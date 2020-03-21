В соцсетях обрадовались смерти единоросса от вируса

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Под новостью на Яндексе было оставлено около трех тысяч комментариев преимущественно негативного характера по отношению к усопшему, партии «Единая Россия» и власти в целом.
Большинство пользователей весьма положительно и с глубоким воодушевлением оценили такую печальную новость:
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«Да, он скончался», — заявила она.
По ее словам, он умер 18 апреля в 06:00 мск. Как отметила Казакова, последние 11 дней он лежал в больнице в Коммунарке.
«У него был коронавирус. Информация точная», — добавила она.
Позднее в пресс-службе Мособлдумы сообщили РБК, что Иван Жуков находился и впоследствии скончался в Красногорской больнице. «Он не был в Коммунарке ни одного дня», — отметили там.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье скончавшегося депутата.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Иван Жуков скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Об этом РБК сообщила его бывшая помощница Наталья Казакова.
«Да, он скончался», — заявила она.
По ее словам, он умер 18 апреля в 06:00 мск. Как отметила Казакова, последние 11 дней он лежал в больнице в Коммунарке.
«У него был коронавирус. Информация точная», — добавила она.
Позднее в пресс-службе Мособлдумы сообщили РБК, что Иван Жуков находился и впоследствии скончался в Красногорской больнице. «Он не был в Коммунарке ни одного дня», — отметили там.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье скончавшегося депутата.
Жуков родился в 1956 году в Краснодарском крае. В 1987-м окончил Московский государственный областной университет (МГОУ) по специальности «учитель истории и обществоведения». С 1998 по 2001 год обучался в Российской академии государственной службы при президенте по специальности «юрист».
В Мособлдуме проработал более 20 лет, впервые став депутатом в 1997 году. Спустя десять лет был назначен зампредом Мособлдумы IV созыва, сохранив за собой этот пост в рамках V созыва. Параллельно совмещал должность руководителя «Единой России» в Мособлдуме.
С 2016 года являлся членом областного думского комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, совмещая пост замглавы «Единой России» в Мособлдуме.
За время работы госслужащим был удостоен десятка наград и орденов, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Ивана Калиты и «Во славу законности». Кроме того, Жуков получал знаки отличия от властей Московской области и лично от подмосковного губернатора.
Был лауреатом премии Ленинского комсомола.
РБК
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Воробьев выразил соболезнования из-за смерти от COVID-19 депутата Жукова
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье депутата Московской областной думы Ивана Жукова, умершего от коронавируса. Соответствующая запись размещена на странице главы региона «ВКонтакте».
«Мы его звали Ваня Жуков, потому что он был молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Ногинском округе, откуда он был избран, и всегда был энергичным, горел», — сказал Воробьев.
Как сообщила РБК бывшая помощница Жукова Наталья Казакова у депутата был подтвержденный диагноз COVID-19. Ему было 63 года. В пресс-службе Мособлдумы сообщили РБК, что Жуков умер в Красногорской больнице.
Он был депутатом Мособлдумы 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов. На очередной срок его переизбрали в 2016 году.
РБК
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