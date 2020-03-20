Значит будут грабить ...

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению. Банк России не будет вводить мораторий на вклады населения, сообщила его глава Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — сказала она.По ее словам, это невозможно с точки зрения закона, так как ни в законах о банковской деятельности, ни в Гражданском кодексе такая возможность не предусмотрена. Кроме того, по ее словам, «в этом нет абсолютно никакой необходимости», так как у российских банков нет проблем с ликвидностью.Ранее 15 апреля Центробанк сообщал, что банки в марте столкнулись с большим оттоком средств из-за стремления населения снять наличные. Величина структурного профицита ликвидности в банковском секторе в прошлом месяце снизилась на 1,5 трлн руб.Кроме того, после предложения президента России взимать налог с доходов по вкладам, банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты, о чем Ассоциация банков России (АБР) сообщила ЦБ. В АБР тогда допускали, что клиенты банков, вероятно, не поняли сути нововведений.