Айдар Ахмадиев, журналист. Наивно считать, что на фоне развивающейся эпидемии открытие парикмахерских и заведений общепита – правильное решение.Думаю, первоначальная цель благородна, как мысли ребенка спасти всех бездомных животных, приютить их у себя дома без понимания некоторых нелицеприятных последствий. В данном случае, реализовывается попытка помочь местному бизнесу и, очевидно, не оставить какое-то количество предпринимателей без денег на существование.Но, как говорится, we tried our best, you know the rest. Парикмахерские, безусловно, сыграют большую роль в распространении вируса, учитывая не только очевидный факт продолжительного контакта мастера с клиентами, но и, по моим личным наблюдениям, не соблюдение даже примитивных гигиенических норм некоторыми недобросовестными сотрудниками или их работодателями. Конечно же, речь только о некоторых.Когда замаскировали карантин под термином «каникулы», в России возрос спрос на товары для пикника, а парки по всей стране стали невиданно популярны. Что будет, когда не встречавшиеся с парикмахером на протяжении нескольких недель люди побегут стричься? Проблема заключается в непонимании угрозы, непринятии реальности. Кого или что обвинять: менталитет ли, законодателей? Или и то, и другое?