Гундяевский балаган на мерседесах с мигалками

Возле резиденции патриарха в Чистом переулке сегодня днем наблюдалось непривычное для нынешней Москвы оживление. Недалеко от ворот стояли сразу шесть машин Госавтоинспекции, возле проходной дежурили фотографы, а во дворе особняка была суета. Несколько элитных иномарок готовились к пробегу по Москве вместе с иконой «Умиление». Все это ради противостояния коронавирусу. В РПЦ его ранее назвали вредоносным поветрием.Видео:Охранники в штатском суетились возле особняка. При этом не забывали о профилактических мерах. На каждом были маски. Не менее серьезно к своему здоровью отнеслись сотрудники Росгвардии. Они отказались пропустить журналистов на территорию резиденции для съемки. Исключение сделали только для сотрудников одного из федеральных телеканалов. Остальных попросили перейти на противоположную сторону улицы.После того, как корреспондент записал вступительный текст для репортажа, из особняка вынесли икону и разместили ее в припаркованном минивэне «Мерседес». Следом на пороге появился и сам патриарх без маски, как и несколько его помощников и члены съемочной группы. Кирилл также сел в иномарку, где кроме него были еще водитель и охранник. Три человека в одной машине — основание для привлечения к административной ответственности. Об этом, комментирую принятые поправки, говорил спикер Мосгордумы.Кортеж с патриархом в сопровождении нескольких машин выехал за ворота резиденции. Впереди ехала микроавтобус с камерой для прямого вещания.Вереница автомобилей из центра Москвы устремилась к окраинам и проехала по МКАД. Пользователи Твиттера обратили внимание, что в телевизионном эфире под трансляцией с объезда бегущей строкой шел текст молитвы.В итоге патриарх привёз икону в Елоховский собор, где сейчас должна проходить служба.