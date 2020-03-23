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Барабаш: «Я против того, чтобы к людям грубо относились, жестили и винтили»

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Глава БашСПЧ Владимир Барабаш в эфире «Эха» заметил, что не от хорошей жизни власти региона прибегли к жестким мерам.

Барабаш: «Я против того, чтобы к людям грубо относились, жестили и винтили»


— Много ограничений, да тяжело, вынужденная мера. Ну а с другой стороны, что еще сделать?

Он подметил, что детская площадка у него дома в воскресный вечер была полна детей и их родителей.

— А потом они говорят «Мы же самоизолировались, за что нас штрафуют?». С одной стороны, люди игнорируют просьбы властей, а с другой стороны — у властей какой еще есть инструмент, кроме того, чтобы наделить всех полномочиями (штрафовать)? У нас нет, как в Москве, сети камер, которые автоматически рассылают штрафы. Да, перегибают. Я против того, чтобы к людям грубо относились, «жестили» и винтили.

Он заметил, что обратился к правоохранителям с просьбой провести беседы с патрульно-постовой службой с разъяснением «что допустимо, а что недопустимо».

— Задача не штрафовать и не набивать бюджет, задача обеспечит самоизоляцию. Но если надо оштрафовать, не надо превращать это в какое-то действо: вы не преступника задерживаете. Со всеми можно нормально вежливо разговаривать, и даже, чтобы оформить предупреждение, взять объяснение, призвать к самоизоляции, не надо сажать в «бобик», — резюмировал Барабаш.

Напомним, в Башкирии за прошедшую неделю было составлено более 3 трех тысяч протоколов о нарушении режима изоляции, а с сегодняшнего дня ужесточаются меры режима карантинного характера. Старые кадровые справки, выданные работодателями ранее, перестают действовать, по пропуску, полученному на сайте «Дорога 02», можно будет выехать из дома лишь два раза в неделю. В автобусах перемещаться можно только в маске и перчатках.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.04.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
интересно, а кто автор того, что можно в ближайший магазин ходить только на расстояние 150 метров..... что за умная голова в кавычках, минимальный потребительский набор включает мясо и прочее, что есть далеко не во всех близлежайших так называемых магазинах вне сетевых и торговых центрах. А минимум закреплен законодательно. И почему одни имеют право работать, а другие нет. Плати тем кому запретил по полной. Чем одни выше других?



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  • Гость
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  • 2 | 21.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вова !!! Ты мужчина с низкой социальной ответственностью.

После выборов на главу региона, смотреть на тебя противно . Тебе люди верили ...а ты всех кинул позорник !



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4

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  • Гость
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  • 3 | 21.04.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.04.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вова !!! Ты мужчина с низкой социальной ответственностью.

После выборов на главу региона, смотреть на тебя противно . Тебе люди верили ...а ты всех кинул позорник !
----------------------------
Какие люди ему верили?



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2

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  • Гость
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  • 4 | 21.04.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаш: «Я против того, чтобы к людям грубо относились, жестили и винтили»
=============================
Хорош пидар подмахивать радию!
Гнида млять!!!!



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 21.04.2020, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Безусловно - по-хорошему многие не понимают, россияне крайне недисциплинированны... Штрафы нужны, но не в 15 тыщ, а на много меньше - 500 и 1 000 за повторное(и в третий, и четвертый и т.д.) - всё! В текущий период и это для многих не маленькие деньги. А 15 тыщ -просто разорительны для подавляющего большинства Б-станцев! И до бунтов как раз не далеко.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 21.04.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне интересно читать комментарии №5 -чувствуется что грамотная, разбирается во многих ситуациях, начитана, посещает сайты...
, но... хочется баз мата
ЕЕ оппоненты просто придурки, ничего не понимающие, да еще просто безграмотные дебилы, матом и дурью отвечающие на ее комментарии



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1

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  • Гость
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  • 7 | 21.04.2020, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.04.2020, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне интересно читать комментарии №5 -чувствуется что грамотная, разбирается во многих ситуациях, начитана, посещает сайты...
, но... хочется баз мата
ЕЕ оппоненты просто придурки, ничего не понимающие, да еще просто безграмотные дебилы, матом и дурью отвечающие на ее комментарии
______________________
Свежий анекдот подкатил: "Чувствуется, что Кухарка грамотная, разбирается во многих ситуациях, начитана, посещает сайты..."
Далее по тексту...

Сама написала, сама плюсанула...
Да, Петросяну пора на покой!



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3

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  • Гость
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  • 8 | 21.04.2020, 22:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.04.2020, 14:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68014 | Рейтинг: +11974,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Безусловно - по-хорошему многие не понимают, россияне крайне недисциплинированны... Штрафы нужны, но не в 15 тыщ, а на много меньше - 500 и 1 000 за повторное(и в третий, и четвертый и т.д.) - всё! В текущий период и это для многих не маленькие деньги. А 15 тыщ -просто разорительны для подавляющего большинства Б-станцев! И до бунтов как раз не далеко.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Те, кто нарушает предписание находиться на режиме самоизоляции, это биологические террористы, которые умышленно заражают окружающих, им штраф большой надо или срок! Ко всем остальным надо относится гораздо лояльней: узнавать причину нарушения, это может быть веская причина, но не указанная в перечне, делать предупреждение, а при повторном нарушении небольшой штраф для острастки! Очень Опытный



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