Когда Эльза Сыртланова сядет в тюрьму за преступную халатность?

Айдар Муллануров: «Главврачу дали слово. Что же мы услышали?» Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер».Конституция и РКБ.Ситуация вокруг больницы снова наглядно показала истинные ценности государства.По сообщениям СМИ главный врач 12 марта вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны — США. ВОЗ как раз накануне объявила пандемию. Никаких анализов врач не сдала, сразу вышла на работу, где контактировала с больными. На вопрос журналистов спокойно пояснила — карантина в то время ещё не было.Только вот интернет с ней не согласен. РИА Новости, РБК и прочие сообщают, что Роспотребнадзор уже 06 марта добавил США в список стран, после посещения которых нужно было самоизолироваться на 2 недели.Ну ладно, может ей Москва не указ. Но ведь 18 марта указом Главы Республики вводится то самое требование! С момента её приезда 14 дней не прошло, вроде бы надо залечь дома. Но нет, она же начальник, ограничения не для неё. Глава неоднократно хмурился и грозил привлекать всех, кто нарушает требования самоизоляции. Даже кучу сотрудников разных органов под это дело подрядили, но они, видимо, не успели ещё до главврача дойти.По прибытии с отдыха главврач узнаёт, что в её больнице в разных отделениях вдруг люди начинают болеть пневмонией. Причём и сами врачи тоже.Как тут поступить? Обыватель мог бы подумать про коронавирус, но не опытный главврач. Профи должен поорать, обвинить всех несогласных в раскачивании лодки и вынудить несогласных уволиться.И вот прямой эфир на Эхо Москвы. Ситуация перед эфиром — 170 врачей и пациентов, у которых первый анализ положительный, почти 1200 человек заперты в больнице. У некоторых дома остались в одиночестве дети, престарелые родители, никто не был готов к такому раскладу. Из РКБ вирус, предположительно, разнесли по всей республике. В такой ситуации есть о чём поговорить.Главврачу дали слово. Что же мы услышали? Вот как я запомнил:— да, я вернулась из-за границы и контактировала с больными, но это не страшно, потому что я сама и мои дети здоровы;— да, я не закрыла больницу, потому что вирус начался не у нас, а в Китае;— врачам РКБ будет полезно поработать в противочумных костюмах, потому что заодно похудеют.Может что-то упустил, поправьте.Эффектное интервью.За эти дни не слышно, чтобы власть признала ошибки, никто не извинился перед врачами и пациентами больницы, за то, что их поставили в такие условия. На пятый день своего заточения врачи и пациенты узнают о своих перспективах (в том числе, когда им сообщат результаты анализов) из интервью замминистра в прямом эфире. А если бы его не было? Не слышно о каких-то проверках по этим фактам.Но зато Бастрыкин поручает наказать тех, кто распространил видео из больницы. Дескать там не люди сбегают, а компьютеры в окно выносят. Так, насколько я понимаю, это тоже нарушение карантина. Наказали тех, кто нарушал (выносил технику без спецодежды) или все пока заняты поиском тех, кто зафиксировал нарушения?Из слов различных чиновников следует, что проблема не в том, что в одной из крупнейших региональных больниц страны очаг распространения вируса, не в том, что, видимо, не были предприняты своевременные меры. Проблема в другом, как всегда. Оказывается, есть плохие врачи, которые выносят сор из избы, есть плохие СМИ, которые всё раздувают. Ну не надо раскачивать лодку, короче. Даже ролик запустили со слоганом «не мешайте нам работать». Я не очень понял почему вопросы общественности мешают врачам. Тем более не понял почему им мешают вопросы, адресованные не к ним, а главврачу.Ну и вишенка на торге – министр здравоохранения демонстрирует поддержку главврачу. Подчеркивается, что она остаётся работать. Ну не увольнять же за всё перечисленное!Что со всем этим делать? Выход один – голосовать за поправки в Конституцию.***Виталий Буркин — юрист.Сегодня я решил обратиться с заявлением в следственный комитет о возбуждении уголовного дела в связи с ситуацией РКБ имени Куватова. Даже поверхностное ознакомление с ситуацией даёт право считать, что в действиях медицинских чиновников усматривается совокупность уголовно-наказуемых деяний — превышение полномочий, сокрытие информации об опасности для жизни, не оказание помощи.Почему я решил это сделать?Во/первых, эти преступления создают угрозу для жизни всем, поэтому они отнесены к категории публичных. То есть заявить о них может любой.Во-вторых,я немного знаком с тем, что происходит в сфере здравоохранения. Мало в какой сфере есть такое давление на рядовых сотрудников, то бишь врачей, круговая порука, фальсификации и подлоги. А значит, если срочно не возбудить уголовное дело и не провести неотложных действий, мы будем иметь дело с фальсификациями доказательств и перекладывания ответственности на рядовых врачей. Время не ждёт.Призываю СМИ и общественников держать на пульсе ситуацию с Расследованием дела. У меня нет никаких сомнений, что оно будет возбуждено.Вообще, ситуация с вирусом конкретно подсветила профессиональную несостоятельность и моральную деградацию наших управленцев. Понятно, что в первую очередь управленцев от медицины.