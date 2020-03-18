Муртаза Рахимов, рождение «титушек». 15 лет со дня разгона митинга в Уфе

Пятнадцать лет назад на главной площади Уфы президент Башкирии Муртаза Рахимов впервые продемонстрировал России свою личную гвардию. На площадь 16 апреля 2005 года повзводно вышло полулегальное военизированное формирование «Союз башкирской молодежи», члены которого принимали участие в боевых действиях против российской армии на стороне чеченских боевиков. Одна из жительниц Уфы, наблюдая этот парад, с гневом назвала репортеру телеканала «НТВ» его участников «фашистами».Видео:***Весной 2005 года руководство республики, напуганное размахом оппозиционного движения, на десятках автобусов свезло из отдаленных районов в столицу несколько тысяч «сторонников» президента Башкортостана из числа студентов, рабочих и служащих бюджетных организаций. В одном месте оказались противники режима Муртазы Рахимова и его сторонники.В результате пролилась кровь, которая лежит на мэре Уфы Павле Качкаеве, санкционировавшем на одной площади две митинга противоположной политической направленности, причем первыми заявку на проведение акции протеста сделали лидеры оппозиции. Действия организаторов этого шабаша за пятнадцать истекших лет так и не получили правовую оценку.(Нажимайте на фотографии, чтобы их увеличить)