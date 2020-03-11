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Печенеги, собачки и крокодил Гена

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Когда В.А. Мау еще не был ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а был молодым перспективным доктором наук, он сделал самое известное открытие своей жизни. Среди специалистов открытие известно как Второй закон Мау. (Первый закон открывать ему было недосуг, он сразу начал со Второго).

Печенеги, собачки и крокодил Гена


Закон звучит примерно так. «Если, глядя на загадочные действия высшего руководства, вы не можете определить – это оно сдуру или перед нами часть Великого Хитрого Плана, то правильный ответ будет: сдуру». Завистники говорят, что это не самостоятельный закон, а лишь частное следствие из леммы про Бритву Оккама, но не будем опускаться до уровня завистников.

Народные аналитики, глубоко разбирая последнее Послание В.В. Путина, справедливо обратили внимание на половцев и печенегов. При опять оставшихся за кадром якобы неразумных хазарах – что характерно. Сразу был вычислен и апокрифический источник в лице адвоката Плевако. После чего расследование затормозилось – как раз перед развилкой Второго закона.

С одной стороны, в Послании и правда обратить внимание больше не на что. Разве что на прибавку жалования врачам (давно пора!) и на революционное разрешение продлевать права и паспорта без обычного геморроя.

С другой стороны, известен столь же апокрифический феномен «собачки Бенуа», которую художник якобы изображал на театральных эскизах перед обсуждением с заказчиками. Поскольку визуальные решения были, мягко говоря, нетривиальными, обсуждения часто шли на повышенных тонах.

Художник был тверд и к концу спора уставшие критики для сохранения лица восклицали: «А собачка-то ваша здесь с какой радости??» «Ваша правда; собачку, так и быть, уберу» — смиренно соглашался живописец. И стороны расставались, довольные друг другом.

Итого. Половецкие пляски в исполнении В.В. Путина – это часть Великого Хитрого Плана в стиле «собачки Бенуа» с предсказуемым разоблачением Плевако и тайными намеками для «тех, кто понимает» — или просто сдуру? Второй закон сомнений не оставляет.

Оно и правильно! Ежели из текста убрать половцев с печенегами, что там останется, кроме по умолчанию признанной неэффективности вертикали, которую мы с крокодилом Геной и В.В. Путиным так долго строили, строили, и вот, наконец построили?

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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обратить внимание больше не на что. Разве что на прибавку жалования врачам (давно пора!)
===============================
В разгар пандемии, на одни только бордюры в Москве собираются выделить 19,3 миллиарда рублей, это больше чем на материальную поддержку всех медиков борющихся с короновирусом. Мэрия Москвы заключила контракт на 3,2 миллиарда со структурой группы «Крост» Алексея Добашина — доверенного лица Сергея Собянина и Владимира Путина на выборах. В плане-графике закупок госучреждения «Автомобильные дороги» есть еще пять будущих тендеров.
Вот так и живем….



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  • 2 | 09.04.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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То что мы сейчас имеем по короновирусу виновато высшее руководство страны .В мире вспышка-мы принимаем самолеты,туристов ,отправляем своих идиотов .Если бы с 1 февраля закрыли границы-мы бы не разваливали бы сейчас экономику и не сидели по домам .Обработать поступающее из-за границы вагоны проще .чем обрабатывать города .лечить и тд



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  • 3 | 09.04.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
А вот почитайте Шепелина:

С эпидемией борются враньем и лестью
АВТОР
Илья Шепелин
ведущий программы Fake News на «Дожде»

Читаю свежую стенограмму общения президента с чиновниками от науки. И волосы на всем теле становятся дыбом, кажется, что сейчас на потолок легко вскочу.

Путин просит ученых поделиться советами, как бы победить коронавирус. Первым дает слово главе центра эндокринологии при Минздраве, Ивану Дедову. И Дедов зарядил — уж будь здоров. Это музыка, советую читать под «Полет валькирий» Вагнера.

— Уважаемый Владимир Владимирович!
Я убеждён абсолютно, что Россия выйдет с минимальными потерями из этой очень сложной ситуации. Залогом такой веры, моего убеждения является то, как сегодня построена очень взвешенная, хорошо просчитанная политика государства и Правительства в этой очень сложной ситуации, сложной экономической и сложной, конечно, гуманитарной…

...Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность, это очень важно. Я понимаю сонм проблем, которые, как айсберг внизу, приходится решать команде Правительства, Президенту. Но потом ведь нужно выйти к людям и надо им сказать. И так, как обратился дважды Владимир Владимирович. Он нашёл тональность разговора, когда он обращается к нам, врачам, обращается к волонтёрам, он обращается к молодёжи, он обращается к ветеранам: давайте вместе, только вместе мы можем решить эту действительно очень сложную для страны сложившуюся ситуацию…

...И при этом, Владимир Владимирович, слышится Ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами.

В итоге так ничего и не посоветовал по поводу борьбы с коронавирусом, но предложил всегда сохранять оптимизм.

Ну и давайте тут не обойдемся без классического видео на тему.

https://youtu.be/jc7H9iF0lsY

А потом мы еще удивляемся, как Путин и правительство периодически принимают настолько ущербные решения, которые вредны решительно всем — даже тем, кто их принимает. А вы посмотрите, кто их окружает.

Правда, этот Дедов, оказался научным руководителем Марии Воронцовой, предполагаемой второй дочки Путина. Так что, можно сказать, практически член семьи. Он позволить себе теплые слова в этой ситуации позволить может.

Но и остальные не подкачали. Следом выступал выступал глава института «Микроб». Шутки о встрече Путина с микробами оставим кому-нибудь другому. Тем более, наверняка, в своем деле это люди достойные, но система заставляет выслуживаться. Правда, цитату главы «Микроба» приведу:

— Начать я хотел с того, чтобы процитировать Вас. 4 февраля, встречаясь с молодёжью в городе Череповце, (там присутствовала) сотрудница нашего института, и Вы ей ответили, что да, Россия, Советский Союз располагали специалистами высокой компетенции, которые позволяли бороться с эпидемиями, с пандемиями, и накопленный опыт реализуется сегодня. Замечательные слова, полностью мы их поддерживаем и разделяем

И вправду замечательные слова.

А дальше был глава центра вирусологии «Вектор» Максютов. И он попросту спокойно наврал, не моргнув глазом:

— В нашем центре первый геном вируса был расшифрован ещё 20 февраля текущего года. А на настоящий момент определены геномные последовательности 55 вирусных изолятов, циркулирующих в Российской Федерации.

И это попросту ложь, которую слышали и понимали все остальные собравшиеся. Они же разбираются в науке, стало быть, понимают, что это вранье. Но никто господина Максютова не одернул. Не сказал, что его слова могут создать ложную картину мира. Хотя для них это была очевидная вещь. Но также — в порядке вещей — наврать начальству, которое и так не очень в теме, авось, прокатит.

Тут надо пояснить: вся мировая наука бьется над секвенированием, расшифровкой, коронавируса. И все успешные исследования публикуются в открытом доступе, ученые делятся ими друг с другом. Полнота сведений может привести к решению проблемы. Сейчас миру явлено более 3000 (трех тысяч) расшифрованных последовательностей коронавируса.

И пока известно лишь об одном удачном опыте секвенирования коронавируса в России, а не о 55. Более того — это вовсе не достижение «Вектора». Это заслуга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

У биоинформатика Михаила Гельфанда в комментариях почитайте, как ученые обсуждают совещание у Путина.

Сергей Кабанов такое сравнение приводит:

— Представьте себе, что горит многоэтажный дом и в нем люди. У пожарника нет лестниц, нет воды, и нет обмундирования. И вот он докладывает градоначальнику: «Мы громче других умеем включать сирену! А также измерять температуру пламени с помощью инфракрасного термометра». Но на самом деле даже этого они не умеют делать.

И ведь это представители науки с Путиным сидели. Люди с достоинством вроде бы как.

А можете себе только вообразить, что там плетут какие-нибудь генералы, чиновники с чугунными лбами и всякие государевы нефтяники.

И все бы это было ничего. Если бы не пришлось нам жить в эпоху бедствия, которое все проблемы увеличивает кратно. А главная проблема — вертикаль власти, по которой наверх поступают в основном лесть и вранье.

А что ему там втюхивают генералы ФСБ? Какие ему новости приносят в красных папках.



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  • 4 | 09.04.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Потомки печенегов обрадовались, что их предков упомянул президент и теперь каждый из них считает делом чести отметиться в печати.



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  • 5 | 09.04.2020, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Ой! А у печенегов есть потомки? И кто они?
А! Нашла - это наши башкиры рода юрматы.(Ну кроме гагаузов и бечен.
Вот ведь хады! Ату их, ату!

Щас мы еще и с половцами разберемся, которые вытеснили отсюда печенегов, не всех, видимо....
А! Так это вообще - татары...
Оптать - кругом враги! Но мы всех победим!



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  • 6 | 09.04.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закон звучит примерно так. «Если, глядя на загадочные действия высшего руководства, вы не можете определить – это оно сдуру или перед нами часть Великого Хитрого Плана, то правильный ответ будет: сдуру».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ой тупые либерасты насмешили, ой насмешили! День прожит не зря! Мау этот закон вывел тогда, когда он у Гайдара работал, видимо глядя на Ельцина и на Гайдара! Ой насмешили, ой насмешили! Очень Опытный



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  • 7 | 09.04.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.04.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67794 | Рейтинг: +11994
Сергей Кабанов такое сравнение приводит:

— Представьте себе, что горит многоэтажный дом и в нем люди. У пожарника
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Пожарные тебе морду бы набили, если бы ты их в глаза пожарниками назвал! Очень Опытный



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  • 8 | 09.04.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.04.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67794 | Рейтинг: +11994
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А в США не льстят и не врут, только мрут! Очень жалко простых заболевших пиндосов, как и заболевших из других стран! И запомни, что без админа ты никто и зовут тебя кухарка! Очень Опытный



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  • 9 | 09.04.2020, 12:46 | Автор: natall
    Публикации: 593 | Комментарии: 322 | Рейтинг: +106,2
Минус, конечно же



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  • 10 | 09.04.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
Пожарные тебе морду бы набили, если бы ты их в глаза пожарниками назвал! Очень Опытный
___________________________________
КГМ - коронавирус головного мозга.... морду всем 146 миллионам бить будут?л
Кто их иначе-то называет? Ну вот нихера ни разу от людей не слышала, чтобы их кто-то(не в прессе) назвал "огнеборцами"))))))))))))))



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  • 11 | 09.04.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.04.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67797 | Рейтинг: +11994
Пожарные тебе морду бы набили, если бы ты их в глаза пожарниками назвал! Очень Опытный
___________________________________
КГМ - коронавирус головного мозга.... морду всем 146 миллионам бить будут?л
Кто их иначе-то называет? Ну вот нихера ни разу от людей не слышала, чтобы их кто-то(не в прессе) назвал "огнеборцами"))))))))))))))
==================
Тех, кто борется с огнём, правильно называть "пожарными", а "пожарниками" на Руси звали погорельцев.



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  • 12 | 09.04.2020, 13:27 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9805 | Рейтинг: -760,1
1 | 09.04.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обратить внимание больше не на что. Разве что на прибавку жалования врачам (давно пора!)
===============================
В разгар пандемии, на одни только бордюры в Москве собираются выделить 19,3 миллиарда рублей, это больше чем на материальную поддержку всех медиков борющихся с короновирусом. Мэрия Москвы заключила контракт на 3,2 миллиарда со структурой группы «Крост» Алексея Добашина — доверенного лица Сергея Собянина и Владимира Путина на выборах. В плане-графике закупок госучреждения «Автомобильные дороги» есть еще пять будущих тендеров.
Вот так и живем….
+++++++++++++++++++++++++++++++
Мне, жителю Зеленграда, Административного округа Москвы, без вины стыдно за такое блядство, и оно меня своим наглым воровством просто затрахало. И просто затруднениями движения тоже, а к этому ещё добавляются старания ЦОДД- центра деорганизации дорожного движения.
Кстати, в прошлом годЕ, Уфимский "Башкирский камень" (Бляха-муха в Башкортостане даже камни становятся башкирскими) участвовал в бордюризации Москвы, поставляя башкирский камень на бордюры.

PS. А чего по печенегам и половцам возбудились мне как-то не понятно. Мне с самого детства объявляют, предъявляют монголо-татарское иго.
И Путин, в общем-то, ничего крамольного не сказал, а только о том, что история наша, это не розовые фантики. Между прочим, он же, Путин, и причём уже не единожды, сказывал, что ещё надо посмотреть на чьёй стороне в Куликовской битве было больше татар.



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  • # 13 | 09.04.2020, 13:44 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39870 | Рейтинг: +5189,2

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  • 14 | 09.04.2020, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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иРИК А КАК ПЕРЕВОДИТСЯ ТАТАРСТАН?



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  • 15 | 09.04.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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В разгар пандемии, на одни только бордюры в Москве собираются выделить 19,3 миллиарда рублей
-------------------------------
Поддержка бизнеса. И сколько рабочих мест и семей будут с зарплатой.



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  • # 16 | 09.04.2020, 14:20 | Автор: юнг
    Публикации: 159 | Комментарии: 39870 | Рейтинг: +5189,2

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  • 17 | 09.04.2020, 14:26 | Автор: Накось
    Публикации: 0 | Комментарии: 824 | Рейтинг: +99,2
Современные ученые считают тюркский язык искусственным языком, который объединил разные так называемые тюркские народы, поскольку тюрок как народности нет в природе.



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  • 18 | 09.04.2020, 14:27 | Автор: Накось
    Публикации: 0 | Комментарии: 824 | Рейтинг: +99,2
Принято считать, что "Повесть" закончена "мудрым" летописцем Нестором в 1106 г. По мнению современных исследователей Нестор "творил" свою историю в ХVI или в ХVII в.

Серьезные учёные Мауро Орбини, А. И. Лызлов и др., располагавшие большим количеством древних русских, польских и литовских летописей и западно-европейских хроник, ни словом не упоминают о "великом" Несторе, который творил в ХII в., и о котором они не могли бы не знать в ХVI-ХVII вв.

Это ещё одно доказательство, что он "творил" позже них.

Татищев был невероятно удивлён, что митрополиту Киевскому Петру Могиле, жившему в XVI в, известному знатоку и собирателю древностей, "Несторова летопись незнаема была".

Поскольку правленая история сочинялась позже, историки той поры ничего не знали и о татаро-монгольском иго на Руси.



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  • 19 | 09.04.2020, 14:27 | Автор: Накось
    Публикации: 0 | Комментарии: 824 | Рейтинг: +99,2
Современные источники свидетельствуют, что основное население "Половецкого поля" и в 12-м столетии продолжали составлять все те же русы-сарматы-аланы, что и прежде.

Об этом в один голос говорят все авторитетные славянские историки 15-17вв,, пользовавшиеся не дошедшими до нас, уничтоженными врагами славян летописями.

Так, польские историки Мартин Вельский и Матвей Стрыйковский прямо утверждают о РОДСТВЕ ХАЗАР, ПЕЧЕНЕГОВ И ПОЛОВЦЕВ СО СЛАВЯНАМИ.

Напомним, что в 15-17вв. Польша, Белоруссия и Украина входили в состав единого государства "Великого княжества Литовского и Русского".

Неужели официальные историки этого государства были хуже осведомлены о происхождении и родстве его народов, чем позднейшие русофобы?



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  • 20 | 09.04.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народные аналитики, глубоко разбирая последнее Послание В.В. Путина, справедливо обратили внимание на половцев и печенегов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как дипломатично поступил Путин, не упомянув татаро-монгол, а то бы сейчас от их потомков такой визг поднялся! А потомков печенегов и половцев ещё поискать надо, явно много не найдётся! Очень Опытный



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