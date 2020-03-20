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Пока Забелин занимается очковтирательством и просит врачей молчать

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В Башкортостане врачи обратились в прокуратуру. После выявления коронавируса им не предоставили средства защиты.

Пока Забелин занимается очковтирательством и просит врачей молчать


Сотрудники Центральной районной больницы Кушнаренковского района Башкортостана и пациенты обратились в надзорное ведомство в связи с распространением COVID-19 в больнице.

В обращении за подписью пяти врачей и восьми пациентов больницы говорится, что 8 апреля у одного из больных в больнице был подтвержден коронавирус, но сотрудникам, контактировавшим с ним, средства защиты не были предоставлены. Об этом сообщает Радио Азатлык.

По словам авторов письма, врачам и больным не дают достаточного количества необходимых лекарств. В течение 10 дней они не могут узнать результаты своих тестов на COVID-19.

Управление Кушнаренковского района не принимает мер, официально об этом не сообщается.

"Также вопрос на счет контактного персонала, которые остались в изоляции на дому, по нашим рекомендациям, а не по указанию администрации МО. Несмотря на то, что все списки контактных были отправлены еще утром 07.04.20. Также не был организован вовремя забор материала на анализ по поводу контакта, до момента пока мы сами им не позвонили и не потребовали выезда врача и медсестры для осмотра и забора мазков у нашего персонала отделения на дому", — пишут авторы письма.

В письме отмечается, что питание оставшихся в больнице сотрудников не организовано должным образом, нет горячей воды для соблюдения требований личной гигиены.

По словам подписантов, не вышел и официальный указ о том, что сотрудники должны работать в инфекционных условиях.

"Но мы устали молчать, потому что это может случиться в других отделениях и они также будут не готовы, не защищены. Основной вопрос — это отсутствие адекватной обеспеченности средствами индивидуальной защиты вовремя, что может привести к заражению персонала; условий поддержания личной гигиены; отсутствие необходимых точных действий, контроля со стороны администрации КЦРБ и были ли сообщены данные о нашей изоляции (нахождении на карантине 14 дней)", — отмечают авторы.

В интервью Радио Азатлык главврач Елена Пономарева рассказала об условиях содержания в больнице. По ее словам, все они греют воду в чайнике, чтобы умыться, с сегодняшнего дня прекратили поставлять питание.

После обнаружения коронавируса в республиканской больнице Башкортостана вирус стал распространяться и по районам. По состоянию на 17 апреля, кроме РКБ, 10 городских и районных больниц были закрыты на карантин в связи со вспышкой COVID-19. Медики Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Уфе, находящиеся в карантине, также ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оградить их от вмешательства чиновников в их работу.

Идель.Реалии
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Министр здравоохранения Башкирии обратился к медикам с заявлением

Чиновник назвал жалобы врачей «рыданиями» и пояснил, что оспаривать его приказы — последнее дело.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обратился к врачам республики сегодня, 13 апреля. В обращении, которое он опубликовал на своей странице в «Инстаграме», министр приравнял медиков к военнослужащим в мирное время. Жалобы медиков чиновник назвал «рыданиями» и подчеркнул, что в свою очередь «солдаты не оспаривают приказы командиров, а четко их выполняют». Пост появился после того, как медики главной больницы республики — клиники имени Куватова — стали активно рассказывать о ситуации, которая сложилась в ее стенах. Забелин призвал возмущенных медиков взять пример с остальных коллег, которые работают «профессионально».

— Коллективам больниц, у которых есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий. Я хочу провести параллель с военными медиками. Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу, не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаётся панике, — написал министр здравоохранения. — Так вот, прошу вас не забывать, какую профессию мы выбрали. Мы с вами пришли в медицину и сейчас находимся на передовой! Давайте брать пример с тех, кто достойно выполняет свой долг. Поверьте, им тоже страшно. Но они профессионально выполняют свою работу.

Уфа1
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  • 1 | 18.04.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам не кажется,воду мутит в Башкирии один вор,укравший миллиарды долларов,который уже второму главе не дает работать.



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4

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  • 2 | 18.04.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В письме отмечается, что питание оставшихся в больнице сотрудников не организовано должным образом, нет горячей воды для соблюдения требований личной гигиены.
В интервью Радио Азатлык главврач Елена Пономарева рассказала об условиях содержания в больнице. По ее словам, все они греют воду в чайнике, чтобы умыться, с сегодняшнего дня прекратили поставлять питание.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Чего же раньше-то молчали, когда пациенты у Вас так же мучились? Теперь самих коснулось и взвыли! Бумеранг прилетел! Очень Опытный



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5

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  • 3 | 18.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалобы медиков чиновник назвал «рыданиями» и подчеркнул, что в свою очередь «солдаты не оспаривают приказы командиров, а четко их выполняют».
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ После выполнения приказа военнослужащий имеет право его обжаловать! Очень Опытный



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1

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  • 4 | 18.04.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще олин суперзнаток по борьбе с короной ; "Опыт Башкирии в борьбе с КВИ - образец для других субъектов РФ — Шамиль Валеев"



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  • 5 | 18.04.2020, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.04.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Вам не кажется,воду мутит в Башкирии один вор,укравший миллиарды долларов,который уже второму главе не дает работать.
********************************************
Еще скажи, что он ковид в больницу притащил((



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  • Эксперт
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  • 6 | 18.04.2020, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Tuhvatullin Will В Башкирии сбежавших шестерых сотрудников Республиканской клинической больницы им. Куватова принудительно положат в клинику, по решению суда
Они самовольно покинули территорию больницы после введения режима изоляции, не пройдя медицинское обследование в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания на территории республики.
@Respublika_Bashkortostan



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  • 7 | 18.04.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, почему в том же Екатеринбурге нет такого количества зараженных, хотя население там больше и плотность намного выше чем в Уфе. Нет такого количества штрафов и запугиваний как у нас. А Забелин всё правильно сказал



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  • 8 | 18.04.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Систему здравоохранения разгромили кадровая политика Муртазы и воровство семьи Хамитовых.



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  • 9 | 18.04.2020, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
7 | 18.04.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован

И в Челябинске тоже... и во многих других регионах, где нет Сыртлановых и Срадиев с Забелиными



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  • 10 | 18.04.2020, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
А Забелин всё правильно сказал
_______________________
Говорить-то он намастачился... только вот кто путёвки халявные выдал Сыртлановой и ее детей в США в рагар эпидемии коронавируса там - не скажешь?
То есть - попахивает диким непрофессионализмом от чиновника от медицины!
Или считать это спланированной диверсией?



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  • 11 | 18.04.2020, 14:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
Систему здравоохранения разгромили кадровая политика Муртазы и воровство семьи Хамитовых.
___________________________________________
А что Забелин дела более года, назначенец СРАдия из Красногорска?
Раздавал халявные бонусные путевки в логово коронавируса.



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  • 12 | 18.04.2020, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
логово коронавируса.
-----------
Вот не надо так про мою любимую Америку! Логово это у вас в рашке!



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  • 13 | 18.04.2020, 15:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу, не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаётся панике, — написал министр здравоохранения.
________________________________________________
Забелин совершенно упускает один немаловажный момент.
В общем-то, главный момент он упускает.
А именно - обязанности командира.
Командир, обязан обеспечить выполнение поставленной задачи.
Обеспечил ли он?
Нет, не обеспечил.



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4

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  • 14 | 18.04.2020, 15:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
2 | 18.04.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В письме отмечается, что питание оставшихся в больнице сотрудников не организовано должным образом, нет горячей воды для соблюдения требований личной гигиены.
В интервью Радио Азатлык главврач Елена Пономарева рассказала об условиях содержания в больнице. По ее словам, все они греют воду в чайнике, чтобы умыться, с сегодняшнего дня прекратили поставлять питание.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Чего же раньше-то молчали, когда пациенты у Вас так же мучились? Теперь самих коснулось и взвыли! Бумеранг прилетел! Очень Опытный
____________________________________________
Ага. Зато все сейчас стали такими озабоченными условиями в больницах.



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1

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  • Гость
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  • 15 | 18.04.2020, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам не кажется,воду мутит в Башкирии один вор,укравший миллиарды долларов,который уже второму главе не дает работать.
________________________
А зачем это ему надо. Вот вы сами подумайте. Во-первых, человек уже преклонного возраста, во-вторых, имеет очеееень хорошую пенсию и плюс ещё фонд в руках. Жизнь удалась, живи и радуйся, а не ищи на ж..пу приключения. При вашем случае, всё это моментально можно потерять, да и угодить в места отдаленные.
ЗАЧЕМ!!!!!!!



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2

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  • 16 | 18.04.2020, 16:12 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4111 | Рейтинг: -323,3
что Забелин дела более года, назначенец СРАдия из Красногорска?
Раздавал халявные бонусные путевки в логово коронавируса.
____________
Он назначенец не Хабирова, а Медведева. Прислали, чтобы перекантовался здесь 1-2 года, потом на повышение в Москву. Но не пошла карта, всё запуталось, Медведева пнули, Забелин обосрался.

У Хабирова другие креатуры, ещё хуже Забелина.



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3

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  • 17 | 18.04.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забелин совершенно упускает один немаловажный момент.
В общем-то, главный момент он упускает.
А именно - обязанности командира.
Командир, обязан обеспечить выполнение поставленной задачи.
Обеспечил ли он?
Нет, не обеспечил.
___________________________
абсолютно в дырочку, Корней
вот тока вопрос - а кто обязан был обеспечить забелина , что бы он обеспечил врачей?
и так в любом направлении, образовании, социалке. медицине... всё. что связано с госденьгами - забыто. забито , похерено
турк



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  • 18 | 18.04.2020, 17:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14411 | Рейтинг: -2074,2
абсолютно в дырочку, Корней
вот тока вопрос - а кто обязан был обеспечить забелина , что бы он обеспечил врачей?
и так в любом направлении, образовании, социалке. медицине... всё. что связано с госденьгами - забыто. забито , похерено
турк
___________________________________________
Турк, а кто был обязан обеспечить министра?
Министр что, простое передаточное звено?
Резун в своей книге писал про то, как, вроде министр вооружения Германии (точно не помню) сказал про других нацистских министров - почтальоны с министерскими портфелями.
Ну если он простое передаточное звено, пусть даст отчёт - сколько было выделено денег минздраву республики и на что они потрачены.
Пусть отчитается, как организовано здравоохранение в республике.
Ах да, и кем оно организуется, если он всего лишь почтальон.



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  • 19 | 18.04.2020, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.04.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько лет назад Д. МЕДВЕДЕВ ЛИКВИДИРОВАЛ ИНСТИТУТ ВИРУСОЛОГИИ, ПОД ПРЕДЛОГОМ ЕГО НЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ РФ. ЗДАНИЕ ПЕРЕДАЛИ ЗА КОПЕЙКИ В СТРУКТУРЫ ДОЧЕРИ ЕЛЬЦИНА, ЧАСТЬ ВРАЧЕЙ ТРУДОУСТРОИЛИ В ДРУГИЕ НИИ, ЧАСТЬ ВЫКИНУЛИ НА УЛИЦУ



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  • 20 | 18.04.2020, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк, а кто был обязан обеспечить министра?
Министр что, простое передаточное звено?
__________________________
Вроде давно уже все об этом знают и пишут и тут ты на - глаза навыкате от удивления...чё уж прямо из себя девочку то строить ?
скажу дальше ... и Х-2 всего лишь почтальон, как и любой другой губер .. ну за искл 2-3х
по отчету по деньгам перед народом - да ты опять наивняка включаешь... нет выборов - нет механизма отзыва - нет отчёта... всё это называется - вертикаль или РЭЖЫМ, так глубоко восхваляемый тобой и Стукачом
турк



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