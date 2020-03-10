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«Наши самолеты бороздят просторы воздушного пространства всего мира, как выяснилось, с почти бесплатной помощью»

  • Опубликовано: Facebook | 08.04.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 37405 | Комментарии: 13
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Айдар Ахмадиев, журналист. Из Facebook. Черчилль: «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время».

«Наши самолеты бороздят просторы воздушного пространства всего мира, как выяснилось, с почти бесплатной помощью»


Я сначала отказывался верить в эту ситуацию. Для меня совершенно непонятным является то, что сейчас происходит в России в связи с эпидемией коронавируса. Наверное, каждый ставил перед собой серьезные вопросы.

Совсем недавно искренне поддерживал введенные ограничения передвижения и считал неоправданным негодование по этому поводу: важнее жизни людей, а не возможность организовывать досуг на улице с детьми и домашними животными, думал я.

Но, послушав оба обращения президента к нации, почитав новости о вольном толковании временных противоэпидемических законов полицейскими, провожая взглядом несколько самолетов с тоннами гуманитарной «помощи» зарубеж, я попрощался с иллюзиями.

Большое количество сограждан осталось без какого-либо дохода и сбережений: судя по статистическим данным, мало кто в нормальной жизни имел возможность еще и откладывать часть зарплаты на «черный день». Участь их пугает. Когда ты и сам не имеешь лишнего рубля и даже желание помочь никак не может быть реализовано, невольно, неловко бросает в жар.

Никто не подумал о тех, кто искал пути выживания в непростой реальности современной России, отдавал последние силы, практически круглосуточно работая руками на заводе, исполняя свой долг на любом другом предприятии, и потерял работу.

Малый бизнес, который и без кризиса чувствовал себя неуверенно, не только не получил руки помощи утопающему, но и был задушен под водой рукой, на которую надеялся хоть немного.

Что делать людям, чьи дети совсем скоро могут познать чувство голода, – вопрос открытый.

Благотворительные фонды собирают деньги на закупку в Китае средств защиты для российских врачей, а наши самолеты бороздят просторы воздушного пространства всего мира, как выяснилось, с почти бесплатной помощью. Гордость ли или уныние?

Пословицы, как и мир, нынче меняют форму, но смысл сохраняется: с мира по нитке – незащищенному маска.

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  • 1 | 08.04.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо за объективную оценку ситуации!



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  • # 2 | 08.04.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 3 | 08.04.2020, 09:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9792 | Рейтинг: -759

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  • 4 | 08.04.2020, 10:06 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 67 | Комментарии: 651 | Рейтинг: +198,4
Ирек туган! Пожалуйста не переведи разговор на личностную плоскость. Тем более, тема крайне тревожная.



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  • 5 | 08.04.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для обнуленного важно как выразилось Эхо Москвы жополизнуть трампа, а не сберечь и поддержать граждан



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  • 6 | 08.04.2020, 10:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9792 | Рейтинг: -759
Понял Карим, и принимаю. Однако эту тему засерют, оне же, шоблятые, кухеристые. Я же вообше не буду участвовать в этой теме. По кухаристому я не в жисть,а по хернецутому и Оху-Хошному я не могу. А на серъёзное изложение своего видения этого, и другого, возникающего сейчас, у меня нет времени. Сейчас я особо занят, как уже сказывал, начатой мной работой.



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  • 7 | 08.04.2020, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39847 | Рейтинг: +5190,3
6 | 08.04.2020, 10:25 | Автор: Ирек
Сейчас я особо занят, как уже сказывал, начатой мной работой.
====================================================
Архимед тоже решал задачи, но римский воин не стал вникать в его теории, а просто сделал секир-башка.



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  • 8 | 08.04.2020, 10:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9792 | Рейтинг: -759
А ты Юнге иди лесом шлёпала и обязательно мимо, мимо меня. Придурок, я никоим образом не уподобляюсь Архимеду, но кто твой римский легионер? Никто, и звать его никак. И вы здешние шоблятые, такие же, совершенно никчемные людишки со своими тра-та-та.



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  • 9 | 08.04.2020, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39847 | Рейтинг: +5190,3
.....полководец римлян Марцелл специально послал воина на поиски Архимеда. Воин разыскал ученого и сказал:
— Иди со мной, тебя зовет Марцелл.
— Какой еще Марцелл?! Я должен решить задачу!- От кого произошли греки-от башкир, ИЛИ ОТ ТАТАР?
Разгневанный римлянин выхватил меч и убил Архимеда



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  • 10 | 08.04.2020, 11:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9792 | Рейтинг: -759
Карим, ну как не сказать этому придурку Юнге, МУДАК.



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  • 11 | 08.04.2020, 11:16 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 67 | Комментарии: 651 | Рейтинг: +198,4
Потерпи. Лучше по теме.



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  • 12 | 08.04.2020, 11:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4091 | Рейтинг: -323,2
Это что ещё за сосунок тут расплакался.

Забрать его в армию, в подводный флот.



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  • 13 | 08.04.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим с Ириком воркуют. Потерпи сказал Карим наклонившемуся Ирику.



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