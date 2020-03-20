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Значит будут грабить

  • Опубликовано: РБК | 18.04.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 20974 | Комментарии: 26
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Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению. Банк России не будет вводить мораторий на вклады населения, сообщила его глава Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

Значит будут грабить


«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — сказала она.

По ее словам, это невозможно с точки зрения закона, так как ни в законах о банковской деятельности, ни в Гражданском кодексе такая возможность не предусмотрена. Кроме того, по ее словам, «в этом нет абсолютно никакой необходимости», так как у российских банков нет проблем с ликвидностью.

Ранее 15 апреля Центробанк сообщал, что банки в марте столкнулись с большим оттоком средств из-за стремления населения снять наличные. Величина структурного профицита ликвидности в банковском секторе в прошлом месяце снизилась на 1,5 трлн руб.

Кроме того, после предложения президента России взимать налог с доходов по вкладам, банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты, о чем Ассоциация банков России (АБР) сообщила ЦБ. В АБР тогда допускали, что клиенты банков, вероятно, не поняли сути нововведений.

РБК
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  • 1 | 18.04.2020, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Россия предоставит Молдавии кредит на €200 миллионов
17.04.2020

Россия и Молдавия подписали соглашение о предоставлении последней кредита, первый транш которого составит €200 млн, написал президент республики Игорь Додон в Facebook.

«Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн евро», — говорится в сообщении.

Додон отметил, что средства пойдут на нужды страны, в том числе финансирование инфраструктурных объектов.
__________________________________________
А потом его простит, а вам пуйлососы - ничего не простит!
Для пуйло-холуёв у пуйла деньги есть, для вас пуйлососов - нет.



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  • 2 | 18.04.2020, 15:09 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
Значит будут грабить
___________________________________________
Дурни. Вас уже больше 30 лет грабят, а вы только готовитесь к этому.
Тем более центробанк.
О каких законах РФ и гражданском кодексе РФ говорит Набиуллина, если центробанк не подчиняется в стране никому.
У Банка России другие хозяева и они не в России.



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  • 3 | 18.04.2020, 15:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
THE BELL ОБЪЯСНЯЕТ — 4 часа назад

По рецептам 2008 года: сколько и как государство потратит на борьбу с кризисом
Правительство наконец рассказало, сколько потратит на преодоление кризиса. Этих денег не хватит, а пойдут они не по адресу, считают экономисты.

Спустя месяц после того, как скорое наступление масштабного кризиса из-за эпидемии COVID-19 стало очевидным, российские власти впервые назвали сумму, которую государство потратит на тушение пожара. На борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями выделят 2,8% ВВП, а с учетом компенсации низких цен на нефть — 6,5% ВВП, или около 7 трлн рублей. Это вдвое меньше, чем сейчас тратят развитые страны, и вдвое меньше, чем Россия потратила на преодоление предыдущего кризиса — хотя МВФ уже заявил, что нынешний будет хуже. Если верить чиновникам, большую часть денег получат крупные компании — но это похоже на рецепт из 2008–2009 года, который нынешнему кризису не подойдет, считают экономисты.

Сколько и на что потратят
Оценок общей суммы, которую государство потратит на поддержку экономики, не было долго — но на этой неделе мы услышали сразу три: от Владимира Путина, министра экономики Максима Решетникова и самую свежую и подробную — от министра финансов Антона Силуанова. Ситуацию это прояснило — но не до конца.

Силуанов оценил сумму, которая будет направлена из бюджета на ликвидацию эпидемии и ее экономических последствий, в 2,8% ВВП (3,1 трлн). Общий объем фискальной поддержки экономики в 2020 году (с учетом компенсации падения цен на нефть) — в 6,5% ВВП.

Из 3,1 трлн рублей «антикоронавирусного пакета» Силуанов подробно раскрыл затраты примерно на 1 трлн: 500 млрд рублей пойдет на помощь здравоохранению и врачам (возможно, сюда включены и другие меры соцподдержки), 350 млрд рублей — компенсации внебюджетным фондам за снижение страховых взносов малого и среднего бизнеса (МСБ), 200 млрд субсидий для регионов и 80 млрд рублей — прямые выплаты МСБ.

Составитель недавнего доклада ведущих экономистов об антикризисных мерах, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов предполагает, что частью оставшейся суммы должны стать госгарантии по льготным кредитам для крупных компаний из списка системообразующих. РБК оценивал возможные расходы государства на госгарантии и субсидирование ставок по этим кредитам примерно в 300 млрд рублей, источники Forbes оценивали объем госгарантий в 430 млрд рублей.

Большая часть разницы между «антикоронавирусным пакетом» на 2,8% ВВП и «большим пакетом» на 6,5% объясняется тем, что в последний включены 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые автоматически будут направлены на компенсацию выпадающих доходов бюджета из-за падения цен на нефть.

Много это или мало
Даже если взять за расчетную цифру «большого пакета» в 6,5% ВВП, названную Силуановым, — это значительно меньше, чем тратят на антикризисные меры западные страны, которым не нужно компенсировать выпадающие нефтяные сверхдоходы. По оценке института исследований ВЭБ, в Германии на помощь экономике выделено 37% ВВП, в Италии — 20%, в Великобритании — 16%, во Франции — 14%, в США — 12,4%.

Можно сравнить эту цифру и с расходами правительства на поддержку экономики во время кризиса 2008–2009 годов. Но и это сравнение показывает, что нынешний антикризисный пакет правительства вдвое меньше тогдашнего — хотя МВФ считает, что кризис окажется глубже предыдущего.

Алексей Кудрин, в 2008–2009 годах занимавший пост министра финансов, оценивал тогда антикризисные меры правительства в 10% ВВП. Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич в 2010 году оценивал только антикризисные затраты бюджета в 11% ВВП, а эксперты ВШЭ в 2011-м — не менее чем в 14% ВВП. Зампред Счетной палаты Валерий Горегляд в 2013 году подсчитал, что общая стоимость антикризисных мер тогда составила 13,9%.

В результате кризис 2008–2009 года все равно обошелся России дорого — ростом безработицы на 26%, обвалом ВВП на 7,9% в 2009 году и худшим среди 20 крупнейших экономик мира спадом производства.

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  • 4 | 18.04.2020, 15:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Что здесь не так
Выводы о структуре антикризисных расходов правительства на основании слов чиновников сделать невозможно. Но из описаний антикризисных программ, которые пересказывали чиновники The Bell и Forbes, следует, что правительство решило сфокусироваться на поддержке крупного бизнеса — так же как это делалось в 2008–2009 годах. «Правительству не стоит “готовиться к предыдущей войне”», — намекали на это экономисты в докладе фонда «Либеральная миссия».

Обращение правительства к опыту 2008–2009 года неизбежно — двое главных экономических чиновников Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, тогда принимали активное участие в разработке антикризисных мер. Первый возглавлял департамент экономики и финансов аппарата правительства (премьером был тогда, напомним, Владимир Путин), второй — был заместителем Алексея Кудрина в Минфине.

Но между предыдущим и нынешним кризисом — огромная разница, указывают опрошенные The Bell экономисты. Первый был финансовым, и ударил он в первую очередь по глубоко закредитованным крупным компаниям. К 2008 году внешний долг (преимущественно — корпоративный) России превышал $0,5 трлн — столько же составляли золотовалютные резервы. Неудивительно, что почти половина первого антикризисного пакета правительства в конце 2008 года пришлась на рефинансирование внешнего долга компаний.

Нынешний кризис в первую очередь ударил по малому и среднему бизнесу, считают авторы доклада «Либеральной миссии» и другие экономисты, которых опрашивал The Bell. Его главная проблема — не закредитованность компаний, а отсутствие у них «подушки безопасности» на время вынужденной приостановки работы. Основной вклад в потерянные 2% роста ВВП за апрель придется на торговлю, спорт, досуг, туризм, все это — малый и средний бизнес, считает директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачев. При этом на сектор услуг приходится около трети всей занятости в экономике, писал директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Формально правительство говорит о мерах поддержки МСБ, но их суммы сравнительно невелики, а половина предприятий не сможет получить и эти деньги. Фактически прямая форма помощи только одна — субсидии на выплату зарплат МСБ, всего 80 млрд рублей, или 0,07% ВВП, говорил Силуанов.

Что мне с этого?
В ситуации, когда главный риск — провал малого и среднего бизнеса, падение доходов и покупательной способности населения, главными мерами должны быть прямая поддержка МСБ и стимулирование спроса, считают экономисты. Сергей Гуриев и Константин Сонин в докладе фонда «Либеральная миссия» предлагали обеспечить россиян на время карантина временным безусловным доходом от 10 до 20 тысяч рублей в месяц — даже ценой включения печатного станка, которое в ситуации простоя экономики не должно вызвать скачок инфляции.

Но государство, судя по всему, считает иначе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня назвала раздачу денег неактуальной и призвала не путать прямые выплаты с «вертолетными деньгами». На последние россиянам надеяться не стоит, недвусмысленно намекнула глава ЦБ.

Анастасия Стогней, Петр Мироненко



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  • 5 | 18.04.2020, 16:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Путин разрешил принимать иностранцев на работу без разрешения
· Евгения Тамарченко · 18.04.2020 12:36

Работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России с 15 марта по 15 июня включительно. Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение иностранцев в России и лиц без гражданства, в целях предупреждения распространения коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

При этом, согласно указу, работодатели обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

С 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
____________________________________________________
Пока вы будете дохнуть от голода в изоляции - ваши рабочие места займут равшаны и джамшуты...



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  • 6 | 18.04.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.04.2020, 15:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67937 | Рейтинг: +11979,8
THE BELL ОБЪЯСНЯЕТ — 4 часа назад

По рецептам 2008 года: сколько и как государство потратит на борьбу с кризисом
Правительство наконец рассказало, сколько потратит на преодоление кризиса. Этих денег не хватит, а пойдут они не по адресу, считают экономисты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А пандемия и кризис уже закончились что ли и можно подводить итоги? Ну дебилы! Всё ещё продолжается, много ещё чего произойдёт и будет сделано! Куда же Вы спешите-то с итогами своими, как голые ... в баню? Очень Опытный



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  • 7 | 18.04.2020, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.04.2020, 16:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67937 | Рейтинг: +11979,8
Путин разрешил принимать иностранцев на работу без разрешения
· Евгения Тамарченко · 18.04.2020 12:36

Работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России с 15 марта по 15 июня включительно. Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий правовое положение иностранцев в России и лиц без гражданства, в целях предупреждения распространения коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

При этом, согласно указу, работодатели обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

С 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
____________________________________________________
Пока вы будете дохнуть от голода в изоляции - ваши рабочие места займут равшаны и джамшуты...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А ты считаешь, что лучше пусть они сбиваются в банды и грабят? Тем более, что россияне не стремятся на те места, на которых сейчас временно можно поработать, а предпочитают визжать про ЧП и помощь от государства! Очень Опытный



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  • 8 | 18.04.2020, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока вы будете дохнуть от голода в изоляции - ваши рабочие места займут равшаны и джамшуты...
------------------
Равшаны и джамшуты займут места инженеров, врачей, учителей, заберут себе весь средний и мелкий бизнес? Ты дура от рождения, или стала таковой уже в процессе?



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  • # 9 | 18.04.2020, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 18.04.2020, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока вы будете дохнуть от голода в изоляции - ваши рабочие места займут равшаны и джамшуты...
------------------
Равшаны и джамшуты займут места инженеров, врачей, учителей, заберут себе весь средний и мелкий бизнес? Ты дура от рождения, или стала таковой уже в процессе?

Харисан в курай дуть они точно будут, а ты куй сосать будешь, собственно ты это с измольства умеешь, вся архирейка за щеку тебе наваливала или забыл? Дырявый ты петушара



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  • 11 | 18.04.2020, 17:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Равшаны и джамшуты займут места инженеров, врачей, учителей, заберут себе весь средний и мелкий бизнес? Ты дура от рождения, или стала таковой уже в процессе?
_____________________________
Ой, бля! У нас в пуйлостане все сплошь инженера-учителя-врачи на стройках-то пашут...



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  • 12 | 18.04.2020, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой, бля! У нас в пуйлостане все сплошь инженера-учителя-врачи на стройках-то пашут...
---------------------------
Стройки как раз не останавливали, а вот поскольку весь мир на самоизоляции, то по вашей логике равшаны теперь захватят весь мир? Понятно, почему в либерасты только идиотов принимают.



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  • # 13 | 18.04.2020, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 14 | 18.04.2020, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 18.04.2020, 17:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2

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  • 16 | 18.04.2020, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка думает, что равшаны с джамшутами короной не болеют, прямо как ее клоны, калатун с евлампием?



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4

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  • 17 | 18.04.2020, 18:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Кухарка думает, что равшаны с джамшутами короной не болеют
_______________________________________
Ты читать умеешь? Это так думает твой любимый пуйло, у которого ты сосёшь непрерывно.



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  • # 18 | 18.04.2020, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 18.04.2020, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все, истерика пошла, архУменты кончились.



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  • 20 | 18.04.2020, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты дура от рождения, или стала таковой уже в процессе?
----------------------------------
Простите вы идиотку - не может определиться никак , надо быть в изоляции или тупо ходить на работу ловя вирус на каждом углу, новых методичек не поступало, кураторы сами в панике, у них тоже задница подгорает, не до кухарок, сами понимаете.
_______________________________________________
Браво.
Вот именно, они сами не знают за что, точнее против чего гавкать.
Поэтому просто гавкают.

-------------------------
Гавкают, трусливо удаляя правду, разоблачающую их глупость.
Калатунбабай как символ либерализма в России.



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