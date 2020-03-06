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Гундяевский балаган на мерседесах с мигалками

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Возле резиденции патриарха в Чистом переулке сегодня днем наблюдалось непривычное для нынешней Москвы оживление. Недалеко от ворот стояли сразу шесть машин Госавтоинспекции, возле проходной дежурили фотографы, а во дворе особняка была суета. Несколько элитных иномарок готовились к пробегу по Москве вместе с иконой «Умиление». Все это ради противостояния коронавирусу. В РПЦ его ранее назвали вредоносным поветрием.

Гундяевский балаган на мерседесах с мигалками


Видео:



Охранники в штатском суетились возле особняка. При этом не забывали о профилактических мерах. На каждом были маски. Не менее серьезно к своему здоровью отнеслись сотрудники Росгвардии. Они отказались пропустить журналистов на территорию резиденции для съемки. Исключение сделали только для сотрудников одного из федеральных телеканалов. Остальных попросили перейти на противоположную сторону улицы.

После того, как корреспондент записал вступительный текст для репортажа, из особняка вынесли икону и разместили ее в припаркованном минивэне «Мерседес». Следом на пороге появился и сам патриарх без маски, как и несколько его помощников и члены съемочной группы. Кирилл также сел в иномарку, где кроме него были еще водитель и охранник. Три человека в одной машине — основание для привлечения к административной ответственности. Об этом, комментирую принятые поправки, говорил спикер Мосгордумы.

Кортеж с патриархом в сопровождении нескольких машин выехал за ворота резиденции. Впереди ехала микроавтобус с камерой для прямого вещания.

Вереница автомобилей из центра Москвы устремилась к окраинам и проехала по МКАД. Пользователи Твиттера обратили внимание, что в телевизионном эфире под трансляцией с объезда бегущей строкой шел текст молитвы.

В итоге патриарх привёз икону в Елоховский собор, где сейчас должна проходить служба.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.04.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не захороненный труп на главной площади, молебны вместо масок и это страна Чехова и Достоевского.



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  • 2 | 04.04.2020, 10:30 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 644 | Рейтинг: +197,1
Во дворе 21 век...



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  • 3 | 04.04.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем бесплатно марлевые повязки раздавать как это делали глупые американцы в дни Олимпиады бесплатно презервативы раздавая.
Му умные. Мы помолимся доске или об доску!



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  • 4 | 04.04.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Да уж б..лять.......



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  • 5 | 04.04.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следом на пороге появился и сам патриарх ....
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Многие блогеры уверены, что Япончик и Патриарх Кирилл это один и тот же человек. Возможно ли такое?

Вячеслав КИРИЛЛОВИЧ Иваньков «Япончик — вор в законе» умер в 2009 году (Москва, Россия). В том же 2009 году Поместный Собор РПЦ избрал митрополита КИРИЛЛА Патриархом Московским и всея Руси.
К такому мнению пришло множество блогеров после сопоставления двух фотографий: вора в законе руки которого по локоть в крови и афериста московской РПЦ — Кирилла (Гундяева)
По мнению блогеров в течении полугода между «смертью» Иванько и «избранием» Кирилла и произошла подмена. Настоящий Кирилл был ликвидирован за ненадобностью.
Весьма вероятно, что был ликвидирован и прошлый патриарх Алексий II как носитель большого объёма крайне нежелательной для Кремля информации.
Алексий II был убит в туалете. В голове было 3 дыры. Поэтому не похоронах лицо было закрыто.
«Япончик», как сообщается, умер от перитонита.
Тело «Япончика» никому не показывали, да и Кирилл появился на люди после смерти вора в законе.



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  • 6 | 04.04.2020, 12:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1524 | Рейтинг: +363,2
Эй, вдубчивый, где ты. Выйди попа в попу расцелуй. Он же тоже великодержавный и унитарный. Вот размахнет кадилом и все вирусы разбегутся от высокодуховной державы. А если не разбегутся то все попадут в рай.



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  • 7 | 04.04.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67726 | Рейтинг: +11995
Вот, блин, а в остальных странах-то и не додумались!

Вот поэтому москвичи(мкадыши) попадут в рай, а все остальные россияне - просто сдохнут.©

А. если еще и вокруг Кремля и НовоОгарёво прокатиться - то еще их обитатели и воскреснут!



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  • 8 | 04.04.2020, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1347 | Комментарии: 67726 | Рейтинг: +11995
При этом на фото опубликованном пресс-службой Гуни - внутри его авто(мерса или кадиллака уж не стала интересоваться) - Водичка в бутылочках у него стоит Evian, а не «Святой источник» - и уж тем более он не пьет свою "святую" воду - которой окропляет всё и вся. Не доверяет своей же святотати?
Какие же жулики эти клирики!



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