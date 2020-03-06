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Будет ли помощь и поддержа вместо штрафов, преследований и судов?

  • Опубликовано: Facebook | 04.04.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 26687 | Комментарии: 6
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Екатерина Телина: «Но изъять, запретить, загнать в какие-то рамки любовь к своей семье, к своим родителям, невозможно».

Будет ли помощь и поддержа вместо штрафов, преследований и судов?


Екатерина Телина – журналист. Из Facebook.

Открытое обращение к органам государственной власти Республики Башкортостан.

Уважаемые Ленара Иванова, Максим Забелин, Елена Прочаковская!

Прошу Вас обратить внимание, проработать и ликвидировать образовавшийся пробел в официально утверждённом перечне уважительных причин покинуть дом в Республике Башкортостан. На сегодняшний день не предусмотрена возможность для граждан без штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции обеспечить пожилых членов своей семьи продуктами и медикаментами.

Решение данного вопроса имеет первостепенное значение не только для автора обращения, но и для многих уфимцев и жителей республики. Подтверждением тому служат сотни сообщений в соцсетях за последние несколько дней.

Обращаю Ваше внимание на региональные практики других субъектов РФ. Например, в Краснодарском крае в Постановлении главы от 31 марта 2020 года предусмотрено, что жители края могут покидать свой дом в в том числе по причине:

«- ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же гражданам, имеющим заболевания: эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации».

В соседнем Татарстане уважительной причиной, не влекущей за собой штрафных санкций, обозначено: «доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи»

В Уфе, в условиях нехватки человеческих и иных ресурсов уже сейчас службы доставки продуктов не справляются с объёмом работы, уже сейчас звучат жалобы уфимцев на то, что ждать придётся не меньше трех-пяти дней. И эта тенденция будет только нарастать.

Видится целесообразным, разумным и правильным разделить и делегировать заботу о пожилых и недееспособных гражданах на два потока: тем, кому некому помочь, безусловно нужна поддержка волонтёров и других соцслужб. Но тем, у кого есть любящие родственники, необходима и исключительно важна забота собственной семьи.

Сам по себе факт того, что мы, жители республики, вынуждены просить разрешения на то, чтобы заботиться о родных, сюрриалистичен. Но правила игры придуманы не нами, мы лишь пытаемся выстроить с Вами честный и открытый диалог, пытаемся достучаться о том, что действительно важно.

Поймите. Можно объявить режим самоизоляции и законодательно подкрепить штрафами, грозить наказанием день и ночь.

Но изъять, запретить, загнать в какие-то рамки любовь к своей семье, к своим родителям, невозможно. Невозможно запретом и страхом избавить от тревоги за родных, невозможно помешать помогать и не оставлять в беде собственную семью. И перспектива того, что наши родители, тёти, дяди, бабушки и дедушки вынуждены будут голодать в ожидании доставки или самостоятельно выходить в магазин, подвергая себя тем самым опасности, вынудит многих из нас нарушить запрет о самоизоляции. Запрет, который мы, сознательное большинство, соблюдаем неукоснительно.

Те, кто подпишется под этим обращением, я уверена, их будет много, прекрасно осознают риски заражения и намерены соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, передавать продукты и медикаменты без прямого контакта.

Я прошу тех, кого касается эта проблема, помочь мне достучаться до органов государственной власти. Прошу поставить под постом свою подпись, поддерживаете ли вы обращение. Необходимо убедить власть в том, что эта проблема реальна и для нас важна. Необходимо, чтобы нас начали слышать.

Представители СМИ, Надежда Валитова, Рушана Ибраева, Руслан Валиев и другие, пожалуйста, если сочтете важным и нужным, опубликуйте об этом обращении и проблеме материал.

С уважением, Екатерина Телина, Facebook
Оригинал публикации

***

Валериан Гагин: «Иногда мораль не приемлет закон»

Валериан Гагин — руководитель центра современного искусства «Облака». Из Facebook.

Если человеку нечем кормить семью или его близкому необходима помощь режим самоизоляции работать не будет. Никакой ответственностью не удержишь такого человека дома: хоть штрафуй, хоть спадай в тюрьму! Если нет механизма удовлетворения потребностей человека, то этот закон вызовет удивление, неприятие и гнев. Причём я не говорю о том, что не нужно бороться с вирусом: нужно! Нужно объединять усилия предпринимателей и помогать реально бизнесу (Римма Бойцова удачи!), быть волонтером (Рустем Ахмадинуров) я записался, собирать помощь больницам (Полина Вишневская)

Но нужно понимать, что закон исполняют люди. Люди, у которых тоже есть семьи и дети, которые хотят есть, хотят жить. Когда они будут вынуждены штрафовать таких же, как они, ничего хорошего не получится!

Давайте останемся людьми. Закон сырой, я писал об этом, и он требует срочной доработки, в первую очередь для тех, кому сейчас и так ооооочень трудно! Пожалуйста!!!

***

Марат Гареев: «Когда ловят за одно, штрафуют за другое — извините, это вызывает как минимум вопросы»

Марат Гареев — журналист. Из Facebook.

Какие-то странные вещи творятся прямо сейчас. Помните первого оштрафованного якобы за нарушение обязательной самоизоляции жителя Затона? Его остановили и впаяли 15 тысяч рублей.

Прямо сейчас я не буду рассуждать на тему штрафа, законности, это дело юристов, есть мнения на этот счет. Но этот человек был оштрафован по факту не за нарушение карантина, а за то, что бухой сел за руль. Вещи будем называть своими именами. Там, конечно, в постановлении приписано и нарушение режима. Но когда ловят за одно, штрафуют за другое — извините, это вызывает как минимум вопросы.

В этой связи вызывает некоторое недоумение новость о том, что «Башинформ» планирует скинуться (руководство компании) этому пьяному водителю на штраф. Возможно, есть некоторое недопонимание: у меня либо не только у меня. В этой связи хотелось бы попросить Rostislav Murzagulov прокомментировать данную ситуацию, за что заранее выражаю благодарность.

От себя еще раз добавлю, это совершенно безусловно: нарушать обязательную самоизоляцию без уважительных причин нельзя ни в коем случае, наказывать за нарушение необходимо (размер наказания — вопрос спорный и сейчас не обсуждается) при чётком соблюдении всех норм действующего законодательства.

Ниже прикладываю фото постановления о наложении штрафа на того алкаша (без личных данных), в первом комментарии материал про «скинуться на штраф».

Кстати, довод «не смогли донести информацию» считаю крайне неубедительным тогда, когда об пандемии и об опасности знают 146% населения, включая новорожденных детей.






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 04.04.2020, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39791 | Рейтинг: +5194
Удивляюсь одному= УЖ идет в ногу со временем, однако нагло зажимает комментарии тех, кто имеет собственное мнение, при этом холит и лилеет нескольких отморозков-матершинников.
Похоже, генеральное направление сайта идет вразрез с местными "смотрильщиками". Возразите?



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  • 2 | 04.04.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ау Путин
А как насчет СПИДа?



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  • 3 | 04.04.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет ли помощь и поддержа вместо штрафов, преследований и судов?
==============================
Отвечу однозначно: в современной России, а уж темболее,на територии временно названной сраной башкир, никакой помощи ждать нет смысла!!!
У властьпридержпщих мозги по другому заточены, наглядный пример гадий: во время "самоизоляции" он огранеичивает продажу алкоголя(???!!!).
А пути!!!! Отправляет самолет в америку с аппаратами искуственного дыхания, которых так нехватает нашим больницам!!!!!
И не обращайте внимание на их сочувственные рожи,- кракодилы тоже плачут когда пожирают свою жертву...



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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 04.04.2020, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39791 | Рейтинг: +5194
66 | 04.04.2020, 02:30 | Автор: Кухарка

Как отмечают ученые, науке неизвестно ни единого метода, который действительно позволил бы укрепить иммунную функцию организма.
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Врожденная скромность и некоторый опыт в области медицины позволяют вступить в диалог с уважаемой председательницей домкома:

Названы по крайней мере 15 способов укрепления иммунной системы, что является очень актуальным на фоне вспышки коронавируса, передает FaceNews.ua.

Так как постоянный стресс угнетает иммунную систему и повышает риск развития многих видов заболеваний, что делает человека уязвимым и перед коронавирусом, то для противостояния негативному фактору рекомендуется заниматься сексом один или два раза в неделю, что приводит к высокому уровню иммуноглобулина А (IgA) в их слюне, и повышает иммунитет.
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...... думаю, что этот способ наиболее доступен для девушек климактерического периода....



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  • Гость
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  • 5 | 04.04.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об отмене карантина не ставить в известность: Дмитрия Медведева, Филиппа Киркорова и Айдара Галимова.



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  • 6 | 04.04.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет ли выделяться помощь__________________________________________ Уже выделено полмиллиарда на пребывание за границей граждан России. Интересно, кто же такие "драгоценности",пофамильно ? - содержащиеся за счет постоянно работающих в России . Мы их не направляли. Мало на обкраденные катаются,приобретают недвижимости ... теперь еще и господдержка отпрысков казнокрадов ...



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