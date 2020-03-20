Пока Забелин занимается очковтирательством и просит врачей молчать

В Башкортостане врачи обратились в прокуратуру. После выявления коронавируса им не предоставили средства защиты.Сотрудники Центральной районной больницы Кушнаренковского района Башкортостана и пациенты обратились в надзорное ведомство в связи с распространением COVID-19 в больнице.В обращении за подписью пяти врачей и восьми пациентов больницы говорится, что 8 апреля у одного из больных в больнице был подтвержден коронавирус, но сотрудникам, контактировавшим с ним, средства защиты не были предоставлены. Об этом сообщает Радио Азатлык.По словам авторов письма, врачам и больным не дают достаточного количества необходимых лекарств. В течение 10 дней они не могут узнать результаты своих тестов на COVID-19.Управление Кушнаренковского района не принимает мер, официально об этом не сообщается."Также вопрос на счет контактного персонала, которые остались в изоляции на дому, по нашим рекомендациям, а не по указанию администрации МО. Несмотря на то, что все списки контактных были отправлены еще утром 07.04.20. Также не был организован вовремя забор материала на анализ по поводу контакта, до момента пока мы сами им не позвонили и не потребовали выезда врача и медсестры для осмотра и забора мазков у нашего персонала отделения на дому", — пишут авторы письма.В письме отмечается, что питание оставшихся в больнице сотрудников не организовано должным образом, нет горячей воды для соблюдения требований личной гигиены.По словам подписантов, не вышел и официальный указ о том, что сотрудники должны работать в инфекционных условиях."Но мы устали молчать, потому что это может случиться в других отделениях и они также будут не готовы, не защищены. Основной вопрос — это отсутствие адекватной обеспеченности средствами индивидуальной защиты вовремя, что может привести к заражению персонала; условий поддержания личной гигиены; отсутствие необходимых точных действий, контроля со стороны администрации КЦРБ и были ли сообщены данные о нашей изоляции (нахождении на карантине 14 дней)", — отмечают авторы.В интервью Радио Азатлык главврач Елена Пономарева рассказала об условиях содержания в больнице. По ее словам, все они греют воду в чайнике, чтобы умыться, с сегодняшнего дня прекратили поставлять питание.После обнаружения коронавируса в республиканской больнице Башкортостана вирус стал распространяться и по районам. По состоянию на 17 апреля, кроме РКБ, 10 городских и районных больниц были закрыты на карантин в связи со вспышкой COVID-19. Медики Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Уфе, находящиеся в карантине, также ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оградить их от вмешательства чиновников в их работу.***Чиновник назвал жалобы врачей «рыданиями» и пояснил, что оспаривать его приказы — последнее дело.Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обратился к врачам республики сегодня, 13 апреля. В обращении, которое он опубликовал на своей странице в «Инстаграме», министр приравнял медиков к военнослужащим в мирное время. Жалобы медиков чиновник назвал «рыданиями» и подчеркнул, что в свою очередь «солдаты не оспаривают приказы командиров, а четко их выполняют». Пост появился после того, как медики главной больницы республики — клиники имени Куватова — стали активно рассказывать о ситуации, которая сложилась в ее стенах. Забелин призвал возмущенных медиков взять пример с остальных коллег, которые работают «профессионально».— Коллективам больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий. Я хочу провести параллель с военными медиками. Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу, не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаётся панике, — написал министр здравоохранения. — Так вот, прошу вас не забывать, какую профессию мы выбрали. Мы с вами пришли в медицину и сейчас находимся на передовой! Давайте брать пример с тех, кто достойно выполняет свой долг. Поверьте, им тоже страшно. Но они профессионально выполняют свою работу.