Адиль Юлдашев, предприниматель. Надо потерпеть (но это не точно). Работать нельзя — статья, увольнять нельзя — статья, возмущаться нельзя — статья. Что-нибудь можно? Да. Потерпеть. Но не всем.Шкурный вопрос. Про здравый смысл. Есть перечень товаров первой необходимости (ТПН), которыми торговать офлайн можно, другими нельзя. Но если у вас есть хотя бы один товар из перечня на витрине, то можно торговать всем. Два рулона туалетной бумаги на кассе и бутик Armani живее всех живых.Дальше идёт просто вопрос сознательности. То есть у нас магазины закрыты, зарплату вытаскивай из цилиндра с кроликами и ещё отстегивай налоги с этого, НДС плати, аренду плати. Потому что ковид. Потому что потерпеть. Ок.А почему тогда море магазинов с товарами не первой необходимости продолжают работать, да еще в ТЦ? Если у них в ассортименте есть ТПН, то пусть торгуют только ими. Мы ж понимаем, что именно они, в отличие от сознательных, и переживут кризис. Выручка у них сейчас на фоне закрытых конкурентов огого.Что это? Безалаберность властей, недальновидность, насратизм???Конкретно пример. Почему я, внимая призыву потерпеть и спасти жизни других, улетаю в минуса и вынужден продавать магазины, чтобы выплачивать ЗП и налоги, а кто-то спокойно торгует таким же товаром как у меня и еще и в прибыли? Мне это расценивать как предательство или что?Очевидно, что сейчас верхам не до нас, однако есть профильные министерства: если вы не совсем в теме или совсем не в теме, то спросите совета у бизнеса. Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам (Гёте). Угробите вы местный бизнес, ох угробите…