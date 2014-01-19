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Кремлевский Скрудж

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Путин верен себе. Он ничего никому не объясняет. Ни перед кем не отчитывается. Почему до сих пор в аптеках нет масок, перчаток, антисептиков и т. д., когда они будут? Почему их, черт возьми, не раздают бесплатно, это же копеечное для бюджета дело… Когда, наконец, сможет пройти тест любой желающий? Сколько у нас врачей, занятых борьбой с коронавирусом, каков коечный фонд? Сколько исследователей-вирусологов и лабораторий решают проблему, и каковы результаты их работы?

Кремлевский Скрудж


Серьезные общие меры по поддержке населения и бизнеса снова не применяются и заменяются точечными со многими условиями. Врачи, семьи с детьми, официальные новые безработные – все это отлично и отчасти сильно запоздало. Но как жить остальным людям? Пенсионерам? Самозанятым? 15-20 миллионам, занятым в неформальном секторе экономики? Им — никакой помощи? Они — люди второго сорта?

Когда волонтеры вместо агитации за Конституцию придут к старикам, которым выходить из дома опаснее для жизни, чем прочим людям? Дадут им средства гигиены, на которые у тех нет денег?

У нас есть, говорит президент, «солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов». Сколько из этих денег будет использовано и на какие цели?

Какого еще «черного» дня, «чернее» сегодняшнего ждет президент и почему не использует все доступные способы помочь людям и бизнесу? Ведь, судя по его словам, именно сейчас — в ближайшие 2-3 недели – будет пик эпидемии.

Но опять — никакого освобождения бизнеса от налогов, аренды, компенсации зарплаты, выплачиваемой сидящим дома (по решению Путина) людям.

Ничего. Все только в долг, все только за свой счет. А правительство еще подсуетилось и будет требовать под эти долги (свыше 6 мес.) обеспечения недвижимостью или банковскими гарантиями… Ощущение, что вместо помощи бизнес откровенно грабят.

Мы понимаем всю степень безразличия демонстрируемой российской элитой и властью к своему народу. Мы уже даже не взываем к совести или милосердию… Бесполезно.

Но, давайте хотя бы подумаем чисто рационально.

Доходы большинства людей резко упали, а расходы, возможно, выросли (лекарства, средства гигиены и т.п.). То же касается и бизнеса, малого и среднего — ведь он не получает живые деньги в помощь, а, наоборот, загоняется в долговую кабалу на годы вперед. Какой спрос в экономике будет при таких условиях? Вы не понимаете, что она сейчас штопором, в свободном падении, летит вниз, а восстанавливаться ей будет не на что — ни у кого нет денег.

Сегодняшней жадностью власть обрекает страну на долгие годы тяжелого и очень медленного восстановления. С учетом и так уже потерянных 10-х годов (когда экономика росла чисто символически, с темпом менее 1% в год) — это будут потерянные для страны десятилетия. Скупой платит дважды…

Дилемма, которую видят сегодня многие, — как соблюсти карантин и не дать экономике сильно упасть. Но это — ложная дилемма. На самом деле можно соблюсти карантинные меры и поддержать экономику, это не противоречит одно другому. И так делают почти все развитые страны. Надо только власть имущим придушить в себе гадостную жадность, привычку не давать денег, если кто-то ни приставил к горлу нож, перестать смотреть на людей как на дармоедов и мародеров…

Вот что надо сделать: надо завалить экономику деньгами. Тогда люди и бизнес переживут карантин с минимальными потерями, и экономика быстро восстановится.

Главное препятствие в борьбе с вирусом — даже не глупость или непредусмотрительность.

Главный грех властей в сегодняшней ситуации — жадность. У власти в запасе сегодня почти 18 трлн рублей в бюджетных резервах. Не хотите помогать людям из презренной жалости — так помогите хотя бы из голого и циничного расчета.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.04.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Б....! Нет, матерится не обучен. Так вышло. Поэтому скажу так - успокоил. Выдержали печенегов, кипчаков, а еще раньше злобных сволочей из соседней пещеры. Выдержим и на этот раз. А кто не выдержит - не из наших. А наши выдержат.



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  • 2 | 09.04.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То же касается и бизнеса, малого и среднего — ведь он не получает живые деньги в помощь, а, наоборот, загоняется в долговую кабалу на годы вперед.
==============================
Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей показал, что 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек.
Если оценки ТПП сбудутся, закроются полностью или на время половина малых и средних предприятий — всего их в России чуть больше 6 млн, в них работают 15 млн человек. Если 8,6 млн потеряют работу, безработица в стране вырастет с восхваляемых 4% до ужасающих 14%.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР).
- 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск;
- порядка 50% перевели людей на неполный день с понижением зарплаты, 20% планируют сделать это в ближайшее время;
- треть бизнесменов планируют собираются провести сокращения;
- в 16% компаний сокращения уже прошли.
Главный удар, как ожидается, примут на себя сферы торговли и услуг, транспорта и строительства. Их сотрудники уже попали в непростую ситуацию: доходы сократились, а банки не дают им кредиты – слишком рискованно.



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  • 3 | 09.04.2020, 10:45 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39870 | Рейтинг: +5189,2
2 | 09.04.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован

Главный удар, как ожидается, примут на себя сферы торговли и услуг, . Их сотрудники уже попали в непростую ситуацию: доходы сократились, а банки не дают им кредиты – слишком рискованно.
=
============================================================
==...Не думаю.Торговля-двигатель прогресса и любой удар выдержит.
А вот услуги -согласен. всякая шушера типа массажных, тату и косметических салонов, продляющих "вечную молодость", пойдут ко дну. И это справедливо. Наживаться на туфте больше не придется. А то у меня под боком открылся салон красоты. Предлагают шугаринг "всего" за 800 р.! Поинтересовался= оказывается, это выдирание волос на ногах.



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  • 4 | 09.04.2020, 11:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
Почему до сих пор в аптеках нет масок, перчаток, антисептиков и т. д., когда они будут? Почему их, черт возьми, не раздают бесплатно, это же копеечное для бюджета дело…
____________________________________________
Сколько справедливых вопросов.
Справедливых и вызывающих недоумение.
Но о недоумении чуть позже.
А пока - почему не задаётся самый главный вопрос - сколько у нас умерло людей от коронавируса?
И сухая статистика - сколько умерло у нас, сколько в других развитых странах. Мы же развитая страна? Или отсталая?
Кто кому и какую помощь оказал в борьбе с коронавирусом?



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  • 5 | 09.04.2020, 11:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Теперь, почему вопросы вызывают недоумение.
Разве либерасты не кричали, что зачем нам что-то производить, если мы можем купить дешевле? Кричали. Недавно один пользователь этого сайта даже про курицу пример приводил.
Ну так, сколько нам продали масок, перчаток, антисептиков? Дешевле и качественнее?
А случись что похуже этого коронавируса, нас засыпят продовольствием, лекарствами и прочим?



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  • 6 | 09.04.2020, 11:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Ну так и знала - что либерасты во всем уже 20 лет, как виноваты!

19 янв 2014, 15:08

В.Путин подтвердил, что он "настоящий либерал"
Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов". Российский лидер заявил об этом в ответ на вопрос журналиста о том, являются объявленные перед Олимпиадой в Сочи амнистии действительными либеральными усилиями в рамках политики РФ.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5
bf4



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  • 7 | 09.04.2020, 11:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну и наконец, про запас.
Это я так скромно умалчиваю о 18 триллионах.
Только на этом сайте, многократно предлагалось на что пустить (читай, спустить) эти 18 триллионов.
Вот не дают эти деньги покоя либерастам, так и хотят их освоить (Путин более цинично заметил - украсть).
Что, сейчас катастрофа, хуже некуда, чтобы начать осваивать эти деньги на закупки масок и перчаток?
Кто сказал, что дальше не случится что-то, более плохое?
Да, я согласен, что деньги не должны просто лежать. Надо их (часть, конечно) вкладывать в производство. Но опять же, либерасты.
Во-первых, своруют.
Во-вторых, а зачем нам производство, если это уже делают где-то и мы можем купить это дешевле, чем производить сами.



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  • 8 | 09.04.2020, 11:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
Либерасты нам морочат голову уже более тридцати лет.
И нигде, ни в одной сфере не смогли что-то создать.
Только развалили.



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  • 9 | 09.04.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Социально ответственные коммерсанты отправили своих работников в неоплачиваемые отпуска или уволили, а денег требуют с удвоенной силой. Им почему-то неприятно, что государство будет помогать этим уволенным напрямую.



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  • 10 | 09.04.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Американский бизнес "сожрал" госпомощь в 350 миллиардов долларов за 3 дня. Или всё-таки не он?

Или всё-таки не бизнес "сожрал", а канули эти сотни миллиардов долларов внутри банков, которые были допущены к кредитованию малого бизнеса?

Ведь не просто так недавно ФРС США ввело в действие новые правила в рамках "раздачи денег" через механизм количественного смягчения (QE), согласно которому банки, через которые проходят свеженапечатанные доллары от американского центрального банка, не несут никаких рисков и ответственности за дальнейшую судьбу этих денег. Получив, конечно, свой процент малый.

Так вот. Американская газета The Washington Post пишет, что 350 миллиардов долларов, направленные в банки для кредитования американского малого бизнеса закончились...всего за 3 дня! Министр финансов США в срочном порядке запрашивает у Конгресса ещё 250 млрд. долларов для помощи малому бизнесу.

А самое интересное знаете что? Данные о том, сколько контор действительно получили вышеуказанную помощь отсутствуют. Их просто нет. Есть только данные, что 250 тысяч малых предприятий из 30 миллионов (!!!) планировало воспользоваться помощью на 70 млрд. долларов. Это меньше 1% от всех малых предприятий в США. Данных о помощи нет, куда ушли деньги данных тоже нет, но надо запихивать в утробу американской финсистемы следующие 250 млрд. долларов.

Кстати говоря, малые предприятия могут эти деньги в случае чего не возвращать: невозвраты американским банкам покроются из американского госбюджета.

Итого: 600 млрд. долларов с госгарантией ушли в коммерческие банки США. Точный адресат использования этих денег пока не известен.



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  • 11 | 09.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Гэбёшки активировались...



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  • 12 | 09.04.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Нарушения ранее выявили власти в работе дома престарелых, который вчера горел на западе Москвы
При пожаре погибли 4 и пострадали 16 человек.

Дом престарелых «Третий возраст» работает больше семи лет. Это трёхэтажный коттедж, приспособленный для ухода за стариками и инвалидами, многие из которых прикованы к постели, пишет Коммерсант. Частный пансионат, открытый в бывшей деревне Мякинино в районе Кунцево Роспотребнадзор проверял полгода назад и нашёл нарушения. Отмечалось, что в здании нет приёмно-карантинного отделения с изолятором, выявили недочёты и в работе прачечной, пишет интернет-издание МБХ Медиа со ссылкой на информацию базы СПАРК-Интерфакс. Оттуда же следует, что один из совладельцев дома престарелых бывший глава РУСАДА и экс-министр здравоохранения Татарстана Рамил Хабриев. Пожар произошел вчера вечером в котельной, расположенной в подвале. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил о хлопке. Больше полусотни пожилых людей были эвакуированы, рапортовали позже в МЧС. В больнице остаются 15 пострадавших, все в тяжелом состоянии, четыре человека на искусственной вентиляции легких, сообщает Интерфакс. Есть погибшие. Очевидцы рассказали телеканалу РЕН о панике при пожаре. Возбудили уголовное дело, за тем как его расследуют, лично следит прокурор Москвы Денис Попов.

Услуги дома престарелых, в котором произошёл пожар, были далеко не дешёвыми — день пребывания там стоил от тысячи шестисот рублей, отмечают Коммерсант и Baza.

Взрыв паров топлива мог стать причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы
К этому могло привести нарушение технологического процесса и несоблюдение правил безопасности при попытке устранить неисправность, – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, при взрыве погиб работник котельной, а также трое постояльцев. 16 человек были госпитализированы. Данное учреждение – частное. В нем находятся в основном малоподвижные люди с ограниченными возможностями.
____________________________________
Хромая лошадь, Зимняя вишня, Третий возраст...
Почему мне кажется, что Рамил Хабриев - не ответит как дОлжно за смерть четверых(и более) человек? Посадят очередного стрелочника... Правда кочегара уже не посадить - но всю вину спишут на него.
Мёртвые сраму не имут...



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  • 13 | 09.04.2020, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14303 | Рейтинг: -2059,6
Кухарка, а Колотун сегодня выйдет гулять?



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  • 14 | 09.04.2020, 13:37 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39870 | Рейтинг: +5189,2
6 | 09.04.2020, 11:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67798 | Рейтинг: +11994
Ну так и знала - что либерасты во всем уже 20 лет, как виноваты!
В.Путин подтвердил, что он "настоящий либерал"
------------------------------------------------------------
------------------------------
11 | 09.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
Гэбёшки активировались...
=========================================================
... Не "гебешки" , а провокаторша активизировалась. За то, что она нас провоцирует , выявляет "неблагонадежных", потом отчитывается и получает бабло.
...Поп Гапон по сравнению с ней, малое дитя.
Не верьте "смотрящей"!Посылайте её на три буквы.



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  • 15 | 09.04.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.04.2020, 10:45 | Автор: юнг
Публикации: 159 | Комментарии: 39865 | Рейтинг: +5187,9
Предлагают шугаринг "всего" за 800 р.! Поинтересовался= оказывается, это выдирание волос на ногах.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! В таких салонах ещё и гименопластику (восстановление девственной плевы) могут сделать! Ну очень необходимая услуга! Очень Опытный



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  • 16 | 09.04.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.04.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67801 | Рейтинг: +11992,4
Гэбёшки активировались...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Опять видения пошли у тебя! Если бы они активировались, то ты давно бы в подвале сидела! В том-то и дело, что спят они! Очень Опытный



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2

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  • 17 | 09.04.2020, 14:46 | Автор: Накось
    Публикации: 0 | Комментарии: 824 | Рейтинг: +99,2
Главный грех властей в сегодняшней ситуации — жадность. У власти в запасе сегодня почти 18 трлн рублей в бюджетных резервах. Не хотите помогать людям из презренной жалости — так помогите хотя бы из голого и циничного расчета.
===
Да!!!
Надо раздать, прям в рулонах, всё бабло людЯм.
Тогда буханка хлеба будет стоить метра полтора, а мясо не меньше пятнадцати.



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  • 18 | 09.04.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если деньги раздать людям, то они пойдут в магазины,а их там будут ожидать обновленные ценники. Круговорот денег в природе. Нужны не рекомендации правительства по сдерживанию цен, а жесткое государственное регулирование ценовой политики



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  • # 19 | 09.04.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 09.04.2020, 15:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4095 | Рейтинг: -323,9
салон красоты. Предлагают шугаринг "всего" за 800 р.! Поинтересовался= оказывается, это выдирание волос на ногах.
_________
Пусть Ирек сделает шугаринг на жопу.



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