— У нас разные системы бюджетирования и исполнения бюджетов. Что возможно в одной стране, то невозможно у нас. Мы работаем в военно-полевом режиме, обе палаты парламента работают с оперштабом и правительством, куда стекаются предложения по экономике со всей страны, — заметил Ялалов.
Также Ялалов выступил против введения режима ЧС, заметив, что он влечет понижение гражданских прав и обнуление экономических прав субъектов федерации. Он напомнил, что в 2011 году режим ЧС применялся в Башкирии локально, когда горел арсенал в Урмане. И сам режим ЧС не панацея от китайского коронавируса.
— Это мнение от незнания режима ЧС и его использования, — сказал экс-мэр Уфы.
Он добавил, что при таких мерах власти могут изъять любую технику у любого предприятия для решения задач.
Ровно пять лет назад, в 2015 году система здравоохранения Уфы, включающая в себя, в том числе, 8 клинических больниц, 9 стоматологических поликлиник, 23 поликлиники, в том числе 7 детских, один санаторий, службу скорой медицинской помощи и другие активы горздрава, перешла в республиканское ведение. Ялалов в эфире заявил, что по прошествии пяти лет, оценивая готовность системы к борьбе с Covid-19, считает этот шаг «в целом, правильным».
— Мы были последним городом (Башкирии) который передал больницы, мы предупреждали, что пострадают поликлиники. Да, улучшилась оснащенность высокотехнологичным оборудованием, но за этими массивными вливаниями средств забыли о поликлиническом звене. Все поликлиники размещаются на первых этажах, это наследие советских времен. Конечно, в 13-й больнице построили новую поликлинику, а таких должно было быть 7-8. На республиканском уровне их отложили и сделали упор на новые стационары.
Эхо Москвы
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Что возможно в нормальной стране, то невозможно у нас
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