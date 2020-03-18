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Весной 2005 года руководство республики, напуганное размахом оппозиционного движения, на десятках автобусов свезло из отдаленных районов в столицу несколько тысяч «сторонников» президента Башкортостана из числа студентов, рабочих и служащих бюджетных организаций. В одном месте оказались противники режима Муртазы Рахимова и его сторонники.
В результате пролилась кровь, которая лежит на мэре Уфы Павле Качкаеве, санкционировавшем на одной площади две митинга противоположной политической направленности, причем первыми заявку на проведение акции протеста сделали лидеры оппозиции. Действия организаторов этого шабаша за пятнадцать истекших лет так и не получили правовую оценку.
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Максим Аверьянов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Муртаза Рахимов, рождение «титушек». 15 лет со дня разгона митинга в Уфе
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