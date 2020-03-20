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«Массовые облавы», штрафы и запугивания не очень-то помогают

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В Уфе сильно снизился индекс самоизоляции. Показатель, по данным Яндекса, на сегодня в 12:20 составил 2,4 балла, что по сравнению с предыдущими днями меньше на целый балл.

«Массовые облавы», штрафы и запугивания не очень-то помогают


Напомним, вчера на оперативке в правительстве Радий Хабиров сообщил об ужесточении мер с понедельника.

Так, справки, выданные работодателями ранее, перестанут действовать, вводится ограничение времени на поездку домой и на работу.

Кроме того, глава региона пообещал “массовые облавы” на нарушителей режима.

Эхо Москвы
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***

«Будут массовые облавы»: Глава Башкирии ввел жесткие штрафы за нарушение самоизоляции

Руководитель региона пообещал, что в республике все изменится с 20 апреля. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

По словам руководителя региона, уже со следующего понедельника введут усиленные меры по контролю нарушения режима. Он также отметил, что «справки-пропуски» от работодателей, которые были выданы ранее, будут недействительны с 9 утра 20 апреля.

«С утра 20 числа будут массовые облавы. Эта мера является ответом людям, которые безответственно относятся к нарушению режима самоизоляции», — отметил Хабиров.

Напомним, что к настоящему моменту только в Уфе на сумму от тысячи до 30 тысяч рублей оштрафовано более 800 человек. Вчера, 15 апреля, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, который также входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.

МКС
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  • Эксперт
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  • 1 | 18.04.2020, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
сообщил об ужесточении мер с понедельника.
__________________________________
А вчера как раз москвичам напомнили о том, кто проживает не по прописке, что нужно сделать справки от квартиросдатчиков и собственникам жилья. где проживают не прописанные родственники, а такого сейчас полно - муж и жена могут быть прописаны у родителей в разных концах города и т.д.

В общем - напишите РАСПИСКУ непрописанному взрослому(от 14 лет) члену семьи в общем-то в произвольно форме. но с указанием ваших паспортных данных - которые менты могут пробить по базе, убедившись в вашей прописке по указанному адресу.
Доказывать, что вы собственник, упоминая номер свидетельства о собственности - не нужно, поскольку менты будут пользоваться только своей базой - ФМС(фио, номер паспорта и прописка), если вообще полезут сверяться.
Вчера пришло в голову - невестка прописана у родителей - в трех кварталах от нас, а в магазины-то ходит возле нашего дома, и если ее проверят - могут и оштрафовать на 15 тыщ.
Ну теперь - расписка у нее есть))))



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  • 2 | 18.04.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СЛОВЕЧКИ то какие ??? ОБЛАВЫ ,полиция -так что то напоминает. А не лучше бы было работать .а не пиариться -как делал полтора года ?



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  • Участник
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  • 3 | 18.04.2020, 15:01 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1501 | Рейтинг: +739
Актуально сейчас как ни когда:
https://youtu.be/sailmeWkm_A



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  • Эксперт
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  • 4 | 18.04.2020, 15:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
tellepuz 18 апреля 2020, 11:57
Принуждение к "самоизоляции"
Хожу по улицам, слушаю народ, и моё 6-е чувство всё чаще мне говорит, что меры наших властей по вирусу бесполезны!
Если бы никаких мер не принималось (как в прошлые годы), то ничего и не изменилось. Многие люди уверены, что государство может защитить нас от заразы. Наивные, отравленные зомбоящиком! Лучше вас самих никто не защитит вас! А действия чиновников зачастую усиливают вероятность заражения. Это и провокация скоплений людей, это и вынужденная миграция огромных масс людей, это и дебильная медицина, больше напоминающая концлагерь.
Вот, иду я по улице, вижу группу патруля из 5-ти человек с фашистским выражением на мордах. До меня они уже пообщались с тысячей людей, оплевавших и обкашлявших этих недалёких слуг режима. И эти люди ещё хотят контактировать со мной! В ужасе хочется бежать или как минимум требовать соблюдать дистанцию.
Берегите себя от смертельной заботы государства!



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  • # 5 | 18.04.2020, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 6 | 18.04.2020, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.04.2020, 15:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1348 | Комментарии: 67937 | Рейтинг: +11979,8
Лучше вас самих никто не защитит вас!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Вот это правильно, а всё остальное, у тебя написанное, муть! Только многие не понимают, что лучше них их никто не защитит, поэтому приходится их принуждать к этому! Очень Опытный



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  • # 7 | 18.04.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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принуждение сидеть людей без движения и свежего воздуха очень сильно снижает иммунитет организма, и ослабленные люди наверняка могут заболеть чем-то заразным,и наверняка обострение сердечно-сосудистых заболеваний,у тех у кого высокое давление,аритмия,ишемия



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  • 9 | 18.04.2020, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убогая продолжает скрывать комменты, в очередной раз показывая этим то, что отвечать ей нечего! Очень Опытный



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  • 10 | 18.04.2020, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем массовые, а по связям вновь поступивших как идёт выявление ?

инфо отсутствует. пока идёт "на разнос" только прибывшие. своих то НЕТ !

Акуда направят с без 1го легкого? Такие есть после прошлых леггионелов……. А 19 кронпринц уже без воспаления рушит кислородные потоки через кровь...…..целевой сука зарядили !



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