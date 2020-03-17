Эта дата установлена законом РФ от 2005 года. День солидарности, день памяти.
Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи – депутаты Госдумы.
А давайте на эту же дату поставим праздник – окончание Второй Мировой и победа над Японией. Святое дело.
В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан.
И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал. Они же не про это.
Пора забыть про Беслан.
Хватит, нагоревались.
Подлость.
Алексей Венедиктов, Эхо Москвы
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Очередная подлость
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