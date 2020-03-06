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В мэрии предупредили, что у уфимцев, поехавшими за детьми загород, могут возникнуть проблемы с ГИБДД

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Вице-мэр Рустам Газизов в утреннем эфире «Эха» рассказал, что случай с мужчиной в Затоне, которого вчера оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, не один. — Первый штраф вчера, но это не единственный вчера случай. Часть 2 статьи 6.3 КоАП — рассматривается судами общей юрисдикции. Пока наложен единственный штраф, но составлен не единственный протокол, — сказал чиновник, но подробностей раскрывать не стал.

В мэрии предупредили, что у уфимцев, поехавшими за детьми загород, могут возникнуть проблемы с ГИБДД


Газизов заявил, что режим самоизоляции предполагает «не выходить на улицу лишний раз», а полиция ориентирована строго на соблюдение режима. Это может создать сложности тем, кто до начала учебной недели отправил детей за город и сейчас будет их возвращать в город.

— Полицейские понимают четко – режим на все распространяется и исключения, что нужно съездить за город за ребенком, не предполагается.

Вице-мэр признал, что могут возникнуть вопросы с тем, как вернуть детей в город, но в мэрии призывают ППС и ДПС «разбираться максимально» в каждом случае.

— Остановили в поселке спутнике – нет в 100-150 метрах аптеки, должен понимать, что человек нуждается в лекарствах и продуктах – человеческий фактор, у человека нет возможности иной, каждую ситуацию никаким положением регламентировать невозможно, расчёт на человеческое взаимопонимание.

Вчера было два случая, когда с соседнего района везут родителей в больницу, полицейские с пониманием относятся при наличии направления – надо, значит надо, — резюмировал чиновник.

Эхо Москвы
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В случае ухудшения ситуации власти отменят кадровые справки и полностью перейдут на пропуска

Сегодня мэрия Уфы пригрозила «жёсткими мерами» тем предприятиям, которые не сообщили о количестве выданных кадровых справок своим сотрудникам для передвижения по городу в период самоизоляции.

Работать могут предприятия, задействованные в обслуживании города, для этого их работникам нужно выдать справку, а в мэрию передать список сотрудников, которым они выписаны.

На деле выяснилось, что на руках населения оказалось огромное количество липовых справок, об этом в утреннем эфире «Эха» сообщил вице-мэр Рустам Газизов.

— Справка – персональный документ на конкретного человека. Если жителя Уфы остановил патруль ППС, он обязан предъявить паспорт, справку или пропуск, — пояснил чиновник. – На вчерашний день всего 105 предприятий передали сведения о том, кому выдали справки.

Сегодня пластиковые пропуска выдаются сотрудникам органов власти, волонтерам, сотрудникам служб жизнеобеспечения города. Порядок временный и если ситуация будет ухудшаться, придется уйти от справок к спецпропускам.

По словам Газизова, ситуация со справками аналогична и для пассажиров автомобилей: каждый пассажир должен будет предъявить инспектору ДПС справку или пропуск.

— Много фейковых справок, полиция их пресекает. На каждой справке есть отметка, что выдана персонально кому-то, ее номер и дата указа, и телефон кадровой службы, чтобы полиция позвонила и удостоверилась, — сказал Газизов.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 04.04.2020, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39791 | Рейтинг: +5194
Радует одн= мы всё-таки дожили до агонии властей. Остается только одно- наблюдать, фиксировать события для потомков.



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  • Гость
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  • 2 | 04.04.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-мэр признал, что могут возникнуть вопросы с тем, как вернуть детей в город, но в мэрии призывают ППС и ДПС «разбираться максимально» в каждом случае.
================================
Вы можете себе представить сотрудника ППС и ДПС который будет "«разбираться максимально в каждом случае"?!
Да для них сейчас самое время "бабло рубить максивально и в каждом конкретном случае"!!!
Получается сейчас вся власть в руках ППС и ДПС....



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  • Гость
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  • 3 | 04.04.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.04.2020, 10:48 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39791 | Рейтинг: +5194,3
Радует одн= мы всё-таки дожили до агонии властей. Остается только одно- наблюдать, фиксировать события для потомков.
_________________
Никакой агонии нет - есть обычный российский бардак.
А так какая же это агония: власть в короткое время поставила население под полный контроль. Такое может только сильная власть.
Так что вынужден тебя разочаровать в твоих мечтах.



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  • Гость
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  • 4 | 04.04.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это уже явное признание недееспособности власти



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