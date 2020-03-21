Этой кучке верующих карантин не указ

Актер Иван Охлобыстин напал на журналистку в Москве, утверждает интернет-издание Baza. Инцидент произошел перед закрытой пасхальной службой в одном из храмов столицы.Видео:В храме Софии Премудрости Божией в Садовниках минувшей ночью прошла пасхальная служба, несмотря на то, что официально московские храмы были закрыты из-за коронавируса.Попасть туда можно было лишь по спецпропускам, а за безопасностью следила полиция.На службу собрались больше 60 человек, некоторые приехали на машинах представительского класса. Как сообщает интернет-издание Baza, среди гостей оказался и актер Иван Охлобыстин со своей семьей.Журналистка издания, снимавшая людей, которые заходили в храм, вызвала недовольство артиста, и тот попытался вырвать у нее телефон. Инцидент попал на видео, но свое лицо Охлобыстин закрыл шарфом.Участники богослужения разошлись около трех часов утра. При этом со службы их выпускали по очереди, а охранник предупреждал, что снаружи их ждет журналистка. Представители храма утверждают, что на службе присутствовали только его служители и члены их семей.В мэрии Москвы отказались комментировать проведение закрытой службы, заявив, что давали лишь рекомендации РПЦ. При этом еще накануне источник ТАСС утверждал, что участие в богослужения может быть расценено как нарушение режима изоляции, за которое предусмотрен штраф.