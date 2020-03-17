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Очередная подлость

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Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата освобождения заложников в Беслане, это дата памяти 333 погибших. В том числе 186 детей.

Очередная подлость


Эта дата установлена законом РФ от 2005 года. День солидарности, день памяти.

Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи – депутаты Госдумы.

А давайте на эту же дату поставим праздник – окончание Второй Мировой и победа над Японией. Святое дело.

В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан.

И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал. Они же не про это.

Пора забыть про Беслан.

Хватит, нагоревались.

Подлость.

Алексей Венедиктов, Эхо Москвы
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