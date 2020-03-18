Запертые врачи РКБ им. Куватова обратились к Путину и в Генпрокуратуру

Медики Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Уфе, находящиеся в карантине, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оградить их от вмешательства чиновников в их работу.В обращении врачи изложили факты бездействия администрации и минздрава республики во время вспышки вирусной пневмонии в больнице и массового заражения пациентов и сотрудников РКБ коронавирусной инфекцией.РКБ им. Куватова была 6 апреля закрыта на жесткий карантин после того, как у умершей 5 апреля пожилой пациентки было посмертно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Врачи больницы заявляли, что они еще в марте регулярно докладывали руководству о резком росте среди пациентов заболеваемости вирусной пневмонией, но администрация не только не предпринимала никаких мер, но и запрещала делать компьютерную томографию и тесты на коронавирус. В результате введения карантина в больнице оказались изолированными более 600 пациентов и свыше 600 сотрудников. Как сообщалось ранее, у 170 врачей и пациентов сейчас подозревают коронавирусную инфекцию.— Мы, как врачи, ответственные за жизнь и здоровье своих пациентов, неоднократно докладывали руководству больницы обо всех выявленных случаях с симптоматикой, схожей с симптомами новой коронавирусной инфекцией, сообщали о необходимости закрытия приема новых пациентов в целях защиты их жизни и здоровья. Однако руководство больницы не предпринимало никаких мер, говоря, что прекращение приема очень дорого обойдется больнице, — указано в обращении врачей к президенту.Медики также сообщили, что все это время врачи отделений, в которых наблюдался рост вирусной пневмонии, не были обеспечены надлежащими средствами индивидуальной защиты – противочумными костюмами, шапочками, респираторами не ниже 2-й степени защиты.В завершение обращения врачи, констатировав, что “на различных уровнях здравоохранения возникают недоговорки, обман и подтасовки”, попросили Путина “ограничить вмешательство чиновников в [их] работу по защите жизни и здоровья граждан страны”.Одновременно медики РКБ им. Куватова направили обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и врио руководителя Росздравнадзора Дмитрию Пархоменко. В письме медики, перечислив вышеприведенные факты, также указали, что руководство больницы, зная по их докладам о вспышке вирусной пневмонии в ряде отделений РКБ, “не предприняло надлежащих мер, списав все на основное заболевание [пациентов]”. Авторы обращения предположили, что администрация РКБ также не проинформировало об этом минздрав республики и региональное управление Роспотребнадзора, указав, что в противном случае эти органы, в свою очередь, проявили бездействие.Медики заявили, что первоначально руководство РКБ запретило им брать у заболевших сотрудников и пациентов мазки на коронавирус, а затем, когда мазки все же были взяты, их результаты, по словам администрации, “были утеряны”Врачи также указали, что введенный 6 апреля в больнице карантин был объявлен им устно, с надлежащим предписанием главного госсанврача по РБ и письменными приказами руководства больницы их не ознакомили.Медики попросили надзорные ведомства организовать проверку по вопросам оценки действий руководства РКБ и минздрава РБ “по наличию в их действиях составов уголовно наказуемых деяний”. Врачи также попросили установить причину утери результатов их первичного тестирования на коронавирус и “проверить законность, обоснованность и своевременность введения карантина в РКБ”.Под обращениями к президенту и главам надзорных ведомств подписалось 27 медработников из различных отделений больницы.— Сумели собрать подписи тех сотрудников, до кого смогли дойти, поскольку мы здесь, внутри больницы ограничены в контактах и передвижениях. К тому же, люди, увы, по-прежнему боятся открыто критиковать руководство, — сказала “Idel.Реалии” заведующий ревматологическим отделением РКБ врач Римма Камалова..— Полагаю, юридические последствия ситуации в РКБ будут иметь место, — заявил сын Риммы Камаловой, юрист Тимур Уразметов, осуществляющий сейчас с группой коллег правовую защиту врачей больницы. — К сожалению, наша правовая система не такая, как в развитых странах, где подобная ситуация имела бы более широкие последствия, в том числе, после обращений пациентов, которые приехали лечиться в госпитали по своему профилю и уехали в инфекционные госпитали с коронавирусом. Но, думаю, и у нас последуют гражданские иски.В понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин опубликовал в соцсетях “Обращение к врачам”, в котором призвал медработников “не забывать какую профессию они выбрали”.Обращение министра вызвало многочисленные комментарии, как положительные, так и резко отрицательные, в том числе, и от медиков РКБ им. Куватова.— Писать в соцсетях можно много чего, но, тем не менее, в эпицентре находимся мы, а министр находится в своем кабинете, откуда благополучно уходит домой, — прокомментировала слова Забелина врач Римма Камалова. — Это мы круглосуточно находимся с пациентами, мы смотрим им в глаза, разговариваем с ними. Мы ни один приказ не нарушили: нам приказали остаться на карантине — мы все остались, никто не ушел. И пока последний больной отсюда не выпишется, не уйдем.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ взяла на контроль ход проверки прокуратурой Башкортостана информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией. Региональное управление СКР начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возможно допущенного руководством больницы.