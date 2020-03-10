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Мурзагулов: Первоначальные экспертные расчеты прогнозировали минимум 500 погибших от коронавируса в Башкирии

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Об этом председатель совета директоров АО “Башинформ” сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, такая цифра была спрогнозирована экспертами в “изначальных расчетах”. О том, кто проводил исследование, – в тексте не обозначено.

Мурзагулов: Первоначальные экспертные расчеты прогнозировали минимум 500 погибших от коронавируса в Башкирии


Мурзагулов отметил, что глава региона Радий Хабиров “идет на риск”, расширяя список предприятий, которым разрешено продолжать деятельность в период действия режима обязательной всеобщей самоизоляции.

“Понятно, что при тысячах открытых предприятий эпидемию сдерживать тяжелее. Но он [Радий Хабиров – прим. ред.] понимает, что если мы доведем людей до нищеты и разрушим экономику (плюс алко со всеми вытекающими) – это будет похлеще ковида”, – пишет Ростислав Мурзагулов.

Он также добавил, что теперь конечное количество жертв COVID-19 в регионе зависит от жителей Башкирии, которым дали возможность работать.

“И теперь от нас с вами зависит, когда над дают возможность выйти на работу – будем мы этим злоупотреблять или нет”, – добавил он.

Позже Мурзагулов опубликовал на своей странице в FaceBook разъяснение: “Как вы знаете, были приняты жесткие меры и пока ситуация под контролем и нет опасности гибели даже одного человека. Именно поэтому экономике дают немного подышать. Но главное, что нам надо понимать – эпидемия в самом начале и если мы бросим меры безопасности – снова могут стать актуальны негативные прогнозы”.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.04.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов: Первоначальные экспертные расчеты прогнозировали минимум 500 погибших от коронавируса в Башкирии
==========================
А вот почитайте что говорит про короновирус УМНЫЙ человек:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жесткие меры по борьбе с коронавирусом в России и мире, охарактеризовав их как паникерство и психоз.
Мы как работали, так и работаем, наращивая усилия по борьбе с вирусом вообще, потому что коронавирус пришелся на сезонный период, когда у нас эти вирусы ходят вдоль и поперек, — заявил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко объясняет пандемию конспирологическими версиями. Все проблемы в мире, согласно этим версиям, происходят, потому что их кто-то организовал, какая-то мировая закулиса....



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  • 2 | 07.04.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профессор Соловей рассказал о поддержке народа другими правительствами. Самое "пиндосовское" беспутное!
Также что теперь беспутная челядь прячет хапок в африканских странах...гу да, с людоедами можно цивилизованно общаться...таи такие гарантии...в большацскую эпоху в одной людоедской стране пропал видный партайгеноссе с двумя блондинками-кгбэшницами. Когда там полетали реактивные самолетики партайгеноссе тутже отыскался, а о двух блондинках никто и не вспоминал...
Ваше наворованное под надежной людоедской гарантией. Путин проводит эффективную внешнюю политику!



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.04.2020, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39840 | Рейтинг: +5193,1
Раз мнения раздвоились, надо подождать, что скажет уважаемая председатель домкома.



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  • 4 | 07.04.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профессор Соловей рассказал о поддержке народа другими правительствами.
----------------------------------
Расскажи как поддержали народ в Италии, Испании? Как поддержали в США и сколько там заболевших и умерших? Рассказывай очень интересно услышать.



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  • Гость
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  • 5 | 07.04.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расскажи как поддержали народ в Италии, Испании? Как поддержали в США и сколько там заболевших и умерших? Рассказывай очень интересно услышать.
__________________________________________
Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что числа заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США.

а Машка кричала кричала кричала
турк



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  • 6 | 07.04.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.04.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Расскажи как поддержали народ в Италии, Испании? Как поддержали в США и сколько там заболевших и умерших? Рассказывай очень интересно услышать.
__________________________________________
Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что числа заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США.

а Машка кричала кричала кричала
турк
-----------------------------
Зачем им из одного карантина в другой ехать? Ты расскажи как поддержали а не как едут. Сколько заболело, сколько умерло, как из Китая эвакуировали американцы своих граждан.



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3

  • # 7 | 07.04.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 07.04.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем им из одного карантина в другой ехать? Ты расскажи как поддержали а не как едут. Сколько заболело, сколько умерло, как из Китая эвакуировали американцы своих граждан.
-------------------------
Читал что только в поволжье аппаратов ИВЛ больше чем в США и больше чем во всем ЕС.



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1

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  • 9 | 07.04.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.04.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Зачем им из одного карантина в другой ехать? Ты расскажи как поддержали а не как едут. Сколько заболело, сколько умерло, как из Китая эвакуировали американцы своих граждан.
-------------------------
Читал что только в поволжье аппаратов ИВЛ больше чем в США и больше чем во всем ЕС.
-------------------------
Причем прочитал я это в прессе которая находится под патронажем радио Свобода. Поэтому не надо про путинских и ольгинских.



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  • 10 | 07.04.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЮНГ ТЫ ДЫРЯВЫЙ ПИДОР, СЫН ПРОКУРОРСКИЙ, ТВОЙ ОТЕЦ УБИЙЦА МНОГИХ ЛЮДЕЙ!
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ ДАЖЕ НЕ УМЕЛ ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ И ВЫЛУПИЛ ТАКУЮ ЗАЛУПУ КАК ТЫ ЮРА.
ТЫ ЧТО ЗАЛУПА НЕ ВИДИШЬ ЧТО С ТОБОЙ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ОБЩАТЬСЯ, ТОЛЬКО ТАКИЕ ЖЕ ПИДАРЫ С ТОБОЙ ТРУТ ЮРА КАК И ТЫ, ХОТЯ ТЫ ХОЧЕШЬ ПРИМАЗАТЬСЯ К ТЕМ, КТО НЕ ДАВНО ТЕБЯ ТЫКАЛИ ПОД ПЛИНТУС НОСОМ, И ПО ИТОГУ ТЫ И ОКАЗАЛСЯ ТАМ ЮРА, ПОД ПЛИНТУСОМ. ГАНДОН ТЫ ЮРА______________



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  • 11 | 07.04.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем им из одного карантина в другой ехать? Ты расскажи как поддержали а не как едут. Сколько заболело, сколько умерло, как из Китая эвакуировали американцы своих граждан.
_________________________
ваще пох, есть факт - из ЮСА не едут!!! делаю логический вывод - что да же при )(еровой поддержке сенатом (конгрессом) народа - жить там лучше , чем при 3.14здатой поддержке народа правительством РФ.
ну не верит народ царям... а цифры по поддержке , ИВЛ, уровню жизни - дык как бы пох, от лукавого они, и каждый видит ту цыфирь , которая ему удобна.
Кстати вчера с австрией разговаривал - пишут о гробах в эРэФии по ящику (не в самой австрии , а в хейропе) показывают. Лгать не буду - не проверял инфу, для этого Стукач есть, а я к тому , что щас ( как и обычно) - каждый 3.14здит в свой огород.
мне вот вчера с РКБ подруга позвонила - 12 врачей, а на сайте тока 5... так чтааа ... а вот самолет не скроешь . хотя при желании и тут массовку нарисовать можно - хелипорт и счастливые лица прибывающих ... среди встречающих с цветами были замечены : генеральный секретарь , министр.. и простые работники тяжмаша
турк



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  • Гость
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  • 12 | 07.04.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ваще пох, есть факт - из ЮСА не едут!!! делаю логический вывод - что да же при )(еровой поддержке сенатом (конгрессом) народа - жить там лучше , чем при 3.14здатой поддержке народа правительством РФ.
----------------------------
Турка дурасек. Если бы объявить об этом было невыгодно, то ты бы и не узнал о самолете. А сейчас случись что с россиянами за границей, скажут, мы предлагали им выехать, они сами не захотели. Весь этот не вылет и был задуман с этой целью.



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  • Эксперт
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  • 13 | 07.04.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67771 | Рейтинг: +11994,4
В числе желающих вернуться из США всего лишь:
- те, кто выезжал туда на лечение, то есть - временно выехавшие на короткий срок и их родные
- те, кто везет тела умерших, невылечившихся больных, на родину.

Поэтому им сейчас подбирают места для временного проживания, из оплачиваемых МИДом гостиниц их сегодня выпроводят, а поместят в квартиры, предоставляемые бывшим(или с двойным гражданством) соотечественниками.

То есть - те, кто в США обосновались - в пуйлостан вовсе не рвутся!
Им там выплачивают тыщи долларов, а здесь - только налоги и цены повышают, запретив работать и зарабатывать!
Не идиоты же наши бывшие соотечественники.



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  • Гость
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  • 14 | 07.04.2020, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы объявить об этом было невыгодно, то ты бы и не узнал о самолете. А сейчас случись что с россиянами за границей, скажут, мы предлагали им выехать, они сами не захотели. Весь этот не вылет и был задуман с этой целью.
________________________________
1. узнал бы... это ты только по ящику новости узнаёшь и подпердываешь от радости - в какой ЗБ стране я живу

2. задумано? очередные много ходов очка? любителям конспирологии - Саудиты опять послали на... ведомство игоря ивановича и через него царя. ну как покажи мне много ходов очка в тут?

Сперва любители, и первый среди них — одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.
турк



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  • 15 | 07.04.2020, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То есть - те, кто в США обосновались - в пуйлостан вовсе не рвутся!
--------------------------------
Так и ты не рвешься в Омерики, здесь сидишь.



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  • 16 | 07.04.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. узнал бы... это ты только по ящику новости узнаёшь и подпердываешь от радости - в какой ЗБ стране я живу

2. задумано? очередные много ходов очка? любителям конспирологии - Саудиты опять послали на... ведомство игоря ивановича и через него царя. ну как покажи мне много ходов очка в тут?
---------------------------
Турка ничего бы ты не узнал. Ты можешь узнать только если это повесят на всеобщее обозрение. А ты уверен что саудиты послали? Неужели саудиты не несут никакого ущерба? И зачем тогда они хотят встречи и на переговоры идут? Если я тебя пошлю по настоящему, то ты хоть как меня умоляй, с тобой разговаривать не буду.



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  • 17 | 07.04.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, почему публикуются тексты с нецензурщиной и явной оскорбительной направленностью, но не публикуются тексты о том как «мурзагуловы» довели до нищеты миллионы людей? О том, что только оккупанты могут так раздербанить экономику и ресурсы страны. Почему?
И-2



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  • 18 | 07.04.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теоретики, блин! Расскажу, почему внучка двоюродного брата не возвращается! Сначала надо добраться каким-то способом среди больных людей, когда всё парализовано или нестабильно, до места вылета, т.е. Нью-Йорка или Вашингтона, смотря откуда будет организован вылет и не подхватить заразу! В НЙ, откуда скорее всего будет вылет, страшное положение, поэтому туда здоровым людям лучше не соваться! В Вашингтоне лучше, но тоже не благополучно! Потом лететь в самолёте с неизвестно какими по здоровью людьми! За всё это "путешествие" запросто можно подхватить заразу, поэтому она сидит на месте в карантине и не дёргается! Потом, после того, как вся суматоха уляжется, ей надо будет опять возвращаться на учёбу! Достать билет и сделать визу будет проблематично, а учёба ждать не будет! Вот поэтому в РФ она и не возвращается! Так что у каждого свои причины! Очень Опытный



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  • Участник
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Мурзагулов: Первоначальные экспертные расчеты прогнозировали минимум 500 погибших от коронавируса

========================
дай им волю - они напрогнозируют.
Чего они боятся - то с ними и случится,тянут на себя бедствия,чтобы показать себя значимыми борцами с напастью.
Хотя,на официальные государственные издания закон об ответственности за фейковые новости не распространяется.
Жаль!
Напиши какой нить блогер - сразу потащат на суд и штраф или что хуже.

А эти как угодно и где угодно могут чесать своими языками "500 погибнет" и при этом они не отвечают за распространение подобных наукообразных страшилок

и они за эту свою истерию получают зарплату от госуудааарствааа!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 20 | 07.04.2020, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, всё решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК.

Ранее во вторник представитель Минэнерго России сообщил РИА Новости, что Россия будет участвовать в заседании ОПЕК+ 9 февраля в формате видеоконференции, на котором альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти.
«Консенсуса между главными странами формата, речь идет о России и Саудовской Аравии, по сокращению нефтедобычи пока нет. Скорее всего, всё решится в день заседания. Пока трудно прогнозировать итоги», — сказал источник.
По его словам, «когда изначально планировалось провести заседание 6 апреля, проект соглашения уже был готов».
«Некоторые участники даже были согласны, но всё сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами. Поэтому пока не ясно, что будет на этот раз, но подготовка к заседанию идет», — уточнил собеседник агентства.
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__ Так что пока перспектива туманна! Может на G20 хоть договорятся, если сами не могут? Очень Опытный



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