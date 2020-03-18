Башкирские следователи, тем не менее, намерены завершить проверку.
В условиях пандемии, отмечает в своем сообщении региональное управление СКР, ведомство «обязано реагировать на каждое сообщение как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения».
Поводом для проведения проверки действий должностных лиц РКБ на признаки халатности стали «обращения врачей... в правоохранительные и надзорные органы», в которых отмечалось, что руководство медучреждения не приняло своевременных мер по предупреждению распространения вируса среди медицинского персонала и пациентов.
Собственную проверку в РКБ проводит прокуратура республики. Ее контролирует Генпрокуратура РФ.
Коммерсант
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Следователи Башкирии доведут дело до конца
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