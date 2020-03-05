1) Регионы конечно не посмеют ослушаться полпредов, а значит все решения о степени изоляции/работы нельзя назвать полностью самостоятельными.
Путин избегает прямых обвинений в непопулярных решениях и в случае провала сваливает ответственность на местных “выборных“ назначенцев, которых легко снять и назначить новых. Наступление всеобщей погибели власти есть возможность частично проконтролировать, немного отложить, а также подговиться для контратаки.
2) Путин допускает реальность ситуации с многочисленными пострадавшими и умершими. Перегрузка системы здравоохранения может привезти к стремительныму свержению власти. Маловероятно, что во время пандемии, скорее — после её окончания.
3) Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его. Главное — обеспечение населения хоть какой-то едой.
Поэтому, как бы он не угробил экономику, власти смогут всё объяснить с помощью пропаганды и репрессий и минимизировать риски для себя. Но если это не сработает, остаётся достаточно времени для подготовки к операции “крысиная тропа“.
Всего этого можно было избежать, если принять меры предложенные командой Алексея Навального. Но он не может:
4) Из-за огромных потерь, элиты отдадут по суд без всякой возможности для отступления.
Федор Телин, Эхо Москвы
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Фёдор Телин: «Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его»
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