Будет ли помощь и поддержа вместо штрафов, преследований и судов?

Екатерина Телина: «Но изъять, запретить, загнать в какие-то рамки любовь к своей семье, к своим родителям, невозможно».Екатерина Телина – журналист. Из Facebook.Открытое обращение к органам государственной власти Республики Башкортостан.Уважаемые Ленара Иванова, Максим Забелин, Елена Прочаковская!Прошу Вас обратить внимание, проработать и ликвидировать образовавшийся пробел в официально утверждённом перечне уважительных причин покинуть дом в Республике Башкортостан. На сегодняшний день не предусмотрена возможность для граждан без штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции обеспечить пожилых членов своей семьи продуктами и медикаментами.Решение данного вопроса имеет первостепенное значение не только для автора обращения, но и для многих уфимцев и жителей республики. Подтверждением тому служат сотни сообщений в соцсетях за последние несколько дней.Обращаю Ваше внимание на региональные практики других субъектов РФ. Например, в Краснодарском крае в Постановлении главы от 31 марта 2020 года предусмотрено, что жители края могут покидать свой дом в в том числе по причине:«- ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же гражданам, имеющим заболевания: эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации».В соседнем Татарстане уважительной причиной, не влекущей за собой штрафных санкций, обозначено: «доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи»В Уфе, в условиях нехватки человеческих и иных ресурсов уже сейчас службы доставки продуктов не справляются с объёмом работы, уже сейчас звучат жалобы уфимцев на то, что ждать придётся не меньше трех-пяти дней. И эта тенденция будет только нарастать.Видится целесообразным, разумным и правильным разделить и делегировать заботу о пожилых и недееспособных гражданах на два потока: тем, кому некому помочь, безусловно нужна поддержка волонтёров и других соцслужб. Но тем, у кого есть любящие родственники, необходима и исключительно важна забота собственной семьи.Сам по себе факт того, что мы, жители республики, вынуждены просить разрешения на то, чтобы заботиться о родных, сюрриалистичен. Но правила игры придуманы не нами, мы лишь пытаемся выстроить с Вами честный и открытый диалог, пытаемся достучаться о том, что действительно важно.Поймите. Можно объявить режим самоизоляции и законодательно подкрепить штрафами, грозить наказанием день и ночь.Но изъять, запретить, загнать в какие-то рамки любовь к своей семье, к своим родителям, невозможно. Невозможно запретом и страхом избавить от тревоги за родных, невозможно помешать помогать и не оставлять в беде собственную семью. И перспектива того, что наши родители, тёти, дяди, бабушки и дедушки вынуждены будут голодать в ожидании доставки или самостоятельно выходить в магазин, подвергая себя тем самым опасности, вынудит многих из нас нарушить запрет о самоизоляции. Запрет, который мы, сознательное большинство, соблюдаем неукоснительно.Те, кто подпишется под этим обращением, я уверена, их будет много, прекрасно осознают риски заражения и намерены соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, передавать продукты и медикаменты без прямого контакта.Я прошу тех, кого касается эта проблема, помочь мне достучаться до органов государственной власти. Прошу поставить под постом свою подпись, поддерживаете ли вы обращение. Необходимо убедить власть в том, что эта проблема реальна и для нас важна. Необходимо, чтобы нас начали слышать.Представители СМИ, Надежда Валитова, Рушана Ибраева, Руслан Валиев и другие, пожалуйста, если сочтете важным и нужным, опубликуйте об этом обращении и проблеме материал.***Валериан Гагин — руководитель центра современного искусства «Облака». Из Facebook.Если человеку нечем кормить семью или его близкому необходима помощь режим самоизоляции работать не будет. Никакой ответственностью не удержишь такого человека дома: хоть штрафуй, хоть спадай в тюрьму! Если нет механизма удовлетворения потребностей человека, то этот закон вызовет удивление, неприятие и гнев. Причём я не говорю о том, что не нужно бороться с вирусом: нужно! Нужно объединять усилия предпринимателей и помогать реально бизнесу (Римма Бойцова удачи!), быть волонтером (Рустем Ахмадинуров) я записался, собирать помощь больницам (Полина Вишневская)Но нужно понимать, что закон исполняют люди. Люди, у которых тоже есть семьи и дети, которые хотят есть, хотят жить. Когда они будут вынуждены штрафовать таких же, как они, ничего хорошего не получится!Давайте останемся людьми. Закон сырой, я писал об этом, и он требует срочной доработки, в первую очередь для тех, кому сейчас и так ооооочень трудно! Пожалуйста!!!***Марат Гареев — журналист. Из Facebook.Какие-то странные вещи творятся прямо сейчас. Помните первого оштрафованного якобы за нарушение обязательной самоизоляции жителя Затона? Его остановили и впаяли 15 тысяч рублей.Прямо сейчас я не буду рассуждать на тему штрафа, законности, это дело юристов, есть мнения на этот счет. Но этот человек был оштрафован по факту не за нарушение карантина, а за то, что бухой сел за руль. Вещи будем называть своими именами. Там, конечно, в постановлении приписано и нарушение режима. Но когда ловят за одно, штрафуют за другое — извините, это вызывает как минимум вопросы.В этой связи вызывает некоторое недоумение новость о том, что «Башинформ» планирует скинуться (руководство компании) этому пьяному водителю на штраф. Возможно, есть некоторое недопонимание: у меня либо не только у меня. В этой связи хотелось бы попросить Rostislav Murzagulov прокомментировать данную ситуацию, за что заранее выражаю благодарность.От себя еще раз добавлю, это совершенно безусловно: нарушать обязательную самоизоляцию без уважительных причин нельзя ни в коем случае, наказывать за нарушение необходимо (размер наказания — вопрос спорный и сейчас не обсуждается) при чётком соблюдении всех норм действующего законодательства.Ниже прикладываю фото постановления о наложении штрафа на того алкаша (без личных данных), в первом комментарии материал про «скинуться на штраф».Кстати, довод «не смогли донести информацию» считаю крайне неубедительным тогда, когда об пандемии и об опасности знают 146% населения, включая новорожденных детей.