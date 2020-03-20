«Массовые облавы», штрафы и запугивания не очень-то помогают

В Уфе сильно снизился индекс самоизоляции. Показатель, по данным Яндекса, на сегодня в 12:20 составил 2,4 балла, что по сравнению с предыдущими днями меньше на целый балл.Напомним, вчера на оперативке в правительстве Радий Хабиров сообщил об ужесточении мер с понедельника.Так, справки, выданные работодателями ранее, перестанут действовать, вводится ограничение времени на поездку домой и на работу.Кроме того, глава региона пообещал “массовые облавы” на нарушителей режима.***Руководитель региона пообещал, что в республике все изменится с 20 апреля. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции.По словам руководителя региона, уже со следующего понедельника введут усиленные меры по контролю нарушения режима. Он также отметил, что «справки-пропуски» от работодателей, которые были выданы ранее, будут недействительны с 9 утра 20 апреля.«С утра 20 числа будут массовые облавы. Эта мера является ответом людям, которые безответственно относятся к нарушению режима самоизоляции», — отметил Хабиров.Напомним, что к настоящему моменту только в Уфе на сумму от тысячи до 30 тысяч рублей оштрафовано более 800 человек. Вчера, 15 апреля, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, который также входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заявил, что уже сейчас представители правоохранительных органов начнут штрафовать всех, кто идет в церковь.