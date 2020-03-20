«О многом свидетельствует то внимание, с которым руководство страны и субъектов РФ, правительство изучали наш опыт предупреждения тяжелых последствий эпидемии. С учётом того, что Башкирия, как крупный субъект страны с большим количеством населения одной из первых приняла на себя первую тяжелую волну роста заболеваемости коронавирусом, наш опыт и упреждающие действия по разворачиванию инфраструктуры, действительно, являются полезным для всей страны и определенным образцом для других субъектов Федерации».
Башинформ
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Шома считает, что чумной барак РКБ — это пример для всех
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