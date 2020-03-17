Ялалов снова отжигает: «Существовать в режиме либеральной демократии невозможно»

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов посетовал на то, что на фоне темы с обнулением президентских сроков Владимира Путина, «в тень ушли» все остальные поправки в Конституцию.Он заметил, что поправки обсуждаются «в ситуации, когда нам объявили экономическую войну» западные страны. Экс-мэр Уфы считает, что в создавшихся условиях «существовать в режиме либеральной демократии невозможно».— Бьют (западные страны – ред.) по команде (Путина – ред.), — обрисовал ситуацию Ялалов, но не стал раскрывать по кому персонально наносятся удары.Он заметил, что за 30 лет в стране так и не создалась полноценная оппозиционная политическая партия.— Это наша беда, — сокрушается Ялалов. — С 1985 года, с момента объявления перестройки, страна в турбулентном политическом режиме.Что касается участия Путина в выборах после 2024 года, он не стал делать прогнозов.— Почему то все безапелляционно решили, что он будет участвовать?Он призвал гражданское общество работать над чистотой выборов, чтобы они были легитимными.Пандемия китайского коронавируса отсрочила принятие поправок в Конституцию. Ялалов не знает, каким теперь будет результата «всенародного голосования».— Я не Ванга. Можем получить оглушительную поддержку (населения – ред.), а может, наоборот, неизвестно, как будет развиваться ситуация.