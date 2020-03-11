Римма Камалова: «Все знали, что у нас — вспышка вирусной пневмонии»

В крупнейшем лечебном учреждении Башкортостана — Республиканской клинической больнице имени Куватова — вспышка пневмонии неясной пока этиологии. Там же в воскресенье, 5 апреля произошла первая в регионе смерть пациентки с установленным диагнозом заражения коронавирусной инфекцией. Вся больница, в которой сейчас находится более 600 пациентов и около 600 медработников, закрыта на жесткий двухнедельный карантин. Около десятка врачей и пациентов с подозрением на коронавирус отправлены на лечение в инфекционный госпиталь."Idel.Реалии" удалось поговорить по телефону с заведующей ревматологическим терапевтическим отделением РКБ имени Куватова, врачом с более 40-летним стажем Риммой Камаловой, которая сейчас, как и сотни ее коллег, находится в карантине в больнице.— Расскажите, что в последние дни происходило в вашей больнице?— У нас заболело одновременно много пациентов и много сотрудников. После того, как у умершей в воскресенье пожилой пациентки диагностировали коронавирусную инфекцию, нашу больницу закрыли на карантин. Это произошло во вторник. Пол-четвертого, днем нам устно объявили, что есть предписание Роспотребнадзора закрыть РКБ и всех, кто сейчас находится в больнице, оставить на двухнедельный карантин.— Чем заболели пациенты и сотрудники?— Появилось очень много пневмоний. Заболеваемость шла уже в течение двух недель. Мы на каждой оперативке докладывали об этом нашему руководству, а оно говорило нам, что мы плохо работаем, не соблюдаем все санитарные правила, к больным приходит много посетителей… Но это же не мы допускаем! Мы занимаемся своим делом — ставим диагнозы и лечим больных. Маски мы носим и все, что сейчас предписано правилами, мы делаем.—​ Откуда появились пациенты с пневмонией?— Из районов и других городов республики. Поток больных просто громадный. Происходит что-то непонятное, какая-то вспышка вирусной пневмонии. Вроде поступали плановые пациенты, которые болели какими-то своими заболеваниями. И вдруг у них — высокая температура. Мазки мы могли брать только на банальные, уже известные виды гриппа. На коронавирус мазки не брали.—​ Что происходило дальше?— Количество заболевших пациентов все увеличивалось. Особенно много больных пневмонией стало в гематологическом отделении. Туда поступают тяжелые пациенты — с лейкозами, например. И к таким тяжелым заболеваниям присоединяется пневмония. А точных причин осложнений мы, лечащие врачи не знаем, до нас этого никто не доводит. Далее, заболело уже очень много сотрудников. Сегодня, 7 апреля увезли девятерых в инфекционную больницу. Вчера — пятерых, в том числе, в тяжелом состоянии.Сейчас в больнице в карантине находится более 500 сотрудников и более 600 пациентов. Мы продолжаем выполнять свои обязанности, лечить больных.—​ Где же разместилось столько сотрудников?— У нас больница большая, разместились кто где. Я, например, сплю в своем кабинете. Кто-то — в комнате дежурного врача, кто-то – еще где-то… Санузлы — естественно, общие. А помыться вообще негде, душевых для нас нет.Обещали обеспечить нас всем необходимым — полотенцами, салфетками и прочим, но пока еще не обеспечили. Целый день сегодня составляли списки наших потребностей и пока этим все ограничилось (как сообщили СМИ, во вторник медработников бесплатно накормили обедом и ужином одна из сетей городских кафе).—​ Как сейчас защищены ваши медики от инфекции?— По действующим нормативам мы были обеспечены защитными средствами. Есть головные уборы, простые одноразовые маски, перчатки, спиртовые салфетки и санитайзеры.—​ И все?— В приемном покое есть противочумные костюмы, но мы-то ими не обеспечены, как и респираторами 3-й степени защиты. Защитных очков тоже нет. Хотя наше руководство не так давно заявляло — мы всем обеспечены, уж где-где, а у нас все есть…—​ Как восприняли объявление о карантине сотрудники больницы?— Когда нам это объявили, мы конечно были в растерянности — кому же хочется оставаться запертым на две недели. И тут мы глядим — в окно с первого этажа удирает часть сотрудников из вспомогательных подразделений.—​ То есть, это нашумевшее видео, которое распространялось в СМИ и соцсетях, оно реальное? (6 апреля в Интернете появилось видео о том, как предположительно сотрудники администрации больницы покинули здание из окна на первом этаже. Главврач больницы заявила в СМИ, что через окно переносили компьютеры для удаленной работы, добавив, что путь через окно предполагал "меньше контактов". Следственный комитет России заявил, что лица, "распространившие несоответствующие действительности сведения, будут установлены, и их действиям будет дана правовая оценка". —​ ред.)— Абсолютно! Я читала, как прокомментировал это главврач, и хочу заметить — стало быть, они могут работать на дистанционке, а мы, значит, должны оставаться здесь?— Какое настроение сейчас у изолированных сотрудников?— Мы притерпимся к неудобствам, для нас это не главное. Мы работаем и лечим больных. Но не надо нас, врачей обвинять в том, что произошла такая вспышка внутрибольничной инфекции. У нас до последнего дня, еще в понедельник поступали пациенты, хотя уже в воскресенье, 5 апреля было известно о том, что умерла пожилая женщина, у которой обнаружили коронавирус. В тот же день приезжала дезстанция, обрабатывала полностью всю больницу. Так что все знали, какая у нас ситуация. Для чего же надо было выводить в последующие дни такое количество сотрудников на работу и продолжать плановую госпитализацию?Нам сейчас, конечно, и обидно, и тревожно, мы не знаем, как дальше быть. Помимо того, что мы боимся и за себя, мы еще беспокоимся за пациентов.Буквально, на глазах заболевают новые сотрудники, у новых больных появляется пневмония. Мы должны сейчас вместе, солидарно работать, а не перекидывать вину с больной головы на здоровую. И не скрывать, не замалчивать истинное положение дел.В ночь на 8 апреля вокруг РКБ им. Куватова началась сплошная дезинфекция улиц и прилегающих территорий средством "Этоксамин". По данным уфимской мэрии, было продезинфицировано порядка 220 000 квадратных метров площади.Видео работ разместил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров, сопроводив его репликой: "Всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить..."Первые сообщения о том, что РКБ им. Куватова может закрыться на карантин, появились в СМИ еще 5 апреля. На следующий день стало известно, что больница закрывается на жесткий двухнедельный карантин, пятеро врачей и двое пациентов госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Информацию подтвердили сотрудники больницы в телеграм-каналах.В этот же день в соцсетях стали появляться сообщения, что в РКБ накануне скончалась пожилая женщина с установленным диагнозом заражения вирусом COVID 19. На следующий день, 7 апреля этот факт подтвердил глава республики Радий Хабиров.​ Хабиров также сообщил, что "установлен ещё один носитель Ковид-19, это женщина, прибывшая из Турции". Таким образом, на 7 апреля в Башкортостане насчитывалось 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией."Хочу обратить ваше внимание, что в ближайшее время резко увеличится количество тестов на Ковид-19, что, естественно, даст математическое увеличение числа заражённых. Наша задача соблюдать режим самоизоляции и продолжать готовить систему здравоохранения к возможной максимальной нагрузке", — заявил глава Башкортостана.Факт введения в РКБ им. Куватова карантина подтвердила и главврач больницы Эльза Сыртланова, отметив, что у двоих госпитализированных сотрудников первый тест на коронавирус дал отрицательный результат. О положительных результатах тестов у медработников и пациентов Сыртланова ничего не сообщила.На брифинге 7 апреля министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин заявил, что тесты на коронавирус взяты уже у 500 человек и весь персонал больницы "будет обследован на 100 процентов". Он добавил, что обследование "будет проходить не однократно, а несколько раз, в соответствии с предписанием главного санитарного врача — даже если у сотрудника первый тест покажет отрицательный результат, на десятые сутки ему проведут повторный забор и тестирование".Забелин также сообщил, что у изолированных сотрудников больницы "есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также необходимое количество лекарственных препаратов для продолжения лечения пациентов, которые находятся в стационаре". Министр заверил, что для медработников организованы необходимые места для отдыха и питание.Забелин также признался, что диагноз заражения COVID 19 умершей пациентки стал для них "неожиданным".Отвечая на вопросы журналистов, наблюдался ли в последнее время всплеск заболеваний пневмонией, министр заявил, что нынешняя статистика по данному заболеванию "соответствует аналогичным периодам в 2018 и 2019 годах". (Между тем, в конце 2019 года республиканские СМИ отмечали существенный рост смертности от пневмонии в регионе).В тот же день независимый профсоюз медработников "Альянс врачей" опубликовал в соцсетях письмо без подписи, пришедшее в организацию из Башкортостана (по всей видимости, письмо прислал один из медработников больницы; дата составления и отправки в письме не указана, но можно предположить, что оно было составлено не позднее 6 апреля. — ред.). В письме сообщалось, что в РКБ им. Куватова "в двадцатых числах марта одновременно у нескольких пациентов отделения гематологии развилась неясная двусторонняя пневмония… в те же дни появились случаи пневмонии в отделении реабилитации, которое находится на том же этаже… у сотрудников отделений реабилитации и гематологии стали наблюдаться явления ОРВИ".Через несколько дней, по словам автора письма, "пневмонию дигностировали в ЛОР-отделении, в отделении неврологии… число пациентов и врачей с признаками ОРВИ шло на десятки", однако, администрация долгое время не принимала никаких мер; брать мазки на новый вирус сперва, запретили, затем стали брать, но результаты "были утеряны" и мазки пришлось брать повторно."Пациенты (по сути, контактные) десятками выписываются из РКБ каждый день и разъезжаются по всей республике! Не приведет ли такое отношение руководства РКБ к развитию "итальянского сценария" распространения инфекции в республике?" — говорится в завершении обращения.