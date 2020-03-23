Владикавказ не выдержал первым. Митинг против режима изоляции

Во Владикавказе проходит народный сход против режима изоляции из-за пандемии коронавируса. Большинство митингующих говорили о том, что им нечем кормить свои семьи. Среди прозвучавших требований – отставка регионального руководства.Видео:Люди не расходились несколько часов и власти пошли на переговоры.Площадь Свободы перед зданием регионального правительства во Владикавказе к середине дня заполнили люди, недовольные вынужденной необходимостью без работы и денег оставаться дома. Экономическое положение многих плачевно, а недвусмысленного понимания требований режима у жителей республики нет. По оценкам очевидцев, число участников народного схода составило от 500 до 2000 человек. Данных о численности митингующих от официальных инстанций не поступало. В какой-то момент на площадь были стянуты экипированные отряды Росгвардии и полицейские подразделения, которые провели точечные задержания и стали теснить потерявших терпение людей. Но силового разгона акции не произошло.Задержанным, а среди них двое организаторов акции и местная активистка Индира Габолаева, как она сообщила у себя в Фейсбуке, выписали протоколы о нарушении требований режима повышенной готовности. В соцсетях писали и о других задержанных.Люди требовали, чтобы с ними пообщался глава республики Вячеслав Битаров. Через некоторое время он и члены регионального правительства вышли к протестующим, участники акции освистали Битарова, часть из них оттеснили в сторону. Руководитель республики успел сказать, что коронавирус придумал не он, а единственное лечение от нее – сидеть дома. После этого Битаров покинул место народного схода, с активистами поговорил глава МВД республики Михаил Скоков.В какой-то момент около 10 протестующих прошли в здание правительства, после часа переговоров, по их словам было получено обещание, что всех задержанных сегодня отпустят – в том числе и инициатора акции Вадима Чельдиева. Ранее этот осетинский активист и в недавнем прошлом, оперный певец призывал выйти на сход и заявлял, что масштабы пандемии преувеличены. Из-за этого на него было заведено уголовное дело по статье о распространении ложной информации о вирусе. Около часа назад участники схода начали покидать площадь, протест на которой не утихал весь день.Ранее народный сход в другом осетинском городе Дигори также собрал около сотни человек, которые жаловались, что из-за ограничений несут серьезные финансовые потери.«Большинство митингующих говорят, что они не могут находиться в самоизоляции, потому что им нечем кормить свои семьи. Очень многие людей, которые находятся в серой зоне и не платят налоги, сейчас не могут рассчитывать ни на какую помощь государства. С первых же дней самоизоляции, закрытия предприятий они оказались без средств к существованию», — рассказала «Эху Москвы» журналист Мадина Сагеева.Людей, по словам журналистки, возмущает, что при этом аффилированные с властью предприятия получили возможность работать. Так, например, по информации М.Сагеевой, работает принадлежащая главе республики корпорация «Бавария».Журналистка подчеркнула, что народный сход планировался почти месяц и непонятно, почему власти республики не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить такое скопление людей во время вспышки коронавируса.«В республике очень сложная ситуация с этим и после этого митинга, она, конечно, станет еще сложнее», — заключила она.По некоторым данным, в сходе участвуют полторы тысячи человек. Телеграм-канал «Юг МБХ Медиа» публикует видео, как глава региона Вячеслав Битаров покидает площадь перед домом правительства, после этого глава местного МВД потребовал, «убрать людей с площади». Судя по фото, полиция начала вытеснять протестующих, но люди отказываются расходиться.ОМОН разогнал протестующих против режима изоляции перед зданием республиканской администрации. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. По его данным, силовики жестко задерживали людей, а протестующие бросали в ОМОН камни. По меньшей мере четырех человек забрали в отделение.