В РКБ врачей заставляют подписывать «пустые» документы

В РКБ имени Куватова врачей заставляют подписывать «пустые» документы. Медикам предлагают подписать либо согласие на работу с COVID-19, либо писать отказ и становиться пациентом.Врачам, находящимся в РКБ имени Куватова на карантине, были розданы документы о согласии или отказе работать с коронавирусными больными. В случае согласия они должны также подписать дополнительные соглашения к трудовому договору, в которых должны уточняться права, обязанности и условия работы. Медикам сообщили, что они получат обещанные президентом страны надбавки за работу с COVID-19. Но врачи посчитали, что выданные им допсоглашения являются непонятными и «пустыми», и отказались подписывать. В ответ, по их словам, им стали угрожать и заставлять подписывать в таком случае «отказ», который, как им объяснили, переводит их фактически в разряд пациентов. В сложной ситуации, в которой оказалось медучреждение, главврач Эльза Сыртланова не стала выходить с объяснениями к своим сотрудникам, предпочитая возложить эту ответственность на отдел кадров.Возникшая ситуация привлекла внимание Совета по правам человека РБ. ProUfu выяснил мнение его членов – юристов Валерия Самохина и Зульфии Гайсиной, а также обратился за комментарием в профсоюз работников здравоохранения РБ.Пишете отказ – и идете к «ковидникам»Уфимец Руслан Хайруллин, чья мама работает в РКБ имени Куватова, рассказал на своей странице в Instagram, что медикам 11 апреля выдали документы на изменение трудового договора, а также формы согласия или отказа на работу с пациентами COVID-19.«В случае, если вы отказываетесь – так было озвучено заведующим отделением – вас кладут в стационар, где уже есть больные с положительным диагнозом. Я не понимаю, вообще, что творит руководство и что, вообще, происходит», – говорит он.Напомним, 10 апреля на очередном брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о принятом решении приравнять работу врачей РКБ к работе в инфекционном госпитале с выплатой всех предусмотренных компенсаций — как федеральных, так и региональных. Это потребовало изменений условий трудового контракта работающих там врачей, потому что инфекционный госпиталь – это другие условия труда и другие требования.«Раз изменились условия труда, работодатель обязан предоставить измененные условия работы. Но это делается не так, как это выглядит сейчас, – разъясняет заместитель руководителя Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-Юст», член Совета по правам человека РБ Валерий Самохин. – Во-первых, руководство должно довести до работников причины, из-за которых они меняют условия трудового контракта, издать некий приказ, в котором прописаны измененные правила предоставления медуслуг и правила работы учреждения и ознакомить с ним работников. Во-вторых, поскольку меняются условия труда, значит, меняется и оплата. Эта информация также должна быть доведена до работников. Далее – руководство должно разъяснить работникам каждый меняющийся пункт пошагово, то есть, например, такой-то пункт трудового договора перестает действовать или меняется в такой-то редакции. Но всего этого в больнице не было сделано. Им сказали – либо вы соглашаетесь работать на таких условиях, либо пишете отказ. Но даже в случае если он пишет отказ, он не перестает быть сотрудником медучреждения, потому что не уволен. А, значит, зарплату ему обязаны выплачивать. Он может попасть под сокращение только если будет изменено штатное расписание, согласно которому для него нет другой должности.Сейчас мы видим, что все делается в режиме «тяп-ляп». Чтобы обезопасить себя, руководство выдает такие документы на подписание, что ты со всем ознакомлен и со всем согласен. Пытаются взывать к совести и давить на то, что они давали клятву Гиппократа и обязаны оказывать помощь. Да, врачи сейчас на передовой. Но их надо обеспечить достойными условиями труда и оплатой».«Безотносительно норм права, в условиях действия режима «Повышенная готовность», считаю, что руководство РКБ имени Куватова должно раздать бланки, уже подписанные главврачом и с проставленной начальной датой, во избежание последующих неблагоприятных юридических последствий для обоих сторон трудового договора», – комментирует другой член Совета по правам человека РБ Зульфия Гайсина.«Мы с врачами сформулировали общую позицию, что подписывать пока ничего не стоит, – прокомментировал юрист Тимур Уразметов, защищающий права врачей РКБ, а также являющийся сыном заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой. – Они ни в коем случае не против работать, но просят предоставить письменные разъяснения об условиях работы, а также обеспечить нормальные условия. Врачи жалуются, что в противочумных костюмах, которые им выдали, очень сложно работать. Уже через полчаса все мокрые. После работы они должны их самостоятельно мыть, дезинфицировать, сушить на батарее. А они ведь не инфекционисты. А главный врач при этом ходит в дышащем комбинезоне, хотя сам не работает непосредственно с пациентами. Нормальных респираторов, очков и бахил нету. Всем этим нужно обеспечивать в достаточном объеме. Также есть информация, что не хватает лекарств. Все эти проблемы надо решать, а не подсовывать документы на подпись».Будут внесены измененияВ профсоюзе работников здравоохранения РБ ProUfu разъяснили, что в выданных сотрудникам РКБ допсоглашениях не были прописаны конкретные условия, например, режим труда, оплата сверхурочной работы. Это был, по сути, «пустой» документ. Несколько часов назад завершились переговоры в Минздраве, где было принято решение о внесении изменений в допсоглашение.«Первичный вариант дополнительного соглашения работодателя не полностью раскрывал условия оплаты труда при карантине и предоставление гарантий и компенсаций работникам, - говорит председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - В результате оперативных переговоров, проведенных 12 апреля с участием Минздрава республики, удалось найти решение. В дополнительных соглашениях с работниками будут прописаны условия – какие выплаты они будут получать, сколько часов работать – теперь это абсолютно прозрачный документ».В профсоюзе уточняют, что на примере РКБ им. Г. Г. Куватова будет выработан единый подход в части нормирования и оплаты труда работников при карантине в целом для всей отрасли. Чтобы при возникновении аналогичных ситуаций сотрудники других медицинских организаций республики также понимали, на каких условиях остаются в очаговой больнице.Начата следственная проверкаНапомним, РКБ имени Куватова была закрыта на карантин 6 апреля после того, как накануне умерла 80-летняя пациентка, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Далее у 170 человек первичный тест показал заражение коронавирусом. Сейчас в самой больнице находятся 11 человек с подтвержденным диагнозом, часть с подозрением на COVID-19, а с уже подтвержденным статусом перевезены в инфекционную больницу №4 и ГКБ Демского района, перепрофилированную под госпиталь для лечения больных с пневмонией.После закрытия больницы медики заявили, что ранее предупреждали руководство о росте числа больных со «странной» пневмонией, но не получали реакции. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Оно должно выявить круг лиц, которые могли заразиться инфекцией в стенах больницы. Речь может идти о тысячах людей, которые выписывались из больницы в течение февраля-марта и разъезжались во все районы и города республики.Следственный комитет РБ 11 апреля сообщил, что начата проверка по факту возможной халатности руководства РКБ имени Куватова. Следствие полагает, что главврачом не были приняты своевременные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медперсонала и пациентов.