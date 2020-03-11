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Римма Камалова: «Все знали, что у нас — вспышка вирусной пневмонии»

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В крупнейшем лечебном учреждении Башкортостана — Республиканской клинической больнице имени Куватова — вспышка пневмонии неясной пока этиологии. Там же в воскресенье, 5 апреля произошла первая в регионе смерть пациентки с установленным диагнозом заражения коронавирусной инфекцией. Вся больница, в которой сейчас находится более 600 пациентов и около 600 медработников, закрыта на жесткий двухнедельный карантин. Около десятка врачей и пациентов с подозрением на коронавирус отправлены на лечение в инфекционный госпиталь.

Римма Камалова: «Все знали, что у нас — вспышка вирусной пневмонии»


"Idel.Реалии" удалось поговорить по телефону с заведующей ревматологическим терапевтическим отделением РКБ имени Куватова, врачом с более 40-летним стажем Риммой Камаловой, которая сейчас, как и сотни ее коллег, находится в карантине в больнице.



— Расскажите, что в последние дни происходило в вашей больнице?

— У нас заболело одновременно много пациентов и много сотрудников. После того, как у умершей в воскресенье пожилой пациентки диагностировали коронавирусную инфекцию, нашу больницу закрыли на карантин. Это произошло во вторник. Пол-четвертого, днем нам устно объявили, что есть предписание Роспотребнадзора закрыть РКБ и всех, кто сейчас находится в больнице, оставить на двухнедельный карантин.

— Чем заболели пациенты и сотрудники?

— Появилось очень много пневмоний. Заболеваемость шла уже в течение двух недель. Мы на каждой оперативке докладывали об этом нашему руководству, а оно говорило нам, что мы плохо работаем, не соблюдаем все санитарные правила, к больным приходит много посетителей… Но это же не мы допускаем! Мы занимаемся своим делом — ставим диагнозы и лечим больных. Маски мы носим и все, что сейчас предписано правилами, мы делаем.

—​ Откуда появились пациенты с пневмонией?

— Из районов и других городов республики. Поток больных просто громадный. Происходит что-то непонятное, какая-то вспышка вирусной пневмонии. Вроде поступали плановые пациенты, которые болели какими-то своими заболеваниями. И вдруг у них — высокая температура. Мазки мы могли брать только на банальные, уже известные виды гриппа. На коронавирус мазки не брали.

—​ Что происходило дальше?

— Количество заболевших пациентов все увеличивалось. Особенно много больных пневмонией стало в гематологическом отделении. Туда поступают тяжелые пациенты — с лейкозами, например. И к таким тяжелым заболеваниям присоединяется пневмония. А точных причин осложнений мы, лечащие врачи не знаем, до нас этого никто не доводит. Далее, заболело уже очень много сотрудников. Сегодня, 7 апреля увезли девятерых в инфекционную больницу. Вчера — пятерых, в том числе, в тяжелом состоянии.

Сейчас в больнице в карантине находится более 500 сотрудников и более 600 пациентов. Мы продолжаем выполнять свои обязанности, лечить больных.

—​ Где же разместилось столько сотрудников?

— У нас больница большая, разместились кто где. Я, например, сплю в своем кабинете. Кто-то — в комнате дежурного врача, кто-то – еще где-то… Санузлы — естественно, общие. А помыться вообще негде, душевых для нас нет.

Обещали обеспечить нас всем необходимым — полотенцами, салфетками и прочим, но пока еще не обеспечили. Целый день сегодня составляли списки наших потребностей и пока этим все ограничилось (как сообщили СМИ, во вторник медработников бесплатно накормили обедом и ужином одна из сетей городских кафе).

—​ Как сейчас защищены ваши медики от инфекции?

— По действующим нормативам мы были обеспечены защитными средствами. Есть головные уборы, простые одноразовые маски, перчатки, спиртовые салфетки и санитайзеры.

—​ И все?

— В приемном покое есть противочумные костюмы, но мы-то ими не обеспечены, как и респираторами 3-й степени защиты. Защитных очков тоже нет. Хотя наше руководство не так давно заявляло — мы всем обеспечены, уж где-где, а у нас все есть…

—​ Как восприняли объявление о карантине сотрудники больницы?

— Когда нам это объявили, мы конечно были в растерянности — кому же хочется оставаться запертым на две недели. И тут мы глядим — в окно с первого этажа удирает часть сотрудников из вспомогательных подразделений.

—​ То есть, это нашумевшее видео, которое распространялось в СМИ и соцсетях, оно реальное? (6 апреля в Интернете появилось видео о том, как предположительно сотрудники администрации больницы покинули здание из окна на первом этаже. Главврач больницы заявила в СМИ, что через окно переносили компьютеры для удаленной работы, добавив, что путь через окно предполагал "меньше контактов". Следственный комитет России заявил, что лица, "распространившие несоответствующие действительности сведения, будут установлены, и их действиям будет дана правовая оценка". —​ ред.)

— Абсолютно! Я читала, как прокомментировал это главврач, и хочу заметить — стало быть, они могут работать на дистанционке, а мы, значит, должны оставаться здесь?

— Какое настроение сейчас у изолированных сотрудников?

— Мы притерпимся к неудобствам, для нас это не главное. Мы работаем и лечим больных. Но не надо нас, врачей обвинять в том, что произошла такая вспышка внутрибольничной инфекции. У нас до последнего дня, еще в понедельник поступали пациенты, хотя уже в воскресенье, 5 апреля было известно о том, что умерла пожилая женщина, у которой обнаружили коронавирус. В тот же день приезжала дезстанция, обрабатывала полностью всю больницу. Так что все знали, какая у нас ситуация. Для чего же надо было выводить в последующие дни такое количество сотрудников на работу и продолжать плановую госпитализацию?

Нам сейчас, конечно, и обидно, и тревожно, мы не знаем, как дальше быть. Помимо того, что мы боимся и за себя, мы еще беспокоимся за пациентов.

Буквально, на глазах заболевают новые сотрудники, у новых больных появляется пневмония. Мы должны сейчас вместе, солидарно работать, а не перекидывать вину с больной головы на здоровую. И не скрывать, не замалчивать истинное положение дел.

В ночь на 8 апреля вокруг РКБ им. Куватова началась сплошная дезинфекция улиц и прилегающих территорий средством "Этоксамин". По данным уфимской мэрии, было продезинфицировано порядка 220 000 квадратных метров площади.

Видео работ разместил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров, сопроводив его репликой: "Всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить..."

Первые сообщения о том, что РКБ им. Куватова может закрыться на карантин, появились в СМИ еще 5 апреля. На следующий день стало известно, что больница закрывается на жесткий двухнедельный карантин, пятеро врачей и двое пациентов госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Информацию подтвердили сотрудники больницы в телеграм-каналах.

В этот же день в соцсетях стали появляться сообщения, что в РКБ накануне скончалась пожилая женщина с установленным диагнозом заражения вирусом COVID 19. На следующий день, 7 апреля этот факт подтвердил глава республики Радий Хабиров.​ Хабиров также сообщил, что "установлен ещё один носитель Ковид-19, это женщина, прибывшая из Турции". Таким образом, на 7 апреля в Башкортостане насчитывалось 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Хочу обратить ваше внимание, что в ближайшее время резко увеличится количество тестов на Ковид-19, что, естественно, даст математическое увеличение числа заражённых. Наша задача соблюдать режим самоизоляции и продолжать готовить систему здравоохранения к возможной максимальной нагрузке", — заявил глава Башкортостана.

Факт введения в РКБ им. Куватова карантина подтвердила и главврач больницы Эльза Сыртланова, отметив, что у двоих госпитализированных сотрудников первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. О положительных результатах тестов у медработников и пациентов Сыртланова ничего не сообщила.

На брифинге 7 апреля министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин заявил, что тесты на коронавирус взяты уже у 500 человек и весь персонал больницы "будет обследован на 100 процентов". Он добавил, что обследование "будет проходить не однократно, а несколько раз, в соответствии с предписанием главного санитарного врача — даже если у сотрудника первый тест покажет отрицательный результат, на десятые сутки ему проведут повторный забор и тестирование".

Забелин также сообщил, что у изолированных сотрудников больницы "есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также необходимое количество лекарственных препаратов для продолжения лечения пациентов, которые находятся в стационаре". Министр заверил, что для медработников организованы необходимые места для отдыха и питание.

Забелин также признался, что диагноз заражения COVID 19 умершей пациентки стал для них "неожиданным".

Отвечая на вопросы журналистов, наблюдался ли в последнее время всплеск заболеваний пневмонией, министр заявил, что нынешняя статистика по данному заболеванию "соответствует аналогичным периодам в 2018 и 2019 годах". (Между тем, в конце 2019 года республиканские СМИ отмечали существенный рост смертности от пневмонии в регионе).

В тот же день независимый профсоюз медработников "Альянс врачей" опубликовал в соцсетях письмо без подписи, пришедшее в организацию из Башкортостана (по всей видимости, письмо прислал один из медработников больницы; дата составления и отправки в письме не указана, но можно предположить, что оно было составлено не позднее 6 апреля. — ред.). В письме сообщалось, что в РКБ им. Куватова "в двадцатых числах марта одновременно у нескольких пациентов отделения гематологии развилась неясная двусторонняя пневмония… в те же дни появились случаи пневмонии в отделении реабилитации, которое находится на том же этаже… у сотрудников отделений реабилитации и гематологии стали наблюдаться явления ОРВИ".

Через несколько дней, по словам автора письма, "пневмонию дигностировали в ЛОР-отделении, в отделении неврологии… число пациентов и врачей с признаками ОРВИ шло на десятки", однако, администрация долгое время не принимала никаких мер; брать мазки на новый вирус сперва, запретили, затем стали брать, но результаты "были утеряны" и мазки пришлось брать повторно.

"Пациенты (по сути, контактные) десятками выписываются из РКБ каждый день и разъезжаются по всей республике! Не приведет ли такое отношение руководства РКБ к развитию "итальянского сценария" распространения инфекции в республике?" — говорится в завершении обращения.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • 1 | 09.04.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неск лет наблюдалась пневмония массовая виручсная среди новобранцев .умерло тогдаболее 80 солдат . и все было шито -крыто. сейчас в армии никто не болеет7



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  • 2 | 09.04.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- У нас заболело одновременно много пациентов и много сотрудников.
- Появилось очень много пневмоний. Заболеваемость шла уже в течение двух недель.
- — Из районов и других городов республики. Поток больных просто громадный. Происходит что-то непонятное, какая-то вспышка вирусной пневмонии.
================================

А вчера,т.е 08. 04. 2020 г. Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил последние данные. Так, за прошедшие сутки в республике зарегистрированы еще 4 случая заражения инфекционным COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 16 человек. Также еще 1 пациент выписан, с ним 6 случаев выздоровления. 9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.

КОМУ НУЖНА ЭТА ЛОЖ КРОМЕ КАК гадию?!



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  • 3 | 09.04.2020, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39870 | Рейтинг: +5189,2
28 | 09.04.2020, 00:19 | Автор: Не зарегистрирован

Епать сколько уверенности))) Ты тупее всех Тупых ООшное говно! Твой удел в жизни, это копипаст и все, за то гонору как у бл яди возле булочной, спрячься дятел ты смешон и жалок уёбок
________________
Что это было?
Кто это чудо Калатунбабая без намордника выпустил?
=====================================================
......Калатун-ебай- верный друган "смотрящей" старушки.
Сам способен только на гадости, а выпускается нашей бабкой как пес из конуры!



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  • 4 | 09.04.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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По действующим нормативам мы были обеспечены защитными средствами. Есть головные уборы, простые одноразовые маски,
==================================
А вот что думает по этому поводу димон:
В Рунете обрело вторую популярность видео с жестким высказыванием Дмитрия Медведева. В нем он говорит о том, как следует поступать с людьми, которые носят маски. «С теми кто в масках вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Они Новый год собираются праздновать? Маска на таком мероприятии – признак участия в банде. И их нужно паковать по полной программе – всех, кто так вышел», – говорит Дмитрий Медведев на видео, которое рассылают по мессенджерам и соцсетям.



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  • 5 | 09.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По действующим нормативам мы были обеспечены защитными средствами. Есть головные уборы, простые одноразовые маски,
==================================
А вот что думает по этому поводу димон:
В Рунете обрело вторую популярность видео с жестким высказыванием Дмитрия Медведева. В нем он говорит о том, как следует поступать с людьми, которые носят маски. «С теми кто в масках вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Они Новый год собираются праздновать? Маска на таком мероприятии – признак участия в банде. И их нужно паковать по полной программе – всех, кто так вышел», – говорит Дмитрий Медведев на видео, которое рассылают по мессенджерам и соцсетям.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А Вы точно уверены, что это он о медработниках говорил? Очень Опытный



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  • 6 | 09.04.2020, 12:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1528 | Рейтинг: +363,6
Вывод такой- не дай бог заболеть и обратиться в ркб. Если был здоров то заразят, если больной то добьют.



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  • 7 | 09.04.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 09.04.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- У нас заболело одновременно много пациентов и много сотрудников.
- Появилось очень много пневмоний. Заболеваемость шла уже в течение двух недель.
- — Из районов и других городов республики. Поток больных просто громадный. Происходит что-то непонятное, какая-то вспышка вирусной пневмонии.
================================

А вчера,т.е 08. 04. 2020 г. Во время ежедневного брифинга, посвященного коронавирусу, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил последние данные. Так, за прошедшие сутки в республике зарегистрированы еще 4 случая заражения инфекционным COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 16 человек. Также еще 1 пациент выписан, с ним 6 случаев выздоровления. 9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.

КОМУ НУЖНА ЭТА ЛОЖ КРОМЕ КАК гадию?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ещё один клиент на штраф прибыл! Уже по 30 тыс.руб. оштрафованы жительница Салавата и житель Чекмагушевского района! Теперь извиняются и платят! Очень Опытный



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  • 8 | 09.04.2020, 12:27 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 322 | Рейтинг: +106,2
Ублюдок ОО, ты же стучал на местных, падла? Где результаты? Почему ху ево стучишь, гнойное у е бище?



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  • 9 | 09.04.2020, 12:28 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1298 | Рейтинг: +531
А что она (Р.К.) такая весёлая сидит? Страна-то почти в трауре...



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  • 10 | 09.04.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепаха, фото старое, из интернета, а ты как обычно - дура



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  • 11 | 09.04.2020, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Ты, черепаха, совсем из ума выжила!
Это же и последнюю извилину нужно потерять, чтобы подумать, что фото сделано не год-два-три назад при иных обстоятельствах - а в этот самый момент....

Харя - иди утешь эту выжившую из ума старуху...



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  • 12 | 09.04.2020, 12:34 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 322 | Рейтинг: +106,2
Черепаха гавкнула как обычно не по теме. Мозги просто высохли уже. По статье есть что спердануть?



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  • 13 | 09.04.2020, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
На записи слышно, что и сама Римма кашляет...



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  • 14 | 09.04.2020, 12:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
А речи-то какие.
Речи классических либералов.
Уважительные к человеку и его мнению.
Сразу становится понятно, что эти либералы готовы жизнь отдать, чтобы человек мог выразить своё мнение.



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  • 15 | 09.04.2020, 12:41 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 322 | Рейтинг: +106,2
Еще раз спрашиваю у поганого стукача ОО, когда всех посодют? Ты уже полгода обещаешь! Даже стучать не умеешь. Помнишь свою ху ергу про «унижение» победобесия и ублюдского «нацлидера». Я тебя, жертву аборта, еще раз спрашиваю, где посадки, ЧМО?



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  • 16 | 09.04.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явно - преступная халатность , непрофессионализм руководства РКБ, в 1 очередь -Сыртлановой, единственный метод руководства -давление на подчиненных



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  • 17 | 09.04.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще раз спрашиваю у поганого стукача ОО, когда всех посодют? Ты уже полгода обещаешь! Даже стучать не умеешь. Помнишь свою ху ергу про «унижение» победобесия и ублюдского «нацлидера». Я тебя, жертву аборта, еще раз спрашиваю, где посадки, ЧМО?
--------------------------
А вот ты стучать умеешь. Научи ОО если он захочет. Начни с того, кто в каком ресторане что пил, что ел.



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  • 18 | 09.04.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.04.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

__ А Вы точно уверены, что это он о медработниках говорил? Очень Опытный
================================
Читайте внимательней:
"«С теми кто в масках вообще не следует общаться. Они зачем их надели?......И их нужно паковать по полной программе – ВСЕХ, кто так вышел»

Слово "ВСЕХ" Вам о чем либо говорит?!



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  • 19 | 09.04.2020, 13:15 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11936 | Рейтинг: -1945,3
Харя - иди утешь эту выжившую из ума старуху...
-----------------

А чо, думаешь надо?

Черепаха женщина умная и с юмором, прекрасно понимает, что лай двух бешеных собак, сидящих к тому же на цепи, вреда причинить никому не может!

Прошел мимо, и все дела.

Твоя ненормальность в доказательствах не нуждается, наталка твоя вообще анекдот - мужик, выдающий себя за женщину, это прикол даже для УЖа, так что девочки, тявкайте сколько угодно, народ тут к этому привыкший.

Два вампира, питающиеся хамством и оскорблениями, старо как мир.

Гавкайте громче, до хрипоты, смотрите только шею цепью не натрите.



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  • Эксперт
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  • 20 | 09.04.2020, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Ну - как всегда - в засаде сидел))))))))))))

До чего же ты примитивен!



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