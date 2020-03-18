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А вот это — давно пора! В Башкирии будут штрафовать верующих, которые пойдут в церковь

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 38548 | Комментарии: 0
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В ближайшее время у них может возникнуть необходимость покинуть дом. В Башкирии полицейские будут штрафовать всех, кто будет ходить в церковь. Об этом сообщил член оперативного штаба по коронавирусу Ростислав Мурзагулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе.

А вот это — давно пора! В Башкирии будут штрафовать верующих, которые пойдут в церковь


Он пояснил, что необходимость нарушить режим самоизоляции и собраться в кругу других людей, может возникнуть у верующих 19 апреля – в день Пасхи.

По словам Мурзагулова, в данной ситуации с коронавирусом безопаснее будет помолиться из дома.

При всем уважении к церкви, к религии и ко всему, чему угодно, люди, которые будут ходить в церковь, будут оштрафованы, как все, кто сейчас сотнями и тысячами штрафуется, просто гуляя по улице. У нас есть возможные прогнозные варианты вплоть до 20 тысяч заболевших. У этой болезни высокий уровень смертности. Зачем нам этот риск? Зачем нам хоронить своих родных? Ради того, чтобы свечку поставить в церкви? Вы меня простите, но я глубоко убежден, что Бог нас простит, если мы помолимся ему из дома, – сказал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, в Башкирии по состоянию на 15 апреля количество заболевших COVID-19 составляет 149 человек, из которых 9 выздоровели. Число умерших от коронавируса достигло пяти.

ПроУфу
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