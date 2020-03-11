Книги Сергея Орлова:
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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
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На кадрах видно, что о безопасности речи не идет: не соблюдается дистанция в 1,5-2 метра, многие без масок. При этом люди жалуются на холод, снег и длительное ожидание.
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении работают более 24000 человек.
ПроУфу
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Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры
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