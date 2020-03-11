Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры

Фото гигантских очередей появилось в соцсетях. УМПО возобновил работу, но на входе всем сотрудникам измеряют температуру и дезинфицируют руки. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Уфе. Фото гигантских очередей появилось в соцсетях.На кадрах видно, что о безопасности речи не идет: не соблюдается дистанция в 1,5-2 метра, многие без масок. При этом люди жалуются на холод, снег и длительное ожидание.ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении работают более 24000 человек.