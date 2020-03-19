Об одной «критике» Ислама ...

По чтению литературы о татарской истории, часто приходилось встречаться с одним явлением, которое и незнамо как назвать. Пишут премного, как хороша была страна Булгария, но после двухсотлетнего перерыва, её небытия, или бытия уже только как части территории Золотой орды, в 1438 году вместо Волжско-Камской Булгарии образовывается Казанское ханство жестоких завоевателей татар. Примечательна в таковом писании книга двух авторов: Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Ислам и Россия. – М.: Вече, 2004. – 368 с.Столь восторженного описания этими авторами Волжско–Камской Булгарии, и в особенности периода сопротивления булгар монголам, пожалуй, и не приходилось встречать. Они объявляли, что тогда в Европе с надеждой на спасение смотрели на Булгарию, тогда как мы «знаем», что Европа всё же «надеялась» на спасение от монголов, или монголо-татар Русью и, ведь говорят в России, что была ею спасена. Авторы же эти даже находят куриными мозги Владимиро–Суздальского князя Юрия, за его отказ по тем временам от оборонительного союза с булгарами против монголов, который несмотря даже на предлагаемую Булгарией за этот союз плату, решил урвать больше, и организовал объединенный грабительский поход русских княжеств против Булгарии. Эти авторы и соответствующий раздел своей книги назвали не много, но, и не мало, а «Великая Булгария в Поволжье».Многие авторы пишут именно так, пришёл в 1438 году в город Казань бывшей Волжско-Камской Булгарии золотоордынский хан Улу-Мухаммед и образовалось Казанское ханство, главный враг Русского государства, и к тому же, враг и угнетатель всех ближайших народов. Как бы к слову, заметим, Улу-Мухаммед пришёл в Казань с уже остатками бывшего «огромного» трехтысячного войска после сражения под городом Белев с «небольшими силами, всего лишь в сорок тысяч воинов», отправленных против него русским князем Василием II. И заметим всё же, что то «огромное» войско хана в пух и прах разбило то «небольшое воинство» князя.О приглашении Улу-Мухаммеда на казанский престол не известно, о завоевании края с остатками трехтысячного войска тоже не пишут. Однако сомоназначение было возможным благодаря его высокому статусу, как бывшего верховного хана Золотой Орды и действительного чингизида. Родословная этого хана идет от Джучи, сына Чингисхана и первого владетеля улуса Дешт-и-Кипчак, впоследствии ставшего основой государства Золотая орда хана Батыя, сына Джучи и внука Чингисхана. А впрочем, могли и пригласить, очень тогда «Запад» беспокоил со своим “Дранг нах Остен”. Во всяком случае, не воспротивились и даже пишут, что приветствовали воцарение Улу-Мухаммеда. Согласно, например БСЭ, Волжско-Камская Булгария ослабленная Золотой ордой, не могла отбивать возобновившиеся с 1360 походы русских князей и многочисленные набеги русских ушкуйников. Там же прописано, что в 30-х гг. XV в. булгарские земли к Югу от Камы завоевали русские феодалы. И что самостоятельной, в этих самых 30-годах, оставалась только Казань, ставшая затем столицей Казанского ханства. Государства, созданного, или может быть вернее, сохраненного с помощью Улу-Мухаммеда. Учитывать же большую роль пришедшего с ним того «многочисленного» войска не приходится. Так что, пожалуй, в соответствии со сказанным, будет правильно говорить о законном воцарении хана на казанском троне, причем в государстве с доминирующим триединым булгарским, тюркским, татарским населением.Вместе с тем, те многие авторы уже по истории Казанского ханства, негатива нисколечки не жалеют. И у упомянутых тех наших двух авторов с одинаковой фамилией в описании, жития этого ханства тоже премного такого всякого разного. Объявляют оне: «Средства для существования новоиспеченное ханство собирало, грабя русские земли и порабощая русских крестьян» и, мол, де татары привыкли «вольготно жить за счет работорговли и грабежей». Наверное, с тех пор и пошло “татарское” выражение «нам татарам один (далее слово, конечно же «татарского» происхождения, ведь утверждали, что русский мат пошёл от татар), что война, что Сабантуй». И, наверное, этот татарский праздник Сабантуй, не праздник плуга–сабана, а праздник меча или кривой татарской сабли – средства для той вольготной жизни. Оне же вещают: «Набеги на русские земли осуществлялись практически непрерывно». Вместе с тем, русские князья ведь тоже ходили в многочисленные походы, и в казанский край тоже. А, оказывается, ходили они в свои славные походы с главной государственной задачей. Так и пишут те наши двое авторов об этой главной задаче одного из русских князей: «Иван III нисколько не забывал о главной государственной задаче – вернуть государству занятые русские земли. В 1487 году началось наступление русских войск на Казань. Казань была взята, хан и его семья пленены». Казань после этгого, ещё было воспряла, но этой задачей далее озаботился уже другой русский князь, следующий Иван, четвертый. Пишут разные авторы, со ссылками на русские летописи, что казанские войска набегали на русские княжества около 30 раз, а русские воины ходили в свои славные походы только 40 раз. Татарских источников не известно. Вместе с тем, в результате “практически непрерывных” с 1438 года набегов татар, Московии в 1552 году удалось решить ту главную государственную задачу относительно казанского края, «присоединения» исконно русских земель, занятых мордвой, марийцами, удмуртами, чувашами, башкирами и много еще кем, конечно же, и самими татарами, и даже русскими. Последних всё же поболее «присоединили» по взятию Новгородской республики в 1471-1478 годах, и колоний Великого Новгорода.Однако стоп, мы всё же завелись, увлеклись, разогнались, с этим введением, с этой прелюдеей, к тому, на чём хотели остановиться по означенной книге этих наших двух авторов. А есть желание представить то, что пишут эти авторы об Исламе, тем более что и книга их имеет соответствующее название «Ислам и Россия». Во Введении этой книги авторы объясняют и свой интерес к этому: «Ислам является одной из мировых религий. По исламу к настоящему времени издано большое количество книг. Нужна ли еще одна книга? Нужна, потому что все изданные книги отражают взгляд на проблему изнутри. Практически все авторы стараются поднять ислам выше других религий и оправдать джихад». Про оправдание некими авторами джихада, отметим только, что, наверное, есть и таковые, и таковое, мы же остановимся на стараниях наших авторов в ими обьявленном. Авторы этими своими словами вроде как своей критикой Ислама пугают, и даже вроде как настроились на это, однако, забегая вперед, и несколько предвосхищая это, заметим, что начиная за такой упокой, они всё же пишут более за некоторое здравие. В общем же, авторы много позитива озвучивают за Ислам, и, хотя может только показалось это вашему покорному слуге, они временами вроде даже выражают восхищение Исламом и его пророком Мухаммедом. Про пророка уже много написано, а, в общем-то, и про Ислам тоже, как и отмечают эти два наших автора, но нам хотелось бы, как бы «вслух» почитать, что пишут за Ислам именно они, эти два автора. Прежде чем продолжить далее, всё же надо и оговориться. Авторы, как бы в своё оправдание что-ли, что они с позитивом пишут за Ислам, пишут за это преимущественно с маленькой буквы, как и за священную книгу мусульман Коран тоже.Обратимся же к речениям наших авторов по заповедям Корана, и далее к изложению ими, как они объявляют, сути мусульманской веры. Начнем же это по ими принятой очередности с заповедей Корана, и в их изложении, но, конечно же, не по всем заповедям, с некоторым пропуском их слов к этому, и некоторых их обращений к Корану. Далее, подчёркивания и выделения текста наших авторов полужирным шрифтом, если отдельно не оговорено, осуществляются вашим покрным слугой, а возможные свои вставки и комментарии, курсивом.Заповеди корана, в изложении авторов Мизун Ю.В. и Мизун Ю.Г.Всякая религия связана с решением главных вопросов, которые стоят перед каждым человеком. Один из этих вопросов – каково место человека в этом Мире, во Вселенной. Другими словами, каков человек во Вселенной и каково место человека в этом порядке, что собой представляет то Начало, которому обязана своим существованием вся Вселенная, то есть что собой представляет Бог. Решая проблему Бога, человек решает проблему своего места во Вселенной. Ведь только поняв правильно это место, человек может правильно вести себя в своих отношениях как с себеподобными (другими людьми), так и с окружающим его Миром. Поэтому можно сказать, что вторым вопросом, решаемым религией, являются отношения между людьми. Если ответы на эти два вопроса найдены правильно, то человек будет правильно строить свои отношения с окружающим его Миром. Таким образом, религия решает главные вопросы существования человека, человечества в целом. Добавим, что любая религия решает эти вопросы.Как же решает эти вопросы Коран? Кто такой Бог по Корану (первый вопрос) и как должны люди относиться друг к другу (второй вопрос)?О Боге по Корану … Это тот единый Бог, которому поклонялись Авраам, Моисей, Иисус Христос. …Мухаммед видел свою задачу в том, чтобы проповедовать именно этого Бога. И очень даже как-то неожиданно, по современному наши авторы объявляют: Мухаммед понимает и описывает Бога так, как его мог бы описать современный естествоиспытатель, что Вселенная создана по предварительно существующему плану, проекту.И практически в том же духе продолжают: Бог по Корану – это то единое Начало всей Вселенной, которое не только объединяет все и вся, но и создало все во Вселенной как единый, сложный тонко настроенный механизм, в котором нет ничего случайного.Здесь все глубже, значительно глубже. Здесь дается представление о том едином Начале, законе, которому подчиняется все во Вселенной. Любая система, а тем более такая сложная, как Вселенная, не может существовать без такого единого Начала. Ну, прям физики-теоретики эти наши авторы, и ведь как оговариваются: А на самом деле в этой системе все очень хорошо согласовано, пригнано друг к другу.У Мухаммеда требовали чудес в подтверждение того, что он действительно является посланником Бога, и того, что такой Бог действительно существует. На это он отвечал так, как сказано в Коране. А как еще иначе мог бы ответить человек, понимающий правильно все то, что окружает его. Ведь самое большое, что может сделать человек, – это познать законы, которые в природе действуют. Человек не может навязать природе свои законы, он может только познать, понять, подсмотреть, угадать те законы, которые действуют независимо от него. Кто создал эти законы? Природа? Мировой разум, Бог. Не имеет значения, каким словом вы будете называть это Начало, которое и создало эти законы. Естественно, этому Началу, Богу подвластно все....Обращаем особое внимание только на фразу: «Он произвел нас от одной души». На современном научном языке об этом говорят так: форма-голограмма каждого из нас, его биополе (раньше говорили «душа») происходит из общего единого информационного поля Вселенной. Все мы действительно произведены от одной души, от одного поля. Надо ли напоминать, что поэтому никто из нас не имеет преимущества перед другим ни по национальному, ни по расовому, ни какому-то другому признаку.Мухаммед категорически возражает против того, чтобы кого-либо ставили вровень с Богом:«Иудеи говорят: Ездра — сын Божий; назаряне говорят: Мессия — сын Божий. Это их слова в устах их. Говоря это — они уподобляют себя неверным, бывшим прежде. Да поразит их Бог! Как легкомысленны они! Оприч Бога они своих книжников и своих подвижников принимают за Господов и Мессию, сына Марии. Им было заповедано поклоняться только единому Богу; кроме Его нет никакого достойнобоготворимого. Воздайте хвалу ему, устраняя тех, кого признают они соучастниками Ему» (9.30).Говоря конкретно об Иисусе Христе, Мухаммед напоминает, что сам Христос не просил молиться Ему.Этот вопрос, вопрос о том, что Бог является единым, Мухаммед считал самым главным. Он к нему возвращается в Коране неоднократно.Мухаммед проповедовал веру в единого Бога не просто ради веры как таковой. Вера без дел мертва. Этим принципом руководствовался Мухаммед так же, как и до него Иисус Христос и его апостолы. Задача состояла не в том, чтобы просто уверовать, а в том, чтобы изменить свой образ жизни, свое отношение к окружающему миру, к другим людям. Именно в этом состоит суть веры. Именно поэтому и вера, и религия и являются духовным стержнем общества.Какие же отношения предписывает Коран? ...Практически, все из этих правил поведения (заповедей) являются общечеловеческими, признанными обязательными для всех религий (И даже отчасти в моральном кодексе коммуниста). Это: не укради, не прелюбодействуй, не клевещи, почитай своих родителей, делай добрые дела, будь правдивым и честным, не будь гордым и не заносись, будь стойким в правом деле, помогай нуждающимся, прощай врагам своим, поддерживай мир между людьми.Суть мусульманской веры в подаче Мизун Ю.В. и Мизун Ю.Г.Мы говорим «веры», а не «религии» потому, что речь пойдет о том, во что верует истинный мусульманин.Суть христианской веры (католической и православной) изложена в «Символе веры». Символ христианской веры был принят по частям на первом и втором Вселенских соборах. Здесь изложение этой сути пропустим, интересующиеся сами могут с этим ознакомиться, а остановимся только на следующей констатации нашими авторами сложившегося положения в христианстве:Христианская церковь создала разветвленную иерархическую систему. Всякая выборность в приходах была начисто забыта. Реализовался на деле главный принцип: «Не священник для прихода, а приход для священника». Приход-община не имела никакой власти, никаких прав, никто из духовенства не заботился об организации ее внутренней жизни, о взаимопомощи и т.п. Заботились о том, чтобы приход давал доход. Написано очень много о бесчинствах духовных лиц разного ранга (от пап и патриархов до дьячков), которые дорого обходились простому люду. Мы писали об этом в книгах: «Библия, Коран и современный мир», «Тайны богов и религий», «Апостол Павел и тайны первых христиан», «Тайны русского раскола» и др.Новая религия – ислам – возникла как реакция на те извращения отцов христианской церкви, которые они за более чем шесть веков довели до абсурда. Жизнь требовала эти извращения, отступления от учения Христа, устранить.Ревизия христианских догм была проведена Мухаммедом (который хорошо владел данной проблемой и был знаком с основными положениями еретиков) и изложена в Коране. Отметалась не Библия (Ветхий и Новый Заветы), а те наслоения, которые натворили отцы церкви.Прежде всего, Христос признавался пророком от Бога и полностью признавалось Его учение в полном объеме. Коран признает Адама, Авраама, Моисея, Иисуса Христа, Деву Марию. Коран признает, что Христос воскрес и вознесся на небо. Ислам считает, что никто не может быть приравнен к Богу, который является единственным Творцом всего сущего. Далее ислам отрицает возможность использования икон (и вообще их создания), исходя из необходимости строгого соблюдения принципа монотеизма, единобожия. Бог находится в каждом из всех людей, люди являются Его творением. Поэтому не следует изображать и их (в мечетях, на стенах дома и т.п.). Следует ограничиваться растительным орнаментом.Христианская церковь развила положение о первородном грехе всего человечества. Полуфилософский миф о первородном грехе Евы и Адама, который попал в Библию из более ранних источников Шумера, отцами православной церкви был положен в основу всей конструкции. Каждый человек зачинается и рождается в грехе, который берет начало от Адама и Евы. Бог послал Своего сына Христа искупить первородный грех всего человечества и так спасти всех людей. Люди распяли Христа и остались по-прежнему в грехах. Христианская церковь считает, что спасение человека возможно только через страдания. Все страдания от Бога, они на пользу, им можно только радоваться, поскольку они позволяют человеку искупить первородный грех.Напомним, в чем состоял первородный грех Адама и Евы. В Библии сказано: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого древа в саду ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него».Значит, первому человеку Бог запретил срывать и употреблять в пищу не яблоко с яблони, как толкуют религиозные просветители и художники Возрождения, а плоды «от древа познания добра и зла». Над этим следует задуматься, что это за дерево, на котором растут плоды познания добра и зла. Значит, это символическое дерево, дерево знаний. Кто постигнет эти знания, тот сможет различать добро и зло. У всех народов змей был символом знаний, мудрости. Он и соблазнил Еву, чтобы та приобщилась к знаниям.Теперь скажите, в чем же состоит первородный грех, который тяжким бременем лег на всех людей без исключения. По толкованию отцов церкви Христос и был послан людям для того, чтобы они освободились от этого греха. Но в чем он состоял, остается неясным. В том, что человек стремился к знаниям? Так для этого Бог и дал человеку разум. В творении Бога не может быть ничего случайного.Если вы хотите понять Коран, то вы должны вначале изучить Библию. Коран – это Библия в ее истинном, исходном толковании. Мухаммед считал, что пророчества Моисея и Христа обросли многими ошибками и толкованиями отцов церкви. Он получил от Бога истинную веру в виде Корана.Так в чем же состоит истинная вера мусульман, изложенная в Коране? Прежде всего, это вера в единого, единственного Творца всего сущего, в Единого Бога. Человеку не дано познать самого Бога. Нам дано очень мало для того, чтобы мы могли познать все, а тем более самого Бога. Но в этом никакой беды нет. Мы можем познавать и познать его творение, окружающий нас мир. Мы можем познавать законы, по которым развивается этот мир. И этим законам мы должны подчиняться. Рядом с Богом никого ставить не надо, он один является Творцом всего. Надо как можно меньше рассуждать о его качествах. Ни в коем случае нельзя представлять его себе в человеческом образе. Бог пронизывает все, Он есть в каждом из нас. Поэтому мусульмане считают, что нет Бога, кроме единого Творца, Единого Бога, Бога Авраама, Моисея. Мухаммед, и Христос были только пророками Бога, и ни в коем случае нельзя их ставить наравне с Богом. То, что Христос говорил, что он сын Божий, не противоречит этому. Ведь он всем нам дал молитву «Отче наш», то есть учил нас обращаться к Богу как к Отцу.Таким образом, ислам есть монотеистическая религия. Бог у мусульман и христиан один и тот же. Но мусульмане рядом с Богом не ставят никого.В исламе нет места первородному греху. Человек грешен не грехом Адама и Евы, а своими собственными грехами. За все свои дела в этой жизни каждый человек ответит перед Богом на Суде, Бог взвесит и учтет и «добро величиной в пылинку» и «зло величиной в пылинку» (сура 99).В Коране в каждой суре говорится, что Бог является милосердным. Это конкретное человеческое качество. Но на самом деле это только символ. Бог непознаваем, и мы не можем назвать его качества. Совсем по-другому излагается это в Библии. Балич писал: «Если библейски ориентированная христианская теология говорит не только о Боге, но и о «Боге и человеке» (о «богочеловеке), делает центральным это понятие, допускает персонификацию Бога в человеке, персональное сближение Бога и человека, то ислам решительно искореняет из сознания верующих малейшую мысль о том, что какая-либо частица человека может быть в Божественной неповторимости». По исламу, Бог – это одно, а его творение – совсем другое, иное. Между ними пролегает непреодолимая бездна. Антее пишет: «Только Бог может в этом отношении что-либо изменить, когда Он обращается со своим словом к людям, как господин обращается к своим слугам». Далее он пишет: «Утверждение об особой сущности Бога, о Его несопоставимости с любыми творениями остается важнейшим положением исламской теологии, не допускающей ни малейшего приближения человека к Богу и не знающей в этих вопросах никаких компромиссов».По христианским представлениям, праведники в раю будут общаться с самим Богом, испытывать на себе его благодать. Согласно исламу, и в раю Бог для людей недоступен, невидим, трансцендентен. Правда, если Он сам решит, то может показаться – в Его власти все. По сути, в мусульманском раю после Страшного суда праведники будут богато одарены всеми земными радостями. Здесь тексты приводимы сур Корана пропущены.Что касается самого человека, то его Бог создал в виде мужчины и женщины. Первый мужчина и первая женщина знали и верили в Единого Бога. Когда Он их спрашивал: «Не я ли Ваш Господь?» Они отвечали только «Да». На каком-то этапе развития человечества эта вера в Единого Бога (монотеизм) была временно утеряна.Каждый человек на земле обязан подчиняться заветам (законам) Бога. Только в этом смысле он является «наместником Бога» на земле. Задача человека, по Корану, претворять в жизнь планы Бога и вести жизнь по его законам. По сути, никакого первородного греха ни на ком нет. Значит, не нужен спаситель всего человечества от первородного греха. Но это не значит, что человек сам по себе безгрешен. По своей натуре человек слаб, он быстро падает духом и приходит в отчаяние. Когда у человека все благополучно, он забывает о Боге и тянется к злу. Зло состоит, прежде всего, в «неповиновении» и «гордыне».Бог предоставил человеку свободу выбора между добром и злом, свободу действий. Но человек при этом обязательно несет ответственность за происходящее, случившееся. Человек, творящий зло, не может оправдывать свои действия давлением на него дьявола (Иблиса). По Корану, Иблис хотя и существует, но не противостоит Богу. Это всего-навсего один из ангелов, созданных Богом. Когда Бог повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, то Иблис отказался это исполнить. Любопытная трактовка этого факта. Иблис отказался поклоняться кому-либо, кроме Единого Бога. Оказавшись перед дилеммой, Иблис предпочел оказаться в опале, но не изменять монотеизму. Человеку не следует списывать свои грехи на дьявола («черт попутал»). Что касается послушания, то истинный верующий мусульманин должен соблюдать предписания, которые сформулированы в Коране. В суре 2 Корана сказано: «Не в том благочестивость, чтобы на восток или на запад лик свой обратить, а в том, чтобы уверовать в Бога, и в Судный день, и в ангелов его, и в Писание Святое, и в пророков; и из любви к Богу добром своим, своими деньгами, – как бы он ими ни дорожил, – делиться и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с бедняком, и с нищим, и с путником, и с теми, кто взывает о помощи; и с рабами (для их выкупа). И по часам молитвы совершать, платить милостыню (закят); скрепленный договор исполнить; и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятения, – таков лик праведных, верных Аллаху».Отсюда ясно видно, насколько учение ислама проникнуто идеей общинности. По сути, это одно из главных, если не самое главное, почему ислам так спешно распространяется в современном мире. Почитайте старые книги об исламе, где писалось о дикой грубой религии, которая вот-вот зачахнет и засохнет. Но, слава богу, не тут-то было. Число мусульман растет в геометрической прогрессии. Человек хочет и должен жить с себе подобными на принципах взаимопомощи, взаимовыручки, на принципах общины. Так легче, так лучше. В мусульманских общинах «чужого» по крови старика никогда не сдадут в дом престарелых. Он родной по духу. Не отдадут и сироту в детский дом, а тем более детей при живых родителях. Все это делается только в условиях европейской цивилизации, которая ускоренными темпами стремится к своему концу. Общинное начало было заложено Христом в христианство. Но отцам церкви это не понравилось, и они вообще лишили прихожан права голоса и не подумали организовать общины, как это было у первых христиан. Община – огромный плюс ислама, по которому интересы общины (а значит всех) выступают на первый план. Поскольку помощь нуждающимся является центральным принципом Корана, люди всегда будут стремиться в мусульманские общины. И это прекрасно.Отцы христианской церкви изрядно захламили учение Христа разными догмами, которые не просто ненужные, но часто и абсолютно абсурдные. Поэтому и возникло религиозное сопротивление типа протестантства. В исламе реформация такого плана и такого размаха не ожидается. Для этого нет оснований. Протестовать против веры в Единого Бога умный человек не будет, понимая, что весь окружающий его мир не «упал с неба», а был сотворен. Творец мог быть только один, иначе единой системы не получилось бы. С чем тут спорить.Но и христиане спорили не по поводу Единого Бога. Они протестовали против бесчинств христианского начальства, которое объявило себя наместниками Бога на земле. У мусульман такого начальства с неограниченной властью нет. У мусульман нет папы римского. Их общины практически сами по себе. И в этом их сила. Огромная иерархическая конструкция христианских наместников Бога высосала кровь из истинного учения Христа и находится у разбитого корыта. В исламе такая конструкция отсутствует и мусульманские общины свободно развиваются.Ложная европейская (и американская) демократия (читай – власть денег) пока что плохо воспринимается мусульманским миром. И слова богу. Мы клюнули на эту приманку и напоролись. Причем надолго. Фатима Мерниси так выразила реакцию мусульман на западные требования свободы и демократии в мусульманских странах: «Запад, неустанно твердя о демократии, позволяет снова всплыть на поверхность тому призраку-кораблю, на котором за непослушание отрезали головы, возобновиться «война меча и пера», которая снова ударит по тем интеллектуальным кадыям, которые увлечены идеей справедливости, по тем суфийским братствам, которые хотят свободы, по тем поэтам, которым всегда удавалось отстоять перед халифами свою индивидуальность и свой шариат, как наиболее точное выражение сути божественного закона».Права человека в том извращенном виде, в котором они действуют в Европе, и тем более в Америке (а сейчас и у нас), дают право человеку умереть с голоду, быть убитым в своем подъезде, быть выкинутым с работы и еще многое другое в том же духе. Хотите завладеть страной, создав там хаос, внедряйте там практику «прав человека», «прав личности». Бассам Тиби писал так: «В исламе мусульмане, как верующие, имеют обязанности по отношению к общине (умме), но не имеют никаких индивидуальных прав в смысле правовых претензий. Чтобы права человека, как индивидуальные права, можно было представить в исламском мире, надо прежде всего сделать акцент на обязанностях, и только в системе обязанностей может получить развитие концепция индивидуальных прав. Прежде всего встает вопрос, оправдано ли то, что не западная культурная система ислама в ее этических измерениях оценивается по критериям западной культуры, что происходит, в частности, с правами человека в международном понимании этих норм. Этика прав человека составляет ядро нашей глобальной цивилизации». Далее Тиби пишет: «Наряду с отмеченной необходимостью реформы исламского права мусульмане должны в первую очередь уяснить разницу между господством Запада и универсализацией международных стандартов, связанных с правами человека. По отношению к Западу, можно критиковать один аспект западной политики (а именно: стремление к установлению политической гегемонии) и одновременно принимать другой аспект этой политики (этику культурной модернизации). Стандарты и формы, связанные с правами человека, основаны на прерогативе универсальных правовых норм и нравственных ценностей, и их не надо смешивать и путать с навязыванием политической силы и гегемониального господства».Мусульмане отказались от многих губительных для веры надуманных ортодоксальных положений, внедренных христианскими отцами церкви. Но они пошли еще дальше. Они ортодоксии предпочитают ортопрексию. Другими словами, словам они предпочитают дела, праведные дела и, прежде всего, помощь ближним. Нашим христианам следовало бы пойти этой же дорогой и вместо увлечения крестными ходами и другими церковными церемониями посещать больных, оказывать им помощь, заботиться о бездомных (при живых родителях) детях. Вместо этого они предпочитают занимать очередь в рай. А чтобы о них не забыли, отмечаются в церквах, как раньше отмечались в очередях на покупку холодильников и мебели. Христос учил, что вера без дел мертва. Но кто сейчас об этом помнит, особенно из церковников. У истинного мусульманина ценность праведных дел выше ценности праведного вероисповедания.У ислама есть и другие очень существенные плюсы. Например, отношение к бракосочетанию и к разводу. У православной церкви в течение тысячи лет были очень серьезные ограничения на браки и разводы. Часто все кончалось трагично. У мусульман можно с достоинством жениться или выйти замуж и очень несложно развестись. Мы привели только несколько штрихов мусульманской веры. Но и они показывают, насколько лучше учение ислама приспособлено к реальной жизни по сравнению с православием (и другими христианскими религиями).Следует сказать еще несколько слов о нравственности мусульман. В Коране нет десяти заповедей, но есть много предписаний, как поступать в конкретных жизненных ситуациях. В смысле морали ислам ближе к повседневной жизни человека, чем другие религии, в том числе христианство. Он не осуждает человека в его греховности, не требует от него преобразовать свою человеческую природу и не противопоставляет человеческой природе высшие ценности. Иордан пишет, что «ислам стремится упорядочить, освятить нравственными законами повседневное бытие человека и ввести его в космическую гармонию».У мусульман нет праведников и грешников. Практически, каждый правоверный может быть приравнен к христианскому праведнику. Мораль диктуется общиной. Благодаря морали мусульманская община обеспечивает свое здоровье, самовоспроизводство, защиту окружающей среды и другие жизненно важные функции.А.А.Гусейнов писал так: «Человека, который хотел бы познакомиться с этикой Корана в компактном изложении, ждет разочарование. Мухаммед не оставил ни своего Декалога, ни своей Нагорной проповеди. Он не создал моральной доктрины, этика как бы растворилась в его мировоззрении: в теоретической части она совпадает с верой, в нормативной - с нравом. Однако отсутствие этики в привычно европейском смысле данного понятия (как особой сферы знания и культуры) не означает отсутствия в Коране этики вообще... Мусульманская этика есть этика конкретных норм. Она сугубо практична, интересуется не общими основаниями поведения, а его предметным содержанием... тем, как и что надо делать не вообще, а конкретно, каждый день».