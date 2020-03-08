Криминальная Уфа. Любовный треугольник

Начальник уголовного розыска Виталий Мартынов руководитель безжалостный и требовательный. Работать под его началом было не простым делом. Плохо у оперативника с агентурной работой, впредь будь добр надеть форму и ходить на работу в мундире с погонами, как постовой охраны или инспектор по делам несовершеннолетних.Чертовски иезуитское наказание. Оперуполномоченный писал рапорт об увольнении или начинал работать с предельной энергией, двадцать часов в сутки. Особое внимание Мартынов уделял приему на работу молодых сотрудников уголовного розыска. Оценивающе посмотрев, капитан милиции кладет на стол несколько нераскрытых уголовных дел и опер-стажер будто экзаменуемый школьник тянет «билет» и в конце недели докладывает результат.Долговязый, меланхоличного вида Сергей Сердюк пришел в милицию Советского района со студенческой скамьи техникума. И на «экзамене» вытянул самое трудное задание. Убийство пятилетней давности на остановке «Универмаг Уфа».Труп обнаружили в шесть часов утра первые прохожие. Такое впечатление что молодой мужчина, как ужаленный выскочил на улицу, но далеко убежать не успел. Лежал мертвый на асфальте в одних трусах и майке. Смерть наступила от удара ножом в сердце. Сердюку все сочувствовали. Наставник стажера старший лейтенант милиции Малик Гафаров не смог скрыть своего разочарования: «дохлый номер, как искать убийцу, если жертва преступления до сих пор не установлена»? Но как говориться в молодости к службе рвение имеешь. Настрой у Сердюка явно оптимистический.Так или иначе он должен найти убийцу. По образованию педагог, Сергей человек абстрактного мышления и должен был всегда реально представлять картину случившегося. И поэтому молодой опер, как воплощение ума и логики Шерлок Холмс нарисовал на белом листе бумаги две фигуры и подписал внизу: Икс №1(убийца), Икс №2(жертва). Затем нарисовал третью фигуру и обозначил ее - Икс №3? Соединил три фигуры линиями и получился треугольник.Сообразительный читатель уже догадался о ходе мыслей стажера милиционера. Минус, минус и плюс! Совершенно верно, любовный треугольник.«Шерше ля фам» - добавил бы к этому умозаключению парижский сыщик, комиссар Мегрэ. Грех искупается смертью. Кинжал в грудь по рукоятку. Тут все ясно. А вот что с подругой или женой. На такой жизненный вопрос найдется самый простой ответ. Обманутый муж мог запросто пару раз врезать по физиономии неверной жене? Вполне возможная перспектива. Постойте-ка. Надо минутку подумать. И вдруг сердце стажера начало биться с удвоенным темпом. Ощутив профессиональное вдохновение, Сердюк почувствовал, что не может больше сидеть. Он вскочил на ноги и быстрым шагом направился к выходу из районного отдела милиции.До травмпункта больницы №5 можно доехать на автобусе, но Сердюк решил прогуляться, глоток свежего воздуха ему не помешает. На ходу он похлопал себя по нагрудному карману пиджака и проверил на месте ли новенькое удостоверение. Все было в порядке.Заведующая Светлана Хабас с почтительным вниманием выложила перед милиционером всю документацию. От журналов регистрации больных пятилетней давности пахло архивной пылью. Нервно листая журнал Сердюк нашел нужную страницу от 2 сентября 1979 года. Во рту у него пересохло, руки немного дрожали, как у школьника который ищет свою фамилию в списке сдавших экзамен. И вот любопытная строчка: «Полякова А.П. перелом носа, синяки и ссадины на лице, пояснила что упала с лестницы». Как бы не так. Гулять надо меньше. Твою мать! Кто поверит в эту чепуху, разве что медичка с мозгами бабочки. И еще важная деталь, живет в двух шагах от остановки «Универмаг Уфа». Просто замечательно. Доложить начальству или идти по адресу? Второе решение показалось Сердюку предпочтительней.Господи, Алла Полякова! Эта толстая, веснушчатая, маленькая пожирательница мужчин. Молодой опер с первых минут, правильными вопросами расположил к себе Аллу, бабу компанейскую и веселую. Была в Сергее какая-та прирожденная загадка, что очень нравиться слабому полу. Недаром впоследствии у Сердюка лучшими агентами будут женщины. С утра уже под хмельком, закинув ногу за ногу, Алла болтала и смеялась будто встретила старого знакомого. Сколько воды утекло и сейчас все вспоминалось как веселое приключение. В тот день, муж уехал на шабашку. С новым кавалером она пила в сквере, а потом они пошли к ней домой, распили еще пол-литру. Твою мать, какого хрена..?!Утром как в анекдоте неожиданно вернулся муж и закатил скандал. Ударом в лицо сломал ей нос, любовнику повезло больше, дал стрекоча. Такой прыгучий, как заяц. Супруг погнался за ним с ножом, но не догнал. Глаза Сердюка так и засверкали, стало совершенно ясно, что он на верном пути.Это была фантастическая удача. Уточнив место работы мужа, он поспешил на улицу. Мальчишеское детство Сергея прошло в Черниковке, а эти пацаны всегда могут постоять за себя. На свой страх и риск Сердюк решил один задержать опасного преступника. Весь как на иголках он остановился у кучи дорожной щебенки. От убийцы можно ждать всего. Булыжник в кармане пиджака молодого опера обрел статус табельного пистолета, которого ему еще пока не выдали. В котельной было жарко, пахло углем и дровами. Кочегар Поляков был так поражен неожиданным появлением сотрудника уголовного розыска, что, не опомнившись от первого испуга, а может совесть прошибла, признался что зарезал любовника жены.Греховодник чертов так и остался лежать в трусах и майке на остановке. Убийца выражал всяческое сожаление по поводу случившегося. Добрая душа Сердюк не знал, что сказать ему в утешение. Только кивал головой, ему еще не верилось, что все случившееся произошло так просто. Кто постарше помнят знаменитое кафе «Огонек» на Проспекте Октября где варили удивительно вкусные пельмени и была закусочная. После умоляющего взгляда задержанного, сами понимаете, пришлось сделать остановку. Трясущимися руками то ли от страха то ли с похмелья крайне честный убийца Кузьма Поляков взял стакан водки и выпил залпом. Это было что-то типа последней сигареты перед расстрелом. Конечно, высшей меры ему не дали. Не смотря на то каковы были мотивы, Полякова приговорили к девяти годам колонии строго режима. Нельзя иначе. Остается добавить, что ухажер Аллы, так и остался в этом кровавом любовном треугольнике фигурой «Мистер Икс №2». Личность жертвы не установили, на могилку воткнули деревянный колышек с номером участка Северного кладбища Уфы.Трудно было поверить. Молодой опер Сергей Сердюк в невероятно короткий срок раскрыл убийство пятилетней давности. Фантастика. Полный восторг! В Уфе родился великий детектив, такой комиссар Мегрэ, Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. На самом деле все не так просто. Все перечисленные сыщики и их детективные приключения это вымысел и фантазии литературных писателей. В практике все намного сложнее. Хорошее начало половина дела.Сергей Сердюк станет правой рукой генерала Виталия Мартынова и сделает успешную милицейскую карьеру. Поймает еще много преступников, но эта с таким блеском раскрытое убийство останется единственным в его милицейской карьере. Удивительные возможности дедукции и логики случаются, и то если улыбнется его величество счастливый случай, а гарантированный успех оперуполномоченного уголовного розыска зависит от трех его составляющих: агентурной работы, агентурной работы и агентурной работы. Таково твердое убеждение полковника милиции в отставке Сергей Юрьевича Сердюка.Сердюк Сергей Юрьевич родился 20 ноября 1957 года в городе Уфа. Окончил школу №85. 1975-1979 год учиться в педагогическом техникуме.1979-1988 год оперуполномоченный уголовного розыска отдела милиции Советского района Уфы. Заочно окончил юридический факультет БГУ. 1988-2009 год заместитель начальника криминальной милиции УВД г. Уфы. 2009-2012 год заместитель начальника управления уголовного розыска МВД РБ.Полковник милиции. Награжден медалями за выслугу лет и медалью: «Охрана общественной безопасности» и нагрудным знаком: «Отличник милиции».Почетный сотрудник МВД РФ. Заслуженный юрист РБ. Награжден именным оружием.