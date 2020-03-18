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Коронавирус как катализатор

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Департамент транспорта Москвы отрапортовал об отсутствии сегодня утром очередей в метро. Ура! Выпишите себе премию!

Коронавирус как катализатор


А Дептранс, вся мэрия, столичная Росгвардия, ГУ МВД РФ по Москве и его начальник Баранов не хотели хотя бы извиниться перед гражданами? За то, что вчера подвергли их жизни и здоровье опасности, создав давку с очередями при входе на станции метро и пробки на въезде в город (люди были вынуждены бросать транспорт и идти пешком толпой по шоссе).



Ни слова сожаления, ни одного выговора. Это в другой стране такие чиновники и силовики уже были бы отправлены в отставку. Но не в России, где люди для власти — мусор.

Сами виноваты! Пресс-Песков так и сказал: «москвичи не проявили должной дисциплины».

И проблема не только в начальниках, но и в исполнителях. Неужели участникам спецоперации по тотальной проверке пропусков уже в первый час не стало очевидно, что это приведет к обнулению карантина за несколько дней. Зачем ставить эксперименты на людях?

Надо было сразу пропускать всех без проверки. Если слишком трусливы, чтобы взять на себя ответственность за такое решение, то хотя бы не исполняли неадекватный приказ так рьяно.

Но задача наших полицаев и дубиногвардейцев — не защищать граждан, а гнобить их, проверяя и без того противоречащие российским законам «аусвайсы».

И это продолжится. «Правоохранители» во всех городах в последние дни лютуют, докапываясь до граждан почём зря. В сети полно видео неадекватных задержаний людей силовиками. И это уже не хаханьки про задержанного на Патриарших Иисуса.

Да по сути ничего и не прекращалось с московского лета-2019 — избиения граждан во время мирных протестов.

Только теперь бить будут не только «политических», а всех. Кто вышел за хлебушком, с собачкой или на работу, не получив чиновного разрешения. Под дубинки попадут и те, кто голосовал за Путина. Усиление пропускного режима впереди.

И наивно надеяться, что после окончания эпидемии «все образуется». Как показали последние 20 лет, любой кризис Путин использует как повод для сокращения прав и свобод.

А россияне могут и дальше «не интересоваться политикой». И ждать перехода от«режима самоизоляции» в «режим самоликвидации», смотреть по ящику Соловьева и «доктора Мясникова», слушать речи Путина из бункера.

Все становится на свои места. Процесс «кристализации» режима как никогда близок к своему логическому завершению.

Коронавирус лишь стал его катализатором.

СерпомПо, Эхо Москвы
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