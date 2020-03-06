В мэрии предупредили, что у уфимцев, поехавшими за детьми загород, могут возникнуть проблемы с ГИБДД

Вице-мэр Рустам Газизов в утреннем эфире «Эха» рассказал, что случай с мужчиной в Затоне, которого вчера оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, не один. — Первый штраф вчера, но это не единственный вчера случай. Часть 2 статьи 6.3 КоАП — рассматривается судами общей юрисдикции. Пока наложен единственный штраф, но составлен не единственный протокол, — сказал чиновник, но подробностей раскрывать не стал.Газизов заявил, что режим самоизоляции предполагает «не выходить на улицу лишний раз», а полиция ориентирована строго на соблюдение режима. Это может создать сложности тем, кто до начала учебной недели отправил детей за город и сейчас будет их возвращать в город.— Полицейские понимают четко – режим на все распространяется и исключения, что нужно съездить за город за ребенком, не предполагается.Вице-мэр признал, что могут возникнуть вопросы с тем, как вернуть детей в город, но в мэрии призывают ППС и ДПС «разбираться максимально» в каждом случае.— Остановили в поселке спутнике – нет в 100-150 метрах аптеки, должен понимать, что человек нуждается в лекарствах и продуктах – человеческий фактор, у человека нет возможности иной, каждую ситуацию никаким положением регламентировать невозможно, расчёт на человеческое взаимопонимание.Вчера было два случая, когда с соседнего района везут родителей в больницу, полицейские с пониманием относятся при наличии направления – надо, значит надо, — резюмировал чиновник.***Сегодня мэрия Уфы пригрозила «жёсткими мерами» тем предприятиям, которые не сообщили о количестве выданных кадровых справок своим сотрудникам для передвижения по городу в период самоизоляции.Работать могут предприятия, задействованные в обслуживании города, для этого их работникам нужно выдать справку, а в мэрию передать список сотрудников, которым они выписаны.На деле выяснилось, что на руках населения оказалось огромное количество липовых справок, об этом в утреннем эфире «Эха» сообщил вице-мэр Рустам Газизов.— Справка – персональный документ на конкретного человека. Если жителя Уфы остановил патруль ППС, он обязан предъявить паспорт, справку или пропуск, — пояснил чиновник. – На вчерашний день всего 105 предприятий передали сведения о том, кому выдали справки.Сегодня пластиковые пропуска выдаются сотрудникам органов власти, волонтерам, сотрудникам служб жизнеобеспечения города. Порядок временный и если ситуация будет ухудшаться, придется уйти от справок к спецпропускам.По словам Газизова, ситуация со справками аналогична и для пассажиров автомобилей: каждый пассажир должен будет предъявить инспектору ДПС справку или пропуск.— Много фейковых справок, полиция их пресекает. На каждой справке есть отметка, что выдана персонально кому-то, ее номер и дата указа, и телефон кадровой службы, чтобы полиция позвонила и удостоверилась, — сказал Газизов.