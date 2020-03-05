Фёдор Телин: «Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его»

Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. От чего так себя повёл Путин? Главное для него — удержание власти, а не забота о населении. Если принять этот тезис за аксиому, вытекают следующие соображения по озвученным решениям:1) Регионы конечно не посмеют ослушаться полпредов, а значит все решения о степени изоляции/работы нельзя назвать полностью самостоятельными.Путин избегает прямых обвинений в непопулярных решениях и в случае провала сваливает ответственность на местных “выборных“ назначенцев, которых легко снять и назначить новых. Наступление всеобщей погибели власти есть возможность частично проконтролировать, немного отложить, а также подговиться для контратаки.2) Путин допускает реальность ситуации с многочисленными пострадавшими и умершими. Перегрузка системы здравоохранения может привезти к стремительныму свержению власти. Маловероятно, что во время пандемии, скорее — после её окончания.3) Есть уверенность, что граждане России стерпят всё. Стерпели Сталина, значит стерпят и его. Главное — обеспечение населения хоть какой-то едой.Поэтому, как бы он не угробил экономику, власти смогут всё объяснить с помощью пропаганды и репрессий и минимизировать риски для себя. Но если это не сработает, остаётся достаточно времени для подготовки к операции “крысиная тропа“.Всего этого можно было избежать, если принять меры предложенные командой Алексея Навального. Но он не может:4) Из-за огромных потерь, элиты отдадут по суд без всякой возможности для отступления.