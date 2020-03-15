Что возможно в нормальной стране, то невозможно у нас

Власти России не могут применить такие же механизмы поддержки населения и бизнеса, как это сделано на Западе, где для поддержания платежеспособности гражданам выплачиваются субсидии, а бизнесу обнуляют налоги. Об этом в эфире «Эха» заявил сенатор от Башкирии Ирек Ялалов.— У нас разные системы бюджетирования и исполнения бюджетов. Что возможно в одной стране, то невозможно у нас. Мы работаем в военно-полевом режиме, обе палаты парламента работают с оперштабом и правительством, куда стекаются предложения по экономике со всей страны, — заметил Ялалов.Также Ялалов выступил против введения режима ЧС, заметив, что он влечет понижение гражданских прав и обнуление экономических прав субъектов федерации. Он напомнил, что в 2011 году режим ЧС применялся в Башкирии локально, когда горел арсенал в Урмане. И сам режим ЧС не панацея от китайского коронавируса.— Это мнение от незнания режима ЧС и его использования, — сказал экс-мэр Уфы.Он добавил, что при таких мерах власти могут изъять любую технику у любого предприятия для решения задач.Ровно пять лет назад, в 2015 году система здравоохранения Уфы, включающая в себя, в том числе, 8 клинических больниц, 9 стоматологических поликлиник, 23 поликлиники, в том числе 7 детских, один санаторий, службу скорой медицинской помощи и другие активы горздрава, перешла в республиканское ведение. Ялалов в эфире заявил, что по прошествии пяти лет, оценивая готовность системы к борьбе с Covid-19, считает этот шаг «в целом, правильным».— Мы были последним городом (Башкирии) который передал больницы, мы предупреждали, что пострадают поликлиники. Да, улучшилась оснащенность высокотехнологичным оборудованием, но за этими массивными вливаниями средств забыли о поликлиническом звене. Все поликлиники размещаются на первых этажах, это наследие советских времен. Конечно, в 13-й больнице построили новую поликлинику, а таких должно было быть 7-8. На республиканском уровне их отложили и сделали упор на новые стационары.