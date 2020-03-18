Прикрывать уголовников — тоже искусство

— Это вопрос личностных отношений, очень много личностного, это эмоции, им бы их приберечь до момента, когда спасли людей от болезни, тогда бы разбирались, — сказал он в эфире «Эха». — А вместо лечения ходят с камерами по коридорам.
Он уверен, что Камаловой, чей отец был министром здравоохранения Башкирии, руководили амбиции.
— Были у нее амбиции. И у людей, которые рядом с ней. Она выходец из такой семьи…, — говорит Мурзагулов. — А усиливать панику, тем, что ты не любишь главврача… фактов не было. Камалова знала, что на тот момент не пришли анализы, она изо дня в день рассказывала, что Сыртланова плохая.
Но, Сыртланова из пальца должна была сделать анализы?
Он считает, что проблема не в Сыртлановой, а в том, кто не соблюдал санитарные рпвивла внутри РКБ.
— Если кто-то приехал и не надел маску – главврач виноват? Это передергивание фактов. На месте Тимура и его мамы я бы понял, что они далеко зашли в амбициозные отстаивания своего авторитета. Он (авторитет – ред.) есть, никто не спорит. А не думать о том, как вас, бедных, унизили, что вами поставили руководитель человека, который вам не нравится.
Мурзагулов заявил, что глава региона Радий Хабиров знал о ситуации в РКБ.
— Сам пошел смотреть, так ли ужасающе выглядят те комнаты.
Он заметил, что Следком, который начал проверку фактов в РКБ, «правильно делает».
— Их работа — давать правовую оценку.
Он опроверг слухи, что Эльза Сыртланова и супруга Радия Хабирова Каринэ Хабирова являются подругами.
— Господи, какой идиотизм. Не хочу комментировать. Офигеваю от вас. Дальше поехали.
На вопрос, почему журналист Глеб Пьяных акцентировал внимание на ситуации вокруг РКБ, Мурзагулов заметил, что это «вопрос к Глебу Пьяных».
— 83 региона в России. Значит есть основания какие-то. Есть тоже наверное подруги, пусть ищут подруг здесь.
Также он раскритиковал уфимский штаб политика Алексея Навального.
— Я считаю отвратительно в такие моменты заниматься тем, что распихивать фальшивые информационные вбросы по умам. Дорогая технология: распихать по чатикам дорогой вброс, пошли бы купили маски кому-то. Их действия должны получить правовую оценку.
Он уверен, что сотрудники штаба организуют «общество истероидов», доведенных по паники.
— Что они хотят делать с этим обществом? Десятки сообщений по группам, профессионально проникают.
Эхо Москвы
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Прикрывать уголовников — тоже искусство
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