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В СМИ появились сообщения о закрытии на карантин 21 больницы Уфы

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 34729 | Комментарии: 0
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В больнице обнаружили пациента, у которого первый тест на COVID-19 показал сомнительный результат.

В СМИ появились сообщения о закрытии на карантин 21 больницы Уфы


Вчера по сообщению источников ProUfu, уфимская больница №21 была закрыта на карантин из-за пациента с коронавирусом. Сегодня в Минздраве Башкирии подтвердили эту информацию и добавили, что учреждение закрыто на выписку и прием пациентов.

– Это связано с тем, что у пациента, находящегося на лечении с острой хирургической патологией выявлены признаки внебольничной пневмонии.

С учетом того, что все пациенты с пневмонией ведутся как с подозрением на COVID-19, приняты соответствующие меры. Контактный персонал оперативно переведен на самоизоляцию. Речь не идет о жестком карантине, как в РКБ!

Больница закрыта для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

ПроУфу
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