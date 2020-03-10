Выживайте как хотите: ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу»,— говорится в документе.В приложении приказа опубликованы предлагаемые оптовые цены на газ по каждому региону. Из перечня следует, что тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3%.Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цена на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля 2019 года на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.Как ранее писал “Ъ”, правительство до конца года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Участники рынка предупреждают, что результатом этого может стать взрывной рост неплатежей.