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Шома считает, что чумной барак РКБ — это пример для всех

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Опыт Башкирии в борьбе с КВИ - образец для других субъектов РФ — Шамиль Валеев. Публицист Шамиль Валеев считает, что принимаемые сегодня в республике меры по борьбе с коронавирусом могут стать образцом для других субъектов Российской Федерации. Как сообщало ранее агентство, сегодня в ходе видеоселекторного совещания о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину доложил глава РБ Радий Хабиров. В частности, он рассказал о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений, оснащению больниц, мерах поддержки экономики и бизнеса.

Шома считает, что чумной барак РКБ — это пример для всех


﻿«О многом свидетельствует то внимание, с которым руководство страны и субъектов РФ, правительство изучали наш опыт предупреждения тяжелых последствий эпидемии. С учётом того, что Башкирия, как крупный субъект страны с большим количеством населения одной из первых приняла на себя первую тяжелую волну роста заболеваемости коронавирусом, наш опыт и упреждающие действия по разворачиванию инфраструктуры, действительно, являются полезным для всей страны и определенным образцом для других субъектов Федерации».

Башинформ
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  • Гость
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  • 1 | 18.04.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опыт обосраться самим и обосрать всю республику- это да.



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11

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  • 2 | 18.04.2020, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что же он не написал ответ Путина на слова Хабирова? Очень Опытный



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2

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  • 3 | 18.04.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Валеев считает, что принимаемые сегодня в республике меры по борьбе с коронавирусом могут стать образцом для других субъектов Российской Федерации."
========================
Правильно, надо создать ПРОБЛЕМУ и огромным трудом простых исполнителей героически решать ее.
Попутно выпросить бабла и малость премировать себя родимого.



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3

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  • 4 | 18.04.2020, 12:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
С учётом того, что Башкирия, как крупный субъект страны с большим количеством населения одной из первых ***************приняла на себя первую тяжелую волну роста заболеваемости коронавирусом*****************
++++++++++++++++++++++++++
Охринеть, мы де, республика, поскольку особо, проявились в регионе в заболевании, в числе зараженных нынешней напастью - это пример для всех, образец для других субъектов РФ.
Бляха муха, что курит народ такой в моей родной республике.



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 18.04.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валеев считает, что принимаемые сегодня в республике меры по борьбе с коронавирусом могут стать образцом для других субъектов ...
============
...могут стать образцом, как не надо работать.



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7

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  • 6 | 18.04.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Постановление Совета Народных Комиссаров №797 от 30 июня 1944 г.
об учреждении Академии медицинских наук СССР, в состав которой включался и Институт вирусологии, основанный на базе Отделения вирусологии ВИЭМ – Всесоюзного института экспериментальной медицины им.А.М.Горького.
Имя основоположника вирусологии Д.И.Ивановского было присвоено
институту постановлением Совета Министров СССР №4344
от 19 октября 1950 г
. В институте на протяжении 16 лет работал ученик Д.И.Ивановского – профессор Е.И.Туревич..
Институтом были Обнаружены все известные генотипы вируса, а также не известный нигде в мире четвертый генотип. Также выявлены основные параметры экологии и эпидемиологии известных возбудителей вирусных
болезней.



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  • 7 | 18.04.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий джан получил от Путина на совещании очень тонкий намек на толстые обстоятельства: очаги появляются там, где мы не дорабатываем. Иными словами, белый царь дал понять, что не доволен работой своего опричника, а это дорогого стоит. На фоне доклада Минниханова, который не вызвал вопросов, у Радия на горизонте: вдруг, откуда ни возьмись, появился в рот ...
Лучше работать надо Радий джан, а не шастать по сомнительным передачам.



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  • 8 | 18.04.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а шомы физиономия шлюхи и нутро шлюхи. Гармоничный тип, форма соответствует содержанию



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6

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  • 9 | 18.04.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В настоящее время Институт вирусологии им.Д.И.Ивановского
является ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика
Н.Ф.Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании
приказа Минздрава России
«О реорганизации ФГБУ “НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
почетного академика Н.Ф.Гамалеи»
Минздрава России и ФГБУ «НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского»
Минздрава России в форме присоединения второго учреждения к
первому» от 17 мая 2014 г. №220.
ТО ЕСТЬ , Несколько лет назад премьер РФ
Д. А .МЕДВЕДЕВ ЛИКВИДИРОВАЛ институт ВИРУСОЛОГИИ,
им.Д.И.Ивановского» под предлогом его
НЕ АКТУАЛЬНОСТИ для РФ.
Здание передали за копейки структурам дочери ЕБН
Часть врачей трудоустроилась в другие НИИ , часть выкинули
на улицу !
И где теперь эти так нужные специалисты ?



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2

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  • 10 | 18.04.2020, 12:47 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
Пожалуйса статистика: https://infotables.ru/meditsina/1198-koronavirus-v-rossii
++++++++++++++++++++++++++++++++
Один клоун из Уфов кивал на Москву, мол изолировать надо Башкортостан от Москвы и всей России, а много ли зараженных в Уфах из собственно Москвов, разве не свои понаехали из за рубежов и позаражали даже врачей целыми больницами? Инягнег батинкаларе, мозги бы включали, ведь именно Москва приняла большинство россиян из за рубежа, в том числе и Башкортостанцев. На днях приняли борт с россиянами из Таиланда, причем и и с Башкортостанцами. И где приняли? В Казани. И эвакуированных с того японского морского лайнера приняли тоже в Казани.
Вместе с тем Республика Татарстан на 25 месте с зараженными в 144 (+16) человек, из которых 18 человек выздровили, и ни один не умер.
А в Башкортортостан почти в десятке антирекордности, на одинадцатом месте, где зараженных Башкортостан 213(+22) человек, выздоровело только 14 человек, в умерло уже 8.
Если из антирекордистов по объективной причине убрать Москву с областью и Петербург с Лениградаской



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3

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  • 11 | 18.04.2020, 12:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
Если из антирекордистов по объективной причине убрать Москву с областью и Петербург с Лениградской областью, то Башкортостан в твёрдо



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  • Гость
  •  
  • 12 | 18.04.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Охринеть, мы де, республика, поскольку особо, проявились в регионе в заболевании, в числе зараженных нынешней напастью - это пример для всех, образец для других субъектов РФ.
Бляха муха, что курит народ такой в моей родной республике.

_____________________________-
Ирек Гаттарович, молодец... вот можешь же если захочешь!!!
турк



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0

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  • Участник
  •  
  • 13 | 18.04.2020, 12:54 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
Башкортостан в твёрдой такой десятке, а народ обкурившись чего-то, предлагает поожение с этим в республике для всей России, как пример для всех, как образец для других субъектов РФ. Перестаньте курить, инягнег батинкаларе, это тоже вредно по этой нынешней вирусной напасти.



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1

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  •  
  • 14 | 18.04.2020, 12:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 9901 | Рейтинг: -768,8
11 | 18.04.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован

Ирек Гаттарович, молодец... вот можешь же если захочешь!!!
турк
+++++++++++++++++++++++++++++
Если мозги научишься включать, поймешь, что я многое могу, и умею.



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 18.04.2020, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята ! Вам не простительно , поступать так Подло ,
почему не пропускаете комментарий в каком году
был закрыт НИИ вирусологии РФ
им . Д.И.Ивановского и кем и по какой причине !



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2

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  • Гость
  •  
  • 16 | 18.04.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько лет назад Д. МЕДВЕДЕВ ЛИКВИДИРОВАЛ ИНСТИТУТ ВИРУСОЛОГИИ, ПОД ПРЕДЛОГОМ ЕГО НЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ РФ. ЗДАНИЕ ПЕРЕДАЛИ ЗА КОПЕЙКИ В СТРУКТУРЫ ДОЧЕРИ ЕЛЬЦИНА, ЧАСТЬ ВРАЧЕЙ ТРУДОУСТРОИЛИ В ДРУГИЕ НИИ, ЧАСТЬ ВЫКИНУЛИ НА УЛИЦУ



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6

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  • Гость
  •  
  • 17 | 18.04.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
+++++++++++++++++++++++++++++
Если мозги научишься включать, поймешь, что я многое могу, и умею.
___________________________
ты бы поменьше дурочку корчил - цены бы не было !!!
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 18 | 18.04.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну шомка...ну шестерка



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1

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  • Эксперт
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  • 19 | 18.04.2020, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 67941 | Рейтинг: +11980
8 | 18.04.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а шомы физиономия шлюхи и нутро шлюхи. Гармоничный тип, форма соответствует содержанию
________________________________________
Шомка профессиональная политическая проститутка. Когда его допускают к кормушке - он взахлеб отсасывает у власти, как только его от кормушки отстраняют - становится оппозиционером - вспомните, что он писал - тут публиковалось тоже, когда его Хамитов из-за волнодумной жены вышвырнул из Башинформа, куда его пристроила его подружка Ростик Мурзагулов.
Три года помыкался Шомка вдали от кормушек директорствуя в сраной Медиакорсети, и как только Ростик со СРАдием вернулись в родные Пенаты - воссел на должность руководителя государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан» - оппозиционность, как ветром сдуло!
Лизать всегда!
Лизать везде!
До гланд, достав сквозь анус.
Лизать - и никаких гвоздей,
а то, боюсь, поранюсь...
Ш.Валеев



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  • 20 | 18.04.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А статья как называется, какой он вам Шома, думаете раз либерасты, так можно хамить и оскорблять всех кого захотите.



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5

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