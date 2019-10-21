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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»

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Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района И будьте, говорит, здоровы.. Ох, не этого мы ждали от тебя, не этого.

«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»


Ни слова о настоящей поддержке граждан и бизнеса, ни слова, хоть мало-мальски вселяющего уверенность в завтрашнем дне. Теперь и слепому видно, что мы брошены на произвол судьбы.

Продлил «выходные дни» до 30 апреля, а как нам жить всё это время без зарплат, без доходов, как платить по счетам, по кредитам — не сказал. Либо властям всё равно, либо наше государство просто неспособно нам помочь. Второе более вероятно: разграбили страну, растащили по кускам, как крысы по норам, и теперь им нечего сказать, кроме как «надо пережить». А они, их дети вместе с нами будут это всё переживать?

И в такое трудное время мы остались под руководством не лучших из нас. Мы многие годы были лишены возможности выбрать себе в руководители по-настоящему достойных граждан, а теперь будем пожинать плоды. Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса. Куда такие приведут?

Итак, рассчитывать на поддержку властей не стоит, запасайтесь наличкой, соблюдайте карантин, возможно стоит приостановить платежи. Наша задача сейчас — не заболеть и прокормить свои семьи.

Всем удачи, она нам очень теперь пригодится.

Руслан Нуртдинов, Эхо Москвы
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  • 1 | 03.04.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан дожил до 1 мая и благодари Аллаха, там травка появится, хватит разводить панику. Деньги на самый, самый черный день, что не понятного.



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  • 2 | 03.04.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корона это обычный грипп. Даже не самый сильный. Но как он вовремя! Даже еслибы его не было, то стоило того его "изобрести" и не надо создавать войнушки, взрывать дома Рязанским сахаром...



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  • 3 | 03.04.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему я должен переживать за бизнес, если этот бизнес цены увеличивает на все? Даже на копеечные маски и средства дезинфекции.



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4

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  • 4 | 03.04.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»
==============================
Я бы еще добавил алчные, а слово "большого" убрал,- Просто "лишённые ума"
А в остальном согласен на 100%



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  • 5 | 03.04.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан, раньше был СССР, в котором такое было бы невозможно. Спасибо кухаркам с яушевым, у нас теперь капитализм. Радуйся и не ной.



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  • 6 | 03.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»
==================================
У меня вопрос к "Слабому, бесхребетному, лишённого большого ума и фантазии" Гадимю:
Почему при запрете продажи спиртного ТЫ все расписал по полочкам, а по вопросу оплаты ЖКХ, Интернета, Кабельного ТВ, как будто мочи в рот набрал?!
У меня срок оплаты Уфанет 4 числа, я бы хотел знать отключат меня от внешнего мира, или нет?!

Граждане товарищи, на гадия надежды нет, может кто нибудь объяснит мне, одинокому пенсионеру что делать и как жить...



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  • # 7 | 03.04.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 03.04.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан, ты же активист, твоё место на улице, на митинге, а ты призываешь сидеть дома и выживать поодиночке. Неужели ты продал либеральные ценности и пошёл на поводу у лишённых разума руководителей?



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  • 9 | 03.04.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бизнес, пока у него было всё в шоколаде, всё время просил оставить его в покое и не кошмарить! Теперь в мир пришла беда, откуда не ждали, и бизнес бросился к так ненавидимому им государству с протянутой рукой! Сейчас начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на выплату зарплаты! И что будет во многих случаях? Давать-то денег почти не на что, потому что наёмных работников почти или совсем у бизнеса нет! Вернее они есть, но они или неоформленные, или получали официально МРОТ! Бизнеса, который работал по всем законам, ведь почти нет! Всякие схемы придумывали, чтобы не платить налоги! А теперь требуют дай! Очень Опытный



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  • 10 | 03.04.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.04.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вернее они есть, но они или неоформленные, или получали официально МРОТ!Бизнеса, который работал по всем законам, ведь почти нет! Всякие схемы придумывали, чтобы не платить налоги! А теперь требуют дай! Очень Опытный

=====================
а кто в этом виноват? бизнесменов душат местные власти через через силовые структуры и надзорные органы плюс их доят бандиты сращенные с государственными структурами.
Вот и вынуждены как могут вести подобие бизнеса:неоформленные работники,не сертифицированная продукция благо надзирающие на это глаза закрывает,иначе как на их кормление бизнесмены заработают?

Вести честный бизнес в России категорически невозможно,над частным бизнесом давлеет силовой бизнес, тамбовское опг не допустит чтобы хоть кто-то в стране работал мимо их кассы.
...........................

А теперь они совершили КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК И, заставляют госчиновников напрямую вытаскивать деньги из районных бюджетов ,и отдавать им:
............................................................
....
21 октября 2019

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела предполагаемых жертв бизнесмена Олега Медведева (он же Олег Раменский, он же Олег Шишканов по прозвищу Шишкан). Депутат районного заксобрания Татьяна Сидорова, ее муж, сын и сестра пропали в 2012 году. По версии следствия, их убили члены группировки бизнесмена за отказ передать Шишканову земельные участки.

По данным Следственного комитета, при поисках обследовали территорию в 0,2 гектара на глубине до 10 метров. Копали 12 дней, и в итоге останки нашли на глубине четырех метров. По крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову, сообщили в СКР.

В феврале 2012 года четверо родственников пропали из дома Сидоровой.



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  • 11 | 03.04.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему при запрете продажи спиртного ТЫ все расписал по полочкам, а по вопросу оплаты ЖКХ, Интернета, Кабельного ТВ, как будто мочи в рот набрал?!
У меня срок оплаты Уфанет 4 числа, я бы хотел знать отключат меня от внешнего мира, или нет?!
----------------------------------
Дурак зачем тебе интернет? Если не нужен не плати, если нужен заплати. Или интернет тебе Радий должен оплачивать?



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6

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  • 12 | 03.04.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кто в этом виноват? бизнесменов душат местные власти через через силовые структуры и надзорные органы плюс их доят бандиты сращенные с государственными структурами.
Вот и вынуждены как могут вести подобие бизнеса:неоформленные работники,не сертифицированная продукция благо надзирающие на это глаза закрывает,иначе как на их кормление бизнесмены заработают?
-----------------------------------------
Жадность их виновата в первую очередь. Они сами жили в шоколаде, а их работники перебивались небольшими подачками которые платили эти бизнесмены.



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3

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  • 13 | 03.04.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте вспомним кто у нас бизнесмены? Что они производят? 90% бизнесменов это те, кого раньше называли спекулянтами. Помочь бизнесменам производителям нужно, нужно бизнесменам и ИПшникам, которые в сфере обслуживания работают, а тем кто купи продай, шишщ без масла.



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9

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  • 14 | 03.04.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 03.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»
==================================
У меня вопрос к "Слабому, бесхребетному, лишённого большого ума и фантазии" Гадимю:
Почему при запрете продажи спиртного ТЫ все расписал по полочкам, а по вопросу оплаты ЖКХ, Интернета, Кабельного ТВ, как будто мочи в рот набрал?!
У меня срок оплаты Уфанет 4 числа, я бы хотел знать отключат меня от внешнего мира, или нет?!

Граждане товарищи, на гадия надежды нет, может кто нибудь объяснит мне, одинокому пенсионеру что делать и как жить...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иди спокойно к банкомату, только если поймают, говори, что за деньгами ходил, а их отсутствие угрожает твоей жизни и здоровью, это веская причина для выхода из дома! Удачи! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 15 | 03.04.2020, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 03.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Слабые, бесхребетные, лишённые большого ума и фантазии люди будут выводить нас из кризиса»
==================================
У меня вопрос к "Слабому, бесхребетному, лишённого большого ума и фантазии" Гадимю:
Почему при запрете продажи спиртного ТЫ все расписал по полочкам, а по вопросу оплаты ЖКХ, Интернета, Кабельного ТВ, как будто мочи в рот набрал?!
У меня срок оплаты Уфанет 4 числа, я бы хотел знать отключат меня от внешнего мира, или нет?!

Граждане товарищи, на гадия надежды нет, может кто нибудь объяснит мне, одинокому пенсионеру что делать и как жить...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Добавлю! Не забудь в банке маску надеть и руки потом антисептиком обработать! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 16 | 03.04.2020, 17:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67721 | Рейтинг: +11995,3
Ху-йню пишут люди совершенно далекие от бизнеса - вообще. То есть гэбёшные партянки.
Им вроде бы бояться нечего, из бюджета(наших налогов) заплатят. НО! Потом и вам придется не сладко...



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  • 17 | 03.04.2020, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 03.04.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.04.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вернее они есть, но они или неоформленные, или получали официально МРОТ!Бизнеса, который работал по всем законам, ведь почти нет! Всякие схемы придумывали, чтобы не платить налоги! А теперь требуют дай! Очень Опытный

=====================
а кто в этом виноват? бизнесменов душат местные власти через через силовые структуры и надзорные органы плюс их доят бандиты сращенные с государственными структурами.
Вот и вынуждены как могут вести подобие бизнеса:неоформленные работники,не сертифицированная продукция благо надзирающие на это глаза закрывает,иначе как на их кормление бизнесмены заработают?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я совсем не об этом! Не можешь работать бизнесменом - иди наёмным работником! Просить у государства те, которые постоянно его обманывали, не имеют морального права! Обманывал - крутись сам! Это бизнес, ничего личного! Очень Опытный



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  • 18 | 03.04.2020, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 03.04.2020, 17:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1347 | Комментарии: 67721 | Рейтинг: +11997,1
Ху-йню пишут люди совершенно далекие от бизнеса - вообще. То есть гэбёшные партянки.
Им вроде бы бояться нечего, из бюджета(наших налогов) заплатят. НО! Потом и вам придется не сладко...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Угрожаешь что ли? Один из Ваших гавнюков уже угрожал детям полицейских! И справка не спасёт! Или ты тут дураков на такие выступления провоцируешь, как поп Гапон? Админ! Закрой её коммент, жалко ведь дурочку! Очень Опытный



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  • 19 | 03.04.2020, 17:58 | Автор: natall
    Публикации: 592 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +105
ОО, иди на х уй



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  • 20 | 03.04.2020, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 03.04.2020, 17:58 | Автор: natall
Публикации: 592 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +104,9
ОО, иди на х уй
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А я тебе такого не пожелаю, потому что в отношении тебя это почти тост с благим пожеланием! Очень Опытный



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