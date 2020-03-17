Придворный эскулап отмазывает вредительницу

Главврача РКБ Уфы поддержал Леонид Рошаль. Он выступил против проверки руководства больницы на халатность.Президент Национальной медицинской палаты России (НМП) Леонид Рошаль обратился к руководству Следственного комитета РФ в защиту главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе (РКБ) Эльзы Сыртлановой. Текст обращения разослала в СМИ пресс-служба НМП.Пресс-секретарь организации Наталья Золотовицкая подтвердила подлинность обращения и сообщила, что оно будет опубликовано на официальном сайте организации в ближайшее время.Господин Рошаль в тексте обращения выступает против доследственной проверки, начатой в конце прошлой недели Кировским отделом Следственного комитета РФ по Уфе в отношении руководства РКБ, где в конце марта произошла вспышка заболеваемости новым коронавирусом COVID-19.Проверка проводится на признаки халатности в деятельности руководства больницы, в которой, по предварительным данным, инфицировано не менее 170 пациентов и врачей.Президент палаты заявляет, что проверка СКР «не выдерживает критики», «полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации». «На вопрос, все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава. Считаю, что это сегодня не вопрос Следственного комитета Башкирии. Это форс-мажорное обстоятельство, к которому не был готов весь мир»,— отмечает Леонид Рошаль и просит руководство Следственного комитета дать оценку действиям башкирских следователей, которые начали доследственную проверку.Крупный очаг COVID-19 в РКБ Уфы минздрав Башкирии признал в начале прошлой недели. С 6 апреля РКБ, куда приезжали лечиться пациенты со всей республики, а также соседних регионов, закрыта на карантин: в корпусах находятся более 1200 пациентов и медработников. У всех пациентов и врачей, в том числе вышедших из больницы до объявления карантина, взяты пробы на коронавирус. Врачи РКБ сообщали журналистам, что еще в 20-х числах марта уведомляли руководство больницы о росте заболеваемости пневмонией неизвестной этиологии среди пациентов. Однако, хотя ВОЗ к тому времени уже объявила пандемию коронавируса, у пациентов РКБ брали анализ только на различные виды гриппа. 5 апреля скончалась 80-летняя пациентка РКБ с диагнозом COVID-19, данные о котором поступили уже посмертно. Несколько пациентов РКБ позже поступили в муниципальные больницы, и у них также установлен коронавирус.