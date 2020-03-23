Барабаш: «Я против того, чтобы к людям грубо относились, жестили и винтили»

Глава БашСПЧ Владимир Барабаш в эфире «Эха» заметил, что не от хорошей жизни власти региона прибегли к жестким мерам.— Много ограничений, да тяжело, вынужденная мера. Ну а с другой стороны, что еще сделать?Он подметил, что детская площадка у него дома в воскресный вечер была полна детей и их родителей.— А потом они говорят «Мы же самоизолировались, за что нас штрафуют?». С одной стороны, люди игнорируют просьбы властей, а с другой стороны — у властей какой еще есть инструмент, кроме того, чтобы наделить всех полномочиями (штрафовать)? У нас нет, как в Москве, сети камер, которые автоматически рассылают штрафы. Да, перегибают. Я против того, чтобы к людям грубо относились, «жестили» и винтили.Он заметил, что обратился к правоохранителям с просьбой провести беседы с патрульно-постовой службой с разъяснением «что допустимо, а что недопустимо».— Задача не штрафовать и не набивать бюджет, задача обеспечит самоизоляцию. Но если надо оштрафовать, не надо превращать это в какое-то действо: вы не преступника задерживаете. Со всеми можно нормально вежливо разговаривать, и даже, чтобы оформить предупреждение, взять объяснение, призвать к самоизоляции, не надо сажать в «бобик», — резюмировал Барабаш.Напомним, в Башкирии за прошедшую неделю было составлено более 3 трех тысяч протоколов о нарушении режима изоляции, а с сегодняшнего дня ужесточаются меры режима карантинного характера. Старые кадровые справки, выданные работодателями ранее, перестают действовать, по пропуску, полученному на сайте «Дорога 02», можно будет выехать из дома лишь два раза в неделю. В автобусах перемещаться можно только в маске и перчатках.