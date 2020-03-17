Он заметил, что поправки обсуждаются «в ситуации, когда нам объявили экономическую войну» западные страны. Экс-мэр Уфы считает, что в создавшихся условиях «существовать в режиме либеральной демократии невозможно».
— Бьют (западные страны – ред.) по команде (Путина – ред.), — обрисовал ситуацию Ялалов, но не стал раскрывать по кому персонально наносятся удары.
Он заметил, что за 30 лет в стране так и не создалась полноценная оппозиционная политическая партия.
— Это наша беда, — сокрушается Ялалов. — С 1985 года, с момента объявления перестройки, страна в турбулентном политическом режиме.
Что касается участия Путина в выборах после 2024 года, он не стал делать прогнозов.
— Почему то все безапелляционно решили, что он будет участвовать?
Он призвал гражданское общество работать над чистотой выборов, чтобы они были легитимными.
Пандемия китайского коронавируса отсрочила принятие поправок в Конституцию. Ялалов не знает, каким теперь будет результата «всенародного голосования».
— Я не Ванга. Можем получить оглушительную поддержку (населения – ред.), а может, наоборот, неизвестно, как будет развиваться ситуация.
Эхо Москвы
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Ялалов снова отжигает: «Существовать в режиме либеральной демократии невозможно»
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