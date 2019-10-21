Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района И будьте, говорит, здоровы.. Ох, не этого мы ждали от тебя, не этого.Ни слова о настоящей поддержке граждан и бизнеса, ни слова, хоть мало-мальски вселяющего уверенность в завтрашнем дне. Теперь и слепому видно, что мы брошены на произвол судьбы.Продлил «выходные дни» до 30 апреля, а как нам жить всё это время без зарплат, без доходов, как платить по счетам, по кредитам — не сказал. Либо властям всё равно, либо наше государство просто неспособно нам помочь. Второе более вероятно: разграбили страну, растащили по кускам, как крысы по норам, и теперь им нечего сказать, кроме как «надо пережить». А они, их дети вместе с нами будут это всё переживать?И в такое трудное время мы остались под руководством не лучших из нас. Мы многие годы были лишены возможности выбрать себе в руководители по-настоящему достойных граждан, а теперь будем пожинать плоды. Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса. Куда такие приведут?Итак, рассчитывать на поддержку властей не стоит, запасайтесь наличкой, соблюдайте карантин, возможно стоит приостановить платежи. Наша задача сейчас — не заболеть и прокормить свои семьи.Всем удачи, она нам очень теперь пригодится.