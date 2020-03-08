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Кредитные каникулы за ваш счет

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Банк России подробно разъяснил условия предоставления кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса.

Кредитные каникулы за ваш счет


Центробанк сообщил, что проценты по взятым кредитам у россиян в этот период продолжают начисляться. Как сообщает РИА Новости, регулятор посоветовал заемщикам по возможности погашать кредиты посильными суммами во время льготного периода — они смогут уменьшить основной долг по кредиту. Кроме того, это позволит уменьшить сумму начисляемых процентов и облегчит закрытие кредита после окончания льготного периода.

ЦБ подчеркнул, что после окончания кредитных каникул заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами. Первый платеж необходимо будет совершить спустя 30 дней после истечения льготного периода.

Заемщик также должен выплатить начисленные за каникулы проценты по потребительскому кредиту, а также образовавшиеся до начала льготного периода просроченные проценты и штрафы после завершения погашения кредита равными суммами, пишет агентство со ссылкой на ЦБ России. Не выплаченные во время кредитных каникул платежи по основному долгу и процентам по ипотечному кредиту должны быть выплачены после погашения кредита ежемесячными платежами. Их величина равна обычным ежемесячным платежам по ипотеке.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении кредитных каникул. Они предусмотрены как для обычных граждан, так и для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией коронавируса. Законопроект вступил в силу. Документ опубликован на портале правовой информации.

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  • Гость
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  • 1 | 06.04.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон
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Путину лишь бы прокукарекать а там хоть невсходи!
Банки как и другие коммерческие организации клали на его "постановления" большой и чистый. Его указы могут распространятся на бюджетные организации, а у комерсов один закон,- прибыль.
И он это прекрасно знает, а все эти "указы" работа на публику и ничего более!



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.04.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять фашизм. Фашизм это когда в интересах одной группы за счет другой. Почему заемщик должен возвращать эти форс мажорные %ы?
Кто есть ростовщик это тот кто ничего не умеет делать, он способен только давать деньги под %ы. Но почему его риски должен оплачивать займополучатель? Несправедливо, ау, гарант Конституции!



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