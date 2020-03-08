Кредитные каникулы за ваш счет

Банк России подробно разъяснил условия предоставления кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса.Центробанк сообщил, что проценты по взятым кредитам у россиян в этот период продолжают начисляться. Как сообщает РИА Новости, регулятор посоветовал заемщикам по возможности погашать кредиты посильными суммами во время льготного периода — они смогут уменьшить основной долг по кредиту. Кроме того, это позволит уменьшить сумму начисляемых процентов и облегчит закрытие кредита после окончания льготного периода.ЦБ подчеркнул, что после окончания кредитных каникул заемщик обязан вернуться к платежам по кредитам. Начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами. Первый платеж необходимо будет совершить спустя 30 дней после истечения льготного периода.Заемщик также должен выплатить начисленные за каникулы проценты по потребительскому кредиту, а также образовавшиеся до начала льготного периода просроченные проценты и штрафы после завершения погашения кредита равными суммами, пишет агентство со ссылкой на ЦБ России. Не выплаченные во время кредитных каникул платежи по основному долгу и процентам по ипотечному кредиту должны быть выплачены после погашения кредита ежемесячными платежами. Их величина равна обычным ежемесячным платежам по ипотеке.Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении кредитных каникул. Они предусмотрены как для обычных граждан, так и для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с эпидемией коронавируса. Законопроект вступил в силу. Документ опубликован на портале правовой информации.