Следователи Башкирии доведут дело до конца

Башкирское управление Следственного комитета РФ отреагировало на обращение президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, который вчера призвал СК не проводить доследственную проверку в отношении руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Господин Рошаль в своем обращении заявил, что проверка «не выдерживает критики» и «полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации».Башкирские следователи, тем не менее, намерены завершить проверку.В условиях пандемии, отмечает в своем сообщении региональное управление СКР, ведомство «обязано реагировать на каждое сообщение как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения».Поводом для проведения проверки действий должностных лиц РКБ на признаки халатности стали «обращения врачей... в правоохранительные и надзорные органы», в которых отмечалось, что руководство медучреждения не приняло своевременных мер по предупреждению распространения вируса среди медицинского персонала и пациентов.Собственную проверку в РКБ проводит прокуратура республики. Ее контролирует Генпрокуратура РФ.