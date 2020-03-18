Прикрывать уголовников — тоже искусство

Ростислав Мурзагулов о докторе Камаловой: «Были у нее амбиции. И у людей которые рядом с ней». Ростислав Мурзагулов заявил, что уверен в том, что произошедший шум вокруг РКБ имени Куватова – клановая борьба врачей, а именно — заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой, которая рассказала о вспышке пневмонии — против главврача Эльзы Сыртлановой.— Это вопрос личностных отношений, очень много личностного, это эмоции, им бы их приберечь до момента, когда спасли людей от болезни, тогда бы разбирались, — сказал он в эфире «Эха». — А вместо лечения ходят с камерами по коридорам.Он уверен, что Камаловой, чей отец был министром здравоохранения Башкирии, руководили амбиции.— Были у нее амбиции. И у людей, которые рядом с ней. Она выходец из такой семьи…, — говорит Мурзагулов. — А усиливать панику, тем, что ты не любишь главврача… фактов не было. Камалова знала, что на тот момент не пришли анализы, она изо дня в день рассказывала, что Сыртланова плохая.Но, Сыртланова из пальца должна была сделать анализы?Он считает, что проблема не в Сыртлановой, а в том, кто не соблюдал санитарные рпвивла внутри РКБ.— Если кто-то приехал и не надел маску – главврач виноват? Это передергивание фактов. На месте Тимура и его мамы я бы понял, что они далеко зашли в амбициозные отстаивания своего авторитета. Он (авторитет – ред.) есть, никто не спорит. А не думать о том, как вас, бедных, унизили, что вами поставили руководитель человека, который вам не нравится.Мурзагулов заявил, что глава региона Радий Хабиров знал о ситуации в РКБ.— Сам пошел смотреть, так ли ужасающе выглядят те комнаты.Он заметил, что Следком, который начал проверку фактов в РКБ, «правильно делает».— Их работа — давать правовую оценку.Он опроверг слухи, что Эльза Сыртланова и супруга Радия Хабирова Каринэ Хабирова являются подругами.— Господи, какой идиотизм. Не хочу комментировать. Офигеваю от вас. Дальше поехали.На вопрос, почему журналист Глеб Пьяных акцентировал внимание на ситуации вокруг РКБ, Мурзагулов заметил, что это «вопрос к Глебу Пьяных».— 83 региона в России. Значит есть основания какие-то. Есть тоже наверное подруги, пусть ищут подруг здесь.Также он раскритиковал уфимский штаб политика Алексея Навального.— Я считаю отвратительно в такие моменты заниматься тем, что распихивать фальшивые информационные вбросы по умам. Дорогая технология: распихать по чатикам дорогой вброс, пошли бы купили маски кому-то. Их действия должны получить правовую оценку.Он уверен, что сотрудники штаба организуют «общество истероидов», доведенных по паники.— Что они хотят делать с этим обществом? Десятки сообщений по группам, профессионально проникают.