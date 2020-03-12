Политологи: Регионы могут привыкнуть к жизни без Москвы

9 апреля прошло заседание экспертного штаба "Волга". Участники обсудили проблемы взаимоотношений федерального центра с субъектами России. Аналитики говорили о федерализме, нарастающих антимосковских настроениях в ряде регионов, усилившихся в период пандемии коронавируса. Члены штаба особо подчеркнули вопрос возросшей роли и ответственности глав регионов в нынешних условиях, что стало вынужденной мерой после фактического самоустранения Москвы.В онлайн-дискуссии участие приняли: Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика", Аббас Галлямов, политолог, а также Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, Марат Баширов, президент Некоммерческого партнёрства "Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства" (GR-лига). Модерировал дискуссию специалист по PR Владимир Кутилов.Алексей Куртов выступил первым. Он начал с последних поправок в Конституцию России. Эксперт считает, что инициированные Владимиром Путиным изменения были направлены на усиление связей между разными ветвями власти и улучшение взаимодействия. По его словам, пандемия коронавируса проверит на прочность эффективность этих изменений, хотя поправки, как отметил аналитик, прописаны для стандартной ситуации.Куртов также подчеркнул важность выстраивания эффективной коммуникации власти с населением в условиях кризиса.Следом за ним слово было предоставлено Михаилу Виноградову. Эксперт затронул вопрос возникновения антимосковских настроений в ряде регионов и объяснил их источники. Напомним, ранее "Idel.Реалии" также писали о них.— В каких-то регионах идет мягкое использование антимосковских настроений и закрывания от Москвы. Не думаю, что это такая сильная перспективная тактика, хотя для той части населения, которая считает Москву виновником во всех своих жизненных бедах, это может быть тактически чувствительной историей. Я какой-то большой антимосковской волны в обществе не вижу, поэтому то передавливание, которое мы видим в ряде регионов Сибири, например, по антимосковской риторике, мне кажется, не очень результативным, — отметил он.По словам Виноградова, региональным властям сейчас важно не раздражать население, которое находится в ситуации повышенной чувствительности и тревоги. Виноградов предлагает региональным властям быть "созвучными настроениям населения", которое разное, в том числе в новых условиях, и понимать, что социальные аппетиты населения выросли за последнее время.Модератор согласился с Виноградовым в части роста ожиданий населения, при этом он считает, что в нынешних условиях граждане ждут действий прежде всего от региональных и местных властей.Аббас Галлямов развил тему, говоря, в основном о политической стороне вопроса распределения полномочий между центром и регионами. Он указал на то, что федеральный центр сместил ответственность на региональных руководителей, хотя до этого на протяжении многих лет планомерно покушался на свободу регионов.— Региональные администрации привыкли, что Москва всегда плотно контролирует поляну. Она фиксирует все, что на местах происходит, по каждому поводу дает свое заключение. Дает какую-то рекомендацию или приказ. А такого, чтобы регион спрашивал, а Москва разводила руками, пол, решайте сами, такого давно уже не было. А теперь это происходит, причем по множеству вопросов: от коронавируса, собственно говоря, (самоизоляции и т.д.) и до разных экономических вопросов (количество предприятий, которые ты должен закрыть или открыть и т.д.), — констатировал эксперт.Сейчас, как отметил Галлямов, людей в регионах приучают к самостоятельности.— К тому, что они не просто принимают столичные команды, а к тому, что они сами принимают решения, которые имеют самые серьезные последствия, — утверждает он.По словам политолога, приучаются к самостоятельности также федеральные чиновники на местах, в том числе силовики.— Они вдруг понимают, что губернатор — это не тот человек, за которым надо следить, окружение которого надо сажать, но и человек, которому надо помогать и где-то его приказы выполнять, потому что от твоего усилия зависит твое благополучие тоже. Московское начальство самоустранилось, а региональное вот здесь рядом, что-то делает, — делится Галлямов.Галлямов считает, что происходящее напоминает то, что было во второй половине 1980-х гг.По мнению политолога, сами региональные лидеры прямо сейчас федерализации требовать не будут.— Для начала достаточно того, что они сами ее захотят. Тогда в их частных разговорах эта тема будет звучать все чаще и чаще. В какой-то момент жалобы на Москву вообще станут их главным мотивом. Эти настроения обязательно начнут просачивать вниз — в более широкие элитные слои, — утверждал он.Эксперт уверен, что внизу готовность к восприятию этой идеи уже есть и ее усиливают недовольство нынешней ситуацией и зависть по отношению к Москве.Как считает Галлямов, пандемия коронавируса выступила лишь катализатором глубинного кризиса, который складывался в России много лет из-за многочисленных попыток Москвы подмять регионы под себя. Среди шагов по давлению на свободы регионов политолог выделил проталкивание Москвой отказа от обязательного изучения всеми региональных языков в субъектах. Он отмечает, что шаг лишь взбудоражил общественность, она, по его словам, затаила обиду.Как и Виноградов, Галлямов упомянул о регионах Сибири, где может быть концентрация антимосковских настроений. При этом он добавил, что в национальных регионах потенциал сопротивления выше, что не исключил того, что таковой имеется и в других субъектах. Политолог предположил, что история нарастания регионального протеста может занять годы.Александр Малькевич рассказал о том, что коммуникация региональной власти с населением в условиях коронавирусной инфекции не совсем эффективна, а где-то неправильное объяснение тех или иных мер приводит к обострению ситуации. Говоря о нагнетании, он также отметил то, что, по его мнению, в некоторых регионах чиновники провоцировали негативное отношение к приезжим из Москвы.— В парад коронавирусных суверенитетов включились некоторые регионы, где этого делать было совершенно необязательно, — отметил он.По словам Малькевича, в парад коронавирусных суверенитетов включились не только губернаторы, но и мэры городов. Он предполагает, что даже после завершения пандемии коронавируса остается "риск того, что региональные руководители войдут во вкус" в части "административной самодеятельности".Общественник похвалил Татарстан, который, по его словам, эффективно ведет борьбу с мошенниками в условиях коронавируса, в том числе в сетевом пространстве.Он считает, что у местного населения есть доверие к власти. Эксперт отмечает, что опыт Татарстана в вопросе коммуникации и взаимоотношения власти и населения можно было бы распространить на другие регионы.Среди худших, пример член Общественной палаты Российской Федерации выделил Краснодарский край и Севастополь, руководство которых, по его словам, вносят "смуту", нежели решают проблему.Марат Баширов заступился за региональных властей из-за того, что последние, по его мнению, вынуждены действовать в условиях информационного вакуума. Он считает, что претензии надо предъявлять к федеральной власти, которая не объяснила, что происходит.Баширов призвал защищать население бюджетом и смотреть на бюджет как на защитный механизм.Эксперты в целом согласились с тем, что ситуация с распространением коронавирускной инфекции — это стресс-тест для российского государства.