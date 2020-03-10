Мурзагулов: Первоначальные экспертные расчеты прогнозировали минимум 500 погибших от коронавируса в Башкирии

Об этом председатель совета директоров АО “Башинформ” сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, такая цифра была спрогнозирована экспертами в “изначальных расчетах”. О том, кто проводил исследование, – в тексте не обозначено.Мурзагулов отметил, что глава региона Радий Хабиров “идет на риск”, расширяя список предприятий, которым разрешено продолжать деятельность в период действия режима обязательной всеобщей самоизоляции.“Понятно, что при тысячах открытых предприятий эпидемию сдерживать тяжелее. Но он [Радий Хабиров – прим. ред.] понимает, что если мы доведем людей до нищеты и разрушим экономику (плюс алко со всеми вытекающими) – это будет похлеще ковида”, – пишет Ростислав Мурзагулов.Он также добавил, что теперь конечное количество жертв COVID-19 в регионе зависит от жителей Башкирии, которым дали возможность работать.“И теперь от нас с вами зависит, когда над дают возможность выйти на работу – будем мы этим злоупотреблять или нет”, – добавил он.Позже Мурзагулов опубликовал на своей странице в FaceBook разъяснение: “Как вы знаете, были приняты жесткие меры и пока ситуация под контролем и нет опасности гибели даже одного человека. Именно поэтому экономике дают немного подышать. Но главное, что нам надо понимать – эпидемия в самом начале и если мы бросим меры безопасности – снова могут стать актуальны негативные прогнозы”.