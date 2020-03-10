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Нищий народ в изоляции: Самым частым преступлением стала кража

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 19749 | Комментарии: 3
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Названы самые криминогенные районы Уфы в условиях самоизоляции. Самым частым преступлением стала кража.

Нищий народ в изоляции: Самым частым преступлением стала кража


На оперативном совещании в администрации Уфы начальник УМВД РФ по Уфе доложил о криминогенной обстановке на территории города в условиях самоизоляции.

По словам начальника управления, наибольшее число преступлений за неделю было зарегистрировано в октябрьском районе – 10 фактов, в Орджоникидзевском – 7 фактов, в Калининском – 4 факта, в Советском – 4 факта, в Кировском – 2 факта, в Ленинском – 2 факта и в Демском районе 1 факт преступлений.

За минувшую неделю в городе было зарегистрировано 30 преступлений, среди которых 15 краж, девять краж из автомобилей, три грабежа, одно разбойное нападение и два угона.

Также по словам начальника управления, самым частым предметом краж стали мобильные телефоны, на втором месте – товары в магазинах, и на третьем месте – деньги.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 08.04.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самым частым преступлением стала кража
==============================
А ведь прошла всего одна неделя "самозаключения"!!!
В РФ фиксируются случаи нападения на людей, выходящих из магазинов с продуктами, смотрят, кто купил больше, и уже тогда производят нападение.
Количество микрозаймов, которые берутся под 100% в месяц, выросло на треть от докризисных показателей. И понятно, что люди не идиоты, они прекрасно понимают, чем чреваты такие кредиты, но, судя по всему, им просто некуда деваться. И в масштабах станы это означает новую волну диких историй про домогательства коллекторов с поджогами дверей домов, запугиванием, давлением, шантажом и прочими очень неприятными вещами.
Путин уходи!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 08.04.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи! Полицейские власти, по-видимому, сильно ошибаются. Наш, самый высокодуховный народ-богоносец, не может воровать, разбойничать. Это же против Бога. Это удел низкодуховных, если не сказать хлестче, граждан гейропы и им подобных.



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  • Эксперт
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  • 3 | 08.04.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67777 | Рейтинг: +11994,1
Погодите... вот на дачу народ переместится - квартирные пойдут...



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