Очередная подлость ...

Госдума этого созыва решила пробить дно. Устроить праздник в день памяти. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата освобождения заложников в Беслане, это дата памяти 333 погибших. В том числе 186 детей.Эта дата установлена законом РФ от 2005 года. День солидарности, день памяти.Как бы ее перекрыть праздником, думают государственные мужи – депутаты Госдумы.А давайте на эту же дату поставим праздник – окончание Второй Мировой и победа над Японией. Святое дело.В Беслане будет солидарность и траур, а мы всю страну поднимем на праздник. Нечего вспоминать про Беслан.И ничего, что Вторая мировая закончилась не 3 сентября, а 2 сентября. И ничего, что капитуляцию именно 2 сентября принимал и советский генерал. Они же не про это.Пора забыть про Беслан.Хватит, нагоревались.Подлость.