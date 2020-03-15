В СМИ появились сообщения о закрытии на карантин 21 больницы Уфы

В больнице обнаружили пациента, у которого первый тест на COVID-19 показал сомнительный результат.Вчера по сообщению источников ProUfu, уфимская больница №21 была закрыта на карантин из-за пациента с коронавирусом. Сегодня в Минздраве Башкирии подтвердили эту информацию и добавили, что учреждение закрыто на выписку и прием пациентов.– Это связано с тем, что у пациента, находящегося на лечении с острой хирургической патологией выявлены признаки внебольничной пневмонии.С учетом того, что все пациенты с пневмонией ведутся как с подозрением на COVID-19, приняты соответствующие меры. Контактный персонал оперативно переведен на самоизоляцию. Речь не идет о жестком карантине, как в РКБ!Больница закрыта для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Поликлиника работает в штатном режиме, - прокомментировали в ведомстве.