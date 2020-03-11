Печенеги, собачки и крокодил Гена

Когда В.А. Мау еще не был ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а был молодым перспективным доктором наук, он сделал самое известное открытие своей жизни. Среди специалистов открытие известно как Второй закон Мау. (Первый закон открывать ему было недосуг, он сразу начал со Второго).Закон звучит примерно так. «Если, глядя на загадочные действия высшего руководства, вы не можете определить – это оно сдуру или перед нами часть Великого Хитрого Плана, то правильный ответ будет: сдуру». Завистники говорят, что это не самостоятельный закон, а лишь частное следствие из леммы про Бритву Оккама, но не будем опускаться до уровня завистников.Народные аналитики, глубоко разбирая последнее Послание В.В. Путина, справедливо обратили внимание на половцев и печенегов. При опять оставшихся за кадром якобы неразумных хазарах – что характерно. Сразу был вычислен и апокрифический источник в лице адвоката Плевако. После чего расследование затормозилось – как раз перед развилкой Второго закона.С одной стороны, в Послании и правда обратить внимание больше не на что. Разве что на прибавку жалования врачам (давно пора!) и на революционное разрешение продлевать права и паспорта без обычного геморроя.С другой стороны, известен столь же апокрифический феномен «собачки Бенуа», которую художник якобы изображал на театральных эскизах перед обсуждением с заказчиками. Поскольку визуальные решения были, мягко говоря, нетривиальными, обсуждения часто шли на повышенных тонах.Художник был тверд и к концу спора уставшие критики для сохранения лица восклицали: «А собачка-то ваша здесь с какой радости??» «Ваша правда; собачку, так и быть, уберу» — смиренно соглашался живописец. И стороны расставались, довольные друг другом.Итого. Половецкие пляски в исполнении В.В. Путина – это часть Великого Хитрого Плана в стиле «собачки Бенуа» с предсказуемым разоблачением Плевако и тайными намеками для «тех, кто понимает» — или просто сдуру? Второй закон сомнений не оставляет.Оно и правильно! Ежели из текста убрать половцев с печенегами, что там останется, кроме по умолчанию признанной неэффективности вертикали, которую мы с крокодилом Геной и В.В. Путиным так долго строили, строили, и вот, наконец построили?