Печенеги, собачки и крокодил Гена

Закон звучит примерно так. «Если, глядя на загадочные действия высшего руководства, вы не можете определить – это оно сдуру или перед нами часть Великого Хитрого Плана, то правильный ответ будет: сдуру». Завистники говорят, что это не самостоятельный закон, а лишь частное следствие из леммы про Бритву Оккама, но не будем опускаться до уровня завистников.
Народные аналитики, глубоко разбирая последнее Послание В.В. Путина, справедливо обратили внимание на половцев и печенегов. При опять оставшихся за кадром якобы неразумных хазарах – что характерно. Сразу был вычислен и апокрифический источник в лице адвоката Плевако. После чего расследование затормозилось – как раз перед развилкой Второго закона.
С одной стороны, в Послании и правда обратить внимание больше не на что. Разве что на прибавку жалования врачам (давно пора!) и на революционное разрешение продлевать права и паспорта без обычного геморроя.
С другой стороны, известен столь же апокрифический феномен «собачки Бенуа», которую художник якобы изображал на театральных эскизах перед обсуждением с заказчиками. Поскольку визуальные решения были, мягко говоря, нетривиальными, обсуждения часто шли на повышенных тонах.
Художник был тверд и к концу спора уставшие критики для сохранения лица восклицали: «А собачка-то ваша здесь с какой радости??» «Ваша правда; собачку, так и быть, уберу» — смиренно соглашался живописец. И стороны расставались, довольные друг другом.
Итого. Половецкие пляски в исполнении В.В. Путина – это часть Великого Хитрого Плана в стиле «собачки Бенуа» с предсказуемым разоблачением Плевако и тайными намеками для «тех, кто понимает» — или просто сдуру? Второй закон сомнений не оставляет.
Оно и правильно! Ежели из текста убрать половцев с печенегами, что там останется, кроме по умолчанию признанной неэффективности вертикали, которую мы с крокодилом Геной и В.В. Путиным так долго строили, строили, и вот, наконец построили?
Эхо Москвы
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Печенеги, собачки и крокодил Гена
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