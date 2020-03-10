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Выживайте как хотите: ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.

Выживайте как хотите: ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%


«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу»,— говорится в документе.

В приложении приказа опубликованы предлагаемые оптовые цены на газ по каждому региону. Из перечня следует, что тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3%.

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цена на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля 2019 года на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.

Как ранее писал “Ъ”, правительство до конца года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Участники рынка предупреждают, что результатом этого может стать взрывной рост неплатежей.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 08.04.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
им нужны деньги



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  • Гость
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  • 2 | 08.04.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
(ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ
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Кого как а меня уже не удевляет антинародная политика путина....

Путин заходит в пивной бар, делает широкий жест рукой и говорит: "Всем по кружки пива за счеи заведения"



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  • Эксперт
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  • 3 | 08.04.2020, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67777 | Рейтинг: +11994,1
Война войной - а не шарить по карманам нищего населения никто не обещал.
Наоборот. Никто же не выйдет на улицы с протестом - всех повинтят за нарушение самоизоляции.
Нет никого подлей пуйла.



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  • Гость
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  • 4 | 08.04.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А пенсии проиндексируют с 1 июля больше чем на 6%, хотя хотелось бы гораздо больше! Очень Опытный



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