Шома считает, что чумной барак РКБ — это пример для всех

Опыт Башкирии в борьбе с КВИ - образец для других субъектов РФ — Шамиль Валеев. Публицист Шамиль Валеев считает, что принимаемые сегодня в республике меры по борьбе с коронавирусом могут стать образцом для других субъектов Российской Федерации. Как сообщало ранее агентство, сегодня в ходе видеоселекторного совещания о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину доложил глава РБ Радий Хабиров. В частности, он рассказал о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений, оснащению больниц, мерах поддержки экономики и бизнеса.﻿«О многом свидетельствует то внимание, с которым руководство страны и субъектов РФ, правительство изучали наш опыт предупреждения тяжелых последствий эпидемии. С учётом того, что Башкирия, как крупный субъект страны с большим количеством населения одной из первых приняла на себя первую тяжелую волну роста заболеваемости коронавирусом, наш опыт и упреждающие действия по разворачиванию инфраструктуры, действительно, являются полезным для всей страны и определенным образцом для других субъектов Федерации».