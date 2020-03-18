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Следователи Башкирии доведут дело до конца

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Башкирское управление Следственного комитета РФ отреагировало на обращение президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, который вчера призвал СК не проводить доследственную проверку в отношении руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Господин Рошаль в своем обращении заявил, что проверка «не выдерживает критики» и «полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации».

Следователи Башкирии доведут дело до конца


Башкирские следователи, тем не менее, намерены завершить проверку.

В условиях пандемии, отмечает в своем сообщении региональное управление СКР, ведомство «обязано реагировать на каждое сообщение как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения».

Поводом для проведения проверки действий должностных лиц РКБ на признаки халатности стали «обращения врачей... в правоохранительные и надзорные органы», в которых отмечалось, что руководство медучреждения не приняло своевременных мер по предупреждению распространения вируса среди медицинского персонала и пациентов.

Собственную проверку в РКБ проводит прокуратура республики. Ее контролирует Генпрокуратура РФ.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 16.04.2020, 07:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а каким боком рошаль в этом деле, это просто очередной пиар для своего имиджа угасающих пенсионеров



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