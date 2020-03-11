Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
НОД: Антинародная простит ...

Старая пластинка этой сволочи даже для ватников уже не работает. Смени ...
  Рейтинг: +6  natall

Юрий Фельштинский. Путин ...

Всё верно. Грустно, но это так. Мирно он не уйдёт. Но мы знаем, что на ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Когда органы работают пра ...

Когда не чего сказать людям, всегда подойдет: терроризм, экстремизм, н ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Римма Камалова: «Все ...

В крупнейшем лечебном учреждении Башкортостана — Республиканской клинической ...
  9.04.2020   33000    75

Отличная профилактика и ...

Фото гигантских очередей появилось в соцсетях. УМПО возобновил работу, но на ...
  9.04.2020   17836    8

Печенеги, собачки и ...

Когда В.А. Мау еще не был ректором Российской академии народного хозяйства и ...
  9.04.2020   13294    37

Кремлевский Скрудж ...

Путин верен себе. Он ничего никому не объясняет. Ни перед кем не отчитывается. ...
  9.04.2020   36035    23

«Наши самолеты бороздят ...

Айдар Ахмадиев, журналист. Из Facebook. Черчилль: «Можно обманывать часть ...
  8.04.2020   34043    63

Последние публикации
Римма Камалова: «Все ...

В крупнейшем лечебном учреждении Башкортостана — Республиканской клинической ...
  9.04.2020   23970    75

Отличная профилактика и ...

Фото гигантских очередей появилось в соцсетях. УМПО возобновил работу, но на ...
  9.04.2020   12226    8

Печенеги, собачки и ...

Когда В.А. Мау еще не был ректором Российской академии народного хозяйства и ...
  9.04.2020   13314    37

Кремлевский Скрудж ...

Путин верен себе. Он ничего никому не объясняет. Ни перед кем не отчитывается. ...
  9.04.2020   27205    23

«Наши самолеты бороздят ...

Айдар Ахмадиев, журналист. Из Facebook. Черчилль: «Можно обманывать часть ...
  8.04.2020   32571    63

Откуда у Разумикина ...

Геннадий Разумикин: «Ключи ни у кого не отбирали, можете поехать куда угодно, ...
  8.04.2020   13628    12

Нищий народ в изоляции: ...

Названы самые криминогенные районы Уфы в условиях самоизоляции. Самым частым ...
  8.04.2020   30471    11

А была надежда ...

Стали известны результаты теста Владимира Путина на коронавирус. Недавно ...
  8.04.2020   11600    20

Выживайте как хотите: ...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить ...
  8.04.2020   35773    30

Теперь штрафовать вас ...

Радий Хабиров наделил чиновников полномочиями штрафовать за нарушение режима ...
  7.04.2020   13672    115

Читаемое за месяц
Путинский обнулёж ...

10 марта 2020 года однозначно войдёт в историю России. Сделан ещё один, ...
  11.03.2020   34329    37

Путин — умница! Пипл — ...

Как, наверное, мои друзья и подписчики успели заметить за некоторое количество ...
  11.03.2020   33812    29

Переворот ...

«Государственный переворот» — написано на плакате пикетчиков, собравшихся ...
  11.03.2020   27942    42

Юмадилов дожил до ...

В отношении экс-президента Адвокатской палаты Башкирии возбуждено уголовное ...
  11.03.2020   17779    20

Ничего не произошло ...

Ничего принципиально нового, разумеется, не случилось — ни в историческом ...
  12.03.2020   25929    27

Архив публикаций
Апрель 2020 (45)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)
Январь 2020 (102)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)


Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 18607 | Комментарии: 8
Оценили
0


Фото гигантских очередей появилось в соцсетях. УМПО возобновил работу, но на входе всем сотрудникам измеряют температуру и дезинфицируют руки. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Уфе. Фото гигантских очередей появилось в соцсетях.

Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры


На кадрах видно, что о безопасности речи не идет: не соблюдается дистанция в 1,5-2 метра, многие без масок. При этом люди жалуются на холод, снег и длительное ожидание.

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России. В объединении работают более 24000 человек.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.04.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличная профилактика и дистанция! В Уфе сотрудники УМПО скопились в огромные очереди из-за замера температуры
==============================
Ведь работники не сами изявили желание проверить себе температуру вот таким образом.Кто то это организовал!
Хотелось бы знать ФИО этой мр...зи



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 09.04.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1348 | Комментарии: 67811 | Рейтинг: +11994,9
На прошлой неделе в твиттере ходили подобного рода фото с другого завода - и подвергались критике. Люди толпой стояли перед проходной...

Но у нас в стране - очень сильная сборная планеты по прыжкам на грабли, жаль только соревноваться не с кем - больше таких идиотов не наблюдается НИГДЕ!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.04.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неделю подготавливались к возобновлению работы: закупили один прибор для бесконтактного замера температуры! Ну дебилы! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.04.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мощный тепловизор установить - не приходило в голову руководства УМПО.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.04.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.04.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67797 | Рейтинг: +11994
На прошлой неделе в твиттере ходили подобного рода фото с другого завода - и подвергались критике. Люди толпой стояли перед проходной...

Но у нас в стране - очень сильная сборная планеты по прыжкам на грабли, жаль только соревноваться не с кем - больше таких идиотов не наблюдается НИГДЕ!
_____________
Так уж и нет!
У украинцев национальный вид спорта - гопак на граблях.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.04.2020, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное не заразить оборудование, оно дорогое. Дебилы.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 09.04.2020, 14:42 | Автор: Накось
    Публикации: 0 | Комментарии: 824 | Рейтинг: +99,2
...на входе всем сотрудникам измеряют температуру и дезинфицируют руки....
===
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт» — русская пословица.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.04.2020, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2020, 13:04 | Автор:

А мощный тепловизор установить - не приходило в голову руководства УМПО.
===================================================
Да Вы шоо ! Он же каких денжищ стоит этот мощный тепловизор , аж целых пол лимона !!!
А рабочее быдло , и так найдется , если " нечаянно " помре .
Хоспода из УМПО , все оптимизировали и прихватизировали ведь там в совете директоров , был когда то Сердюков .
Дурной пример Заразителен !
Сейчас не знаю , работает или нет , или уже не важно .



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com