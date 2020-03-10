Айдар Ахмадиев, журналист. Из Facebook. Черчилль: «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время».Я сначала отказывался верить в эту ситуацию. Для меня совершенно непонятным является то, что сейчас происходит в России в связи с эпидемией коронавируса. Наверное, каждый ставил перед собой серьезные вопросы.Совсем недавно искренне поддерживал введенные ограничения передвижения и считал неоправданным негодование по этому поводу: важнее жизни людей, а не возможность организовывать досуг на улице с детьми и домашними животными, думал я.Но, послушав оба обращения президента к нации, почитав новости о вольном толковании временных противоэпидемических законов полицейскими, провожая взглядом несколько самолетов с тоннами гуманитарной «помощи» зарубеж, я попрощался с иллюзиями.Большое количество сограждан осталось без какого-либо дохода и сбережений: судя по статистическим данным, мало кто в нормальной жизни имел возможность еще и откладывать часть зарплаты на «черный день». Участь их пугает. Когда ты и сам не имеешь лишнего рубля и даже желание помочь никак не может быть реализовано, невольно, неловко бросает в жар.Никто не подумал о тех, кто искал пути выживания в непростой реальности современной России, отдавал последние силы, практически круглосуточно работая руками на заводе, исполняя свой долг на любом другом предприятии, и потерял работу.Малый бизнес, который и без кризиса чувствовал себя неуверенно, не только не получил руки помощи утопающему, но и был задушен под водой рукой, на которую надеялся хоть немного.Что делать людям, чьи дети совсем скоро могут познать чувство голода, – вопрос открытый.Благотворительные фонды собирают деньги на закупку в Китае средств защиты для российских врачей, а наши самолеты бороздят просторы воздушного пространства всего мира, как выяснилось, с почти бесплатной помощью. Гордость ли или уныние?Пословицы, как и мир, нынче меняют форму, но смысл сохраняется: с мира по нитке – незащищенному маска.