Нищий народ в изоляции: Самым частым преступлением стала кража

Названы самые криминогенные районы Уфы в условиях самоизоляции. Самым частым преступлением стала кража.На оперативном совещании в администрации Уфы начальник УМВД РФ по Уфе доложил о криминогенной обстановке на территории города в условиях самоизоляции.По словам начальника управления, наибольшее число преступлений за неделю было зарегистрировано в октябрьском районе – 10 фактов, в Орджоникидзевском – 7 фактов, в Калининском – 4 факта, в Советском – 4 факта, в Кировском – 2 факта, в Ленинском – 2 факта и в Демском районе 1 факт преступлений.За минувшую неделю в городе было зарегистрировано 30 преступлений, среди которых 15 краж, девять краж из автомобилей, три грабежа, одно разбойное нападение и два угона.Также по словам начальника управления, самым частым предметом краж стали мобильные телефоны, на втором месте – товары в магазинах, и на третьем месте – деньги.