«Чистая» больница для своих

Уфимцы задались вопросом, почему больница для госслужащих не стала госпитальной базой по COVID-19. Речь идет о РКБ-2.В Башкирии многие больницы стали госпитальной базой для лечения пациентов с COVID-19, соответствующий приказ появился в министерстве здравоохранения.Это следующие медучреждения:Инфекционная больница г. Уфы, Городская больница Демского района, больницы № 18, 8, 5, 10, Кожно-венерологический диспансер №1, а также БГМУ и Всероссийский Центр глазной и пластической хирурги.– Согласно приказу почти все больницы Уфы перепрофилированы в госпитали, так или иначе работающие с больными с короновирусом. Но одна из крупных больниц в этом приказе сознательно не поименована – это Республиканская клиническая больница №2, что на Пушкина, ту, что закрыта для простого населения и работает на прием только госслужащих. Население всем миром борется с распространением вируса, и последствиями введения самоограничения. А тут в загажнике оставляют самое "ценное", – написал в Facebook пользователь Azamat Khatmullin.– Условия постоянно меняются, при необходимости любая больница рассматривается как резервная, включая РКБ-2, – ответила руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова. – Статус больница меняется.К тому же надо понимать, что должны оставаться так называемые "чистые" больницы. Люди болеют не только COVID-19.