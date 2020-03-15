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Пробка в тупике

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Московские больницы уже не справляются с наплывом больных как с «пневмонией», так и с официально подтвержденным диагнозом COVID-19.

Пробка в тупике


После того, как накануне пользователи соцсетей массово стали выкладывать видео с пробками из карет скорой помощи, кадры появились и в телерепортажах.

Видео:



Столичные чиновники тоже уже не особо скрывают масштабы. «Сейчас наши стационары и службы скорой помощи работают на пределе», — признает зам Собянина Анастасия Ракова.

Многокилометровые очереди из «скорых», образовавшиеся из-за большого потока пациентов с коронавирусом, уже не только в Москве, но и в Подмосковье.

Так как больницы столицы переполнены, пациентов вынуждены отправлять в Химки (кадры в начале — от врача скорой помощи, снятые при подъезде к КБ №119), Мытищи, Красногорск, Люберцы и др. Скорые с зараженными часами ждут своей очереди на дорогах!

Если столица не справляется с 10 тысячами больных, то страшно представить, что станет, когда их будет 20 или 30 тысяч…

И это в «зажравшейся Москве», а в остальной России-то как будет, если что? В стране за последние сутки зарегистрировали 2186 случаев заражения (всего 15 770 человек, из которых 10158 в столице, 1360 в Подмосковье и 557 в Петербурге). И это только официально подтвержденные.

Врачи, которых власти обвиняют в «распространении фейков» и таскают на допросы в СК, уже устали кричать о нехватке в больницах аппаратов ИВЛ, кислородных смесей, инфекционных коек, масок, респираторов, защитных костюмов, антисептиков. Да что врачи!

Министр промышленности и торговли Мантуров на совещании у Путина 7 апреля открыто говорит, что в России дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ. О том же питерский градоначальник Беглов докладывает Путину через пару дней (городу не хватает 1618 аппаратов). Глава Минздрава Мурашко в эфире «России-24» 10 апреля говорит о «стрессе» системы здравоохранения из-за нехватки ИВЛ и СИЗ! Может, их тоже на допросик к следакам?

А ведь неизвестно, сколько из официально зарегистрированных по стране 47 100 аппаратов ИВЛ находятся в исправном состоянии, сколько заняты другими больными.

При этом Россия на днях продала Узбекистану 500 ИВЛ. До этого отправила два самолёта в США, а ещё — гумпомощь Италии и Сербии.

И никто не знает, реально ли власти подготовили для больных коронавирусом 94 000 коек или они у них только на бумаге? Да и хватит ли даже такого количества, если начнётся масштабная эпидемия?

Вопросов много. Отвечать никто из чиновников не собирается.

Говорите — «каникулы», товарищи начальники? Кстати, как там в бункере, не душно?

«Бюджеты треснут»? Надеемся, не очень переживаете из-за временной приостановки плиточно-бордюрочных работ?

«Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся? Конечно же, сами пойдёте во главе колонны, без масок и «дюпонов»?

Нет, это не обезлюдевшая Москва встала в медицинской пробке. Это вся Россия встала в мёртвом тупике. И хорошего выхода из него уже давно не осталось.

СерпомПо, Эхо Москвы
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