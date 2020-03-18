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Прикрывать уголовников — тоже искусство

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Ростислав Мурзагулов о докторе Камаловой: «Были у нее амбиции. И у людей которые рядом с ней». Ростислав Мурзагулов заявил, что уверен в том, что произошедший шум вокруг РКБ имени Куватова – клановая борьба врачей, а именно — заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой, которая рассказала о вспышке пневмонии — против главврача Эльзы Сыртлановой.

Прикрывать уголовников — тоже искусство


— Это вопрос личностных отношений, очень много личностного, это эмоции, им бы их приберечь до момента, когда спасли людей от болезни, тогда бы разбирались, — сказал он в эфире «Эха». — А вместо лечения ходят с камерами по коридорам.

Он уверен, что Камаловой, чей отец был министром здравоохранения Башкирии, руководили амбиции.

— Были у нее амбиции. И у людей, которые рядом с ней. Она выходец из такой семьи…, — говорит Мурзагулов. — А усиливать панику, тем, что ты не любишь главврача… фактов не было. Камалова знала, что на тот момент не пришли анализы, она изо дня в день рассказывала, что Сыртланова плохая.

Но, Сыртланова из пальца должна была сделать анализы?

Он считает, что проблема не в Сыртлановой, а в том, кто не соблюдал санитарные рпвивла внутри РКБ.

— Если кто-то приехал и не надел маску – главврач виноват? Это передергивание фактов. На месте Тимура и его мамы я бы понял, что они далеко зашли в амбициозные отстаивания своего авторитета. Он (авторитет – ред.) есть, никто не спорит. А не думать о том, как вас, бедных, унизили, что вами поставили руководитель человека, который вам не нравится.

Мурзагулов заявил, что глава региона Радий Хабиров знал о ситуации в РКБ.

— Сам пошел смотреть, так ли ужасающе выглядят те комнаты.

Он заметил, что Следком, который начал проверку фактов в РКБ, «правильно делает».

— Их работа — давать правовую оценку.

Он опроверг слухи, что Эльза Сыртланова и супруга Радия Хабирова Каринэ Хабирова являются подругами.

— Господи, какой идиотизм. Не хочу комментировать. Офигеваю от вас. Дальше поехали.

На вопрос, почему журналист Глеб Пьяных акцентировал внимание на ситуации вокруг РКБ, Мурзагулов заметил, что это «вопрос к Глебу Пьяных».

— 83 региона в России. Значит есть основания какие-то. Есть тоже наверное подруги, пусть ищут подруг здесь.

Также он раскритиковал уфимский штаб политика Алексея Навального.

— Я считаю отвратительно в такие моменты заниматься тем, что распихивать фальшивые информационные вбросы по умам. Дорогая технология: распихать по чатикам дорогой вброс, пошли бы купили маски кому-то. Их действия должны получить правовую оценку.

Он уверен, что сотрудники штаба организуют «общество истероидов», доведенных по паники.

— Что они хотят делать с этим обществом? Десятки сообщений по группам, профессионально проникают.

Эхо Москвы
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