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«Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья»

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Адиль Юлдашев, предприниматель. Надо потерпеть (но это не точно). Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья. Что-нибудь можно? Да. Потерпеть. Но не всем.

«Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья»


Шкурный вопрос. Про здравый смысл. Есть перечень товаров первой необходимости (ТПН), которыми торговать офлайн можно, другими нельзя. Но если у вас есть хотя бы один товар из перечня на витрине, то можно торговать всем. Два рулона туалетной бумаги на кассе и бутик Armani живее всех живых.

Дальше идёт просто вопрос сознательности. То есть у нас магазины закрыты, зарплату вытаскивай из цилиндра с кроликами и ещё отстегивай налоги с этого, НДС плати, аренду плати. Потому что ковид. Потому что потерпеть. Ок.

А почему тогда море магазинов с товарами не первой необходимости продолжают работать, да еще в ТЦ? Если у них в ассортименте есть ТПН, то пусть торгуют только ими. Мы ж понимаем, что именно они, в отличие от сознательных, и переживут кризис. Выручка у них сейчас на фоне закрытых конкурентов огого.

Что это? Безалаберность властей, недальновидность, насратизм???

Конкретно пример. Почему я, внимая призыву потерпеть и спасти жизни других, улетаю в минуса и вынужден продавать магазины, чтобы выплачивать ЗП и налоги, а кто-то спокойно торгует таким же товаром как у меня и еще и в прибыли? Мне это расценивать как предательство или что?

Очевидно, что сейчас верхам не до нас, однако есть профильные министерства: если вы не совсем в теме или совсем не в теме, то спросите совета у бизнеса. Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам (Гёте). Угробите вы местный бизнес, ох угробите…

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.04.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья»
=======================================
У меня одна просьба: Бога ради, умертвите меня , одинокого пенсионера ради Христа!!!!
Самоубийство наказуемо, а вот если кто то меня убьет, и решит этим все мои проблемы,я буду ему искренне благодарен!



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  • Эксперт
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  • 2 | 21.04.2020, 14:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Угробите вы местный бизнес, ох угробите…
__________________
Это да, но касается не только Б-стана - всей России, поскольку адресной помощи, как в других регионах НЕТ!
Зубаревич предрекла Б-стану потерю 250 ТЫСЯЧ рабочих мест. И это один из самых высоких показателей по городам-миллионникам.

Кризис - экономический 2020-2021 - наступал сам по-себе, об этом говорил Сергей Гуриев еще год назад... но тут еще случился коронавирус... глубина кризиса будет велика, продолжительность тоже. А для России с ее нефтяной иглой, санкциями, собственноручно заработанными, антисанкциями против своего народа - продуктовыми и лекарственными - станет на столько серьезным, что для многих кризис 1998 года покажется семечками!
Думаю, что этот кризис будет уровня 1991-1996 годов... когда выплаты зарплаты задерживались от 8 месяцев до года даже на таких предприятиях, как УМПО...
Я в 1997 году окончательно(переходила на 0,5 ставки в 1996 году) уволилась из ВНИТИГа и только спустя 7 месяцев получила последние причитающиеся мне деньги... еще и раньше тех, кто продолжал работать.



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  • 3 | 21.04.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.04.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья»
=======================================
У меня одна просьба: Бога ради, умертвите меня , одинокого пенсионера ради Христа!!!!
Самоубийство наказуемо, а вот если кто то меня убьет, и решит этим все мои проблемы,я буду ему искренне благодарен!
====================================
Если Вы думаете что я бравадствую, то это не так!
Меня достала власть РФ, меня достали бюашкиры назначившие мне пенсию 6500 рублей, безнаказанно называющие меня Русской свиньёй!
Почему РФии нет автоназии?!
У меня нет мочи терпеть издевательства!!!!!



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  • 4 | 21.04.2020, 14:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
У меня одна просьба: Бога ради, умертвите меня , одинокого пенсионера ради Христа!!!!
_____________________________________
Хватит ныть! У тебя пенсия, а у многих НИЧЕГО!!!
Одиночество - не наказание, особенно, когда есть зрение - интернет, книги, фильмы-сериалы... учись занять себя.
Осваивай оплату ЖКХ и прочего - через клиент-банк, если деньги приходят на карту.
У меня не мало знакомых - совершенно одинокие и не выходящие из квартир - годами! В силу болезней... но они не унывают. Знакомая из Стерлика поёт - и кое что записывает и присылает мне по вацапу.
Это хорошее упражнение для разработки-тренировки лёгких, которые застаиваются в силу малоподвижности и отсутствия разговоров... пой! Сначала - не громко, потом распоешься и будешь петь погромче))) А на соседей - наплевать, пусть сплетничают! Ну, если не ночь на дворе...



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  • 5 | 21.04.2020, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Вацап(ватсап) легко установить на компьютер...
https://whatsism.com/6-whatsapp-for-pc.html



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  • 6 | 21.04.2020, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.04.2020, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.04.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья»
=======================================
У меня одна просьба: Бога ради, умертвите меня , одинокого пенсионера ради Христа!!!!
Самоубийство наказуемо, а вот если кто то меня убьет, и решит этим все мои проблемы,я буду ему искренне благодарен!
====================================
Если Вы думаете что я бравадствую, то это не так!
Меня достала власть РФ, меня достали бюашкиры назначившие мне пенсию 6500 рублей, безнаказанно называющие меня Русской свиньёй!
Почему РФии нет автоназии?!
У меня нет мочи терпеть издевательства!!!!!
_______________________
Автоназии в РФ действительно нет. Её нигде нет. Эвтаназия кое-где есть.
Но русская школа психиатрии всегда была на высоком уровне. Пусть не в Базилевке, но в институте Сербского тебе точно помогут: там симулянтов раскалывают на раз, и тебе не придётся страдать в одиночестве - в камере будет полно таких же "пенсионеров", как ты.



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  • Эксперт
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  • 7 | 21.04.2020, 18:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
меня достали бюашкиры назначившие мне пенсию 6500 рублей
_________________________________
А вот это - наглая ложь!
Минимальная пенсия в Башкирии в 2019 году
В Башкирии в 2019 не работающим пенсионерам полагается доплата к пенсии до 8846 руб.
В 2020 году пенсии проиндексировали на 6,6% значит у вас пенсия 9430.
Мало - не спорю, но утрировать-то зачем?
И не башкиры вам пенсию назначили, а пуйло!
К тому же, судя по-всему у вас стажа очень мало. Работали в чёрную, видимо последние лет 25 перед пенсией...
А что тогда хотите? Нужно было искать работу с официальным трудоустройством. Не башкир ненавидеть и винить их во всем, в чем они ни разу не виновны, а думать о своей судьбе.



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  • 8 | 21.04.2020, 22:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 21.04.2020, 18:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68015 | Рейтинг: +11974,1
меня достали бюашкиры назначившие мне пенсию 6500 рублей
_________________________________
А вот это - наглая ложь!
Минимальная пенсия в Башкирии в 2019 году
В Башкирии в 2019 не работающим пенсионерам полагается доплата к пенсии до 8846 руб.
В 2020 году пенсии проиндексировали на 6,6% значит у вас пенсия 9430.
Мало - не спорю, но утрировать-то зачем?
И не башкиры вам пенсию назначили, а пуйло!
К тому же, судя по-всему у вас стажа очень мало. Работали в чёрную, видимо последние лет 25 перед пенсией...
А что тогда хотите? Нужно было искать работу с официальным трудоустройством. Не башкир ненавидеть и винить их во всем, в чем они ни разу не виновны, а думать о своей
=======================================
Пошла ты на ........х тварь подзаборная !!!!
А как можно было выживать 5 лет назвд когда ЖКХ БЫЛО 55000ТЫС?!нЕЕАВИЖУ ТЕБЯ БЛЯ....ДИНУ!!!!!



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