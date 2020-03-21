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Михайличенко: Хамитов и Рахимов всегда достойно смотрелись перед федеральной властью

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Дмитрий Михайличенко — политолог. Итак, Хабиров, во время совещания губернаторов с президентом:

Михайличенко: Хамитов и Рахимов всегда достойно смотрелись перед федеральной властью


а) Не признал свои недоработки и вину за распространение «очага»;

б) Попытался сделать вид, что ничего не произошло;

в) Пытался быть инициативным. Если бы президент поддержал его предложение, глава Башкирии был бы в федеральной повестке со знаком «плюс», а не «минус»;

г) Начал хвалить Собянина, что уже рассматривают как медвежья услуга.

д) Про невербалику и речевые обороты я уж не говорю;

Впрочем, все это создало фон для В. Путина, который двумя фразами всех расставил по своим местам. Инициатива Хабирова явно была не срежиссирована, а значит и сам формат прямой линии президента с губернаторами будет вызывать актуальный интерес.

Если бы выступления Хабирова не было, его следовало бы придумать. Оживил, короче.

Хамитов и Рахимов всегда старались достойно смотреться перед федеральной властью. Это то немногое, что их объединяет.

Цитата: «Для себя я вижу ГЛАВНОЕ – оправдать доверие президента» (Хабиров, октябрь 2018 г.).

P.S. Есть такое древнегреческое слово «парресия». Означает говорение истины. В политике: говорение истины перед наделенным властью. Парресиаст говорит так как есть, не скрывая своих чувств и помыслов (М. Фуко). Или, по крайней мере, остается самим собой. Не угодничает перед руководством.

Про византийство, сатрапизм и сервильные манипуляции рассказывать не буду, это всем итак известно. Тут мастеров у нас хоть отбавляй.

Эхо Москвы
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