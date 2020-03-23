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Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции

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Во Владикавказе проходит народный сход против режима изоляции из-за пандемии коронавируса. Большинство митингующих говорили о том, что им нечем кормить свои семьи. Среди прозвучавших требований – отставка регионального руководства.

Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции


Видео:



Люди не расходились несколько часов и власти пошли на переговоры.

Площадь Свободы перед зданием регионального правительства во Владикавказе к середине дня заполнили люди, недовольные вынужденной необходимостью без работы и денег оставаться дома. Экономическое положение многих плачевно, а недвусмысленного понимания требований режима у жителей республики нет. По оценкам очевидцев, число участников народного схода составило от 500 до 2000 человек. Данных о численности митингующих от официальных инстанций не поступало. В какой-то момент на площадь были стянуты экипированные отряды Росгвардии и полицейские подразделения, которые провели точечные задержания и стали теснить потерявших терпение людей. Но силового разгона акции не произошло.

Задержанным, а среди них двое организаторов акции и местная активистка Индира Габолаева, как она сообщила у себя в Фейсбуке, выписали протоколы о нарушении требований режима повышенной готовности. В соцсетях писали и о других задержанных.

Люди требовали, чтобы с ними пообщался глава республики Вячеслав Битаров. Через некоторое время он и члены регионального правительства вышли к протестующим, участники акции освистали Битарова, часть из них оттеснили в сторону. Руководитель республики успел сказать, что коронавирус придумал не он, а единственное лечение от нее – сидеть дома. После этого Битаров покинул место народного схода, с активистами поговорил глава МВД республики Михаил Скоков.

В какой-то момент около 10 протестующих прошли в здание правительства, после часа переговоров, по их словам было получено обещание, что всех задержанных сегодня отпустят – в том числе и инициатора акции Вадима Чельдиева. Ранее этот осетинский активист и в недавнем прошлом, оперный певец призывал выйти на сход и заявлял, что масштабы пандемии преувеличены. Из-за этого на него было заведено уголовное дело по статье о распространении ложной информации о вирусе. Около часа назад участники схода начали покидать площадь, протест на которой не утихал весь день.

Ранее народный сход в другом осетинском городе Дигори также собрал около сотни человек, которые жаловались, что из-за ограничений несут серьезные финансовые потери.

«Большинство митингующих говорят, что они не могут находиться в самоизоляции, потому что им нечем кормить свои семьи. Очень многие людей, которые находятся в серой зоне и не платят налоги, сейчас не могут рассчитывать ни на какую помощь государства. С первых же дней самоизоляции, закрытия предприятий они оказались без средств к существованию», — рассказала «Эху Москвы» журналист Мадина Сагеева.

Людей, по словам журналистки, возмущает, что при этом аффилированные с властью предприятия получили возможность работать. Так, например, по информации М.Сагеевой, работает принадлежащая главе республики корпорация «Бавария».

Журналистка подчеркнула, что народный сход планировался почти месяц и непонятно, почему власти республики не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить такое скопление людей во время вспышки коронавируса.

«В республике очень сложная ситуация с этим и после этого митинга, она, конечно, станет еще сложнее», — заключила она.

По некоторым данным, в сходе участвуют полторы тысячи человек. Телеграм-канал «Юг МБХ Медиа» публикует видео, как глава региона Вячеслав Битаров покидает площадь перед домом правительства, после этого глава местного МВД потребовал, «убрать людей с площади». Судя по фото, полиция начала вытеснять протестующих, но люди отказываются расходиться.

ОМОН разогнал протестующих против режима изоляции перед зданием республиканской администрации. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. По его данным, силовики жестко задерживали людей, а протестующие бросали в ОМОН камни. По меньшей мере четырех человек забрали в отделение.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.04.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти пошли на переговоры, а могли бы вызвать ингушский ОМОН.



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  • 2 | 21.04.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всем либерастам выдать спец.пропуска, пущай шляются где хотят.



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  • 3 | 21.04.2020, 12:26 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3222 | Рейтинг: -174,4
Почему осетины оказались смелее башкир и татар ?



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  • 4 | 21.04.2020, 12:27 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3222 | Рейтинг: -174,4
у чеченцев герои - имам шамиль, дудаев, хаджи мурад, беноевский и т.п.

У башкир герои - карасакал, имам Батырша, Сеит мулла , заки валиди.



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  • Гость
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  • 5 | 21.04.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции
=============================
Самое жестокое наказание в тюрьме ,- это одиночка!!!
Я одинокий пенсионер ни за что ни прочто сижу в одинеочке!!!!
Кто за это ответит?!!!!



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  • Эксперт
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  • 6 | 21.04.2020, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68017 | Рейтинг: +11974,5
Власти Северной Осетии после акции протеста сообщили о начале единовременных выплат потерявшим доход из-за эпидемии
Власти Северной Осетии после акции протеста сообщили о начале единовременных выплат потерявшим доход из-за коронавируса.

Денежную помощь уже получили 152 семьи, сказал в видеообращении в Инстаграме глава республики Вячеслав Битаров, не уточнив точную сумму. По его словам, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Он назвал обстоятельства «сложными» и отметил, что власти делают все возможное, чтобы поддержать нуждающихся.
__________________________________
Ну... как в анекдоте:
Сидит обезьяна на берегу реки и моет банановую кожуру. Подходит лев, спрашивает:
— Обезьяна, что делаешь?
— Дай два рубля, скажу.

Постоял, подумал лев, а интерес так и распирает. Дает два рубля, а обезьяна ему:
— Банановую кожуру мою.

Лев со злостью:
— Ты че, дура?
— Ну, дура не дура, а десятку в день имею



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  • # 7 | 21.04.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 21.04.2020, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.04.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции
=============================
Самое жестокое наказание в тюрьме ,- это одиночка!!!
Я одинокий пенсионер ни за что ни прочто сижу в одинеочке!!!!
Кто за это ответит?!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Коронавирус! Можете его расстрелять, повесить или четвертовать по своему выбору! Очень Опытный



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  • 9 | 21.04.2020, 22:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.04.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции
=============================
Самое жестокое наказание в тюрьме ,- это одиночка!!!
Я одинокий пенсионер ни за что ни прочто сижу в одинеочке!!!!
Кто за это ответит?!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ На Кавказе большинство работает без оформления на себя или на хозяина, не платя налогов! А потом ещё хотят чтобы им помогали! Очень Опытный



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