которых легко снять и назначить новых. Наступление всеобщей погибели власти есть возможность частично проконтролировать, немного отложить, а также подговиться для контратаки.

2) Путин допускает реальность ситуации с многочисленными пострадавшими и умершими. Перегрузка системы здравоохранения может привезти к стремительныму свержению власти. Маловероятно, что во время пандемии, скорее — после её окончания.

3) Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его. Главное — обеспечение населения хоть какой-то едой.

Поэтому, как бы он не угробил экономику, власти смогут всё объяснить с помощью пропаганды и репрессий и минимизировать риски для себя. Но если это не сработает, остаётся достаточно времени для подготовки к операции “крысиная тропа“.

Всего этого можно было избежать, если принять меры предложенные командой Алексея Навального. Но он не может:

4) Из-за огромных потерь, элиты отдадут по суд без всякой возможности для отступления.

Федор Телин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.04.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Телин включи всои телячьи мозги, я не поклонник Путина, но истина такова, коней на переправе не меняют.



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 03.04.2020, 09:38 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +105
В этой поганой стране всю жизнь переправа



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 03.04.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка а тебя кто то здесь за рога держит?



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 03.04.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин избегает прямых обвинений в непопулярных решениях и в случае провала сваливает ответственность на местных “выборных“
===============================
Говоря проще, путин включил дурку, типа: " я, не я, и Страна не моя".
Эта дурка – высший класс,
Эта дурка – вырви глаз,
Эта дурка не пройдёт,
Наш народ – не идиот!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.04.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
переправа переправа берег левый берег правый...
в армии невозможно обосновать только два приказа 1. нанесение ядерного удара по своим войскам 2. форсирование реки вдоль... армейский юмор для тупых, если что...
мне кажется ядерный удар нанесли в 93, а реку вдоль начали форсировать в 2000
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.04.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин допускает реальность ситуации с многочисленными пострадавшими и умершими.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так и Ваш Трампушка сказал, что если в США умрёт от коронавируса меньше 200 т.ч., то это будет победа! Давай тогда кричи:"Ату его, Трампа!" Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.04.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стерпели Сталина, значит стерпят и его.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это Вы, терпилы, его терпели! А народ СССР строил заводы, фабрики, растил хлеб, защищал Родину и т.п.! А Вы терпите, терпилы! Очень Опытный



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 03.04.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.04.2020, 09:43 | Автор:

Наталка а тебя кто то здесь за рога держит?
==========================================
А что все оставить власти ворья , и всем честным уехать из страны ,за ради процветания и кормления российского жулья и их Поджопников ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 03.04.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Телин вместе с Навальным против федерализма и, в случае прихода к власти, упразднит все республики и губернии и будет руководить всем из кремля?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 03.04.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что все оставить власти ворья , и всем честным уехать из страны ,за ради процветания и кормления российского жулья и их Поджопников ?
-----------------------------------
Идиотина, воры и живут за счет честных. Если честные и работящие уедут то ворам делать нечего будет. Но Наталка она ни честная ни работящая. Дура содержанка. Пусть валит, никто и не вспомнит. Но не едет потому что никому и там не нужна, там своих бездельников хватает.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 03.04.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиотина, воры и живут за счет честных. Если честные и работящие уедут то ворам делать нечего будет. Но Наталка она ни честная ни работящая. Дура содержанка. Пусть валит, никто и не вспомнит. Но не едет потому что никому и там не нужна, там своих бездельников хватает.
----------------------------
И баб содержат красивых, а Наталку кто содержать там будет? Ни ума ни красоты.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 03.04.2020, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.04.2020, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка а тебя кто то здесь за рога держит?
____________________
Так она хоть и дура, а понимает, что такой генетический мусор, как она, нигде не нужен.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 03.04.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.04.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.04.2020, 09:43 | Автор:

Наталка а тебя кто то здесь за рога держит?
==========================================
А что все оставить власти ворья , и всем честным уехать из страны ,за ради процветания и кормления российского жулья и их Поджопников ?
_____________________
Со смеху надорваться можно: сброд из бездельников, дураков, хабалок, шизофреников, параноиков считает себя честными людьми, без которых Россия пропадёт!
Воистину весеннее обострение бушует.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 03.04.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 03.04.2020, 14:22 | Автор:

Со смеху надорваться можно: сброд из бездельников, дураков, хабалок, шизофреников, параноиков считает себя честными людьми, без которых Россия пропадёт!
Воистину весеннее обострение бушует.
=====================================================
А этот из какой бани намыленный в жоппу сорвался ? Перепугался или недо..банный недоумок в истерику от весеннего
обострения шизы в " Наполеоны " себя. произвел ?
Иди обратно в баньку пусть дое..ут , может успокоишься а манию величия в жоппе будешь ощущать !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 03.04.2020, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 03.04.2020, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 03.04.2020, 14:22 | Автор:

Со смеху надорваться можно: сброд из бездельников, дураков, хабалок, шизофреников, параноиков считает себя честными людьми, без которых Россия пропадёт!
Воистину весеннее обострение бушует.
=====================================================
А этот из какой бани намыленный в жоппу сорвался ? Перепугался или недо..банный недоумок в истерику от весеннего
обострения шизы в " Наполеоны " себя. произвел ?
Иди обратно в баньку пусть дое..ут , может успокоишься а манию величия в жоппе будешь ощущать !
_______________
А ви-таки можете по-русски выразить свою глубокую мысль?
Аль вас в роддоме пьяная акушерка на пол уронила - головкой вниз, и с тех пор вы только несвязно бормочете?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 03.04.2020, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.04.2020, 16:55 | Автор:

А этот из какой бани намыленный в жоппу сорвался ? Перепугался или недо..банный недоумок в истерику от весеннего
обострения шизы в " Наполеоны " себя. произвел ?
Иди обратно в баньку пусть дое..ут , может успокоишься а манию величия в жоппе будешь ощущать !
_______________
А ви-таки можете по-русски выразить свою глубокую мысль?
Аль вас в роддоме пьяная акушерка на пол уронила - головкой вниз, и с тех пор вы только несвязно бормочете?
=============================================
А шо ви по русски не понималь ? Неужели еще и Недо..бок по рождению и весь " могучий и великий " еще и рюсскиую писменность не понималь ? Зачем тогда корячить намыленную
жопу раком в виде " Наполеона "?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 03.04.2020, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В этой поганой стране всю жизнь переправа
---------------
Чего злая такая, тоже одна без мужа в общаге живешь?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 03.04.2020, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 03.04.2020, 17:37 | Автор:

В этой поганой стране всю жизнь переправа
---------------
Чего злая такая, тоже одна без мужа в общаге живешь?
==============================================
А ты в квартире ? С женой живешь ? Судя по комментарию еще и " трахаешь " во все дырки , чувствуется по комментарию довольный собой !



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 19 | 03.04.2020, 17:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 386 | Рейтинг: +8,7
В статье оценка событий верная. Более того, Президент будет оправдывать будущее обнищание народа, воровство, коррупцию этим вирусом. Как Песков оправдывает бедность событиями 75 летней давности (Циник, ненавистники народа). Но вот относительно предложенных Навальным мер, внесу ясность: они взяты из альтернативных мер партии "ЯБЛОКО", опубликованных неделю назад



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 03.04.2020, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 03.04.2020, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.04.2020, 16:55 | Автор:

А этот из какой бани намыленный в жоппу сорвался ? Перепугался или недо..банный недоумок в истерику от весеннего
обострения шизы в " Наполеоны " себя. произвел ?
Иди обратно в баньку пусть дое..ут , может успокоишься а манию величия в жоппе будешь ощущать !
_______________
А ви-таки можете по-русски выразить свою глубокую мысль?
Аль вас в роддоме пьяная акушерка на пол уронила - головкой вниз, и с тех пор вы только несвязно бормочете?
=============================================
А шо ви по русски не понималь ? Неужели еще и Недо..бок по рождению и весь " могучий и великий " еще и рюсскиую писменность не понималь ? Зачем тогда корячить намыленную
жопу раком в виде " Наполеона "?
____________________
Понимаю! Что у вас последствия родовой травмы, и с тех пор вы как истинный имбецил ничего членораздельного ни устно, ни письменно изобразить не можете. Медицина в вашем случае бессильна, а усыпить вас российский гуманизм не даёт. Старайтесь побольше молчать, чтобы не поганить русский язык, и не какайтесь под себя.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com